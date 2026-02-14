Amanezca bien informado con La W este 4 de marzo. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

La medida de detención domiciliaria contra el gobernador Aníbal Gaviria y el ‘hacker’ Sepúlveda asegurando que fue obligado a declarar contra Uribe son algunas de las noticias de este jueves.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gobierno suspendió a Aníbal Gaviria como gobernador de Antioquia y designó al encargado

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva el caso del gobernador Aníbal Gaviria, emitió nuevamente una orden de captura contra el mandatario en el proceso que se le lleva por las supuestas irregularidades que hubo en el contrato de la construcción de la Troncal La Paz.

El fiscal presentó la acusación oficial contra Gaviria en el que hace un resumen de lo que fue la contratación, el desarrollo de esas obras y las supuestas irregularidades en las que se incurrió en la misma.

Colombia superó los 60 mil fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.262.646 casos de COVID-19, con 3.047 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 60.082, con 110 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.160.555. Se procesaron 40.009 pruebas (PCR: 25.072 y Antígenos: 14.937). Hasta el momento, Colombia ha aplicado 191.480 dosis de la vacuna contra el COVID-19.

En Bogotá no podrán aplicarse 372 vacunas de Pfizer

La semana pasada se hizo la segunda entrega de vacunas Pfizer en Bogotá. Las vacunas llegaron todas empacadas con hielo seco en sus respectivas cajas. Sin embargo, al momento de sacarlas de la ultra congelación, se revisó frasco por frasco y en una de esas cajas un número de frascos viales venía sin etiqueta.

Policía recuperó carro transportador de vacunas que fue asaltado en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá recuperó el vehículo para transporte de vacunas que había sido robado en la noche de este martes en el barrio San Fernando.

La camioneta fue encontrada abandonada en un parque de la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad. También fueron recuperadas las 12 cajas térmicas destinadas para el transporte de las vacunas.

Por fortuna, en el momento de hurto las cajas estaban vacías. Los delincuentes agredieron a los ocupantes del vehículo cuando salía de una de las bodegas.

‘Hacker’ Sepúlveda asegura que fue obligado a declarar contra Uribe

A la Fiscalía General llegó una declaración del hacker Andrés Sepúlveda. Esto dentro del proceso que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.

Sepúlveda dice que el expresidente era el receptor de la información de las chuzadas al proceso de paz. "Para ese momento yo estaba siendo sometido por la Fiscalía General y funcionarios a intimidaciones, presiones, amenazas contra mi persona por las condiciones de privación de libertad a que pudiera exponerme y contra mis familiares. Yo debía transmitir a la opinión pública, por esos medios de comunicación, algunos comentarios en contra de personas que por supuesto no eran ciertos".

Exfiscal Montealegre denunciará a hacker Sepúlveda

El hacker dijo que no conoce a Uribe y que fue obligado a declarar en su contra por presiones de la Fiscalía de la época en cabeza de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo (víctimas en el proceso que se adelanta contra el expresidente por manipulación de testigos).

El exfiscal Montealegre anunció que denunciará por falso testimonio y fraude procesal a Sepúlveda y pedirá que también se investigue a Uribe y su abogado Jaime Granados. Para Montealegre lo que se busca hacer con el testimonio del hacker es deslegitimar su calidad de víctima dentro del proceso.

Uribismo pide que se investigue declaración del hacker Sepúlveda y se absuelva a Uribe

Tras las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda, en las que señaló que fue presionado para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe, desde el partido Centro Democrático pidieron a la justicia ir hasta el fondo de estos señalamientos.

El representante a la Cámara Juan Espinal aseguró que el capítulo del hacker no sólo tuvo un impacto en el proceso abierto contra Uribe, sino en el resultado de las elecciones de 2014.

Uribe retiró impugnación ante la Corte Suprema para que no lo llamaran "imputado"

La Corte Suprema de Justicia aceptó el desistimiento en la impugnación de la tutela presentada por la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez con la que buscaba que no lo llamaran "imputado" en el proceso que se le adelanta por presunta manipulación y presión a testigos.

JEP expulsó al exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo

La W conoció en primicia que la Jurisdicción Especial de Paz resolvió revocar la admisión que había dado al exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien había sido aceptado parcialmente por uno de los homicidios sobre los que ofreció colaboración, el de Pedro Durán Franco, veedor ciudadano.

Según informe, más de 1.500 desmovilizados del EPL fueron víctimas del conflicto

Ante la Sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz, la Corporación Libertad entregó el documento llamado "Renacer de una Esperanza", el cual incluye los registros de 1.517 desmovilizados del EPL y sus familiares, quienes se convirtieron en víctimas del conflicto luego de que se finiquitara el proceso de paz con esa guerrilla. Allí se señala a los paramilitares, a las Farc y a agentes estatales de haber cometido estos crímenes.

Corte Constitucional definirá tutela de 'Colombia Humana' para recuperar su personería jurídica

El movimiento Colombia Humana radicó una tutela en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que pide de que se le reconozca su personería jurídica.

En el recurso, que se encuentra en estudio por parte del despacho del magistrado Alejandro Linares de la Corte Constitucional, piden que el CNE deje sin efectos la resolución 3231 del 20 de diciembre de 2018 que les negó el reconocimiento de la personería jurídica.

“Vicepresidenta no dio instrucciones para que la institución sea conductor elegido”, reiteró la Policía

El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, aseguró que durante la reunión que sostuvo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, no se indicó que los uniformados de la institución fueran a ejercer funciones de conductor elegido de las personas que estuvieron en estado de alicoramiento.

Indicó que la reunión con la vicepresidenta y las autoridades buscaba mejorar las acciones contra el abuso a las mujeres en los establecimientos de rumba, a propósito del caso de la joven Ana María Castro.

Está lista la nueva prima “millonaria” para jueces, fiscales y magistrados auxiliares

El Ministerio de Justicia anunció un decreto que crea una prima especial de servicios para algunos empleados de la rama judicial, funcionarios de órganos de control y otras entidades del sector. La prima va desde el 30% hasta el 60% del salario básico.

Los beneficiados son:

Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo.

Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial.

Jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar.

Auditores de Guerra y jueces de Instrucción Penal Militar.

Delegados departamentales del registrador nacional del Estado Civil.

Los registradores del Distrito capital.

Los niveles directivo y asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El promedio del salario de los funcionarios es de 27 millones de pesos, por lo que la prima sería mayor de 7 millones 500 mil pesos y menor de 16 millones de pesos.

Casi la mitad de vehículos en Colombia no tienen al día el SOAT: Mintransporte

Cifras del Ministerio de Transporte revelan que el parque automotor de Colombia supera los 7 millones 800 mil vehículos; lo que llama la atención, es que, de ese total, el 48% no tienen al día su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

El 77% de los vehículos que no tienen al día el SOAT, son motocicletas, es decir, 5 millones 800 mil motos no cuentan con este requisito exigido por las autoridades de tránsito.

Entra en vigencia nueva ley para combatir el dopaje en el deporte colombiano

El presidente Iván Duque sancionó la Ley de Prevención y Lucha contra el Dopaje en el Deporte, que endurecerá las penas contra los ciudadanos que promuevan y presionen a los deportistas para que accedan a estas prácticas ilegales.

El mandatario también entregó el Laboratorio de Control al Dopaje, ubicado en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá.

Gobierno evalúa situación para traer al país a colombianos varados en Brasil e Inglaterra

La W conoció que en Brasil hay por lo menos 50 colombianos varados hace un poco más de un mes, debido a la restricción en los vuelos por la cepa brasileña del COVID-19.

Esta situación también se vive en el Reino Unido, por lo que el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, invitó a los colombianos a contactarse con el consulado más cercano y hacer la petición formal para volver al país.

En riesgo investigaciones de la JEP en Nariño por aumento de la violencia

El monitoreo de violencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) expresó su preocupación por las dificultades que podría enfrentar a futuro el caso 02 que prioriza la violencia en los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte en el departamento de Nariño, debido a la fuerte presencia de disidencias de las Farc, el ELN y sucesores del paramilitarismo como las Águilas Negras.

Ante amenazas, Gobierno fortalece esquema de protección del obispo de Buenaventura

El ministro del Interior, Daniel Palacios, rechazó las amenazas contra monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, y anunció que el Gobierno Nacional reforzó sus medidas de seguridad.

También dijo que la Policía Nacional está al frente de la situación y no permitirá que sigan amedrentando a la comunidad y a sus líderes.

EPM respondió por sus inversiones en México

A través de un comunicado EPM respondió y controvirtió el informe de la Contraloría de Medellín que W Radio reveló en primicia, en el que el ente de control advierte que la compañía paisa perdió 72.7 millones de dólares en su inversión en la empresa TICSA.

EPM explicó algunas de las circunstancias que llevaron a que el negocio en México fuese adverso en algunos aspectos. “La baja en los precios del petróleo ha afectado la economía de ese país, el gobierno federal ha disminuido los recursos para atender el plan de aguas y las expectativas de ofertas al sector privado ha disminuido. Adicionalmente, la estabilidad jurídica en México resultó contraria a la lectura realizada por la empresa”.

Concejo de la Calera rechaza hostigamiento de Diego Cancino a Policía del municipio

Desde el Concejo del municipio de la Calera, Cundinamarca, se hizo un fuerte llamado en contra de las afirmaciones del concejal de Bogotá Diego Cancino, quien el pasado fin de semana fomentó el cierre de la principal vía del municipio con cerca de 15 personas, generando graves problemas de movilidad durante una fecha en la que cientos de personas transitan por este sector.

Sancionan a políticos que se olvidaron del COVID-19 y hacían campaña en el Magdalena

La Policía impuso comparendos a los 3 aspirantes a la alcaldía de Tenerife. Los políticos venían convocando encuentros en escenarios privados con aglomeraciones y trasgrediendo los protocolos de bioseguridad. En total fueron 12 multas por las causales: alteración del orden público y violación a las normas sanitarias.

Los amonestados son Andrés del Portillo Simanca, quien viste los colores del liberalismo; Helton Roncallo Miranda, el cual ha tenido acercamientos con el partido Conservador; y Julio Gómez Serrano, quien busca avalarse por el movimiento Fuerza Ciudadana.

A nueve se eleva el número de municipios afectados por ola invernal en el Cauca

En el municipio Miranda el acueducto local quedó fuera de servicio por el desbordamiento del río Desbaratado mientras que una creciente súbita del río Guengue dejó incomunicada a esta localidad con Corinto debido a las inundaciones que alcanzaron una vía secundaria del sector. Además, en la zona rural de esta última población 63 viviendas resultaron afectadas (entre estas cuatro destruidas y 37 inhabitables) y un puente vehicular derribado por una avenida torrencial del río Negro y de la quebrada La Cristalina.