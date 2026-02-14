Amanezca bien informado con La W este 3 de marzo. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

El atraco a un vehículo de transporte de vacunas contra el COVID-19 en Bogotá y el concepto sobre el aborto enviado por la procuradora Margarita Cabello a la Corte Constitucional son algunas de las noticias de este miércoles.

“No hay que comer cuento cuando se habla de la venta de vacunas en la calle”: Iván Duque

El presidente Iván Duque reiteró que las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y hacen parte del Plan Nacional de Vacunación.

Así lo aseguró a propósito de las estafas que se están haciendo en varias ciudades del país: “No hay que comer cuento cuando se habla de venta de vacunas en la calle, cuando dicen que pueden aplicar vacunas en un lado o en otro. No comer cuento cuando dicen que hay vacunas que se están aplicando, de manera excepcional, por parte de algunas empresas a cambio de que les entreguen dinero o algún bien”, dijo en su programa ‘Prevención y Acción’.

Atracan vehículo encargado de transportar vacunas contra el COVID-19 en Bogotá

En horas de la noche de este martes, fue asaltado un vehículo del operador logístico contratado para el proceso de vacunación en Bogotá.

El vehículo fue interceptado en el barrio San Fernando, de la localidad Barrios Unidos, cuando salía de una de sus bodegas. Los asaltantes se llevaron el vehículo con 12 cajas térmicas para transporte de vacunas en su interior. Por fortuna, las cajas estaban vacías.

Las personas del equipo de logística, víctimas del robo, fueron agredidas por los asaltantes, pero se encuentran a salvo.

Idime asegura que falsas pruebas PCR negativas no fueron emitidas por la institución

Este martes, W Radio reveló una investigación hecha en la ciudad de Pereira, donde a través de una llamada se pudo comprobar cómo un hombre vende por 130.000 pesos pruebas negativas para COVID-19 a personas que necesitan realizar viajes internacionales y no quieren someterse a la realización de la muestra necesaria.

Con respecto a esta denuncia, Idime se pronunció en las últimas horas y aseguró que la prueba adquirida por esta casa radial para verificar el caso no fue emitida por ese laboratorio clínico y no cumple con los protocolos de validación de esa institución.

Colombia registra 4.339 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 59.972

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.259.599 casos de COVID-19, con 4.339 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 59.972, con 106 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.156.057. Se procesaron 37.735 pruebas (PCR: 21.160 y Antígenos: 16.575). Hasta el momento, en Colombia se han aplicado 169.619 dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La Policía serviría como conductor elegido en bares, en los casos de exceso de alcohol

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reunió con el presidente de Asobares, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional para tomar medidas ante el consumo desmedido de licor en las discotecas.

“Cuando en un establecimiento haya un consumo de alcohol, que sea excesivo, pues inmediatamente se va a pedir el acompañamiento de la Policía para que pueda llevar a esa persona hasta su casa y se le va a pedir a la persona que facilite el número de algún familiar, o de una persona responsable, para poder advertir el exceso de licor”, explicó Ramírez.

Policía aclara que no funcionará de conductor elegido, tras declaración de vicepresidenta

El director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, salió al paso a las declaraciones entregadas por la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez en las que dijo que la Policía podría entrar a intervenir los establecimientos de rumba para llevar a una persona ebria hasta su casa cuando haya exceso de consumo de alcohol.

Sin embargo, el alto oficial le salió al paso y dijo que la Policía Nacional atenderá con prioridad los casos de violencia contra la mujer en establecimientos y “se aplicará el código de convivencia, pero no hará las veces de conductor elegido, pues su función, aclara, es la seguridad de los ciudadanos”.

Solo el 2% de los procesos por amenazas a excombatientes de Farc han tenido sentencia: JEP

La JEP llamó la atención del Gobierno, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo por cuenta de los asesinatos de excombatientes de las Farc, pues según sus cifras supera los 250 muertos luego de la firma del acuerdo de paz, así como por la falta de medidas de prevención y el esclarecimiento de los crímenes contra ellos.

De acuerdo con las cifras del tribunal especial, del total de 280 procesos penales por violencia contra exguerrilleros en reincorporación (homicidios, atentados o desapariciones forzadas), solamente se han producido 33 sentencias, equivalente apenas al 11%. Además, en materia de amenazas el panorama es más preocupante: de 251 investigaciones iniciadas, solamente hay 7 condenas, número que solo sobrepasa el 2%.

Procuraduría asegura que no es competencia de la Corte despenalizar el aborto

A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría aseguró que la facultad de quitar o poner delitos y condenas le corresponde entorno a la interrupción voluntaria del embarazo le corresponde al Congreso de la República como legislador.

El concepto firmado por la procuradora general Margarita Cabello, precisa que “No se trata como algunos pretenden de discutir la penalización o despenalización del aborto, pues ello no corresponde a la Corte Constitucional sino al legislador”.

En ese sentido, la procuradora Margarita Cabello Blanco le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida en la discusión, es decir, que no tome decisiones de fondo.

El exmagistrado Francisco Ricaurte renuncia a prescripción de delito

Así lo hizo saber su defensa, en cabeza del abogado Sebastián Fajardo, quien informó que renunciaba a la prescripción del delito de utilización de información privilegiada.

Durante el juicio que se adelanta contra el exmagistrado, su abogado informó que tumbaran todas las supuestas pruebas de la Fiscalía y la mentira a la "que llamaron cartel de la toga".

CNE abre indagación preliminar contra comité promotor de la revocatoria de Daniel Quintero

El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar contra el comité promotor "Más Medellín" que busca revocar al alcalde Daniel Quintero, por supuestas irregularidades en sus cuentas.

La indagación se da después de que el magistrado Jaime Luis Lacouture pidiera al tribunal poner la lupa en ese comité, después de que el alcalde Quintero publicara en su cuenta de Twitter en la que uno de los promotores de la iniciativa ciudadana denunciara "a sus propios compañeros por irregularidades en cuentas, contratos y financiación de 1500 millones".

Corte defiende derechos de joven trans y exhorta a colegios a no discriminar a estudiantes

La Corte Constitucional estableció que los colegios y los profesores deben garantizar no sólo la construcción de conocimiento en escenarios educativos, sino ir más allá y encaminarse a proveer el apoyo emocional sobre todo a aquellos estudiantes que están en proceso de reafirmación de su identidad de género.

Dólar superó la barrera de los $3.600, el precio más alto del año

Con un alza de $23,99 el dólar cerró la jornada de este martes en $3.646,53 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.622,36, el precio más alto alcanzado durante lo corrido de este 2021.

Según datos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la divisa abrió la jornada con un precio de $3.635 y cerró en $3.656. La moneda alcanzó un máximo de $3.662, y un mínimo de $3.625. El monto negociado en la jornada fue de US$1.108 millones en 2.007 transacciones.

Duque propone centralizar la compra de oro en Colombia

Durante la apertura del Encuentro Latinoamericano de Minería, ELAMI, el presidente Iván Duque reabrió el debate en torno a la centralización de la compra de oro, reconociendo que es tema controversial.

“Hemos considerado reabrir una conversación, también con la banca central, para que volvamos a centralizar, en el caso específico, la compra de oro. De manera que no estemos expuestos a que esa extracción ilegal rápidamente termine en un mercado negro de oro en nuestro país, que termina siendo un combustible de la violencia", explicó.

Ganancias en la Bolsa de Valores de Colombia crecieron 197 % en 2020

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó este martes que en 2020 las ganancias alcanzaron los $150.337 millones de pesos, lo que representa un aumento del 197% en comparación con el 2019.

Se podrá pagar por mes o por semana para no tener pico y placa en Bogotá

Desde el mes de abril se modificarán las condiciones para el pico y placa en Bogotá. Actualmente, quienes deseen estar exentos de la medida hacen un pago de 2.066.200 pesos por seis meses, ahora el pago podrá hacerse por mes o por semana.

Esto quiere decir que ya no se cobrará una tarifa fija, el objetivo es incluso que más adelante el pago también sea diferenciado por tipo de vehículo y por recorrido realizado.

Robo de motocicletas aumentó un 11% en Bogotá

El hurto a motocicletas aumentó en el mes de febrero en un 11% según la Secretaría de Seguridad, según el reporte el año pasado en el mismo mes se hurtaron 319 motocicletas, mientras que durante el 2021 se han robado 354 es decir 35 más que el año 2020, así lo evidencian víctimas quienes denuncian la falta de seguridad en Bogotá ya que en ocasiones les apuntaron con armas de fuego o fueron intimidados con objetos cortopunzantes.

Se llevó a cabo una vacunación masiva en el establecimiento carcelario de Leticia

El departamento del Amazonas ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID19. Durante el mes de enero los casos se duplicaron, debido al efecto de la variante brasilera que se cree tocó a Colombia a causa de sus estrechas fronteras.

El Gobierno Nacional destinó 22.741 dosis de la vacuna de Sinovac, de las cuales 168 fueron entregadas al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Leticia, donde ya fueron inoculados 147 privados de la libertad y 21 funcionarios. (10 uniformados, 3 auxiliares, 3 administrativos,5 personal de la salud).

Bombardeo dejó 10 disidentes de ‘Gentil Duarte’ muertos en Guaviare

El ministro de la Defensa, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que en un bombardeo de las Fuerzas Militares de Colombia con apoyo de la Fiscalía General de la Nación fueron neutralizados por lo menos 13 integrantes de las disidencias de las Farc, comandas por alias ‘Gentil Duarte’, en el municipio de Calamar departamento de Guaviare.

Según el ministro, estos hombres son responsables del reclutamiento de menores, ataques contra la Fuerza Pública, secuestro y minería ilegal.

Ideam pronostica fuertes precipitaciones en la primera temporada de lluvias en Colombia

El Ideam confirmó que de acuerdo con las "alteraciones oceánicas y atmosféricas" para los meses de marzo abril y mayo se prevén precipitaciones superiores a los registros históricos, "esperando incrementos en el centro del país, región Caribe y centro de la región andina y norte de la región Pacífica".