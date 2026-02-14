Amanezca bien informado con La W este 4 de mayo. Foto: Getty Images / DM MRKU( Thot )

El nombramiento de José Manuel Restrepo como ministro de Hacienda y la preocupación de las calificadoras de riesgo por el panorama fiscal de Colombia son algunas de las noticias de este martes 4 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Siguen registrándose actos violentos en varias regiones del país durante manifestaciones

Durante el sexto día de marchas en zonas del país como Cali, Floridablanca, Manizales y Pereira se presentaron actos vandálicos, incendios y enfrentamientos.

En Cali la situación que se presenta es de total confusión por el panorama que se vive en la capital del Valle del Cauca. En la noche se han registrado más hechos violentos, en el sector de la Calle 13 con Carrera 23 se presentó un incendio en el Hotel La Luna.

En las últimas horas, en Floridablanca, Santander, se registró un hecho en el que un joven manifestante que se encontraba caminando al lado de una cuadrilla del Esmad fue agredido en hechos confusos. Según las autoridades, el hombre terminó con lesión en codos y rodillas.

De acuerdo con el Gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, el joven no perdió la vida en este hecho, como se afirmaba en redes sociales.

También, durante la jornada de protestas del día de hoy en diferentes sectores de Pereira se han registrado actos violentos, desmanes y actos vandálicos. En la capital de Risaralda se presentaron enfrentamientos entre civiles y miembros del Esmad en la Gobernación de Risaralda, el viaducto y el sector de La Popa.

Ante esta situación, los comerciantes del centro de la ciudad se reunieron para realizar redadas de seguridad en para defender sus locales.

Por otra parte, una tensa situación se vive en Manizales, específicamente en el sector de del barrio Fátima, donde ciudadanos registraron que agentes del Esmad accionaron gases lacrimógenos dentro de un bus de transporte público en el que aún se encontraban civiles.

A esos recientes hechos cometidos de la fuerza pública se suma la denuncia de las autoridades de la capital de Caldas, que dieron a conocer que manifestantes que permanecían en el sector de El Cable vandalizaron una patrulla de la Policía.

En Cartagena, alrededor de las 5 de la tarde, un grupo de manifestantes corrió con sentido a la calle de la Media Luna, en Getsemaní, ante el ataque con gases lacrimógenos.

Alcaldesa de Bogotá le pide al Esmad no usar balas de goma

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que 11 manifestantes han tenido graves lesiones en sus ojos en medio de las protestas que se desarrollan desde el 28 de abril.

La mandataria anunció que le pidió al Esmad de la Policía no hacer uso de las balas de goma que están causando estas graves heridas.

“Le he pedido a la Policía no usar balas de goma en las protestas. El principal causante de lesionados en sus ojos son las balas de goma, esas armas están aceptadas como no letales, no están costando la vida, pero sí la salud de los jóvenes y eso es inadmisible”, dijo.

La mandataria agregó que de ser necesario elevará esta solicitud al Ministerio de Defensa y al presidente Iván Duque.

La alcaldesa informó que por lo menos 140 personas han resultado lesionadas en medio de las manifestaciones.

José Manuel Restrepo es el nuevo ministro de Hacienda

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque anunció que el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, ahora será la cabeza de la cartera económica tras la renuncia de Alberto Carrasquilla.

“He aceptado la renuncia del doctor Alberto Carrasquilla como @minhacienda. Mi gratitud y respeto siempre por su aporte al frente del equipo económico. En su gestión se alcanzaron importantes logros, entre ellos un programa social sin precedentes para hacerle frente a la pandemia”, escribió.

El mandatario también destacó la trayectoria profesional del ministro de Hacienda y aseguró que “tiene una enorme vocación de servicio al país”.

Restrepo es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía del ‘London School of Economics’. Además, es especialista en Alta Gerencia del INALDE y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath.

También fue rector de la Universidad del Rosario y del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, y ejerció la rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Fue gerente de Planeación Financiera y Presupuesto de FONADE y perteneció a la Sala Institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, del Ministerio de Educación Nacional.

Se oficializa la renuncia de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda

El presidente de la república, Iván Duque, aceptó la renuncia del funcionario que ocupaba este cargo desde 2018.

El retiro de la reforma tributaria del Congreso fue la razón fundamental para que el presidente de la República, Iván Duque, aceptara la renuncia de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda.

La decisión se tomó luego de una reunión entre el exministro, su equipo técnico, y el mandatario que se produjo en la Casa de Nariño.

El saliente funcionario señaló, a través de un comunicado que: “Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios. Es indispensable que se le dé continuidad a los programas de protección social y económica que empezaron a expirar desde el pasado marzo.”

Carrasquilla se desempeñó como jefe de la cartera de Hacienda desde 2018.

Gobierno convocó a partidos de coalición para concertar nuevo texto de reforma tributaria

El presidente Iván Duque inició conversaciones con los líderes políticos de la coalición de Gobierno para alcanzar un consenso sobre la reforma tributaria.

Por parte del Centro Democrático asistió su directora Nubia Stella Martínez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (de manera virtual) y el senador Gabriel Velasco, quien aseguró que hay que buscar un texto corto, sencillo pero rápido.

El mandatario también se reunió con el ministro del Interior, Daniel Palacios, y representantes del partido político MIRA.

Para las horas de la tarde fue invitado el director del Partido Conservador, Ómar Yepes.

“Hoy estamos conversando con los partidos de la coalición de gobierno sobre temas de la agenda nacional, entre ellos iniciar la construcción de un consenso para un nuevo proyecto de reforma que garantice los programas sociales y la estabilidad de las finanzas públicas”, escribió el ministro del Interior, Daniel Palacios, en su cuenta de Twitter.

Y agregó que “continuarán ese diálogo constructivo con los partidos independientes y escucharán propuestas de la oposición y demás sectores de la vida nacional”.

Gobierno convocará a la oposición para concertar la reforma tributaria

El ministro del Interior Daniel Palacios aseguró que este lunes se sostuvieron reuniones con el MIRA, Colombia Justa Libres, La U, el Partido Conservador y el Centro Democrático para discutir la reforma tributaria y la difícil situación de orden público en el país.

El jefe de la cartera política anunció que este martes será el turno de la oposición y de otros sectores políticos.

“Inclusive con la Coalición de la Esperanza, hemos recibido una comunicación por parte de ese grupo y los estaremos convocando a una reunión el día de mañana. Hay que ser muy claros, esto es una parte de la conversación, esa conversación que también adelantarán los diferentes ministerios del Gobierno Nacional hablando con los sindicatos, las centrales obreras, los sectores de la educación, transporte y agricultura”, dijo.

Palacios agregó que el interés es tener un diálogo constructivo y alcanzar un acuerdo con urgencia, pero con mesura.

Calificadoras de riesgo ven con preocupación el panorama fiscal de Colombia

La calificadora de riesgo Moody´s, a través de su vicepresidente senior y analista de la agencia, Renzo Merino, afirmó que “el retiro de la propuesta de reforma fiscal por parte de las autoridades es negativo desde una perspectiva crediticia ya que genera incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para conseguir la aprobación de medidas que apoyen el proceso de consolidación fiscal en el mediano plazo.”

Sobre la discusión del nuevo texto que ordenó el presidente de la república, Iván Duque, dijo también que: “es fundamental determinar si el resultado final del debate en torno a temas fiscales será conducente a unas mejoras en las cuentas gubernamentales y las métricas de deuda durante los próximos años”.

Por su parte, Richard Francis, analista para América Latina de Fitch Ratings, dijo que “siempre supimos que cualquier reforma iba a ser difícil y queríamos ver el resultado final del Congreso. Estamos a la espera de ver el nuevo plan sobre la estrategia de consolidación fiscal en el futuro”.

Esta última agencia va a esperar a que se apruebe la reforma tributaria y fiscal para poder tomar una decisión de la nota soberana del país, que hoy es BBB- con perspectiva negativa.

Petro le pide al Gobierno derogar la reforma tributaria del año 2019

El senador y precandidato presidencial Gustavo Petro le pidió al Gobierno retirar definitivamente el texto de reforma tributaria presentado en el Congreso y derogar la reforma tributaria que se aprobó en el año 2019.

Para el congresista, esa ley partió de la base de una "falsa teoría que señala que reducir los impuestos a los grandes capitales lleva un mayor recaudo" y debilitó las finanzas del Estado colombiano.

"Esto es corregible (...) aumentaría el recaudo, disminuiría el déficit y las calificadoras de riesgo no bajarán la calificación de Colombia y los bonos de deuda volverán a bajar en sus tasas de interés", aseguró.

Petro añadió que el presidente Duque está "acosado y debilitado por las fuerzas que gravitaron su elección" en el año 2018.

Colombia registra 11.599 nuevos casos y 464 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.905.254 casos de COVID-19, con 11.599 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 75.164, con 464 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.721.317. Se procesaron 55.353 pruebas (PCR: 43.701 y Antígenos: 11.652).

Este domingo 2 de mayo, Colombia completó cuatro días por encima de las 100.000 dosis de vacunas contra el covid-19 aplicadas en un día. Según el Ministerio de Salud, se aplicaron 107.636 dosis de vacunas, con las cuales el país llega ya a 5.220.330 de dosis aplicadas.

Procuraduría asume ocho indagaciones por presuntas violaciones de DDHH en el paro

La Procuraduría General de la Nación avanza en la recolección y evaluación de pruebas dentro de las indagaciones preliminares adelantadas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, en especial de todas aquellas relacionadas con casos que involucran víctimas mortales, ocurridas durante las protestas del 28 de abril al 2 de mayo de 2021.

En este sentido la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reiteró su compromiso con las familias de cada una de las víctimas y con el país en torno a garantizar que este organismo de control ejercerá las funciones constitucionales y legales para que se imparta efectiva justicia y se aclaren los hechos.

“Desde que se conoció el anuncio del inicio del paro y durante todo el transcurso de este, nuestros funcionarios han venido trabajando sin descanso para propiciar espacios de diálogo que eviten las confrontaciones; garantizando que cada uno cumpla sin excesos y sin omisiones con sus obligaciones; y específicamente vigilando el respeto por los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, en especial el derecho a la vida, a la salud y a la integridad. Tenemos identificados ya los casos en los que presuntamente se excedió el uso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que condujeron a un desenlace fatal, y puedo garantizarles que nuestra prioridad será garantizarles a las víctimas, a sus familias y al país, que habrá justicia y ningún crimen quedará en la impunidad”, enfatizó la procuradora en la mañana de hoy.

Congresistas piden la renuncia del defensor del Pueblo

El papel del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el paro nacional de la última semana fue criticado por varios congresistas de distintos partidos políticos.

La representante de Coalición Decentes, María José Pizarro, pidió la renuncia de Camargo y señaló que "la Defensoría del Pueblo ha estado muda en un momento en que su papel debería notarse".

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró que la Defensoría "no puede estar en manos de alguien que no está comprometido con la defensa de los derechos humanos".

"Es increíble que haya que buscar al defensor del Pueblo para que dé unas declaraciones absolutamente vagas sobre lo que está sucediendo en el país", añadió.

Minagricultura pide que no se bloquee el paso de alimentos en manifestaciones

El Ministerio de Agricultura se pronunció sobre el abastecimiento de alimentos que se debe garantizar en las ciudades del país frente las diferentes manifestaciones y bloqueos que se vienen registrando desde el pasado miércoles en algunas carreteras nacionales, ante el escenario, la cartera hizo un llamado a no bloquear el paso de alimentos en las diferentes protestas.

Así lo dijo el titular de la cartera agrícola, Rodolfo Zea, quien dijo “hoy más que nunca es necesario garantizar que los alimentos lleguen a todos los hogares de Colombia, estamos en medio de una coyuntura que nos exige actuar conscientemente, nuestros campesinos día a día hacen su mayor esfuerzo para hacer disponibles alimentos seguros y de calidad en todas las ciudades del país”.

Seguido a esto, el ministro Zea manifestó que bloquear el paso de los alimentos fuera de poner en riesgo el sustento de miles de productores, es también poner en riesgo el cumplimiento del derecho de alimentación de las familias colombianas, la salud de los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, al igual que poner en riesgo el empleo de las personas que dependen de la venta y comercialización de los alimentos del campo colombiano.

Finalmente, el Minagricultura, invitó a todos los manifestantes para que permitan el paso de los alimentos, asegurando que si estos se quedan en las carreteras pierde todo el país.

JEP ordena inspección a la Defensoría del Pueblo por el caso UP

La Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó adelantar una inspección este lunes 3 de mayo a la sede de la Defensoría del Pueblo, con el fin de recaudar varios informes que comprenden el periodo de 1995 a 1998 realizados por la entidad sobre la situación humanitaria en Urabá, los cuales se incorporarán al caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica en esa región.

Dentro de los documentos que recibirá la JEP se encuentran los informes defensoriales, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, reportes sobre acciones armadas de las Farc, de las AUC o de funcionarios estatales de la Brigada 17, el Das o la Fiscalía contra la población.

La diligencia se adelanta inicialmente en la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá pero no se descarta que se adelanten nuevas inspecciones en su regional Antioquia.

La W también pudo establecer que este jueves 6 de mayo se adelantará la continuación de la versión libre del General (r) Rito Alejo del Río enmarcada precisamente en el caso UP.

Recusan a magistrados que estudian el nuevo Código Electoral

A la misma Corte Constitucional llegó una recusación contra los nueve magistrados que la componen para que sean apartados del estudio que viene adelantando el alto tribunal al nuevo Código Electoral que fue aprobado en diciembre de 2020.

José María Aristizábal Perdomo, quien se presentó ante la Corte como candidato al Senado de la República por el Movimiento Ciudadano TPNC, pidió que el caso pase a manos de conjueces.

Según el peticionario, los magistrados y el procurador deben abstenerse de conocer del control del código electoral y dejar que conjueces emitan concepto y decidan sobre su constitucionalidad.

Nueva condena por el homicidio del reincorporado Alexander Parra

El trabajo articulado entre la Unidad Especial de Investigación y la delegada para la Seguridad Ciudadana permitió recopilar elementos probatorios para demostrar la responsabilidad de Sander Eloy Flórez Puerta en el homicidio del reincorporado Alexander Parra Uribe, cometido el 24 de octubre de 2019 en el Espacio Territorial de capacitación y Reincorporación (Etcr) ‘Mariana Páez’, en Mesetas (Meta).

Ante la contundencia de la investigación, el procesado decidió pactar un preacuerdo y, en virtud de ello, un juez penal del circuito especializado de Villavicencio (Meta) lo condenó a 13 años y 10 meses de prisión, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

La Fiscalía judicializó a un presunto integrante de ‘Los Caparros’, por su posible responsabilidad en el crimen del líder social Víctor Alfredo Zabala Oviedo, perpetrado el 25 de marzo de 2018 en Cáceres (Antioquia).

Se trata de Marcos Fidel Suárez Estrada, alias ‘Marcos Peña’, al parecer encargado de las finanzas de esa estructura y del cobro de extorsiones, así como de realizar amenazas y desplazamientos en esa población.

Las labores adelantadas por fiscales e investigadores de la Unidad Especial de Investigación (UEI) evidencian que el hoy procesado estaría involucrado en el asesinato del líder Zabala Oviedo, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rizo del mismo municipio antioqueño y gestionaba procesos de restitución de cultivos ilícitos en la zona.

Alias ‘Marcos Peña’ fue capturado, mediante orden judicial, el pasado 27 de abril por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la UEI y del Cuerpo Élite de la Policía Nacional.

Condenan a 10 años de prisión a exrectora de colegio donde estudiaba Sergio Urrego

La Fiscalía le imputó a la exrectora los delitos de actos de racismo o discriminación agravado y falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Amanda Azucena Castillo fue condenada a 10 años y ocho meses de prisión.

En el juicio contra la exrectora del colegio, el 20 de abril pasado testificó por primera vez tras siete años de los hechos, Danilo Pinzón, expareja de Urrego.

En su testimonio manifestó que los dos mantuvieron una relación sentimental consensuada y fueron víctimas del constante asedio y discriminación por su orientación sexual en la institución educativa.

Incluso, dijo que sus padres fueron chantajeados para denunciar a Sergio por acoso sexual si querían que él continuara estudiando.

Urrego se quitó la vida lanzándose desde el 4 piso de un centro comercial de Bogotá, tras ser víctima de discriminación por su orientación sexual, el 4 de agosto de 2014.

El suroccidente del país podría tener desabastecimiento de combustible: Minminas

Durante las recientes horas, se había hecho una alerta por posible desabastecimiento de combustibles en el suroccidente del país, ante el escenario, el Ministerio de Minas y Energía, manifestó que esto quedo solucionado por lo menos por dos días más luego de realizar un trabajo conjunto con autoridades locales, Fuerzas Armadas y la cadena de producción de combustibles, logrando así el traslado de varios carrotanques que se llevaron desde Neiva hasta Putumayo con 110 mil galones de gasolina motor corriente y 20 mil galones de diésel para garantizar el suministro del departamento.

Asimismo, se informó que llegaron a Florencia, Caquetá, dos vehículos con Gas Natural Comprimido para garantizar el suministro de este combustible, y ya partieron, con destino al puerto de Tumaco, dos embarcaciones con 3.450 barriles de gasolina motor corriente para garantizar el suministro del departamento de Nariño.

Por otro lado, la cartera minero energética del país aseguró que se continúa adelantando labores conjuntas con el Ministerio de Defensa y las autoridades locales de Cauca y Valle del Cauca con el fin de poder trasladar combustibles a estos departamentos y darle continuidad al suministro en sus respectivas capitales.

Pese a esto, se informó que la situación de orden público no ha permitido que se realice el abastecimiento desde las plantas de Mulaló y Yumbo.

Igualmente, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, advirtió que de seguir los bloqueos en carreteras y problemas de orden público, se podrían presentar en unos cuantos días problemas desabastecimiento de combustibles en el suroccidente del país, “pero si seguimos evidenciando bloques a las vías y alteraciones del orden público vamos a tener algunas situaciones de desabastecimiento en Cali, en los municipios del Valle, en Popayán y en otros municipios del departamento del Cauca que dependen de las plantas de Yumbo y Mulaló”.

Finalmente, se informó desde el Minminas que desde el complejo Mansilla, en el departamento de Cundinamarca, se despacharon 13 vehículos de Biodiesel para garantizar la mezcla de B12 en todo el país.