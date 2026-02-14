Amanezca bien informado con La W este 30 de abril. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

El inicio de la vacunación para mayores de 60 años y la propuesta de un paro legislativo hasta que se retire la reforma tributaria son algunas de las noticias de este viernes 20 de abril.

Este 30 de abril empieza la vacunación para mayores de 60 años y en mayo la etapa tres: Duque

El presidente Iván Duque anunció que este viernes iniciará la vacunación para mayores de 60 años, una población en la que se ha concentrado gran parte de la letalidad a causa del COVID-19.

Además, informó que en la tercera semana de mayo iniciará la tercera etapa en la que están incluidos:

Agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de primera infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

Los docentes, directivos docentes y personal administrativo de los centros de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media.

Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores institucionalizados.

Los cuidadores de adultos mayores en atención domiciliaria, identificados por un prestador de servicios de salud.

Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de formación en las escuelas de formación, de las Fuerzas Militares de Colombia.

Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de formación en las escuelas de formación de la Policía Nacional de Colombia.

Guardia indígena y guardia cimarrona.

Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, que manipulan cadáveres.

También serán vacunadas las personas entre 16 y 59 años con comorbilidades. Durante esta etapa se priorizarán los ciudadanos con enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, Epoc, asma, obesidad y en lista de espera de trasplante de órganos vitales y pacientes trasplantados de órganos vitales.

Enviarán vacunas, pero también 700 policías y 300 soldados más a Cali

Los ministerios de Defensa e Interior informaron que enviarán a Cali 700 uniformados de la Policía, incluyendo personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y 300 soldados del Ejército, que apoyarán a los oficiales que llegaron el 28 de abril, para controlar las manifestaciones en el marco del paro nacional. También se apoyará a la fuerza pública con dos helicópteros y motocicletas.

“Hoy podemos informar que en todo el territorio nacional hemos tenido normalidad, con excepción de Cali y el Valle del Cauca, donde el vandalismo organizado sistemático, delincuencia, ha pretendido afectar la propiedad privada y el transporte público”, manifestó el ministro del Interior, Daniel Palacios, para argumentar por qué aumentarán el personal de la fuerza pública.

Palacios, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Policía Nacional también envió un mensaje contundente a quienes han protagonizado desmanes en este departamento del Pacífico colombiano: “No vamos a permitir el vandalismo, no es tolerable”. Según el ministro, específicamente en Cali, hoy no se presentaron manifestaciones, sino vandalismo dirigido.

El 28 de abril, de acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, fueron dispuestos 800 policías adicionales y 300 hombres de la fuerza pública. Pero, producto de un acuerdo con la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, este jueves destinaron 700 policías y 300 soldados más para darle manejo a la situación de orden público.

“Esta noche haremos presencia en Cali el ministro de defensa con los miembros de la cúpula militar y de Policía para hacer un grupo de trabajo y articular los esfuerzos de acciones contundentes para garantizar la tranquilidad en los puntos críticos de la ciudad”, explicó Molano.

Como lo había anunciado, Diego Molano, esta misma noche llegó a Cali. Prueba de ellos es el trino que compartió con algunos miembros del Ejército Nacional.

La noticia de destinar más personal de la Policía y Ejército en Cali se dio apenas minutos después de que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se retractara de no enviar vacunas contra el covid-19 a esa ciudad, debido, según él, a los bloqueos en el marco del paro nacional.

Colombia supera la barrera de los 500 muertos diarios por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.841.934 casos de COVID-19, con 17.308 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 73.230, con 505 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.650.643. Se procesaron 89.407 pruebas (PCR: 54.649 y Antígenos: 34.758).

El Gobierno Nacional informó que en las últimas horas se recibió un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19, que corresponde a 549.000 dosis de Pfizer, con lo cual se completan 2.920.320 biológicos de parte de la farmacéutica.

El país ya registra en total 8.077.084 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, de las cuales 3.999.964 corresponden a Sinovac, 2.920.320 a Pfizer y 1.156.800 de AztraZeneca.

Proponen paro legislativo hasta que el Gobierno retire la reforma tributaria

Congresistas de diferentes partidos cuestionaron la insistencia del Gobierno Nacional en mantener el proyecto de reforma tributaria presentado en el Congreso de la República y plantearon un paro legislativo hasta que no se retire.

El senador Armando Benedetti aseguró que el Congreso no puede ser sordo ante el llamado de los ciudadanos que salieron el 28 de abril a las calles del país.

"El Congreso no debe sesionar hasta que se retire, no sólo porque sea bueno o malo, sino para que no haya más muertos y empiece un nuevo día con un consenso".

El senador del Polo Democrático aseguró que no se puede entrar a considerar la posibilidad de "una enmienda o maquillaje de semejante iniciativa que tiene un carácter lesivo para millones de personas".

Hasta el momento, el Gobierno ha insistido en que no retirará el proyecto que lidera el ministro Alberto Carrasquilla.

Segundo día de protestas derivó en saqueos y violencia

Nuevos disturbios y bloqueos ocurrieron el jueves (29.04.2021) en la segunda jornada de protestas contra la reforma tributaria del gobierno, especialmente en Cali, donde el toque de queda impuesto por la Alcaldía no evitó desmanes.

La jornada de hoy tuvo mucho menos manifestantes que la protesta del miércoles que, según las autoridades, dejó en todo el país dos muertos, 26 detenidos y 44 policías heridos, así como cuantiosos daños materiales por acciones vandálicas.

Las autoridades de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, informaron que la ciudad sufrió embates de manifestantes que intentaron saquear comercios por lo que fue necesario que el Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad) acudiera a los lugares que fueron blanco de los vándalos.

En un comunicado, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que la irritación de un año de una sociedad económicamente muy frágil, sumado a las dificultades no resueltas por décadas y a las situaciones complejas generadas por la pandemia, se reflejaron en las marchas y sus desmanes.

Las manifestaciones centran sus reclamos en que la reforma fiscal afecta a los más pobres pues suben los impuestos a productos básicos de la canasta familiar. También cargan contra el progresivo aumento del impuesto a la renta a quienes ingresan 2,4 millones de pesos mensuales (unos 660 dólares) puede afectar a la clase media, que ha sido uno de los grupos más golpeados económicamente por la pandemia.

Pandemia pasó factura a los colombianos y los hizo más pobres en 2020

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), una persona que en 2020 tuvo ingresos menores a los 145.004 pesos, en promedio, hizo parte de la población en pobreza extrema. Así mismo, si al mes tuvo ingresos menores a los 331.688 pesos, hizo parte de la línea de pobreza monetaria en Colombia. Sin embargo, este promedio puede variar según la ciudad en la que se encuentre el ciudadano.

Seguido a esto, se expuso que la pobreza monetaria en el país aumentó en 2020, ubicándose en 42,5%. Cabe destacar que esta cifra es superior a la registrada en 2019, cuando se ubicó en 35,7%.

Se confirmó también que, para el año pasado, alrededor de 3.500.000 ciudadanos entraron en situación de pobreza monetaria, para un total nacional de 21 millones de personas en esa situación.

En el caso de pobreza monetaria extrema, el DANE reveló en 2020 esta se ubicó en 15,1%, cifra superior a la registrada en 2019 cuando fue de 9,6%. De esta manera, 2.700.000 personas entraron en esa situación el año pasado, dejando a 7,4 millones de personas en el país en la pobreza monetaria extrema.

Bogotá fue la ciudad del país que más personas aportó en el aumento de ambos indicadores.

Según explica el DANE, las razones por las que se presentó el aumento de la pobreza en todos sus sentidos en Colombia se debió, indudablemente, a la llegada del COVID-19 y las medidas de contención establecidas para evitar su propagación.

Militares adscritos a la Séptima División del Ejército relataron las afectaciones que vivieron durante el conflicto armado

La Comisión de la Verdad adelantó un espacio de escucha para conocer las historias de los soldados y sus familiares víctimas del conflicto, especialmente del accionar de las Farc. Uno de los testimonios fue el del soldado (r) Juan Carlos López, quien participó en la Batalla de Dabeiba, en la que 54 soldados fueron asesinados en combate por la guerrilla y reveló que logró salvarse porque luego de ser herido en un hombro pudo esconderse. Al mismo tiempo que "ni respiraba", escuchaba como sus compañeros sobrevivientes eran ejecutados.

"Comienzo a escuchar tiros de fusil esporádicos, rematando los compañeros que encontraban heridos, yo ahí ni me movía, ni respiraba porque la guerrilla me pasaba casi por encima, escuchaba las botas de caucho, los escuchaba hablar, ellos seguían y seguía escuchando disparos que me hacía pensar que ya había llegado mi fin", relató el militar (r).

Los familiares de los militares desaparecidos también tuvieron participación en el espacio de escucha, uno de ellos fue Carlos José Pestana, padre del soldado Luis Pestana, quien desapareció en 1998 en Antioquia y 23 años después no conoce su paradero. Incluso su esposa y madre del militar sufre consecuencias mentales a partir de ello.

"Hoy en día ella perdió la mente, ahí la tengo a la deriva no sé qué voy a hacer. No es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, no sé qué pudo ser eso, pero yo se que desde que perdió el hijo ella me dijo ojalá que lo encuentre y al llegar yo a los 15 días sin alguna noticia esa señora no tuvo más descanso en la vida y no lo ha tenido", contó.

Otro de los testimonios fue el de Luis Fernando Henao, hijo del soldado Luis Henao quien murió en un combate con las Farc en Mutatá. Luis Fernando Narró lo difícil que ha sido crecer sin su papá, que lloraba en el colegio por su ausencia, así como en cumpleaños, navidades y otras fechas que debían ser especiales, pero en su contexto nunca lo fueron.

El comisionado de la Verdad, Carlos Ospina, agradeció a las víctimas participantes por contar "en primera persona" sus vivencias.

Ocupan bienes a nombre de presuntos testaferros del ELN

El Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos (GRAI), adscrito a la delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, propinó un duro golpe al patrimonio ilegal del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fueron identificados y afectados con fines de extinción de dominio 438 bienes, entre inmuebles, muebles y semovientes que habrían sido adquiridos con dineros producto del narcotráfico y otras actividades criminales.

Las propiedades, cuyo valor asciende a 35.000 millones de pesos, estaban en cabeza de una red de presuntos testaferros, conformada por personas que posaban como grandes ganaderos o hacendados para darles apariencia de legalidad a los activos ilícitos.

Estos bienes fueron ocupados en Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca (Santander); Ocaña, Teorama y Convención (Norte de Santander); y La Gloria, Pelaya, Tamalameque y Río de Oro (Cesar), zonas de injerencia de Wilber Villegas Palomino, alias 'Carlos el Puerco', cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Los inmuebles y semovientes quedaron a disposición de la sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Cerca del 40% de los desplazados hacia Arauquita ya regresó a Venezuela: Gobierno

Lucas Gómez, gerente de fronteras de la Presidencia de la República, informó que de los 5.888 ciudadanos que llegaron desplazados a Arauquita por los combates en la frontera con Venezuela, cerca del 40% ya ha regresado a su lugar de origen.

Así lo anunció tras un Puesto de Mando Unificado en el que se revisaron acciones y estrategias para atender la situación.

También informó que se han registrado hasta 82 contagios de COVID-19 en esta población, los cuales han sido atendidos con los respectivos protocolos de bioseguridad.

“La cooperación internacional ha respondido presente y hasta ahora hemos logrado hacer frente a todas las necesidades de esa población”, dijo.

Entretanto, Gómez se pronunció sobre los señalamientos contra varios venezolanos que habrían cometido delitos durante el paro nacional y ratificó que “la criminalidad no tiene pasaporte y el vandalismo tampoco”.

Congresista Iván Name niega haber estado borracho en sesión del Senado

El senador Iván Name se refirió al episodio del micrófono abierto por el que algunos de sus colegas lo señalaron de estar embriagado en la Plenaria del Senado y negó que ese fuera el caso.

El congresista de la Alianza Verde dijo que siempre ha condenado el extremismo de la derecha y de la izquierda y se ratificó en lo que quedó registrado en la sesión plenaria del 28 de abril.

"Esto salió casual en un disparo del audio, pero ratifico que en mi concepto los extremismos nos están enfilando hacia una confrontación", aseguró.

Iván Name añadió que "el comentario escatológico" que usó fue precisamente para "condenar el extremismo en la izquierda y la derecha"

Preocupación en el gremio cafetero por la aparición de nuevas variantes de roya

La Federación Nacional de Cafeteros, por medio de su Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, hizo la advertencia sobre la presencia en Colombia de razas y nuevas variantes más agresivas del hongo causante de la roya en los cafetales.

Según se informó, estudiando la enfermedad en variedades comerciales susceptibles y resistentes, y materiales de café de interés en diferentes regiones, Cenicafé confirmó la presencia de cuatro razas de roya ya conocidas e identificó seis nuevas no caracterizadas antes en el país, así como nueve variantes del hongo de mayor complejidad genética y con diferentes grados de virulencia y agresividad.

Ante el escenario, la FNC instó una vez más a los productores a usar variedades resistentes como primera línea de defensa contra la roya.

Finalmente, Roberto Vélez Vallejo, gerente de la FNC, dijo “hago un llamado a los caficultores a que establezcan o renueven sus cultivos con variedades resistentes como Castillo®, Cenicafé 1, Castillo zonales y Tabi, con material obtenido a partir de semilla certificada, ya sea en los almacenes de café, las cooperativas o por medio del Servicio de Extensión de la FNC”.

Se analizan cambios directivos en EPM

Miembros de la junta directiva de EPM se reunirán durante la tarde de este jueves 29 de abril con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero para definir algunos cambios en puestos directivos de la compañía con la llegada del nuevo gerente Jorge Carrillo.

Fuentes de la compañía le confirmaron a W Radio que se analizarán hojas de vida para la Secretaría General y para la Vicepresidencia de Comunicaciones. En el primero está Angela María Guerrero y en el segundo Eduardo Osorio.

En esa reunión se analizará la trayectoria de la actual gerente del canal Telemedellin, Mábel López quien es la candidata del alcalde para asumir la Vicepresidencia de Comunicaciones de EPM.

Desde hace varios días el mandatario de los antioqueños habría expresado su malestar con el manejo que se le ha dado a ciertos temas desde el área que lidera Osorio y por ello considera pertinente un cambio en esa dependencia.

Para la Secretaría General hay dos candidatos, pero la más opcionada sería una mujer que viene de trabajar en el desarrollo del proyecto Metro de Bogotá y lleva 3 años en el Metro de Medellín.

Lo que busca el alcalde Daniel Quintero con estos movimientos, es tener personas de su entera confianza en la empresa, tras los recientes hechos que han sacudido a la compañía.

W Radio consultó al actual Vicepresidente de Comunicaciones de EPM, Eduardo Osorio, por el tema, quien manifestó no tener conocimiento de los movimientos que se vendrían en la empresa incluyendo a su dependencia.

En medio de crisis, alcalde de Cartagena pide a Mintransporte que intervenga Transcaribe

En medio de un foro sobre movilidad urbana, el alcalde de Cartagena William Dau le solicitó al Ministerio de Transporte que intervenga inmediatamente el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe, para sacarlo de la crisis financiera que atraviesa y que en las últimas semanas ha obligado a la prestación del servicio de forma gratuita, por la decisión del consorcio Colcard de suspender la venta de pasajes.

Dau señaló “comprendo que el Ministerio no tiene un fondo para inyectar recursos, pero el solo hecho de tener expertos del Ministerio de Transporte al frente de Transcaribe, obliga al consorcio a que sigan prestando el servicio mientras logramos pagar, esa sería una ganancia para la ciudad”.

El mandatario dijo que ha venido dando una lucha sin respaldo de la clase empresarial, académica y de los sectores de la sociedad civil, en el afán por salvar el sistema de transporte, algo que ya algunos le cuestionan en redes sociales.

Desde hace una semana fueron cerradas las casillas de venta de recargas para acceder a Transcaribe. Una decisión unilateral del consorcio Colcard, que alega incumplimientos del Distrito el pago de recursos, lo que, aseguran, les ha impedido a ellos pagar a los terceros que les prestan servicios de recarga electrónica y transporte de valores.

Por esta situación, el sistema de Transporte cambió sus horarios habituales de servicio y ha visto disminuir considerablemente su número de usuarios.

Estudiante denuncia haber perdido un ojo tras recibir un disparo del Esmad en Bogotá

A través de sus redes sociales, la estudiante de último semestre de Ciencia Política, Leidy Cadena, denunció haber sido atacada por agentes del Esmad durante las manifestaciones del paro nacional que se desarrolló este 28 de abril.

Según relató la joven, todo pasó cuando estaba en las inmediaciones del Museo Nacional en compañía de su novio y tres personas más. "Estábamos como en la esquina del Archies cuando vimos las protestas y gente del Esmad nos dijo que nos fuéramos, pero yo le decía que a dónde si estábamos encerrados". Agregó que los jóvenes con quien iba solo dijeron: "Panas, estamos quietos, no estamos haciendo nada".

Seguido a esto, la joven sintió muy caliente su rostro y cuando se tocó la cara se dio cuenta que estaba sangrando. Debido a las circunstancias, trataron de pedir ayuda para poder recibir atención médica, pero no recibió respuesta de nadie. Según explicó en el medio independiente Primera Línea Col, un policía la acercó hasta un CAI de la zona, pero allí le dijeron que, debido a la situación, ninguna ambulancia llegaría al lugar, por lo que le recomendaron buscar un carro que la llevara hasta un hospital.

En el camino encontraron una ambulancia que la llevó hasta el Hospital San Ignacio, en donde fue atendida y recibió el parte médico luego de varios exámenes: “Me tomaron todos los exámenes y me dijeron que el parte no era alentador que la retina se estaba saliendo del ojo. Que lo más seguro era que perdiera mi ojo".

Frente a los hechos, Leidy solicita ayuda a través de sus redes sociales, para identificar a los policías del Esmad que estaban cerca de ella para poder esclarecer lo sucedido. De acuerdo con la joven, hasta el día de ayer en la noche, ningún miembro de la Alcaldía de Bogotá se ha comunicado con ella.

Ordenan confinamiento total en los 123 municipios de Boyacá

El gobernador de Boyacá (e), Juan Carlos Alfonso, dijo que ante los altos contagios de coronavirus y la ocupación del 83,46% de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), habrá confinamiento total en los 123 municipios de Boyacá desde las 8 p.m. del 30 de abril hasta las 5 a.m. del 3 de mayo

Por su parte, el secretario de Salud departamental, Jairo Santoyo, dijo que el crecimiento de ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo en las últimas semanas es alarmante.

“De las 254 camas, puestas en todo el territorio, están ocupadas 212 por personas que están luchando por su vida”, dijo Santoyo.

El secretario mencionó que la ocupación de camas UCI más compleja por municipios y provincias están en Puerto Boyacá que es de 77%; Tunja con 95%, Tundama 94% y Sogamoso 77%. “En Tunja prácticamente estamos en 100% de ocupación y eso es preocupante”.

Además de los pacientes que están en UCI, Santoyo dijo que tienen nueve que tiene necesidad de una cama UCI y están tratando ubicarlos en donde haya disponibilidad.

Autoridades confirman que con objeto contundente fue atacado el alcalde de Manizales

La secretaria de Gobierno de la capital de Caldas, Diana Mejía Grand, confirmó que un objeto contundente le fue lanzado en la espalda del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa la noche del 28 de abril, después de que en la ciudad y el país se realizara una jornada de movilizaciones por inconformidades de los ciudadanos con el Gobierno Nacional.

Desde el Puesto de Mando Unificado, lograron evidenciar el hecho y con el mismo testimonio del mandatario de los manizaleños se pudo observar a uno de los manifestantes que lo atacó.

Desde la administración municipal reiteraron el llamado a manifestarse de forma pacífica, no alterar el orden público y cuidar los espacios públicos y privados.

Se espera que, en las próximas horas, la Policía Metropolitana de Manizales establezca el paradero del o los responsables que pusieron en peligro la vida de Marín Correa.

Emergencia por lluvias en el municipio de El Zulia

Los habitantes en el municipio de El Zulia reportan varias inundaciones en el sector Agualasal-Astilleros, las lluvias de las últimas horas han generado la emergencia en esta población del área metropolitana de Cúcuta.

Según los afectados, el nivel del agua no les ha permitido evacuar e intentar sacar sus enseres de las viviendas.

"Desde la una de la madrugada, el caudal del río aumentó y se desbordó en el sector de Agualasal- Astilleros y hay muchas familias que, desde esas horas, están tratando de sacar sus enseres y solicitando urgentemente la presencia de los organismos de socorro"

"Continúa lloviendo y no podemos salir de nuestras viviendas, tenemos el agua hasta el cuello, estamos esperando que deje de llover para lograr salir de las casas". Señaló una de las afectadas.

La Alcaldía Municipal, Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Organismos de Socorro atienden la emergencia, las pérdidas son incalculables.

Falleció Eduardo Martínez, presidente de Golty

Este jueves se conoció la muerte del presidente de Golty, Eduardo Martínez, quien había desempeñado su función desde 1980.

La reconocida compañía de productos deportivos, en especial balones de fútbol, nació en Bogotá en 1950 con el apoyo de Manuel Escobar, Eduardo Martínez y su pareja.

Sus balones son muy reconocidos en toda Colombia por su calidad, diseño y precio.

Desde hace más de 20 años, Golty ha sido la encargada de fabricar los balones de la liga colombiana cambiando año tras año de diseño.

Diferentes equipos del país se pronunciaron en sus redes lamentando la muerte del señor Martínez.