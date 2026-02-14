Amanezca bien informado con La W este 3 de junio. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

La eliminación de la prueba PCR para ingresar al país y el regreso de los eventos deportivos con público son algunas de las noticias de este jueves 3 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Eliminan prueba PCR para ingresar al país y regresan los eventos deportivos con público

El Ministerio de Salud dio a conocer las condiciones que tendrá la reactivación económica en el país tras el decreto 580 del 31 de mayo de 2021 que expidió el Gobierno Nacional, el cual autoriza la reapertura de todos los sectores económicos, sociales y del Estado desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre de 2021.

Según explicó el ministro Fernando Ruiz, bajo la resolución 777 de 2021, se permitirá la apertura de los sectores públicos y privados de las diferentes actividades sociales, económicas, deportivas, religiosas, de transporte, educación y agropecuarias, a excepción del sector salud y penitenciario.

De acuerdo con el ministro, las ciudades con ocupación UCI por debajo del 85% tendrán permitido un aforo del 25% para espectáculos públicos, deportivos y reactivación económica. Los municipios que ya tengan un avance de más del 75% en la vacunación y menos del 85% de ocupación de UCI podrán extender hasta en un 50% el aforo de los escenarios.

Sin embargo, los municipios que tengan la ocupación de camas UCI mayor al 85%, no podrán realizar eventos públicos y privados con aforos superiores a 50 personas. Además, no podrá haber reapertura de discotecas o sitios de baile. Por otra parte, se va a reducir el distanciamiento social para algunas actividades como cultos y otros eventos para poder aumentar el aforo.

Se eliminará la prueba PCR negativa para el ingreso al país, al igual que Coronapp, pero se debe tener en cuenta que las medidas básicas de autocuidado no se deben dejar de lado.

A partir del 15 de junio debe haber presencialidad en educación media y básica. “Lo más importante es todo el tema de presencialidad de los niños en los colegios”, agregó Ruiz Gómez, detallando que por ello los educadores del país fueron priorizados en la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación.

Por último, Minsalud indicó que se mantiene el uso de tapabocas y lavado de manos.

Colombia recibió 538.200 dosis de la vacuna de Pfizer

Este miércoles, el país recibió 538.200 dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, con las cuales se completan 14’778.244 dosis para continuar con el Plan Nacional de Vacunación.

Las dosis llegaron en un vuelo de la compañía de carga DHL, procedente de Miami, y fueron nacionalizadas.

Luego de dicho proceso, fueron transportadas a la bodega del Ministerio de Salud que está ubicada en la Zona Franca de Bogotá.

Según el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, hasta la fecha han llegado a Colombia 7’500.004 dosis de Sinovac, 6’166.440 de Pfizer y 1’156.800 de AstraZeneca.

Igualmente, el ministro de Salud Fernando Ruiz confirmó que este jueves 3 de junio llegarán 909.600 vacunas de AstraZeneca, adquiridas a través del mecanismo Covax.

Colombia registra la cifra más alta de nuevos contagios de COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.459.422 casos de COVID-19, con 27.000 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 89.808, con 511 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 3.218.620. Se procesaron 108.414 pruebas (PCR: 58.415 y Antígenos: 49.999).

“En Colombia la lucha contra la corrupción es un imperativo moral y ético”: Duque

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque advirtió que son alarmantes las estimaciones de las pérdidas económicas que ha dejado la corrupción en los países.

El mandatario mencionó un informe del Banco Mundial donde revela que las empresas y las personas naturales pagan más de un billón de dólares en sobornos cada año.

“Por ejemplo, la pandemia ha mostrado el impacto devastador de las prácticas corruptas en el sistema de salud de varios países, pues ha afectado la capacidad de respuesta y ha impedido prestar una atención médica de calidad”, dijo.

En el caso de Colombia, dijo que “la prevención y la lucha contra la corrupción es un imperativo moral y ético”, y ha sido una prioridad del Gobierno.

Por eso, les hizo un llamado a otros países a redoblar los esfuerzos para combatir este delito en todos los escenarios.

A su turno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez señaló que “se debe contar con canales de denuncia seguros, protección a denunciantes, responsabilidad real de las personas jurídicas y sanciones ejemplares”.

Denuncian que más de 70 personas han sufrido lesiones oculares en las marchas

Las plataformas de derechos humanos que componen la campaña "Defender la Libertad" entregaron un nuevo balance de presuntas vulneraciones a los derechos humanos producto de 36 días de protestas que ajusta el país.

En su reporte señalan que de acuerdo con sus registros 988 personas han resultado heridas presuntamente en excesos de fuerza de la Policía, de las cuales 74 han sufrido lesiones en sus ojos y 87 de ellas han sido heridas por armas de fuego.

Asimismo señalaron que según sus cifras 76 personas han sido asesinadas, 34 de ellas supuestamente a manos de la fuerza pública.

También reportaron que 152 defensores de derechos humanos fueron agredidos al parecer en el marco de las protestas.

Además, indicaron que hasta la fecha han recibido 1.273 denuncias sobre supuestos abusos de autoridad por parte de la Policía en sus procedimientos.

Por otra parte, manifestaron que un total de 87 personas han sufrido violencia basada en género que incluyen supuestos acosos sexuales, tocamientos, violaciones sexuales y amenazas de violación.

Critican decreto de asistencia militar por carecer de "regulación" de la fuerza

Luego de varios días de aplicación del decreto 575, la organización defensora de derechos humanos DeJusticia criticó varios puntos de ese acto administrativo, en el cual el gobierno acude a la asistencia militar para recuperar el orden público y levantar bloqueos en ocho departamentos al gobierno.

De acuerdo con su análisis, ese decreto deja de lado el levantamiento de los bloqueos por vías de diálogo, pero no regula ni establece condiciones para el uso de la fuerza lo cual genera riesgos para las garantías de los manifestantes.

"Su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia", indicaron.

También señalan que el decreto trata igual todo tipo de bloqueo, lo cual al dejar por fuera el análisis caso a caso corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta.

En su pronunciamiento le solicitaron a los gobernadores y alcaldes sobre quienes recae esa obligación "mantener el enfoque de diálogo por encima del uso de la fuerza".

Saúl Pineda renunció al cargo de viceministro de Desarrollo Empresarial

Luego de tres años en el cargo de viceministro de Desarrollo Empresarial, el economista Saúl Pineda Hoyos presentó su renuncia el pasado 18 de mayo, haciéndose efectiva el primero de junio.

Durante su permanencia en la cartera de comercio, industria y turismo, lideró la política industrial que está en marcha y la interlocución de las medianas y pequeñas empresas con las estrategias de desarrollo productivo.

Su salida se suma a la del viceministro de Turismo, Julián Guerrero, quien también renunció recientemente. Y por lo que se espera entonces que la nueva ministra de Comercio, María Ximena Lombana, haga los nombramientos respectivos.

Centro Democrático empieza ofensiva diplomática en los Estados Unidos

Una comisión del Centro Democrático, integrada por los congresistas María Fernanda Cabal, Margarita Restrepo, Juan Manuel Daza, José Jaime Uscátegui y el abogado Víctor Mosquera, viajó a Washington para reunirse con distintas autoridades y organismos internacionales para explicar lo que, según ellos, ha sucedido en las últimas semanas en Colombia.

Los congresistas se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y en los próximos días lo harán con Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidente Antonia Urrejola Noguera y comisionados de la organización.

"Informaremos sobre la tragedia que ha sido este paro nacional en Colombia, las vidas que se han perdido, incluidas las de miembros DEA, fuerza pública; los miles de policías lesionados, los daños materiales que nos deja el paro, el desabastecimiento y los bloqueos", aseguró el representante Uscátegui.

Los parlamentarios también se reunirán con el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, y con el embajador ante la OEA, Alejandra Ordóñez.

Proyecto de licencia compartida avanza en el Congreso

La Comisión Séptima del Senado aprobó en tercer debate un proyecto de ley con el que se busca extender progresivamente la licencia de paternidad a ocho semanas y que abre la puerta a que seis de las 18 semanas de licencia de maternidad de puedan compartir.

En el texto se incluyeron cambios como la obligación a los padres de cotizar al sistema durante toda la etapa de gestación, para evitar incentivos perversos.

La representante Juanita Goebertus celebró el avance del proyecto, pero advirtió que “el proyecto debe terminar su trámite antes del 20 de junio”, cuando termina la legislatura en el Congreso de la República.

El proyecto ahora pasará a la Plenaria del Senado, donde deberá surtir último antes de convertirse en ley de la República.

Camioneta arrolló a una manifestante en el monumento a Los Héroes

En la tarde de este miércoles una camioneta arrolló a una manifestante en el monumento a Los Héroes, en el norte de Bogotá.

En fotografías se observa a la mujer en el suelo frente a la camioneta y en videos se ve a algunos ciudadanos arrojándole piedras a la parte trasera del vehículo y después éste continuó su marcha.

Los ciudadanos denuncian que el hombre se negó a auxiliar a la mujer y que por eso lo siguieron.

El hijo del conductor del vehículo es Henrry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, quien publicó un video dando su versión de lo sucedido.

De acuerdo con Cárdenas, su padre de 75 años iba para una cita médica urgente y al encontrarse con la vía bloqueada intentó esquivar a los manifestantes y la joven se lanzó al vehículo.

Cárdenas le aseguró a W Radio que la mujer no sufrió ninguna lesión y que se vieron obligados a darle 600 mil pesos a la joven. Agrega que por fortuna el vehículo es blindado y su padre salió ileso.

Capturan a personas que casi queman vivos a policías en CAI de Bogotá

Fueron identificadas y capturadas cuatro personas que fueron acusadas de incendiar el CAI Aurora en Bogotá, el pasado 4 de mayo.

En video se observaba cómo al interior del CAI aún había miembros de la Policía cuando inicia el fuego.

Los capturados, entre los que se encuentran tres hombres y una mujer, tendrán que responder por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. En este momento se encuentran en la URI de Puente Aranda.

Anuncian demanda de Jessy Quintero contra el Estado por haberla "victimizado"

La defensa de Jessy Quintero absuelta en primera y segunda instancia en la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares anunció que demandará al Estado colombiano por cuenta de las afectaciones a la imagen y honra de Quintero que produjo el proceso en su contra por esos hechos.

De acuerdo con su abogado Albeiro Yepes su cliente fue víctima de una conspiración "criminal y mediática" en la que a su juicio se trató de probar de manera errónea y a toda costa, que Quintero tenía responsabilidad en el deceso de Colmenares.

"Constituye un deber moral comparecer ante la justicia administrativa para que el Estado responda por los actos irregulares y delictivos de sus funcionarios que alimentaron el estigma y señalamiento en contra de la joven", indicó Yepes.

El abogado fue más allá e indicó que desde la Fiscalía, aunque en un principio se señaló que Colmenares murió en un accidente luego con el cambio de fiscal a cargo de la investigación llegaron falsos testigos (luego condenados) y aparecieron cuestionados dictámenes periciales los cuales fueron desestimados por los jueces y se produjo la absolución de su cliente.

También indicó que durante el juicio "se probó" que la Fiscalía escondió evidencias que eran favorables a la defensa de Jessy Quintero. Además, señaló al ente acusador de haber "sembrado" manchas de sangre en el caño del barrio Virrey en Bogotá para "darle forma a la idea del ingreso de un cuerpo".

"La Fiscalía tiene el deber de la objetividad y de la verdad, pero siguió apostando a su propósito", argumentó Yepes. De acuerdo con el defensor, aún se debe esclarecer "quienes ajustaron los testimonios de los falsos testigos".

Madre de Ana María Castro denuncia demoras en proceso

A través de su cuenta de Instagram, Nidia Romero, la mamá de Ana María Castro, denunció los tropiezos que ha sufrido el proceso que se adelanta por la muerte de su hija.

"Este video es mi voz de protesta por la forma en que se está llevando el caso. Los implicados piden y piden tiempo en cada audiencia para limpiar sus nombres cuando les bastó solo minutos para que mi hija apareciera muerta después de haber salido con ellos", dijo.

La audiencia que se iba a adelantar el pasado martes fue aplazada pues la defensa de uno de los involucrados en el caso pidió tiempo. Al final, la Fiscalía confirmó que la cita quedó para el 18 de junio.

"Yo me pregunto qué pasa con los derechos que ella tenía, el derecho a la vida es un derecho fundamental. ¿Qué pasa con mis derechos? En este caso hay una parte humana que no quieren ver", dijo la mujer.

En abril, durante la audiencia de acusación, la defensa de uno de los involucrados se retiró y solicitó una hora para resolver problemas técnicos de conexión. Al final, el encuentro se aplazó.

Hombre inocente de asesinato de porrista de Millonarios demandará a la Nación

Hugo Alejandro Zabaleta Sosa presentará una demanda en contra de la Nación representada en la Fiscalía General y la Rama Judicial por las acusaciones hechas en su contra.

Zabaleta fue señalado por el asesinato de Luisa Fernanda Ovalle Chávez, registrado el 30 de noviembre de 2013 en inmediaciones al parque Los Ángeles, en el barrio Castilla de Kennedy.

El hombre, que fue declarado inocente, solicitará una reparación por los daños a sus derechos fundamentales al derecho al buen nombre, así como las afectaciones que sufrió él y su familia durante el tiempo que estuvo privado de la libertad en un centro carcelario.

El hombre argumenta que fue despedido de su trabajo y su nombre quedó marcado con este antecedente judicial.

La joven, quien era reconocida por ser porrista de Millonarios, fue atacada con arma blanca cuando estaba llegando a su casa después de trabajar en un evento con una compañía de telefonía celular. Hoy en día se desconoce quién la asesinó.

Precio del dólar en Colombia cae $12,09

El dólar abrió en un precio promedio de $3.659,29, lo cual representó una caída de $12,09 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de ayer (miércoles) se ubicó en $3.671,38.

El precio de apertura registrado por la plataforma fue $3.671,38. El máximo alcanzado hasta el momento es $3.666 y el mínimo $3.652,50. Durante la jornada se han negociado US$61 millones a través de 144 transacciones.

El comportamiento de la divisa estadounidense sigue promediando sobre los $3.600 en Colombia por segundo día consecutivo esta semana.

Viva inauguró nueva ruta internacional e hizo apertura de su HUB en Medellín

Viva, que anteriormente era Viva Air, hizo la inauguración de la ruta internacional Medellín-Cancún la cual contará con tres vuelos a la semana, los martes, jueves y domingo. Al mismo tiempo la aerolínea hizo la apertura oficial de su HUB Medellín, siendo este el Centro de Conexiones para la región y con el que desplegará su estrategia internacional de convertir a la capital de Antioquia y a Colombia en el nuevo eje de conexiones aéreas del continente.

Según expuso la aerolínea, con la inauguración de esta nueva ruta y las próximas en operar que serán: Medellín-Orlando el próximo 10 de junio y Medellín-México a inicios de agosto, ya son cinco las rutas internacionales directas que operará desde y hacia Medellín.

Con lo anteriormente informado, se iniciaron los planes de crecimiento de Viva, en los que proyecta la apertura de 15 nuevas rutas internacionales en los próximos tres años que conectarán el país con Norte, Suramérica y el Caribe.

Ante el escenario, Félix Antelo, presidente & CEO del Grupo Viva, dijo “nuestro HUB Medellín tiene como principio conectar a las personas y que sientan que tienen el mundo a su alcance. La consolidación de este proyecto cambiará la historia Medellín, del Aeropuerto José María Córdova, y hará de la capital de Antioquia el eje de las conexiones del país y el continente, con vuelos rápidos, puntuales, accesibles para todos y en aviones nuevos. Con esto buscamos dinamizar aún más la economía y generar mayor desarrollo económico para el departamento y Colombia. Seguimos creciendo nuestra red de rutas y apostando por conectar al país con la región y el mundo a través de nuestro Centro de Conexiones y nuestro modelo de Bajo Costo."

Sumado a la ruta a Cancún, Viva inauguró igualmente la ruta directa a Ciudad de México desde Bogotá con cuatro vuelos a la semana.

Con el despliegue de operaciones a nuevos destinos internacionales este año, la aerolínea operará 26 rutas domésticas a 12 destinos en el país y siete rutas internacionales en cinco destinos que incluyen Perú, México y Estados Unidos.