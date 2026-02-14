Amanezca bien informado con La W este 30 de junio. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

Los ataques en Suba contra la prensa y el vehículo en que se movilizaba la ministra de Transporte, Ángela Orozco, son algunas de las noticias de este miércoles 30 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Manifestantes atacan con piedras vehículo en el que se movilizaba Mintransporte

En la tarde de este martes, manifestantes lanzaron piedras al carro en que se movilizaba la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a la salida del evento de la presentación de la segunda línea del metro de Bogotá, en el sector Fontanar del Río, de la localidad de Suba.

A dicho evento también habían asistido el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Al parecer, los manifestantes esperaban a que saliera la comitiva presidencial.

Desde el Ministerio de Transporte confirman que su titular, Ángela María Orozco y su jefe de prensa, María Victoria Correa, se encuentran bien y que los vehículos atacados fueron: el principal, en el que iba la ministra y el carro seguidor, donde se encontraba parte de su esquema de seguridad.

La ministra rechazó lo sucedido a través de un comunicado.

“Aunque estoy bien, duele ver cómo algunos justifican el vandalismo, los bloqueos y la destrucción con protesta. Los ataques a la institucionalidad afectan la democracia, y esta clase de actos vandálicos tienen repercusión sobre todos los ciudadanos. Por eso los condeno y los reprocho. Seguiré trabajando por los colombianos y por este país, manteniendo mi compromiso de conectar las vidas de todos los ciudadanos”, expresó.

Tres reporteros fueron agredidos por el Esmad durante disturbios en Suba

Este martes, el Esmad intervino luego de que un grupo de manifestantes lanzara piedras contra el vehículo en el que se movilizaba la ministra de Transporte, Ángela Orozco, en Fontanar del Río de la localidad de Suba, los disturbios se extendieron hasta altas horas de la noche.

Durante la jornada, tres reporteros fueron agredidos por agentes del Esmad mientras realizaban su trabajo periodístico.

Kathy Sánchez, periodista de RCN Radio, fue lanzada al suelo y golpeada cuando grababa la agresión de miembros del Escuadrón a un menor de edad; José David Rodríguez, periodista de Blu Radio fue golpeado en el abdomen con una roca que le lanzó un agente del Esmad y que le causó un hematoma, y Andrés Cardona, reportero gráfico para medios internacionales, acababa de llegar al lugar cuando fue golpeado en la cabeza por un miembro del Esmad con la culeta de su escopeta.

La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, ha registrado 235 ataques contra la prensa en el paro nacional, la que han señalado como la cifra más alta de la década.

Tras los hechos ocurridos en Suba, la Policía Metropolitana de Bogotá y la alcaldesa Claudia López aseguraron que los uniformados que cometieron las agresiones fueron identificados y separados de sus cargos y serán investigados.

Por su parte, el presidente Iván Duque expresó: “A nuestros policías todo el apoyo, pero también toda la exigencia. Ante las actuaciones de miembros de la Policía Nacional que se excedieron en el uso de la fuerza en la localidad de Suba, la institución inició de inmediato la investigación formal”.

Sector de Alianza Verde criticó señalamientos de Claudia López a Colombia Humana

Un sector del partido Alianza Verde criticó las recientes declaraciones de la alcaldesa Claudia López contra Colombia Humana y le pidieron rectificar sus señalamientos.

La representante a la Cámara Katherine Miranda calificó como irresponsables las declaraciones de López y aseguró que "este tipo de actitudes le echa más leña al fuego".

La congresista aseguró que no le corresponde a la alcaldesa "atribuir responsabilidades a un sector político".

El representante Inti Aspilla se sumó a las críticas y calificó como inaceptables los señalamientos de Claudia López.

"La señora @ClaudiaLopez cree tener todo permitido en su actuar político, al igual que Uribe estigmatiza y macartiza a quienes no piensan como ella. Los señalamientos que realizó contra la Colombia Humana son sencillamente inaceptables. ¡El Síndrome de Hubris en todo su esplendor!", añadió.

Colombia registra 25.880 nuevos casos y 608 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 4.213.074 casos de COVID-19, con 25.880nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 105.934, con 608 personas que perdieron la vida por culpa del virus.

Los recuperados ya son 3.908.310. Se procesaron 126.959 (PCR: 65.644 y Antígeno: 61.315). En Colombia se han realizado 19.822.624 pruebas para detectar el COVID-19, hasta el momento.

El reporte de contagios lo lidera Bogotá, con 9.334 casos nuevos de Covid-19, seguido de Antioquia (2246), Santander (2027), Cundinamarca (1381), Meta (1277) y Boyacá (1239).

Este martes el país recibió 540.540 dosis nuevas de Pfizer y se espera que este miércoles llegue un número similar de biológicos para completar un millón de dosis cada semana, como lo ha establecido el laboratorio.

Colombia suma 24.812.534 dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales 1,5 millones corresponden a las adquiridas por el sector privado.

Industria minera empezará la vacunación contra el COVID-19 con 60 mil personas

La Asociación Colombiana de Minería informó que 32 empresas mineras de sus agremiadas adquirieron vacunas contra el COVID-19, con el fin de vacunar 60 mil personas en 15 departamentos del país.

Seguido a esto, la Asociación expresó que el plan de vacunación en el sector hace parte del proceso de reactivación de la economía colombiana que se quiere impulsar desde su industria y que esta gestión se da gracias a la iniciativa de ‘Empresas por la Vacunación’ promovido por la ANDI.

Las vacunas beneficiarán municipios en departamentos como Córdoba, La Guajira, Antioquia, Caldas, Chocó, Boyacá, Tolima y Nariño que cuentan con actividades mineras de exploración y explotación tradicionales como el oro, esmeraldas, carbón térmico y coque.

Las empresas que adquirieron las vacunas y beneficiarán a las regiones son, entre otras: Grancolombia Gold, Anglogold Ashanti, Coquecol, Antioquia Gold, Cementos Tequendama, Touchstone, Miraflores, Minera Cobre, Agnico gold, Mina La Margarita, Ladrillera San Cristóbal, Gramalote Colombia, ,CNR, Minerales Camino Real, Minera Quinchia, Sunward Resources Sucursal Colombia, I am gold, Normet, MINEROS, ZIJIN CONTINENTAL GOLD, Drummond, Empresas Muzo, Cerrejón, Cerromatoso, El Roble, Cerámica San Lorenzo, Caldas Gold, Miranda Gold, SGS, Carbocoque y Minerales Córdoba.

Ante el escenario, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, dijo “para la industria minera la vida siempre es primero. Materializar este tipo de iniciativas nos reafirma el compromiso con las comunidades, nuestros trabajadores y sus familias. Agradezco a todas las empresas agremiadas a la ACM por este gesto que nos compromete aún más para seguir trabajando en la reconstrucción del tejido social y el país que todos soñamos”.

Alcalde de Cali fue citado ante la Fiscalía para responder por bloqueos

Para el próximo 30 de junio fue citado ante la Fiscalía General de la Nación el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para responder por las acciones adelantadas desde su oficina ante la situación de orden público en la ciudad.

De esta manera, Ospina debe acudir a la diligencia de interrogatorio con apoderado para que explique en detalle su actuación como servidor público y primera autoridad local de Policía. Esto, en relación con los desmanes que se han registrado en la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que se han desarrollado en el país durante los últimos 55 días.

Se trata de una indagación que se adelanta por los bloqueos que desataron caos y dejaron civiles y miembros de la fuerza pública muertos, además de millonarias pérdidas e infraestructura destruida.

Cabe recordar que el pasado 27 de junio, ante el levantamiento del bloqueo de Puerto Rellena (Cali) por parte de las autoridades, la Minga Nacional emitió un comunicado en el que rechazó los operativos y reiteró su apoyo a la protesta social.

La minga aseguró que el proceder del alcalde Ospina deslegitima la protesta social en el país y "envía un agresivo mensaje contra la vida y contra el respeto a la diferencia".

Es lógico que la Fiscalía me cite a interrogatorio: Jorge Iván Ospina

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que explique su actuación como servidor público y primera autoridad local de Policía, en relación con los desmanes que vivió la ciudad en el marco de las manifestaciones que se presentaron en los últimos 55 días.

El mandatario tendrá que exponer las decisiones que acogió para evitar hechos delictivos, así como proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos de Cali en medio de las jornadas de protestas.

Aunque el ente acusador no hace referencia a los bloqueos, es probable que Ospina también deba argumentar frente a los mismos, teniendo en cuenta que su administración firmó un polémico decreto con el que estableció en su momento, mesas de diálogo con miembros de la denominada "primera línea', a quienes se ha responsabilizado de levantar barricadas en algunos sectores de la ciudad.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el alcalde de Cali, señaló que es lógico que lo convoquen a dar su declaración al respecto.

Además, dijo que las autoridades deben llegar hasta las últimas consecuencias y determinar quién animó los bloqueos, las acciones violentas premeditadas, los crímenes y las violaciones de los derechos humanos.

Corte abre investigación preliminar al senador Gustavo Bolívar

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar al senador Gustavo Bolívar, con el fin de verificar los hechos que consigna una denuncia que llegó al alto tribunal por el apoyo financiero a la llamada primera línea en el marco del paro nacional.

La denuncia la radicaron los abogados Víctor Mosquera Marín y Bernardo Jaramillo, quienes consignaron varias conductas de Bolívar que, en su criterio, serían un delito. También la denuncia señala que como consecuencia de la supuesta campaña de Bolívar en redes, varios miembros del partido Centro Democrático han recibido llamadas y mensajes amenazantes, que los hacen temer por su seguridad y la de su familia.

El alto tribunal citó al abogado Mosquera, quien es apoderado del expresidente Álvaro Uribe en el exterior, para que rindiera un testimonio de ampliación sobre la denuncia que instauró. La cita es para el próximo miércoles 11 de agosto de 2021, a partir de las 9 de la mañana, a través de la aplicación Zoom.

Emiratos Árabes Unidos dona a Colombia USD$2 millones para atender a migrantes

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos le donó a Colombia dos millones de dólares, a través de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, para fortalecer la protección y la asistencia humanitaria a la población migrante.

La iniciativa beneficiará a cerca de 26.376 ciudadanos, especialmente a mujeres que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia.

Por esta razón, se destinarán USD$300.000 para el mejoramiento de la infraestructura de la “Casa de Mujeres Empoderadas”, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, y así mitigar el riesgo de violencia de género.

“También sabemos que son varios los colombianos que están retornando a nuestro país, precisamente como consecuencia de esta crisis que se vive en Venezuela por cuenta de una dictadura. Por una clarísima disposición del presidente Iván Duque, estamos trabajando todos los días para fortalecer nuestra capacidad institucional”, dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

La ministra ratificó que los venezolanos que han llegado a Colombia serán parte de la política pública y de todas las obligaciones legales.

Por último, el representante de ACNUR, Jozef Merkx, destacó la expedición del Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes Venezolanos y anunció que el respaldo económico tendrá un enfoque diferencial, “siempre dando un énfasis a la situación de las mujeres”.

Algunos hablan de estallido social, yo veo un estallido de emprendimiento: Duque

El presidente Iván Duque asistió a la inauguración del HUB de Innovación del Sena en Bogotá, donde 7.000 aprendices se formarán en ciencia, arte, tecnología, matemática, ingeniería e industria.

El mandatario aseguró que esta institución educativa se unió al ‘Pacto Colombia por las Juventudes’ con una inversión de $158.000 millones.

Y, además, anunció nuevas iniciativas para impulsar los emprendimientos de los jóvenes tras reconocer que la pandemia ha golpeado el empleo y ha generado pobreza.

“Mientras hay algunos que quieren ser pirómanos electorales y viendo a ver dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad, yo lo que estoy viendo hoy acá es esa Colombia de futuro y emprendedora, que es la del estallido de la creatividad, del emprendimiento, de crear y de no destruir”, dijo.

Por eso, anunció 10.000 cupos para formación titulada en programas STEAM, 82.000 cupos para formación en habilidades y ciudadanía digitales del siglo XX, 400.000 cupos para formación en industrias creativas y 250.000 cupos para programas de bilingüismo.

Igualmente, informó que se destinarán $20.000 millones del Fondo Emprender para crear 250 empresas y capacitar a 110.000 jóvenes.

Universidad Distrital suspende temporalmente sus clases

La universidad anunció que el Consejo Académico de la Universidad decidió suspender el calendario académico temporalmente a partir de este jueves 1 de julio.

A través de la Resolución No. 23 del 29 de junio de 2021, quedó estipulado que las clases volverán una vez se restablezca la normalidad en la institución ya que las marchas y diferentes manifestaciones han impedido el normal desarrollo de las actividades académicas.

La Distrital aclara que se continuarán realizando actividades de coordinación académica y administrativa, como ceremonias de grado; congresos, conferencias y seminarios.

“También se seguirán llevando a cabo los procesos de admisión, de autoevaluación, autorregulación, acreditación y/o renovación de registro calificado, así como proyectos de investigación en curso, entre otras.” Cita el comunicado.

Abren investigación disciplinaria a director del Archivo General

Por supuestamente financiar con dinero público la aprobación y publicación de la autobiografía de la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación (AGN).

La investigación se inició tras una queja interpuesta por el representante a la Cámara, David Rocero, quien argumentó que Serrano pudo haber incurrido en una violación a sus deberes y prohibiciones contemplados en los artículos 35 de la ley 734 de 2002 y en una posible falta gravísima contemplada en el artículo 48 de la misma ley, por esa razón la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas en el proceso disciplinario.

Familiares de agentes del CTI desaparecidos por paramilitares pidieron justicia

En el marco del periodo 180 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de los siete agentes del CTI asesinados y desaparecidos por miembros del Bloque Norte de las Autodefensas pidieron justicia y esclarecimiento de los hechos, debido a que ajustan 21 años sin ni siquiera saber dónde los sepultaron.

"Hemos hecho caminatas, hemos ido a emisoras, para saber qué pasó con ellos, dónde están y ya tenemos 21 años sin saber nada de dónde están enterrados los restos de mi hijo y los seis compañeros" señaló Matilde de Bernal, madre del agente Carlos Arturo Bernal.

Otra de las víctimas que intervino fue Rosa Osorio, esposa de Danilo Carrera, quien relató las afectaciones que ha generado la incertidumbre sobre el paradero de su compañero y agente del CTI.

"Él era el apoyo de su madre, el apoyo de su familia. La desaparición ha impactado notablemente, porque es la hora y mis hijos no quieren asumir que su padre no va a regresar. Incluso ellos evaden cualquier pregunta acerca de este caso" narró ante los Comisionados.

Las víctimas coincidieron en denunciar que a 21 años del crimen no han recibido ni atención psicológica, ni reparación económica ni mucho menos justicia penal, porque solo existen dos sentencias contra paramilitares (entre ellas una sobre Rodrigo Tovar 'Jorge 40') por el homicidio, pero ninguna sobre la desaparición forzada que es lo que más necesitan.

El estado en su respuesta argumentó que el caso no debe ser admitido por la CIDH debido a que aún no se han agotado las instancias de justicia interna.

JEP acepta sometimiento de Salvador Arana por homicidio de Álvaro Meriño Herazo

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó la solicitud de sometimiento del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, quien ya había sido acogido en el tribunal especial por el homicidio del exalcalde del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz, crimen por el que fue condenado.

En esta ocasión, la aceptación del sometimiento de Arana se produjo por la investigación en su contra derivada del homicidio de Álvaro Meriño Herazo, quien fue sacado de su casa en el municipio de Sampués y asesinado por paramilitares al mando de Rodrigo Mercado "Cadena".

De acuerdo con el expediente, el crimen tuvo la anuencia de políticos sucreños como el exgobernador Arana en el marco de una reunión, ante la supuesta pertenencia de Meriño a la guerrilla de las Farc. Incluso, según la investigación, Meriño que estaba secuestrado por "Cadena" fue presentado ante los supuestos asistentes, entre ellos Arana para definir su futuro.

"Fue con ocasión del accionar de este grupo armado (Paramilitares) que se orquestó, junto con la comparecencia en la reunión, entre otras personalidades políticas, del señor Salvador Arana Sus, el secuestro y posterior homicidio del señor Álvaro Enrique Meriño Erazo, quien era considerado por la organización armada como miembro de las FARC", señala la decisión conocida por La W.

En la decisión se ordenó que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, allegue en un término de 20 días la información correspondiente sobre si las víctimas en ese expediente desean hacer parte del proceso ante la Jurisdicción.

JEP admitió a teniente condenado por ejecución extrajudicial de joven sordomudo

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó la solicitud de sometimiento del teniente (r) Giovanny Velasco Suárez, quien fue condenado en la justicia ordinaria por el asesinato de un joven llamado Luis Fernando, quien fue ultimado cuando (según la explicación dada por los militares) se disponía a robar un vehículo de carga en zona rural del municipio de San Luis (Antioquia).

Pero la investigación, así como la denuncia de la desaparición del joven presentada por su padre Fernando Pamplona en 2007 en Soacha (Cundinamarca), evidenció que Luis Fernando era un joven con una discapacidad, que trabajaba en una compañía de su padre y por ninguna razón miembro en un grupo criminal.

"Afirmó que Luis Francisco era un joven indefenso, tranquilo por causa de su discapacidad, era sordo y mudo e iletrado y de difícil comunicación con las personas, no conocía el valor del papel moneda", indica el expediente con relación al testimonio de Fernando Pamplona.

Dentro de las obligaciones derivadas de la decisión adoptada, la JEP le ordenó al militar (r) entregar en un término máximo de 20 días su plan de aporte a la verdad en donde no solamente se deberá limitar a referirse a la condena en su contra, sino a otros presuntos hechos delictivos de ese tipo de los que haya podido tener conocimiento.

Contraloría encontró sin legalizar 22 mil subsidios de VIS asignados antes de 2012

Luego de 18 años de iniciar la asignación de subsidios de vivienda de interés social, que se realizó hasta el 2012, la Contraloría indicó que aún se encuentran 22.284 sin legalizar, afectando a igual número de familias, integradas por más de 90.000 beneficiarios.

“Familias vulnerables y objeto de especial protección por parte del Estado, especialmente víctimas de desplazamiento forzado, con subsidios familiares de vivienda asignados desde hace alrededor de una década, continúan sin acceder a una casa digna y permanecen atadas a proyectos que presentan varios años de parálisis en su ejecución”, señaló el ente de control.

Lo encontrado es parte de una Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico al programa Bolsas Anteriores a la Ley 1537 de 2012, desarrollado por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

Asimismo, hay obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y unos $7 mil millones depositados en fiducias que no cumplen su destinación.

Consejo de Estado precisó a quién puede investigar y sancionar la Supertransporte

Según expuso la Superintendencia de Transporte, el Consejo de Estado definió a quién pude investigar y sancionar como ente de control y vigilancia, expresando así que “las facultades administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Transporte y las demás que le haya conferido la ley, pueden ser adoptadas respecto de todas las personas naturales o jurídicas que violen la normativa del sector transporte, sean estas entidades vigiladas por dicha autoridad o no”.

Según explicó la Supertransporte, el Consejo de Estado comunicó así el pronunciamiento que había hecho el pasado 20 de abril del presente año, sobre la diferencia entre los “sujetos vigilados” de la Superintendencia de Transporte y los “sujetos pasivos”, dando precisión sobre a quién puede investigar y sancionar la entidad.

Puntualmente, parte del pronunciamiento del Consejo de Estado expresó: “el artículo 42 del citado Decreto 101 de 2000 estableció los sujetos sobre los cuales la Superintendencia de Transporte debe ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control. (…) Es así como, para garantizar la aplicabilidad de tal normativa, se ha establecido un régimen legal de sanciones imponibles por las autoridades competentes, ante las infracciones a la misma. (…) el artículo 9° de la Ley 105 de 1993 establece cuáles son las personas y empresas que pueden estar sujetas a la imposición de sanciones por infracciones a las normas sobre el transporte público y cuáles son dichas sanciones.

De otra parte, se destaca de la normativa citada, que en efecto, el ejercicio de las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Transporte puede recaer en personas que no necesariamente están sometidas a la inspección, vigilancia y control de dicha autoridad, pues tales facultades están previstas para todos aquellos que incurran en la violación a las normas reguladoras del transporte, sean entidades vigiladas por la Superintendencia de Transporte o no, sean personas naturales o personas jurídicas.

De esta manera, las personas naturales o jurídicas que eventualmente presten el servicio de transporte, sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley para el efecto, son sujetos del ejercicio de funciones administrativas sancionatorias en la medida en que existe una afectación al interés público. No obstante, esta circunstancia no implica que sean entidades vigiladas de la Superintendencia de Transporte de conformidad con la ley.

Distrito reitera que segunda línea del metro de Bogotá será subterránea

El presidente de la República, Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentaron la definición del trazado de la Línea II del Metro subterráneo de la ciudad y el cierre de los estudios de prefactibilidad.

Aunque este era un anuncio que ya se había conocido a comienzos de este año, en el evento se reiteró que la segunda línea del metro de Bogotá será subterránea y cofinanciada por el Gobierno Nacional.

Esta línea operará en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, tendrá 15,8 kilómetros, 11 estaciones y podrá llegar a generar más de 5.000 empleos directos. Además, movilizará inicialmente a 45.000 pasajeros por hora en cada sentido y le significará alrededor de un millón y medio de viajes diarios adicionales a la red metro.

La nueva línea tendrá un costo aproximado de 13 billones de pesos y estaría lista en el 2030.

A lo largo del trazado se construirán 11 estaciones, ocho de ellas bajo tierra, ubicadas, las primeras cinco, sobre la calle 72: con carrera 11, NQS, avenida 68, avenida Boyacá y avenida Ciudad de Cali. Luego irán tres estaciones más sobre la avenida Cali: con calle 80, calle 90 y carrera 93.

Las estaciones 9 y 10 serán soterradas y estarán en la ALO, con las calles 130a y 143a, y la 11, la única elevada de este tramo, en la avenida Suba con carrera 145A.

Personas con discapacidad podrán tramitar su cédula digital en Bogotá

La Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad informó que los ciudadanos con esta condición podrán tramitar su cédula digital en la oficina exclusiva de atención en el SuperCADE de la Calle 13 o en cualquiera de las 24 registradurías auxiliares en Bogotá.

El consejero presidencial Jairo Clopatofsky solicitó su documento para verificar la accesibilidad y el tiempo de entrega, y aseguró que este permitirá evitar suplantaciones, tener una mayor seguridad y consolidar información en una sola herramienta tecnológica.

Y aclaró que, aunque la expedición de la cédula digital debe ser presencial por el proceso biométrico, facial y dactilar, hay posibilidad de solicitarla a domicilio en caso de que la persona interesada tenga dificultad para desplazarse.

“Este es un procedimiento muy sencillo, huellas digitales y la facial, que eso es lo que da la mayor seguridad. Agradecimiento por todos los funcionarios de la Registraduría Distrital y decirles a todos que se acerquen, es un procedimiento amable. En menos de cinco minutos tendrán su cédula digital por su seguridad”, dijo.

Presidente designa alcalde ad hoc para proceso de revocatoria en Cartagena

A través del decreto 703, el presidente Iván Duque y el ministro del Interior Daniel Palacios designaron al director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez Ospino, como alcalde ad hoc de Cartagena, para garantizar el cumplimiento de medidas de bioseguridad durante la recolección de firmas que deben adelantar los comités promotores de las iniciativas de revocatoria del mandato del alcalde William Dau.

Según se lee en el decreto, Rodríguez Ospino deberá tomar posesión del cargo ante un juez o un notario una vez sea comunicado de esta designación.

Dau se declaró impedido para vigilar el proceso de recolección de firmas de los dos comités que buscan sacarlo del poder, por el evidente conflicto de interés que esto representaría.

Detienen en Colombia a hacker rumano que robó millones de empresas en el mundo

Las autoridades en Colombia confirmaron que en las últimas horas lograron la captura del ciudadano rumano, Mihai Ionut Paunescu, quien sería uno de los principales creadores y distribuidores de “Gozi”, un conocido virus informático que estaría robando información a millones de computadores en el mundo.

Este hombre es requerido por una corte en los Estados Unidos con el fin de que responda por los delitos de asociación ilícita para cometer estafas bancarias por medio electrónico.

Según informaron fuentes a W Radio, el hombre fue detenido preventivamente mientras surten los procesos judiciales para su captura y correspondiente judicialización, esto a través de información que se ha recaudado con apoyo de Estados Unidos.

Este hombre buscaba a través de esta red cibernética enviar un software a importantes compañías en el mundo y posteriormente robarles información de sus equipos, principalmente bancaria.

Este software que finalmente terminaba siendo un virus troyano, infectó computadores en países como los Estados Unidos, Polonia, Francia, Italia, Finlandia, Turquía, entre otros.

Cae alias ‘Titi’, máximo cabecilla del ‘Clan Iguarán’

La Policía confirmó que en las últimas horas logró la captura de José Ramiro Cárdenas, alias ‘Titi’, máximo cabecilla del ‘Clan Iguarán’, a quien le figura una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico.

Este hombre, de acuerdo con información de inteligencia, es uno de los principales narcotraficantes en La Guajira y el Cesar, era dueño de varias líneas de despacho de drogas ilícitas y además tenía alianzas con el ELN en la región del Catatumbo, los ‘Pachencas’ y el Clan del Golfo.

Además, según lo informado por la Policía, tenía una capacidad de envío de droga de casi cuatro toneladas mensuales utilizando lanchas rápidas ‘Go Fast’ y barcos pesqueros.

Según las autoridades también se encargaba de las oficinas de cobro, que mediante amenazas, presionaba a los integrantes de la organización a cumplir con los despachos de cargamentos de cocaína y los respectivos pagos.

Alias ‘Titi’ utilizaba empresas prestadoras de servicio de comunicaciones, supermercados y droguerías para el lavado de activos. Según se estableció, el ‘Titi’ se hacía pasar por dueño de empresas de préstamos de dinero.

Histórico golpe al ELN deja incautación de seis toneladas de cocaína

El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que, durante una operación entre el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI de la Fiscalía, se logró la incautación de seis toneladas de clorhidrato de cocaína pertenecientes al ELN.

El operativo, según las autoridades, se llevó a cabo en la vereda el Darcio del municipio de Samaniego, Nariño. Así mismo fueron incautadas y destruidos simultáneamente tres laboratorios, cada uno con capacidad de producción entre mil y dos mil kilogramos mensuales del estupefaciente.

“El presidente Duque le declaró la guerra al narcotráfico y desde la Fuerza Pública, sin tregua, trabajamos para debilitar este mal que aqueja a Colombia hace décadas. Hoy, quiero anunciarle al país el más importante golpe al narcotráfico del ELN en este año, con la incautación de seis toneladas de clorhidrato de cocaína, en Nariño, este golpe afecta las finanzas de este grupo criminal, narcotraficante y terrorista”, indicó el ministro de Defensa, Diego Molano.

Según indican las autoridades, estos complejos se encontraban ubicados en el área base del Frente Comuneros del Sur, Compañía de Milicias Jaime Toño Obando y estaban constituidos por 21 estructuras, donde fueron halladas las seis toneladas de clorhidrato de cocaína.

Durante la operación, que fue anunciada por toda la cúpula militar, se indicó que fueron hallados además 1.855 kilogramos de insumos sólidos, 11.499 galones de insumos líquidos y 955 galones de combustible; así mismo fue incautada maquinaria y equipos para la producción de narcóticos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad para su judicialización.