Amanezca bien informado con La W este 5 de abril. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

Las nuevas medidas ante el aumento de contagios de COVID-19 y la solicitud de abrir macrocaso en la JEP contra la utilización de minas antipersonal son algunas de las noticias de este lunes 5 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque anuncia nuevas medidas por aumento de contagios de COVID-19

El presidente Iván Duque advirtió que el país está en riego de un nuevo pico de contagios de COVID-19 y manifestó que “los municipios en observación por un aumento en la curva de casos y muertes son: Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira”.

“Las ciudades en observación por incremento de casos y muertes, como en la ocupación de unidades de cuidado incentivo, son Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla”, indicó.

Por otro lado, anunció que el Gobierno emitió nuevas recomendaciones para ser implementadas a partir de las 00:00 del lunes 5 de abril hasta las 00:00 del lunes 19 de abril con el fin de disminuir el riesgo de contagio del COVID-19.

- Para las ciudades con ocupación de UCI entre el 50% y el 69% se recomienda instaurar opcionalmente medidas de pico y cédula, y establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 00:00 a.m. y las 5:00 a.m.

- Para las ciudades con ocupación UCI entre el 70% y el 79% se recomiendan medidas de pico y cédula, y establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

- Para las ciudades con ocupación UCI entre el 80% y el 85% se recomiendan medidas de pico y cédula, y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 08:00 p.m. y las 5:00 a.m.

- Para las ciudades con ocupación UCI superior al 85% se recomiendan medidas de pico y cédula, y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 06:00 p.m. y las 5:00 a.m.

“No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o de domicilios”, aclaró.

Y les sugirió a los gobernadores no autorizar eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones, no permitir la apertura de discotecas y lugares de baile, ni el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos o establecimientos de comercio. Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 70%, o altos niveles de contagio, podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración: como playas, malecones y plazoletas

También recomendó a las familias y personas que viajaron durante Semana Santa a lugares de alta ocupación de UCI, o de alto nivel de contagio, practicar un autoaislamiento preventivo voluntario mínimo de 7 días.

Finalmente, dijo que “se permite, en todo momento, el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas”.

Llegaron a Colombia 280.800 dosis de vacunas de Pfizer

Este sábado a las 5:09 de la mañana llegó un nuevo cargamento de 280.800 dosis de vacunas de Pfizer.

El presidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter anunció la noticia y recalcó que Colombia avanza hacia la inmunización colectiva del COVID-19. También informó que estas vacunas, procedentes de Bruselas, llegaron en el vuelo DAE305 en la aerolínea LAS.

Recordemos que el país ha recibido 3’743.980 dosis de vacunas de Sinovac, Pfizer y Astrazeneca.

Hasta este jueves 1 de abril se habían aplicado 2,3 millones de dosis en todo el país.

Colombia registra 9.022 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 64.094

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.446.219 casos de COVID-19, con 9.022 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 64.094, con 162 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.317.564. Se procesaron 32.660 pruebas (PCR: 22.051 y Antígenos: 10.609). Del total de pruebas procesadas el 27,6% dio positivo para coronavirus.

Piden a la JEP abrir macrocaso que juzgue utilización de minas antipersonal en conflicto

La Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) le solicitó a la JEP abrir un nuevo caso que se encargue de investigar y juzgar la utilización de minas antipersonal y otros artefactos explosivos durante el conflicto armado en el país debido a las miles de víctimas que ha generado, en su mayoría miembros de la fuerza pública y niños así como jóvenes.

"Hacemos un llamado a la Justicia Especial para la Paz y al magistrado Eduardo Cifuentes para que abran un macrocaso para los más de 12.000 colombianos afectados por minas antipersonal, el 89% de estos casos dejaron colombianos con heridas permanentes. Es necesario sancionar a los responsables" dijo Sebastián Velásquez, representante de la Federación.

Además, solicitaron que dentro del tribunal no se refieran a esos sucesos y a las víctimas como "sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal", en cambio piden que se les llamen afectados o víctimas por la instalación y utilización de esos explosivos contrarios al Derecho Internacional Humanitario, para evitar distorsiones.

Más de 9.800 personas han sido víctimas de minas antipersonal durante el conflicto

En el marco del día internacional por la sensibilización contra las minas antipersonal el Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que en las últimas seis décadas y por causa del conflicto armado 9.823 colombianos fueron afectados, la mayoría miembros de la fuerza pública y por lo menos el 30% de los civiles víctimas son niños y jóvenes.

Los presuntos mayores perpetradores de las víctimas generadas por ese crimen son las guerrillas con 1.614 casos, en 1.214 victimizaciones no se reconocieron los responsables y 222 casos de acuerdo con las cifras de la entidad corresponden a grupos armados no identificados.

"Colombia es el único país de América donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas, a pesar de que están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa" afirmó el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo.

Las mayores afectaciones que sufrieron las víctimas fueron las heridas con 2.146 casos, además 428 colombianos tuvieron amputaciones en sus miembros. Asimismo, el periodo con mayor número de víctimas comprende de 2002 a 2010.

"Entre 2005 y 2006 Colombia fue el país que registró el mayor número de víctimas en el mundo" dijo Acevedo.

Por territorios, Antioquia ha sido el departamento con mayor número de afectados con el 22.1%, seguido por Nariño con un 8.7% y en tercer lugar el Meta con un 8.3%.

Andrés Felipe Arias salió de la cárcel con permiso y se reencontró con sus padres

Andrés Felipe Arias, quien paga una pena de 14 años de prisión por las presuntas irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro, salió de su centro de reclusión en el Cantón Norte con un permiso que le otorgó un juez por 72 horas.

Arias no perdió tiempo de su permiso y se fue a visitar a su familia, sorprendiendo a sus padres que no podían creer su presencia en Semana Santa.

En videos difundidos en redes sociales también se aprecia el momento del reencuentro con sus hijos, quienes corrieron a abrazarlo al verlo.

“No puedo creer que se apareciera así, ¿entonces se va mañana?”, le preguntó su madre, a lo que el exministro respondió afirmativamente.

Cabe resaltar que a Arias ya le habían otorgado un permiso similar pues había cumplido gran parte de su condena y según el juez no existía riesgo de que se fugara.

Condenan a familiar de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto

La Fiscalía General de la Nación logró condena contra Yineth Adolfo Carrillo Pinto, quien sirvió de intermediario o tramitador en las diferentes irregularidades detectadas en dos contratos de adoquinamiento de vías en Albania (La Guajira), cuyo valor ascendió a 12.590 millones de pesos.

El procesado, primo de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, aceptó su responsabilidad en los hechos y suscribió preacuerdo con la Fiscalía. En ese sentido, un juez promiscuo de Maicao (La Guajira) lo condenó a 33 meses y 15 días de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.

En el curso de la investigación se estableció que Carrillo Pinto recibía órdenes directas de su familiar para intervenir en la ejecución de los contratos y realizar los trámites ilícitos para la apropiación de recursos públicos, entre otras supuestas anomalías.

De acuerdo con los elementos de prueba, fueron desviados 5.901 millones de pesos de los contratos de adoquines para la campaña política de la entonces aspirante a la gobernación de La Guajira, Oneida Pinto Pérez.

En este periodo preelectoral y, al parecer, por solicitud de la candidata, los contratistas emplearon a 2.165 personas para que, presuntamente, trabajaran en las obras. En las verificaciones se constató que muchos de los vinculados nunca pertenecieron al proyecto, eran mujeres embarazadas o adultos mayores.

En el marco de esta investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ha logrado la judicialización de exfuncionarios y particulares, y dos condenas por este entramado de corrupción.

A la cárcel tres presuntos responsables de masacres en el país

Tres hombres que integraban estructuras criminales y que eran buscados por ser los presuntos responsables de tres masacres ocurridas en Jamundí (Valle del Cauca), San Marcos (Sucre) y Argelia (Cauca) en 2020, fueron enviados a prisión.

El primero de los judicializados es Miguel Eduardo Acevedo Baldovino, alias 'Migue', quien el pasado 24 de octubre de 2020, junto a sus compañeros del Clan del Golfo, llegaron a la vereda Enlatá del municipio de San Marcos y dispararon indiscriminadamente contra la población, asesinando a cinco personas.

Por estos hechos Acevedo Baldovino fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de uso privativo y personal.

Por otro lado José Eulise Yagari Yagari, alias 'Makensi', integrante de las disidencias de las Farc, fue judicializado por ser uno de los cabecillas de la estructura 'Jaime Martínez', que cometió el asesinato de cuatro personas en Jamundí (Valle del Cauca).

'Makensi' fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, porte de armas de uso privativo y personal, concierto para delinquir y receptación. Ademas la Fiscalía informó que por este mismo hecho alias 'El Indio', 'Niño Malo', 'Chuky' y 'Chavo', fueron judicializados.

El ente acusador también informó sobre la judicialización de Eider Emiro Bolaños, alias 'Micuya', integrante del frente José María Becerra del ELN y quien presuntamente tiene responsabilidad en el homicidio de cinco personas muertas el 21 de noviembre de 2020, en el corregimiento El Mango de Argelia (Cauca). En el mismo hechos dos personas resultaron heridas.

'Micuya' fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Extinción de dominio a bienes de la estructura criminal ‘La Cordillera’

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a bienes que pertenecerían a Eleazar Campo Salazar, alias ‘El Gordo’, uno de los cabecillas de la organización criminal ‘La Cordillera’ dedicada al tráfico de estupefacientes en el Eje Cafetero y otras regiones del país.

Las propiedades, avaluadas en 8.000 millones de pesos, están representadas en 22 inmuebles, 5 vehículos, 1 establecimiento de comercio y 102 semovientes.

Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias conjuntas realizadas por la Fiscalía y la Sijin de la Policía Nacional en Pereira, Dosquebradas y Guática (Risaralda); Circasia (Quindío), Manizales (Caldas), Puerto Boyacá (Boyacá) y Honda (Tolima). Las investigaciones dan cuenta de que habrían sido adquiridas con dineros producto del tráfico de drogas y el cobro de extorsiones en diferentes ciudades.

Al parecer, Eleazar Campo intentó dar apariencia de legalidad a las rentas ilícitas de la estructura mediante la compra y venta de inmuebles, muchos de los cuales figuran a nombre de varios de sus familiares cercanos.

Las acciones de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio se dan en cumplimiento de la operación ‘Argenta’, dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el fin de golpear de manera contundente las finanzas y el patrimonio ilícito de las organizaciones criminales.

Fuerte temblor sacudió el centro del país este domingo

De acuerdo a información del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo una magnitud de 4,4 y se registró a las 19:46 hora local.

El epicentro de este sismo que se registró en el municipio de Medina, Cundinamarca, y se sintió en varias zonas del país.

Este domingo este evento sismológico se sintió de fuerte manera en Bogotá, Villavicencio y Cundinamarca. Varios ciudadanos han reportado en las redes sociales de la institución el sitio en el que se encontraban cuando ocurrió el evento.

Ofrecen $100 millones por responsables de masacre en Circasia, Quindío

Luego de un consejo de seguridad liderado por el ministro de la defensa, Diego Molano junto a la cúpula militar, tras la masacre registrada en Circasia, Quindío, en el que perdieron la vida cuatro personas y dos más resultaron heridas, se tomaron importantes medidas.

De acuerdo con el ministro, se entregará una recompensa de hasta $100 millones a quien entregue información que permita la captura de los autores de estas muertes en este punto del departamento.

También, se anunció un plan de choque para contrarrestar los hechos de inseguridad en este punto del territorio colombiano, con el aumento pie de Fuerza Militar.

Se refuerza, además, la lucha contra el microtráfico, pues sería una de las causas que ocasionó estas muertes.

El ministro además aseguró que un equipo especializado avanzará en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos hechos.

Ofrecen hasta $10 millones por responsables de la masacre en Huila

Tras un Consejo de Seguridad en el municipio de la Plata (Huila), por la masacre de tres personas de una misma familia, en la noche del pasado viernes, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $10 millones por los responsables.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en la vereda la Esmeralda, a una hora y media del perímetro urbano, cuando cuatro hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron a la zona y sacaron a los agricultores Luis Eliber Quintero Trujillo de 54 años, Ricardo Quintero Quintero, de 30, y Luis Eliber Quintero Quintero de 36, del lugar.

Todos ellos miembros de una misma familia y los llevaron hasta una zona boscosa donde los mataron.

Las autoridades también informaron que en este lugar hay presencia de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, de las Disidencias de las FARC.

Además, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), esta sería la masacre número 24 en lo que va corrido del 2021 en el país.

Asesinan a un escolta de la UNP en zona rural de Caloto, Cauca

Sujetos hasta el momento desconocidos acabaron con la vida de un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, asignado al esquema de seguridad de líderes indígenas en el norte del Cauca.

El fallecido es Fernando Lozada Franco quien fue atacado por hombres armados en el sector de La Trampa, en la vía que comunica al corregimiento de El Palo con el casco urbano de Caloto.

El líder indígena y defensor de derechos humanos, Joe Nilson Sauca, reportó que se trataba de un comunero, escolta de diferentes líderes indígenas que hacen parte del Proyecto Nasa en el norte del departamento.

“Es muy preocupante porque las cinco comunidades que hacen parte del proyecto Nasa, Toribío, Tacueyó, Jambaló y San Francisco cuentan con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sentencia T-030 de la Corte Constitucional”.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, informó que actualmente, Lozada Franco se desempeñaba como hombre de protección del coordinador del Plan de Vida Proyecto Nasa, Miller Correa.

La víctima era oriunda del Resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío.

Las autoridades indígenas denunciaron que a este hecho de violencia se suma la desaparición de otra persona y el asesinato de otros dos ciudadanos en las últimas horas en la misma zona.

Autoridades en Cartagena cierran establecimientos por incumplir medidas de bioseguridad

En medio operativos de control adelantados entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, las autoridades en Cartagena cerraron tres establecimientos con suspensión temporal de actividad, por incumplir las medidas de bioseguridad establecidas para controlar la propagación del Covid - 19 y un hotel en las Islas del Rosario.

Además, 25 personas fueron sancionadas por no usar tapabocas, dos por conducir bajo efectos del alcohol, y tres extranjeros fueron conducidos a Migración Colombia, para verificación de identidad.

El plan fue adelantado por la Secretaría del Interior en el Centro Histórico y en el corregimiento de La Boquilla.

"La Policía, teniendo en cuenta que tienen la competencia, según el Código Nacional de Convivencia Ciudadana, cerró tres establecimientos de comercio nocturno por no cumplir con los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta la normatividad vigente para poder controlar el accionar del virus de la COVID-19 en Cartagena", manifestó el Secretario del Interior, David Múnera.

Los locales de comercio fueron Alquímico, La Jugada y Delirium, todos en el Centro Histórico. "En estos sitios se violó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, al no tener el distanciamiento establecido por el Ministerio de Salud y varios de los clientes no tenían tapabocas, entre otras disposiciones", detallaron las autoridades.

En La Boquilla, el operativo se adelantó en horas de la madrugada, en el establecimiento Morros 47, donde la Policía impuso 25 comparendos a personas que no cumplían con las medidas de bioseguridad, al no usar tapabocas y no cumplir con el distanciamiento establecido.

Así mismo, dos conductores que estaban bajo efecto de bebidas alcohólicas fueron sancionados con comparendos. También se condujo a tres extranjeros a las oficinas de Migración Colombia, para verificar sus respectivos documentos de identidad.

Ley seca y toque de queda se extiende hasta próximo 12 de abril en Barranquilla

El Gobierno distrital extendió hasta el próximo lunes 12 de abril el toque de queda y la ley seca que rigieron durante la temporada de Semana Santa con el fin de contener la velocidad de contagios por COVID-19.

El alcalde Jaime Pumarejo Heins también anunció que el pico y cédula que estaba rigiendo para el acceso a lugares privados abiertos al público, establecimientos y locales comerciales también seguirá vigente, y cubrirá, inclusive, al servicio de transporte público de pasajeros.

Además, el Distrito determinó interrumpir los pilotos de bares y billares, que, por tanto, permanecerán cerrados hasta nueva orden. Esto luego de una mesa de trabajo con el equipo de gobierno y en concordancia con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, en la que se analizaron las cifras actuales y tendencias del virus

La alternancia en colegios públicos y privados será suspendida, del mismo modo, durante el tiempo de las medidas.

El alcalde dijo que estas restricciones lo que buscan esencialmente es proteger la vida e hizo un llamado a todos los barranquilleros para que se cuiden aún más, usando el tapaboca, guardando el distanciamiento físico y lavándose las manos constantemente.

“Todos los estudios comprueban, recalco, que el mayor contagio se está dando en reuniones y fiestas familiares”, donde la gente se relaja y olvida las medidas de bioseguridad que deben adoptar para protegerse.

Tras aumento de contagios por COVID-19, en Manizales estudiarán nuevas restricciones

Debido a las últimas directrices del Gobierno Nacional para contrarrestar la propagación del virus en el país, la Alcaldía de Manizales dio a conocer que este lunes 5 de abril, realizará una Mesa de Seguridad Extraordinaria con el fin de establecer las medidas que se implementarán en la capital de Caldas, las cuales se comunicarán cuando estén definidas en las próximas horas.

Cabe recordar que la ciudad ha experimentado un incremento en la ocupación de camas UCI para adultos.

Debido a lo anterior, desde la administración municipal se tomarán decisiones acordes a la situación que atraviesan esta región y el país en general.

Murió 'Fray Ñero', el 'ángel' de los habitantes de calle en Bogotá

Este Viernes Santo falleció el sacerdote franciscano Gabriel Gutiérrez, conocido como Fray Ñero. Era considerado como un ‘ángel’ para los habitantes de calle gracias a su labor social con esta población.

Desde el pasado 18 de marzo, 'Fray Ñero' había estado hospitalizado por COVID-19 en la Clínica Marly, enfermedad por la que permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

La noticia fue confirmada por la fundación Callejeros de la Misericordia, desde la que el sacerdote apoyaba a las personas en condición de calle, así como a trabajadoras sexuales, migrantes, artistas callejeros y miembros de la comunidad LGBTI.

Fredy Guarín se pronunció sobre escándalo de violencia intrafamiliar

El pasado Jueves Santo el jugador de fútbol Fredy Guarín se vio envuelto en una polémica en la ciudad de Medellín cuando fue retirado del inmueble de su mamá, luego que la Policía llegara hasta el sitio por una riña familiar. El hecho quedó registrado en un video que circuló masivamente en redes sociales y en distintos medios de comunicación.

Luego de tres días de silencio, y de recibir el apoyo de su mamá, de Millonarios, su expareja sentimental, Sara Uribe, y varios exjugadores de la Selección Colombia como el 'Pibe' Valderrama y el Tino Asprilla, Guarín dio su versión de los hechos por medio de un comunicado de prensa.

Sobre estos pronunciamientos, el deportista expresó su gratitud por el respaldo recibido en ese momento: "Quiero manifestar palabras de eterno agradecimiento por su solidaridad y apoyo incondicional ante mi situación actual personal y familiar".

El futbolista aseguró que las versiones negativas sobre su familia son falsas y pide respeto hacia ellos: "Solo pido un poco de respeto para ellos, en especial para mis hijos, quienes no deben asumir las consecuencias de mi exposición pública de mis actos".

Fredy Guarín continuó el mensaje afirmando que se enfrenta a "uno de los partidos más difíciles, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios y de cada uno de ustedes que creen en mí y conocen mi accionar vamos a salir victoriosos".

Por este hecho, la Policía Metropolitana de Medellín le impuso dos multas al jugador por las cuales deberá cancelar un total de $500.000. La primera infracción fue por violar el artículo 27 relacionado con riñas, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones y la segunda, por infringir el artículo el 35 que es por agresión a la autoridad.

Liberaron a dos periodistas venezolanos detenidos en la frontera de Colombia y Venezuela

Pasadas las 5:00 de la tarde del pasado 1 de abril, fueron liberados Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, periodistas venezolanos corresponsales del medio NTN24.

La liberación fue notificada por el abogado Gonzalo Himiob, director de la organización no gubernamental, Foro Penal.

Los periodistas se encontraban en el estado Apure para cubrir la situación a raíz de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidentes de las Farc, cuando fueron detenidos por efectivos militares este 31 de marzo. Estuvieron 24 horas incomunicados junto a dos activistas de la organización no gubernamental Fundaredes.

Esto, tras "25 horas de detención arbitraria y desaparición forzosa", escribió en Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), una de las principales organizaciones de periodistas en el país.

El grupo se encontraba en La Victoria, en Apure, localidad fronteriza con Colombia.