Amanezca bien informado con La W este 4 de junio

El avance del Gobierno y el Comité del Paro en 16 puntos y la aprobación en primer debate el proyecto de reforma al Código Electoral son algunas de las noticias de este viernes 4 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gobierno y Comité de Paro avanzan en 16 puntos, pero siguen con grandes diferencias

Tras más de nueve horas de reunión con el Comité Nacional de Paro, el Gobierno reiteró su preocupación por los bloqueos y el aumento de los contagios en medio de las manifestaciones.

Además, aseguró que hay avances en 16 de 31 puntos y anunció que este viernes se volverán a reunir a las 9:00 a.m.

“Los bloqueos en este país están causando mucho dolor económico en muchos campesinos que no están pudiendo sacar sus cosechas, están produciendo dolor en los empresarios que no están pudiendo exportar ni recibir sus insumos. Nos preocupa el efecto que están teniendo estas continuas manifestaciones en el pleno pico de COVID-19”, dijo el consejero presidencial Emilio Archila.

Sin embargo, pese a las diferencias que persisten entre las partes, señaló que hay avances significativos de cara a la instalación de una mesa de negociación.

Por su parte, el Comité Nacional de Paro explicó que las discrepancias giran en torno a la no participación de las Fuerzas Militares en las protestas, la autonomía de las autoridades locales en su manejo, el no uso de armas de fuego durante las manifestaciones, las condiciones para la intervención del Esmad y el mecanismo de seguimiento al acuerdo.

El colectivo añadió que tiene la voluntad de seguir facilitando, en lo que esté a su alcance, diálogos y acuerdos territoriales para avanzar en los desbloqueos y reiteró que “el responsable de la demora para llegar a un acuerdo es del Gobierno Nacional”.

Duque anuncia recompensas para ubicar a responsables de bloqueos y vandalismo

Tras un consejo de seguridad en Neiva, el presidente Iván Duque anunció que la red de participación cívica se ampliará en los departamentos del Caquetá, Huila y Putumayo para pagar recompensas y recibir información sobre el paradero de quienes están detrás de los bloqueos y actos vandálicos.

A propósito, anunció que en las últimas semanas se han levantado más de 570 bloqueos con ayuda de la Fuerza Pública y de las autoridades locales.

Igualmente, anunció otras medidas para impartir justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.

“Un plan de protección especial a los alcaldes que se han visto amenazados cuando han intentado enfrentar bloqueos y han recibido algún tipo de insinuación o amenaza de grupos armados. Y la judicialización de actos vandálicos y de afectación de derechos colectivos con los respectivos carteles de los más buscados”, señaló.

El mandatario reiteró que los bloqueos son expresiones violentas y que el deber de las autoridades es levantarlos para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Los bloqueos no son un tema de negociación ni de trueque: Duque

Durante un congreso de Asofondos, el presidente Iván Duque aseguró que los bloqueos no son protestas pacíficas sino una agresión a los derechos de los colombianos.

Y aunque reiteró que por parte del Gobierno Nacional hay voluntad de diálogo con los manifestantes, ratificó su rechazo a las vías de hecho.

“Los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de truque ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos porque, además, haciendo la reflexión, no será este el último paro que se viva en nuestro país, sobre todo cuando llevamos décadas de historias de ese tipo de expresiones sociales”, señaló.

El mandatario indicó que los bloqueos merecen la actuación decidida de todas las autoridades y demandan la responsabilidad de alcaldes, gobernadores, de la Fiscalía y de la fuerza pública.

Sin embargo, mientras el jefe de Estado aseguró que este no es un tema de negociación, la comitiva del Gobierno ha condicionado la mesa con el Comité Nacional de Paro al levantamiento de los bloqueos.

“A la Fuerza Pública se le debe reconocer su papel histórico, democrático, patriótico, sus fundamentos institucionales, su cercanía al ciudadano, pero al mismo tiempo cero tolerancia con cualquier conducta que sea contraria a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos”, concluyó.

Acá no puede haber personas desaparecidas: Marta Lucía Ramírez al cuerpo diplomático

La canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y resaltó el papel de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, así como el de las instituciones del Estado a quienes les hizo un llamado a hacer justicia en los casos de posibles violaciones a los derechos.

“No queremos que haya ningún caso que quede en la oscuridad ni en la incertidumbre. Que la justicia investigue todos los casos, acá no puede haber personas desaparecidas”, resaltó.

Durante el encuentro, Ramírez también les pidió apoyo a los embajadores para conseguir más vacunas contra el COVID-19, como lo hizo ante el gobierno estadounidense.

Y aunque señaló que el Gobierno negoció las vacunas necesarias para inmunizar a 35 millones de colombianos, destacó que también se deben vacunar a los venezolanos radicados en el país.

“Nosotros no podemos hacer ninguna excepción, cuando estamos hablando de un compromiso humanitario empieza por garantizarle a cada venezolano que está en Colombia los mismos derechos y el mismo acceso que a los colombianos”, dijo.

Por último, resaltó la necesidad de que los gobiernos fomenten la cooperación entre empresarios, científicos e investigadores para producir más vacunas.

Fenalco pide alternativas para reparar empresas y puertos afectados por bloqueos

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, hizo un llamado al Gobierno Nacional reiterando el papel del Estado como garante de la protección y el aseguramiento de los bienes de los ciudadanos y responsable de resarcir el daño generado en el contexto de marchas y protestas.

El dirigente gremial sugirió explorar alternativas dentro del protocolo de manifestaciones pacíficas en el que se debería contemplar un capítulo de prevención, protección y reparación de terceros, de manera que no se suspendan los derechos colectivos y fundamentales con el pretexto del ejercicio del derecho a la protesta.

“Los altísimos costos de bodegajes y multas en los puertos colombianos, por no poder sacar las mercancías, además de los causados por las demoras en las devoluciones de contenedores que los empresarios están asumiendo con las compañías navieras, ajenas a esta problemática, han recrudecido gravemente el panorama en los últimos días. Se calcula que los importadores y comerciantes han tenido que asumir entre US$150 a US$200 diarios por mora por contenedor, más los bodegajes de la sociedad portuaria”, resaltó Cabal.

El gremio agregó que considera como una opción a explorar que la suma que las sociedades portuarias deben reconocer anualmente a la nación por el uso de las zonas de muelles y bajamar, que ascienden a aproximadamente a unos US$40 millones, se utilicen, previos los estudios jurídicos del caso, para subsidiar estos extra costos en los que han tenido que incurrir los empresarios.

Colombia registra nuevo récord de contagios y muertes diarias por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.488.046 casos de COVID-19, con 28.624 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 90.353, con 545 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 3.242.060. Se procesaron 97.001 pruebas (PCR: 53.823 y Antígenos: 43.178). De las pruebas realizadas, el 29,5% dio positivo para COVID-19, uno de los índices de positividad más altos que ha tenido Colombia.

Bogotá lidera la lista de nuevos contagios con 10.511 infectados, seguido por Antioquia (3.125), Cundinamarca (2.661) y Santander (1.465).

Llegaron al país 539.370 dosis de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer

Colombia recibió en la tarde de este jueves un nuevo lote de vacunas de Pfizer con 539.370 dosis de vacunas contra la enfermedad.

Estas dosis, según Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, serán destinadas para continuar con la ejecución de la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que tiene al menos 9,5 millones de personas y que incluye personas con comorbilidades, maestros, personal de la fuerza pública, entre otros grupos poblacionales.

Estas dosis se suman a las 909.600 dosis de AstraZeneca que recibió el país al medio día de este jueves, que se destinarán a completar los esquemas de quienes recibieron esta vacuna y para avanzar en inmunizaciones de zonas que no son capitales.

“Con estas dosis se completa en una sola semana más de un millón de dosis de esta farmacéutica, que se suman a las dosis de AstraZeneca que arribaron este jueves a través del mecanismo multilateral COVAX”, afirmó Escobar.

Con este nuevo lote, el país alcanzó 16.227.214 dosis de vacunas recibidas a la fecha. De estas, 7.500.004 corresponden a Sinovac, 6.660.810 a Pfizer y 2.066.400 a AstraZeneca.

Se espera que a finales de junio el país comience a recibir las primeras dosis de vacunas de Moderna y Janssen.

En medio de la polémica avanza proyecto de reforma al Código Electoral

Después de varios días de discusiones, las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto impulsado por la Procuraduría, con el que se busca reformar el Código Electoral.

Con la iniciativa se busca que el Estado cumpla con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro; sin embargo, el senador de Colombia Humana manifestó que el proyecto incumple con las disposiciones del tribunal internacional y anunció que denunciará a los congresistas que votaron.

"Las comisiones primeras del senado están a punto de aprobar el desacato de la sentencia de la CIDH sobre prohibición de quitar derechos políticos que no sea por sentencia penal. Se trata de un delito cuya denuncia pondré ante la Corte Suprema de Justicia", anunció.

El proyecto pasará ahora a la Plenaria de Senado y Cámara de Representantes, donde deberá surtir sus últimos dos debates.

Petro denunciará a congresistas que votaron reforma al Código Disciplinario

En medio de un debate sobre las mayorías necesarias para aprobar la reforma al Código Electoral, que promueve la Procuraduría, el senador Gustavo Petro anunció que denunciará por fraude a resolución judicial a los congresistas que votaron el proyecto.

Para el congresista, el proyecto va en contravía de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se dio en su caso, en la que se prohíbe quitarle derechos políticos a un ciudadano por vía distinta a una sentencia penal.

"Le pido al secretario que recoja todas las actas del debate de este proyecto y las envíe a la Corte Suprema de Justicia", aseguró.

Los congresistas de la oposición se retiraron de la sesión de las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes.

Hay luz al final del túnel para el proyecto de ley de renta básica

Después de meses de discusión en el Congreso de la República, dos ponencias positivas se presentaron en la Comisión Tercera del Senado para el proyecto de ley que busca implementar una renta básica para los colombianos más pobres.

La ponencia del congresista del Partido Verde, Iván Marulanda, propone una transferencia de entre $320 mil y $480 mil para 7,4 millones de hogares.

Mientras tanto, la ponencia del senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo, propone llevar el programa Ingreso Solidario, de forma permanente, a 4,7 millones de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, con subsidios que van hasta 320.000 pesos mensuales.

Se creó una subcomisión que busca llegar a acuerdos para tramitar este proyecto de ley, con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

Se reactiva el proceso en la Corte contra el senador Armando Benedetti

La Corte Suprema negó la petición de la defensa de Armando Benedetti de apartar a la magistrada Cristina Lombana de investigar al senador por presunto enriquecimiento ilícito y ordenó continuar con el trámite.

La sala de instrucción de la Corte determinó que no se cumplió ninguna de las causales que determina la ley para apartar a la magistrada del conocimiento del caso contra Benedetti, y, además, consideró que las razones que argumentaba el senador forman parte de su estrategia de defensa.

El senador Benedetti es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito derivado de unos millonarios ingresos de dinero a sus cuentas que la Corte consideró como injustificados inicialmente al vincularlo formalmente a un proceso penal, dentro del cual está pendiente de rendir indagatoria.

JEP acepta sometimiento de seis soldados procesados por venta de armas a las Farc

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó de manera condicionada el sometimiento de los sargentos (r) Óscar Villamizar, Leonardo Ávila, Hugo Bejarano y Carlos Arenas, así como los soldados (r) Luis Sánchez y Adriano Lozano por su presunta participación en una red criminal que vendía armas, municiones y explosivos a la extinta guerrilla de las Farc y otros grupos ilegales.

De acuerdo con la investigación, esa presunta agrupación delincuencial con participación de los militares robaba el material bélico de los almacenes de varios batallones y luego alteraban informes para borrar cualquier rastro de esos elementos. Posteriormente eran sacados y vendidos a quienes finalmente los suministraban a los frentes 6, 10 y la Columna Teófilo Forero de esa extinta guerrilla.

"Se estableció que se trataba de armas de largo alcance, granadas de 40 y 60 mm, miras de visión nocturna y proyectiles de armas de fuego calibre 5.56 mm, según lo refiere el escrito de acusación. Es decir, eran de aquellas utilizadas por el Ejército Nacional para combates y que les permitían obtener ventaja militar", señaló el despacho de la magistrada Sandra Ospina.

Según el expediente los soldados al parecer trabajaban con dos civiles, Johan Durán y Edilberto Cubillos, quienes llevaban el material de guerra hasta los campamentos de la guerrilla e infiltraban el Ejército. Esas dos personas hasta el momento no han sido aceptadas por el tribunal.

"Se observa de los audios de Johan Durán que es el que ingresa al frente 6 y 10 de las Farc, provee las armas y con esto se está apoyando la lucha armada de estos grupos armados al margen de la ley", se lee en la investigación.

Debido a que el plan de sometimiento de todos los postulados aceptados es aún general a juicio de la JEP, el tribunal les ordenó que en un plazo de 10 días definan si aceptarán su responsabilidad sobre esos hechos y den una ruta detallada sobre los aportes que harán.

Sobre el sargento (r) Óscar Villamizar, la JEP también le ordenó definir si colaborará con la verdad en una investigación en su contra por dos presuntas muertes de personas protegidas ocurridas en Antioquia.

JEP estudiará si decreta medidas cautelares en el Canal del Dique

La W conoció en primicia que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) abrió investigación para investigar y definir si decreta medidas cautelares en el Canal del Dique (de manera total o por sectores), debido a que en algunas de sus secciones podrían permanecer restos de personas desaparecidas por el conflicto.

De acuerdo con el tribunal, la decisión fue motivada a raíz de un proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal, que tocaría varios de esos sitios de interés para el Sistema Transicional.

La determinación se produjo a partir de la solicitud elevada por representantes de los procesos organizativos articulados de comunidades negras, palenqueras y raizales articulados a la "Ruta del Cimarronaje en el Caribe Colombiano".

Varias entidades gubernamentales fueron vinculadas y deberán rendir la información que la JEP solicite dentro del trámite de la investigación.

Uniformados involucrados en muerte de Santiago Andrés Murillo quedaron en libertad

Se conoció que un juez penal militar decidió revocar la medida de aseguramiento contra el mayor de la Policía de Ibagué, Jorge Mario Molano Bedoya, y el teniente Andrés Parra, comandante del CAI Éxito de la calle 80, quienes están involucrados en el aparente asesinato del joven Santiago Andrés Murillo quien fue baleado en medio de las movilizaciones.

La decisión se tomó con base a nuevas pruebas que fueron aportadas al proceso, de los uniformados por lo que está medida de detención preventiva debió ser reversada por lo que los uniformados recobraron la libertad.

Cabe resaltar que este mismo proceso está a la espera de una decisión que pueda tomar estos días la Corte Constitucional para conocer si la misma es finalmente asumida por la justicia ordinaria como se ha pedido desde varios sectores o continúan en la Justicia Penal Militar.

Por otra parte, se conoció que también se habrían tomado importantes decisiones contra otros uniformados por hechos relacionados a inconsistencias en su actuación durante las protestas y movilizaciones registradas a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Fiscalía decomisa avioneta del esposo de Alejandra Azcárate

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre una avioneta, que el pasado 23 de mayo aterrizó en el aeropuerto El Embrujo de Providencia y Santa Catalina, con 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 102 millones de pesos en efectivo.

El material probatorio y la evidencia física recaudadas evidencian que la aeronave, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la investigación, la avioneta llegó a la isla con el pretexto de llevar ayudas humanitarias y cajas con tapabocas, pero se pudo determinar que en su interior iba oculta la sustancia ilegal.

Para la Fiscalía, en este caso se cumplen las causales consignadas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, que destaca: “se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas”.

En el marco del proceso penal por este hecho, el pasado 26 de mayo, el juez promiscuo municipal de Providencia, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toledo, piloto y ayudante de carga de la aeronave, respectivamente.

Las dos personas fueron imputadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico como presuntas responsables de los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravados; y lavado de activos; cargos que no aceptaron los procesados.

ANE sancionó a Avantel por usar ilegalmente el espectro

Luego de adelantar varias investigaciones, la Agencia Nacional del Espectro logró constatar que Avantel utilizó las frecuencias de Partners en diciembre de 2019 sin la autorización del Ministerio de las TIC por lo que Avantel fue declarado responsable de cometer una infracción de la Ley 1341 de 2009 y tendrá que pagar más de 10 mil millones de pesos a la Nación.

La compañía de telecomunicaciones tendrá 15 días calendario contados a partir de la fecha para que efectúe el pago total de la deuda por medio de consignación o transferencia.

“En consecuencia, y a fin de disuadir las prácticas de clandestinidad en el uso de espectro, se observa que la definición de una sanción consistente en multa próxima a los límites máximos de imposición se tomará en la medida más adecuada y proporcional frente a la falta comprobada y la clase de sujeto infractor ante quien se está, pues se trata de una sociedad comercial con vasta experiencia en el sector TIC y en el mercado de las telecomunicaciones colombiano, lo que significa que es ampliamente conocedora de las exigencias, limitaciones y prohibiciones legales, y aun así decidió incurrir en la comisión de la falta enrostrada, lo que a su vez le representó réditos y beneficios económicos comoquiera que a través de la utilización del espectro radioeléctrico no autorizado prestó servicios a sus usuarios de telecomunicaciones”, cita el documento de la ANE.

Cabe resaltar que en este momento Avantel se encuentra en un proceso de fusión empresarial ante la Supersociedades en donde se espera que Wom se quede con todo el grupo de Avantel incluyendo los acreedores.

Precio del dólar se mantiene sobre los $3.600

El dólar abrió en un precio promedio de $3.660,91, lo cual representó un aumento de $18,62 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.642,29.

El precio de apertura registrado por la plataforma fue $3.659. El máximo alcanzado hasta el momento es $3.667 y el mínimo $3.659. Durante la jornada se han negociado US$15 millones a través de 17 transacciones.

En el ámbito internacional, los inversionistas están atentos a cualquier señal de que los bancos centrales puedan comenzar a retirar el apoyo de emergencia.

Si bien los funcionarios de la Fed se han aferrado principalmente al mensaje de que el estímulo se mantendrá, la inflación está aumentando y los precios mundiales de los alimentos subieron al nivel más alto en casi una década, destaca Bloomberg.

El crudo estadounidense WTI sube 0,04% a US$68,86 el barril, mientras que el petróleo Brent aumenta 0,11% a US$71,44 el barril.

Comité de Regla Fiscal reitera la necesidad urgente de una reforma tributaria

Al concluir su reunión, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal llamó la atención sobre la delicada situación de las finanzas públicas y la consecuente imperiosa necesidad de aprobar una reforma tributaria que genere mayores ingresos permanentes, a partir de 2022 y 2023.

Los miembros indicaron que reconocen el complejo balance que se debe sortear en esta coyuntura, y los esfuerzos del Gobierno por mantener los apoyos a la población más afectada por los efectos de la pandemia e impulsar la reactivación económica, a la vez que se protege la sostenibilidad fiscal.

“La estrategia fiscal expuesta por el Ministerio de Hacienda cimienta las bases para iniciar el proceso de reducción del déficit fiscal a partir de 2022, tomando en consideración la necesidad de ese balance”.

Frente a la reforma, resaltaron que en el debate público se ha sugerido la expectativa de que este proyecto genere ingresos permanentes adicionales de alrededor de 1% del PIB. “Si bien esto sería un esfuerzo importante, de no complementarse con medidas adicionales en el mediano plazo, la deuda pública se estabilizaría en niveles que no serían compatibles con un entorno macroeconómico y de tasas de interés favorables al consumo de los hogares, y la recuperación del empleo y la actividad productiva”, advirtieron.

Y agregaron que el proyecto de ley debe incorporar una meta de deuda en el marco de la Regla Fiscal que consolide la confianza de la sociedad en este instrumento.

Juez ordena a la Policía suspender uso de sistema Venom en Popayán

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Popayán le ordenó a la Policía Metropolitana suspender el uso del sistema Venom, lanzador de proyectiles múltiples que ha sido utilizado en la ciudad para dispersar las protestas.

El operador judicial resolvió una acción de tutela respecto a la vulneración de los derechos a la vida, la integridad física y personal, seguridad personal, convivencia pacífica, la paz, la salud y el medio ambiente.

La decisión judicial ordena al alcalde supervisar que el lanzador múltiple eléctrico no se use hasta que se diseñe un protocolo para la adecuada utilización.

La acción de tutela fue instaurada por dos personas que reclamaron que el uso de este sistema atenta contra la seguridad y vida de los ciudadanos, cuando se utiliza en el suelo y no en la parte superior de las tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

En varias imágenes registradas en esta ciudad, se evidenció que el dispositivo fue utilizado de manera presuntamente irregular.

La justicia señaló que el uso de estos aparatos debe estar regulado, supervisado y bajo vigilancia por lo que ordenó la suspensión en cualquier espacio en la capital del Cauca.

Es de recordar que varias organizaciones internacionales, entre estas Human Rights Watch, han cuestionado la utilización de estos artefactos en medio de las alteraciones de orden público y las protestas.

Denuncian amenazas contra la sede del Cric en Popayán

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete, denunció que han circulado amenazas de “atentados, tomas o ataques armados” contra la denominada “Casa Grande”, una de sus sedes en Popayán.

El dirigente explicó que a través de redes sociales y un grupo de WhatsApp se viene convocando a ejecutar acciones contra el establecimiento este viernes, argumentando afectaciones por los bloqueos en las vías.

El Cric aseveró que se trata de acciones racistas y discriminatorias que buscan perjudicar las exigencias de las comunidades, no solo indígenas, sino también campesinas, afrodescendientes, estudiantes y otros, en el marco del paro nacional.

Las autoridades indígenas señalaron que la invitación consiste en efectuar actividades similares a las que se registraron en abril del año 2019, cuando las instalaciones fueron atacadas con diferentes elementos.

Pete recordó que los bloqueos en las vías no solo han sido protagonizados por las comunidades indígenas, sino por otros grupos de ciudadanos que exigen mejores condiciones de vida al Gobierno Nacional.

La Guardia Indígena reforzará la seguridad en la sede para evitar acciones violentas.

Revelan necropsia de menor hallado en un local incinerado en Siloé en Cali

Este jueves la Fiscalía reveló el informe de la necropsia practicada al menor de 16 años cuyo cuerpo fue hallado en un establecimiento comercial incendiado el pasado viernes 28 de mayo en el barrio Siloé en Cali.

Según un peritaje forense, el cuerpo del adolescente no presenta heridas de arma de fuego y su deceso se produjo por asfixia, producida por la exposición a vapores calientes generados durante la conflagración.

"A pesar de que se hicieron las imágenes radiológicas, no se observan fracturas, fragmentos metálicos, proyectiles u otros artefactos, determinando como conclusión pericial que la muerte se presenta como resultado de la asfixia que se produjo por las quemaduras en vías aéreas superiores e inferiores, secundario a la inhalación de vapores calientes", señaló Jhon Fredy Encinales, director de la Fiscalía Seccional Cali.

Con este dictamen, según las autoridades, se descartan las versiones que indicaban que el menor había sido torturado y asesinado por miembros de la Policía y posteriormente lanzado al lugar del incendio.

Comunidades Wayúu no volverán a mesa de diálogo con el Gobierno y el Cerrejón

Por medio de una declaración varias comunidades afectadas por el desvío del Arroyo Bruno (Guajira) señalaron que no volverán a la "Mesa Interinstitucional" ordenada por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela que protegió sus derechos, porque argumentan que no se les ha tenido en cuenta en las decisiones adoptadas por el gobierno y la minera Cerrejón sobre si se produce o no el retorno de las aguas que fueron desviadas para explotar un yacimiento de carbón.

De acuerdo con líderes comunales como Leobardo Sierra, la determinación de mantener la desviación del arroyo en el punto que ha causado la polémica porque no contó con un informe técnico riguroso antes de tomar una decisión como lo ordenaba la Corte.

"Ahí hubo fue un debate, cuando le hemos preguntado a personas que saben nos dicen que el informe que sacaron no fue un estudio elaborado por algún experto", manifestó.

Ante ese análisis y la denuncia sobre la no respuesta a sus solicitudes por parte del juzgado encargado de la verificación del fallo ubicado en Bogotá para que se cumpla lo dispuesto, pidieron que la Corte Constitucional vuelva a tomar manejo y revisión de la sentencia para que haga efectivos sus derechos.

"Que sea la Corte la que retome el proceso, no la juez esa de garantías, que nos está poniendo en riesgo la vida y la dignidad de las personas”, indicó.

Aunque según ellos el gobierno y la empresa han mencionado que el retorno de las aguas al cauce natural no se realizará por sus costos, las comunidades insisten en que se produzca, porque incluso el ofrecimiento de un canal superficial en el lugar donde se desvió el Arroyo Bruno va en contra de sus tradiciones y su sustento.

"Eso no fue creación de Dios ni de la naturaleza, ellos dicen que es mejor. Antiguamente ahí había peces, era una despensa de alimentos que teníamos nosotros, de plantas medicinales, ese canal no tiene esas propiedades que ellos han ido desconociendo", indicó Sierra.

W Radio consultó al Ministerio de Ambiente que lidera la Mesa Interinstitucional para conocer su posición sobre esa denuncia y cómo se resolverá ese conflicto, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.

Alcalde de Cartagena confirmó que dio positivo para COVID-19

A través de un video compartido por la oficina de prensa de la Alcaldía de Cartagena, el alcalde William Dau Chamat confirmó este jueves que dio positivo para COVID-19 tras realizarse una prueba PCR, cuyo resultado le fue entregado a las 6 de la tarde de este 3 de junio.

Dau Chamat señaló que de inmediato se aisló, al igual que todo su equipo más cercano, y en estos momentos está a la espera de la visita de los médicos de su EPS para determinar el paso a seguir.

"Le doy un parte de tranquilidad a todos los cartageneros, estoy muy bien, no tengo ningún síntoma. Por lo pronto y hasta esperar las recomendaciones de los médicos pienso seguir despachando desde mi casa", informó el mandatario.

En las próximas horas un equipo médico de su EPS y del Dadis se dirigirá hacia la residencia del mandatario para evaluar su condición de salud y determinar si será o no necesario que se encargue a alguien del gabinete mientras el alcalde se recupera del coronavirus y realiza su aislamiento.

Corea del Sur recibió el primer cargamento de aguacate hass enviado desde Colombia

El Ministerio de Agricultura informó que a Corea del Sur ya llegaron las primeras 1,6 toneladas de aguacate hass, el cual se puede exportar desde marzo de 2021. Según lo expuesto, esta primera entrega la realizó la empresa Cartama, que logró enviar 288 cajas del producto por vía aérea.

Ante el escenario, el titular de la cartera agrícola, Rodolfo Zea, dijo “ya llegaron a Corea del Sur, específicamente al aeropuerto de la ciudad de Incheon, las primeras 1,2 toneladas de aguacate Hass de muchas más que va a exportar Colombia a Corea del Sur. Esto es gracias a la estrategia de ‘Diplomacia Sanitaria’ con la cual hemos logrado 47 admisibilidades de productos del agro a 23 países”.

De acuerdo con las cifras expuestas por el Minagricultura, Corea del Sur es un socio estratégico en Asia, ya que entre 2016 y 2020 las importaciones de aguacate de este país crecieron 252%, lo que demuestra el potencial de este mercado. Además, en estos momentos este país se consolidó como el quinto importador de este producto en el continente asiático.

Finalmente, la cartera agrícola recordó que en Colombia el aguacate Hass se consolidó en 2020 como el segundo producto de la canasta agroexportadora no tradicional con mejores cifras, llegando a sumar US$144 millones en ventas al exterior y participando con el 4,9% dentro del total de las exportaciones no tradicionales que alcanzaron la cifra de US$2.932,4 millones.