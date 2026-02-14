Amanezca bien informado con La W este 31 de marzo. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

Las investigaciones por los casos de vacunación con jeringas vacías y los perfiles de los principales cabecillas detrás de enfrentamientos en Venezuela son algunas de las noticias de este miércoles 31 de marzo.

"Vacunaciones con jeringas vacías son casos aislados que están en investigación": Duque

Tras las denuncias por vacunaciones con jeringas vacías, el presidente Iván Duque aseguró que son casos aislados dentro de un alto volumen de vacunas aplicadas.

Sin embargo, aclaró que estas alertas han sido atendidas y que las autoridades han actuado para esclarecer los hechos y aplicar las medidas correctivas, si es necesario.

“Es muy importante que se haga una denuncia oportuna y por eso, gracias a las denuncias rápidas, se han podido prender las alertas y tener herramientas de carácter preventivo. Esas aplicaciones, en esos casos, ameritan las sanciones correspondientes de la Superintendencia de Salud”, dijo en su programa Prevención y Acción.

A su turno, el viceministro de Salud, Luis Alexánder Moscoso, recordó que este un proceso complejo que no está exento de errores que necesitan ser investigados.

“Nuestro proceso de vacunación se hace con personas calificadas, con alta experiencia y es un proceso confiable”, señaló.

Colombia registra 7.952 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 63.255

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.397.731 casos de COVID-19, con 7.952 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 63.255, con 176 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.279.840. Se procesaron 47.242 pruebas (PCR: 27.956 y Antígenos: 19.286).

Antioquia rompió nuevamente la barrera de los 2 mil contagios nuevos, seguido por Bogotá que contabilizó 1.580 y Barranquilla 1.487.

Este martes 30 de marzo Colombia alcanzó los dos millones de vacunados contra el COVID-19. Según informó el presidente Iván Duque la vacunada número dos millones es la señora Elizabeth Pérez Ramos, de 77 años, quien recibió su dosis en el Hospital Universitario del Caribe.

Desde Cartagena, en compañía del alcalde y del superintendente de Salud, el mandatario aseguró que este es un triunfo para el país y un avance del Plan Nacional de Vacunación.

“El departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena lo están haciendo supremamente bien. Ayer tuvimos un corte de más de 140.000 vacunas aplicadas en el país, hoy ya llegamos a esta vacuna número dos millones y seguimos trabajando”, dijo.

El mandatario les hizo un reconocimiento a los trabajadores de la salud e hizo un llamado a no bajar la guardia, atendiendo las citas para la vacunación.

“Esta Semana Santa tiene que ser una semana de vacunación masiva, una semana de vida. Esta semana de recogimiento y de fe, donde le pedimos a Dios y a la virgen por nuestro país, una vez le pedimos que nos dé fuerza, sabiduría, convicción y acierto para que este Plan Nacional de Vacunación siga salvando vidas”, señaló.

Se conocen los perfiles de principales cabecillas detrás de enfrentamientos en Venezuela

W Radio conoció los perfiles de los principales cabecillas de la estructura decima de las disidencias de las Farc que se estarían enfrentando con las fuerzas bolivarianas en Venezuela y que ha llevado a la migración de cientos de ciudadanos de ese país a territorio colombiano principalmente al departamento de Arauca.

Uno de ellos es Jorge Eliecer Jiménez Martínez alias ‘Arturo Ruiz o Jerónimo’, cabecilla principal de la estructura. Tiene actualmente 51 años y nació el 19 de octubre 1969 en la vereda Visinaca del municipio de Tauramena, Casanare.

Por otra parte, se encuentra Omar Pardo Galeano, quien se hace llamar ‘Antonio Medina’, uno de los cabecillas principales de esta estructura, amante de la cerveza águila en lata y whisky de las marcas más costosas.

Este hombre al parecer en combates resultó herido en el brazo izquierdo, motivo por el cual se despliega al departamento de Arauca donde recibió apoyo por parte del sujeto Jorge Eliecer Jiménez Martínez alias ‘Arturo’ o ‘Jerónimo’, cabecilla de la estructura 10.

Alias ‘Arturo’ se encontraría ubicado en el Estado de Apure, Venezuela, realizando actividades extorsivas por intermedio de llamadas y videos, los cuales son difundidos por la aplicación WhatsApp y la red social Facebook.

Más de 4.000 personas se encuentran afectadas por enfrentamientos en Arauquita

La Defensoría del Pueblo informó que por operativos militares de la Fuerza Armada Bolivariana se ha registrado un alto flujo migratorio en el municipio fronterizo de Arauquita, en el departamento de Arauca. Los enfrentamientos son presuntamente en contra de grupos armados ilegales que se encuentran al otro lado de la frontera.

En este momento se encuentran concentradas 4.741 personas, entre los que están aproximadamente 1.427 familias, 213 adultos mayores, 1.787 menores de edad, 17 mujeres gestantes y 119 mujeres lactantes, la mayoría son de origen venezolano y algunos de nacionalidad colombiana.

Estas familias han sido víctimas de bombardeos, saqueos y destrucción de bienes civiles, especialmente viviendas, disparos contra civiles, amenazas y hostigamientos.

Estados Unidos ha solicitado la extradición de 11 miembros del ELN por narcotráfico

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos ha pedido la extradición de 11 miembros del ELN por delitos asociados al narcotráfico: cuatro de ellos ya fueron capturados, mientras que los restantes están en ese proceso.

Según el funcionario, esta solicitud es la respuesta al trabajo conjunto entre Colombia y el país norteamericano en la lucha contra el narcotráfico.

“Este es un mensaje muy claro: seguiremos trabajando y luchando juntos contra este flagelo que es el verdadero enemigo de la paz”, advirtió.

A propósito, indicó que el ELN debe aclarar si está dispuesto a hacer la paz y dejar a un lado esas prácticas delictivas.

También recordó que el Gobierno de Estados Unidos aún mantiene al ELN en la lista de organizaciones terroristas. “Esta solicitud es la advertencia de que están en camino a ser considerados como un grupo narcotraficante”, agregó.

Se cae polémico artículo de la regulación del trabajo en casa sobre derechos de autor

Los conciliadores del proyecto de ley que busca regular el trabajo en casa decidieron excluir del informe de conciliación el polémico artículo que buscaba que los empleadores no pudieran explotar económicamente los contenidos hechos por sus trabajadores, más allá de la duración del contrato.

Sectores políticos y económicos habían advertido que esa iniciativa iría en contravía de la legislación existente en materia de derechos de autor.

“Las otras cerca de cinco modificaciones que hizo la Cámara no son aceptadas en el texto que hoy radicamos y ha sido conciliado, entre ellas la que pretendía introducir un parágrafo al artículo 11 del proyecto de ley, que tenía unas modificaciones sustanciales, a propósito del tema de propiedad intelectual, modificaba las normas actuales y, en mi criterio y como lo sostuve en las comisiones conjuntas, no tenía unidad de materia ni tampoco se identificaba con el proyecto que aquí debatíamos”, aseguró el autor del proyecto, Carlos Fernando Motoa.

El informe de conciliación será ahora votado en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes y el proyecto pasará a sanción presidencial.

JEP resolverá si excluye a dos generales (r) implicados en la toma del Palacio de Justicia

En una carta enviada a Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, los familiares de las víctimas del holocausto del palacio de justicia le piden que se retire del proceso de Justicia Transicional a los generales Iván Ramírez Quintero (libre por duda razonable desde 16 de diciembre de 2011) y Jesús Armando Arias Cabrales, (libre desde 15 de mayo de 2020), quienes deben contar en versión voluntaria todo lo que conocen sobre estos hechos.

La razón de esta petición se debe a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ordenó en la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2014, con la cual declaró internacionalmente responsable al Estado Colombiano por las desapariciones del Palacio de Justicia, entre otras violaciones a derechos humanos, específicamente se remiten a los párrafos 553 a 556, donde se señala lo siguiente, en algunos de sus apartes:

“La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado “conducir y llevar a término eficazmente, en un plazo razonable, en el fuero ordinario, la investigación de los hechos del presente caso, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales”, es decir, que el caso solo puede ser llevado por la jurisdicción ordinaria, donde venía haciendo trámite.

De acuerdo con esta información, es la sala de definición de situaciones jurídicas, la que debe entrar a resolver si los dos generales en retiro deben o no continuar en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por su parte, Rene Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, quien murió en estos hechos y había estado desparecida por más de 30 años, señaló que lo que está por definirse es “si por encima del derecho internacional de los derechos humanos está una jurisdicción creada en un acuerdo de paz”.

Ordenan a generales de la Policía salir a las calles del país para contener la inseguridad

El director General de la Policía, general Jorge Luis Vargas, ordenó el despliegue inmediato de unidades de apoyo a las ciudades y regiones en todo el país para mejorar los resultados por cuenta del aumento de la criminalidad.

Es por eso que, a partir de hoy, los generales de las direcciones operativas y el nivel central se deberán desplazar desde Bogotá a territorios para ponerse al frente de un plan de apoyo que debe arrojar resultados importantes en materia de contención y reducción de los delitos durante los próximos tres meses.

En el caso de Bogotá, tres generales y dos coroneles tendrán la misión de mantener una tendencia a la baja en los delitos de mayor impacto y producir cambios en la percepción de los ciudadanos.

Estos planes deberán estar coordinados con las autoridades locales, la Fiscalía, las Fuerzas Militares, en búsqueda de resultados contundentes.

Apoyo del Emisor a la recuperación económica está asociado a aprobación del ajuste fiscal

En el informe que el Banco de la República presentará al Congreso de la República, donde detalla las medidas que ha tomado en el marco de la emergencia generada por el COVID-19, los resultados macroeconómicos del año pasado y las perspectivas para 2021, hace dos llamados importantes.

El primero, indicando que la capacidad que tiene la política monetaria ejecutada por el Banco Central de apoyar la recuperación de la actividad económica y el empleo depende en gran medida de desarrollos en los frentes externo y fiscal. Por lo que su capacidad de apoyo está íntimamente asociada a la aprobación del programa de ajuste fiscal que el Gobierno próximamente pondrá a consideración del Congreso.

Ello, debido a la necesidad de un ambiente de amplia liquidez y bajas necesidades de financiamiento, lo que apoya la estabilidad macroeconómica, facilita el manejo de la política monetaria y permite que sus efectos se transmitan con mayor eficiencia.

Y el segundo llamado hace referencia a la situación de endeudamiento. Resalta que la deuda pública se elevó sustancialmente en 2020 y que ha adquirido una dinámica que, de no revertirse, compromete la capacidad del país de atenderla.

"Esta realidad es una amenaza al acceso del sector público al financiamiento tanto local como externo, en una coyuntura en la que este acceso es indispensable para la normal ejecución del Presupuesto Nacional", refiere el Emisor.

El lunes 26 de abril está citado el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, a la Comisión Tercera del Senado, para explicar detalladamente este informe.

ExxonMobil recibió autorización para hacer segundo piloto de fracking en Colombia

La Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que este martes decidió avalar la propuesta que hace algunas semanas presentó la petrolera ExxonMobil para realizar el segundo piloto de fracking en el territorio nacional, teniendo en cuenta que el primero ya fue entregado a Ecopetrol.

Según detalles del proyecto que realizará Exxon, este llevará como nombre “Platero” y se desarrollará en Puerto Wilches, Santander, el cual a su vez se encuentra ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, zona que fue incluida en el último mapa de tierras como área asignada para la exploración y producción de yacimientos convencionales.

La Agencia, en su explicación sobre la aprobación de este proyecto manifestó que la propuesta realizada por la compañía, tuvo el visto bueno de todos los puntos requeridos, sobresaliendo que tendrá una inversión de unos 53 millones de dólares.

Finalmente, se aseguró desde la misma ANH que el contrato con ExxonMobil estará en firme a partir del próximo 8 de abril.

Más de siete millones de carros circularon por Colombia en 2020 sin revisión técnico-mecánica

Según un informe presentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Colombia durante el 2020 más de la mitad de los propietarios de vehículos que debían efectuar la revisión técnico - mecánica no la realizaron.

Lo que significó que de los aproximadamente 13,4 millones de vehículos que debían cumplir con este procedimiento al corte del 31 de diciembre del año pasado, más de 7,6 millones no cumplieron con la norma; es decir que, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito, el 57% de los dueños de carros particulares, públicos o motocicletas que estaban obligados a realizar la revisión técnico - mecánica no la hicieron.

Según el informe, la cifra está encabezada por los motociclistas, teniendo en cuenta que en los registros del RUNT están inscritas cerca de 8,3 millones de motos obligadas a efectuar la revisión periódica, pero tan solo en 2020 los Centros de Diagnóstico Automotor certificaron a 2,5 millones de motos.

Por el lado de los vehículos particulares, cerca de 1,6 millones de conductores de carros no cumplieron con su obligación y evadieron por distintas circunstancias esta revisión, lo cual representa una evasión del 37% y por consiguiente un riesgo latente a la hora de conducir.

La mayor evasión de los 1.355.641 vehículos particulares, públicos y motocicletas obligados a realizar la revisión técnico-mecánica en 2020, fue liderada por Antioquia ya que, de los 2.054.933 vehículos obligados a esta revisión en el departamento, 1.106.640 no realizó el procedimiento. Bogotá fue la segunda región con más evasión teniendo en cuenta que 933.398 vehículos no realizaron la revisión, en el listado siguieron Valle del Cauca y Cundinamarca.

Según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en 2020 se impusieron 377.042 comparendos a conductores que no contaban con la revisión Técnico-Mecánica.

Finalmente, se expuso desde la ANSV que en lo corrido de 2021 ya van más de 67 mil comparendos impuestos por infringir la norma.

Producción de gas siguió al alza en febrero, mientras que la de crudo aún tiene rezagos

Según el más reciente informe del Ministerio de Minas y Energía, en el segundo mes del año la producción de gas en Colombia fue de 1.149 millones de pies cúbicos por día, lo que significa un aumento del 5,4% frente a lo registrado en enero pasado cuando se ubicó en 1.090 mpcpd. El otro punto destacado con este combustible es que, al comparar el resultado con la producción de febrero de 2020, la cual fue 1.143 millones de pies cúbicos por día, hubo un incremento del 0,5%.

Según el informe, en febrero se registró un alza del gas comercializado en los campos Cupiagua Sur en Aguazul, Casanare; Cusiana y Cusiana Norte en Tauramena, Casanare; y Arandala en Sahagún, Córdoba.

Pese a lo informado, al revisar los primeros dos meses del año se encuentra que la producción promedio de gas comercializado en el país registró una disminución del 0,8%.

En cuanto a la producción de petróleo, en febrero del presente año se ubicó en 745.769 barriles promedio día, lo que representó un leve aumento frente a los datos reportados en enero pasado cuando la producción fue de 745.403 bpd. Sin embargo, al comparar la producción del más reciente febrero con la de hace un año, se encuentra que hubo una disminución del 15,1% ya que, para ese periodo, la producción de crudo se ubicó en 878.389 barriles promedio día.

En lo corrido del año, la producción promedio de petróleo alcanzó 745.586 barriles promedio día, lo que muestra una reducción del 15,3% frente al mismo periodo de 2019, cuando se tuvo una producción de 881.130 barriles día.

Finalmente, el Minminas confirmó que durante el segundo mes del año se inició la perforación de 2 pozos exploratorios y 21 pozos de desarrollo en el territorio nacional, para un total en lo que va del año de 3 pozos exploratorios y 54 de desarrollo.

Con volantes y cámaras de seguridad buscan a Sara Sofía en Bucaramanga

Desde la tarde del 30 de marzo, las autoridades de Bucaramanga comenzaron a revisar las cámaras de seguridad por los posibles lugares en donde Sara Sofía pudo haber estado, según varios testimonios que dan cuenta que han visto a una niña con las mismas características.

Según las diferentes versiones, se ha visto a la menor de casi dos años con ojos claros y cabello mono en Floridablanca, Piedecuesta y el centro de Bucaramanga.

Según la Policía, al comando han llegado varios testimonios de que la niña fue vista a mitad de marzo en el área metropolitana.

En los lugares reportados se verifica a través de cámaras de seguridad si la información es verídica y si se trata de Sara Sofía.

Entre tanto, y con esta noticia que ha causado revuelo, se inició una campaña por medio de volantes que se está entregando en todas las esquinas de Bucaramanga para que se brinde información de la menor.

Restringen el tránsito vehicular en el Centro Histórico de Cartagena desde el 31 de marzo

Desde este miércoles 31 de marzo y durante el resto de la Semana Santa queda prohibido el tránsito de vehículos por el Centro Histórico de Cartagena desde las 11 de la noche. Así lo anunciaron las autoridades locales al término de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que adoptaron medidas para disminuir el riesgo de nuevos contagios de COVID-19 durante la Semana Mayor y para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

“Aprobamos unas medidas que permitan el control y la vigilancia. El alcalde ha anunciado que a partir de mañana miércoles, el Centro Histórico lo vamos a cerrar a partir de las 11 de la noche para que no entre ningún vehículo, o sea que vamos a peatonalizar el Centro Histórico durante todos estos días”, explicó el secretario del Interior, David Múnera.

Anunciaron además que para estos días se contará con el apoyo de más de 123 policías adicionales a los que hacen parte de la Policía Metropolitana de Cartagena y 700 funcionarios del Distrito, quienes harán intervención a la parahotelería, fiestas clandestinas, verificación de cumplimiento de protocolos de bioseguridad, acompañamiento a actividades religiosas y verificación de legalidad de migrantes.

“Hemos definido operativos lo largo y ancho de la toda la ciudad, tanto de manera terrestre, como de manera marítima, haciendo énfasis en cuatro sitios: playas, Centro Histórico, especialmente en la noche, los embarcaderos del Hospital Bocagrande, y las vías, tanto terrestres como marítimas, para garantizar la seguridad”, indicó Múnera.

Amplían restricciones en Antioquia para Semana Santa

La Gobernación de Antioquia amplió las medidas para lo que queda de la semana santa en el departamento.

Luis Fernando Suárez, gobernador (e) de Antioquia anunció que habrá toque de queda en todo el departamento desde el miércoles 31 de marzo a las 5 pm e irá hasta las 5 de la mañana del primero de abril, en este mismo horario funcionará la ley seca y así aplicará todos los días hasta la madrugada del próximo 5 de abril.

Suárez explicó que se mantiene el pico y cédula para pares e impares y pidió al comercio que lo aplique con dureza porque se vienen días difíciles para la atención del Covid 19.

Las medidas se tomaron para todo el departamento porque la ocupación de UCI está en 89 por ciento. En algunas subregiones la situación es más crítica, en el oriente la ocupación está en un 93%, en el Área Metropolitana está en un 90% y en Medellín está por encima del 95%.

Decretan toque de queda en Popayán del 31 de marzo al 5 de abril

La secretaria de Gobierno de Popayán, Elvia Rocío Cuenca, informó que con el objetivo de mitigar las posibles afectaciones por un tercer pico de la pandemia del coronavirus fue decretado el toque de queda en esta ciudad, en el marco de la Semana Santa, desde el miércoles 31 de marzo hasta el lunes 5 de abril entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

“Popayán hace parte de las 15 ciudades que tienen más tendencia a ser positivas en casos de COVID-19 y por esa razón, como ya se presenta un leve aumento en los contagios, el alcalde de manera responsable adopta estas medidas previa consulta con el Ministerio del Interior”, afirmó la funcionaria.

Además, ratificó que durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 5 de abril queda prohibido en todo el municipio de Popayán el desarrollo de eventos de carácter público y privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Igualmente, se prohibió la apertura de discotecas y lugares de baile, así como el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.

Sin embargo, desde la administración municipal se dejó claro que “no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios”.

Por otro lado, respecto al avance del Plan Nacional de Vacunación en Popayán, la Secretaría de Salud Municipal dio a conocer que con corte al 30 de marzo de las 13 mil 117 vacunas Pfizer y Sinovac recibidas del Gobierno Nacional, en la capital caucana se han aplicado 12 mil 541, es decir el 95,6% del total de dosis.

ANI anunció que se hizo oficial la cesión total del proyecto 4G Santana – Mocoa – Neiva

Según informó la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la empresa Aliadas para el Progreso S.A.S., recibió una comunicación en la cual se le anunció que se realizará la cesión total del contrato de concesión del proyecto vial, Santana-Mocoa-Neiva, el traspaso se realizará a la empresa Rodovias Colombia S.A.S. subordinada de Patria, la cual cotiza en la bolsa de Nueva York y posee una experiencia de más de 13 años en el sector.

Desde la compañía Aliadas para el Progreso, se aseguró que con el proceso a realizar, se viabilizará la ejecución de las obras en todo el corredor que tiene una longitud de más de 456 kilómetros y que cruza por los departamentos del Huila, Cauca y Putumayo.

Adicional a esto, se explicó que Rodovias Colombia S.A.S, también es subordinada de Mercantil Colpatria S.A., que actualmente tiene participación indirecta en varios proyectos viales a cargo de la misma ANI, entre los que se encuentran: Bucaramanga- Barrancabermeja - Yondó; GICA y Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

Ante el escenario, Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, dijo “el anuncio para realizar la cesión total del proyecto Santana-Mocoa-Neiva nos permite avanzar en la reactivación de este proyecto y en la ejecución de estas obras clave para este corredor, que une el centro con el sur de Colombia. Realizamos todos los esfuerzos necesarios para reactivar un proyecto fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Seguimos avanzando en la premisa de concluir, concluir, concluir los proyectos que son y les pertenecen a los ciudadanos”.

Lo que ahora viene para terminar de hacer el proceso de traspaso, es que durante las próximas semanas la ANI junto con Aliadas para el Progreso adelantarán la documentación correspondiente para la firma del otrosí que oficializa la cesión total del contrato a Rodovias Colombia S.A.S.

En cuanto a lo que se ha desarrollado del proyecto, la ANI recordó que en mayo del año pasado dio vía libre a la Fase I “Periodo Inicial” del Plan Remedial del proyecto Santana - Mocoa – Neiva, con el fin de dar viabilidad exclusivamente a las intervenciones en sitios críticos y mejoramiento de la vía, esto para garantizar la transitabilidad en el corredor vial.

Finalmente, desde la ANI y las empresas se manifestó que se iniciarán las respectivas obras en el proyecto, tan pronto se haya finalizado el proceso de cesión formal, dichas obras tendrán una inversión de 87 mil millones de pesos.

Una de las menores reportadas como desaparecidas en Cartagena fue encontrada en Mahates

La Policía Metropolitana de Cartagena y el alcalde William Dau anunciaron este martes que Yaiza Chico Páez, una de las dos adolescentes reportadas como desaparecidas, fue encontrada en el municipio de Mahates, Bolívar, desde donde fue trasladada a La Heroica.

En la capital de Bolívar, la menor quedó en custodia de la para los respectivos procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos, será trasladada al Hospital infantil Napoleón Franco Pareja, Casa del Niño, en donde se le hará la respectiva valoración física y psicológica.

“Desde la Alcaldía estaremos muy pendientes del bienestar de esta niña para que no vuelva suceder este caso, Dios es grande y ayudó a que se rescatara a la niña oportunamente”, aseguró el alcalde Dau, quien indicó que seguirán las labores de búsqueda para dar con el paradero de Alexandrith Sarmiento, la otra menor desaparecida.

Chico Páez, de 15 años y estudiante de décimo grado de bachillerato, salió de sus casa el pasado viernes, al parecer, para la vivienda de una familiar y desde entonces sus familiares no habían sabido de su paradero.

Se intensifican acciones judiciales contra tráfico de animales silvestres en Semana Santa

El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, en trabajo articulado con la Policía Nacional, intensificará las acciones investigativas y operativas contra el tráfico, venta y consumo de animales silvestres, actividades ilícitas que se incrementan en algunas regiones del país durante Semana Santa.

Esta semana las labores se enfocarán en las terminales de transportes terrestres y en las carreteras del país para evitar la movilización de las personas con este tipo de especies. En el último mes, en operativos de control y en diligencias de registro y allanamiento realizadas en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Tolima, Antioquia y Cundinamarca, fueron rescatadas 1.200 especies. En los procedimientos se constató que estaban en cautiverio y, al parecer, iban a ser vendidas como animales de compañía o usados para elaborar preparaciones culinarias.

Entre los animales recuperados hay tortugas hicoteas y morrocoys, iguanas, aves, entre otros. Todos estos quedaron a disposición de las autoridades ambientales para su rehabilitación y regreso al hábitat natural.

El fiscal coordinador del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), Alejandro Gaviria, hizo un llamado a la ciudadanía para que en esta Semana Mayor no capture, transporte, compre, venda o consuma fauna silvestre. Cuando estas especies son extraídas de su entorno sufren graves afectaciones físicas y emocionales, además se exponen a trato crueles durante el transporte ilegal en cajas y otros compartimentos.

Participar en la cadena del tráfico de animales es delito. Podría configurarse conductas como aprovechamiento ilícito de recursos naturales y maltrato animal, cuyas penas oscilan entre dos y cinco años de prisión, y contempla multas de hasta 1.000 salarios mínimos.

Dian hizo nueva y millonaria aprehensión de mercancía de contrabando en Bogotá

Según informó la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, realizó un operativo en una bodega ubicada en el sector industrial de Puente Aranda de la capital del país.

Como resultado del operativo de las autoridades, lograron realizar la aprehensión de mercancías por un avalúo comercial superior a los 2.500 millones de pesos, consistentes en confecciones, tecnología, accesorios para celulares, bolsos y billeteras.

La Dian explicó que el operativo de control se realizó como resultado de las labores de inteligencia y patrullaje efectuadas por la Policía Fiscal y Aduanera, donde se detectó una bodega, a la que ingresaban y salían camiones en horarios no habituales, lo que a su vez generó las sospechas de las autoridades.

También se informó que durante el operativo realizado se encontró que en el interior de la bodega existía otro lugar de almacenamiento, independiente de la construcción principal, donde se alojaba la mercancía de contrabando.

Por otro lado, se expuso que las personas que atendieron la diligencia de las autoridades presentaron declaraciones de importación, facturas de compra y otros documentos, pero que ninguno coincidía con la mercancía aprehendida, ni en cantidades, ni en descripción.

Finalmente, se aseguró que la mercancía fue trasladada a un depósito autorizado para su almacenamiento, donde permanecerá mientras los propietarios logran demostrar su legal ingreso al territorio nacional.