Amanezca bien informado con La W este 29 de junio. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

Los hechos violentos que se registraron en diferentes ciudades del país y la cifra de 8.642 colombianos víctimas de desplazamiento forzado en mayo son algunas de las noticias de este martes 29 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Colombia sobrepasó los 80 líderes sociales muertos en lo que va del 2021: Indepaz

Con el reciente fallecimiento de la lideresa Remilda Benítez en Murindó, Antioquia, al caer en un campo minado, el país llegó a la cifra de 81 defensores de derechos humanos muertos por la violencia en lo que va corrido del 2021, según Indepaz.

Además, Colombia se acerca a los 1.200 líderes sociales muertos luego de la firma del Acuerdo de Paz al ajustar 1.197, de acuerdo con las cifras de esa plataforma de derechos humanos.

Según sus estadísticas, por sector social los liderazgos indígenas cuentan con el mayor número de víctimas con 27 líderes asesinados, seguidos por los cívicos con 23 registros y en tercer lugar los defensores del campesinado con 7 casos.

Por departamentos, Antioquia es el territorio con mayor tasa de asesinatos en lo que va del año con 15 casos, seguido por el Valle del Cauca y Cauca con 10 defensores muertos cada uno, mientras que Nariño ocupa el cuarto lugar con 9 líderes asesinados.

Al comparar las cifras presentadas en el 2020 y el 2021, el país a corte de este 28 de junio ha experimentado una reducción de casi el 47% de los homicidios de líderes sociales, al pasar de 154 casos reportados para esta fecha el año anterior a 81 en el actual.

En mayo 8.642 colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado: ONU

La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (Ocha) reveló que 8.642 colombianos (que representan 2.161 familias) fueron víctimas de desplazamiento forzado por cuenta de la violencia, sobre todo en los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Córdoba.

Por ejemplo, solo en Roberto Payán y Magüi Payán en Nariño se produjeron el 37% de las víctimas nacionales con 3.267 afectados registrados. Además, el 82% de los desplazamientos totales son resultado de las amenazas de los grupos criminales hacia las comunidades.

La Oficina de la ONU adicionalmente alertó que quienes abandonaron su hogar estarían teniendo un carácter de "sin retorno" en donde prefieren dirigirse a las ciudades y perderlo todo que regresar a las condiciones de inseguridad en sus viviendas rurales.

En relación con el confinamiento, Naciones Unidas reportó 3.910 víctimas de restricciones a la movilidad por cuenta de la violencia en los territorios. La mayoría de los afectados se localizan en el Chocó donde se informó de 2.739 víctimas.

De acuerdo con sus cifras, el 83% de esas afectaciones a la libre movilidad de las comunidades tiene relación con enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, así como la presencia de minas antipersonal en las zonas donde viven.

Piden sesión reservada en Senado para analizar la situación de seguridad del país

A raíz del atentado contra el presidente Iván Duque cuando aterrizaba en el aeropuerto de Cúcuta y de la explosión de un carro bomba en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, entre otros hechos de inseguridad, el senador Rodrigo Lara hizo un llamado a que se revise la situación de seguridad en el país.

Por esa razón, el congresista pidió que se lleve a cabo una sesión reservada en el Senado para que el Gobierno explique las medidas y estrategias para enfrentar la ola de atentados.

"El problema de la seguridad se sale de control y las acciones del Gobierno son desacertadas y, aparentemente, inocuas", aseguró Lara.

El senador añadió que "el país no se puede convertir en el Bronx del narcotráfico del mundo".

Presidente de la JEP y comandante de Fuerzas Militares fortalecen "cooperación"

El presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, y el General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, sostuvieron un encuentro en la sede del tribunal especial.

A la reunión también asistió el General Javier Alberto Ayala, quien lidera el Comando Conjunto de Transición de las Fuerzas Militares.

En la reunión que duró alrededor de una hora conversaron sobre varios temas relacionados con la cooperación de las instituciones con el tribunal especial, en ella el general Navarro también reafirmó el compromiso de colaboración con la JEP y le expresó su profundo respeto.

Fuentes consultadas por W Radio descartaron que durante el encuentro se haya conversado sobre alguno de los macrocasos que adelanta el tribunal sobre miembros de las Fuerzas Militares, como el caso 03, relacionado con ejecuciones extrajudiciales en el Ejército, u otro tema de resorte jurídico.

De acuerdo con el tribunal especial, 2.987 miembros de la Fuerza Pública comparecen ante la JEP, representando el 23.1% del total del universo general de quienes están sometidos a la jurisdicción.

Biden ofreció apoyo a Duque para fortalecer la inteligencia: Juan Carlos Pinzón

El embajador designado de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, destacó la primera conversación telefónica entre los presidentes Iván Duque y Joe Biden, y aseguró que fue un diálogo franco “donde se exaltó la relación estratégica que hay entre los dos países”.

Uno de los temas de conversación fue el atentado que sufrieron el mandatario, varios ministros y autoridades de Norte de Santander, el pasado viernes.

“El presidente Biden fue muy solidario y expresó gran preocupación de que haya semejantes hechos de violencia y de terrorismo. Pero, sobre todo, ofreció todo el apoyo para poder, precisamente, trabajar y fortalecer la inteligencia para llegarle a quienes cometen semejantes hechos de violencia”, informó.

Y a propósito del ataque, el presidente Duque le agradeció a la tripulación del helicóptero en el que se transportaba y resaltó que “con su pericia y talento logró sortear seis peligrosos impactos de fusil”.

“Quiero dejarle claro a los terroristas que a nosotros ni nos intimidan ni nos amedrentan con esos actos de cobardía. Esos actos solamente reafirman su desespero y su preocupación por la forma contundente cómo los hemos enfrentado y cómo los enfrentaremos hasta el 7 de agosto del año 2022”, dijo.

Finalmente, señaló que como presidente de la República seguirá llegando a cualquier rincón de Colombia porque para él “no existen territorios vedados”.

Sector privado espera vacunar a sus empleados desde el próximo fin de semana

En un acto protocolario, el presidente Iván Duque le entregó al sector privado 1’500.000 dosis de la vacuna de Sinovac contra el COVID-19 para inmunizar a sus empleados.

Según Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, se beneficiarán 1’250.000 trabajadores y todo este proceso tendrá una inversión de $285.000 millones.

“Procedimos a pedirles a las empresas que nos den los listados exactos de cada uno de los empleados que sería beneficiario de ella. Se le está entregando a las IPS y a las cajas de compensación ese listado para que ellos procedan al proceso de agendamiento. Llamarán a los empleados y les dirán: señor, señora, tiene en este momento una vacuna a su disposición, está en el sitio tal, acérquese a recibirla”, explicó.

Además, indicó que, seguramente, haya una siguiente etapa para vacunar a los familiares de los empleados de las 5.900 compañías que se acogieron a la iniciativa ‘Empresas por la vacunación’.

En este evento, el jefe de Estado le hizo un reconocimiento público al personal de la salud y al ministro Fernando Ruiz, y aseguró que “han sido bendecidos por tenerlo en la cartera”.

“Hay que hacerle un gran reconocimiento hoy, en el día del servidor público, a quienes como servidores públicos y basados en la ciencia, no en la politiquería, están tomando decisiones”, señaló.

Colombia registra 28.478 nuevos casos y 648 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 4.187.194 casos de COVID-19, con 28.478 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 105.326, con 648 personas que perdieron la vida por culpa del virus.

Los recuperados ya son 3.880.261. Se procesaron 76.416 (PCR: 48.842 y Antígeno: 27.574). En Colombia se han realizado 19.695.665 pruebas para detectar el COVID-19, hasta el momento.

En cuanto a la vacunación contra el Coronavirus, el presidente Iván Duque le entregó al sector privado 1’500.000 dosis de la vacuna de Sinovac contra el COVID-19 para inmunizar a sus empleados.

Banco de la República mantuvo en 1,75% la tasa de interés

En su reunión de junio, la Junta Directiva del Banco de la República, en una decisión unánime, mantuvo en 1,75% la tasa de interés.

Lo anterior debido a que, en el primer trimestre del año, la economía alcanzó un crecimiento mayor al esperado, dinamismo que se mantuvo en abril, como lo mostró el Índice de Seguimiento Económico.

Sin embargo, advirtió el Emisor que “la tercera ola de contagio del Covid-19, y en mayor medida los bloqueos a las vías y los problemas de orden público se reflejarán en una menor actividad económica durante el segundo trimestre”.

También se tuvo en cuenta la inflación anual en mayo de 3,3%, que superó los pronósticos. Y la presión alcista que provino del grupo de alimentos (9,52%), y en especial de los alimentos perecederos (18,16%), debido a las dificultades de abastecimiento en diversas ciudades.

Señala el Banco que a pesar del crecimiento de la demanda externa y de la mejora de los términos de intercambio se proyecta un mayor déficit de cuenta corriente consistente con el mejor dinamismo de la demanda interna.

El Emisor hizo nuevamente un llamado a realizar el ajuste fiscal que requiere el país: “de no lograrse se comprometería el acceso al financiamiento y aumentaría su costo, lo cual eventualmente reduciría el espacio de la política monetaria para seguir apoyando la recuperación de la actividad económica y el empleo”.

Excombatientes de las Farc participarán en la primera Feria Mundial del Café

A través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y la Organización Internacional para las Migraciones, varias cooperativas de excombatientes de las Farc participarán en la ‘World Coffee Fair’

Esta feria se realizará de manera virtual y estará activa hasta el 30 de junio a través de la plataforma https://worldcoffeefair.com/, la cual fue diseñada por emprendedores del departamento del Cauca.

El estand virtual estará ubicado en el pabellón de Alianzas y visibilizará los proyectos productivos: Café Tercer Acuerdo de Planadas - Tolima, Tinto Café SAS de Guayabal de Siquima - Cundinamarca, Café Paramillo de Ituango – Antioquia, Café la Esperanza de Caldono – Cauca y Café Ediyaura de Pitalito - Huila.

La feria es impulsada por el Parque Tecnológico de Innovación del Café, Tecnicafé, y busca reunir a los amantes del café para generar nuevas alianzas económicas e impulsar este producto colombiano.

“Allí se podrán mostrar esos proyectos productivos que están en los departamentos del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, donde vienen produciendo café con todo el apoyo que le venimos dando desde la cooperación internacional, el Gobierno y las alcaldías en los territorios”, dijo el director de la agencia, Andrés Stapper.

Minería Ancestral en camino a ser reconocida como patrimonio cultural inmaterial

El Ministerio de Minas y Energía en conjunto con trece organizaciones de mineros artesanales ancestrales y organizaciones étnico-territoriales de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Caldas, informaron que presentaron ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, la postulación para que la Minería Artesanal Ancestral (MIAA) de metales preciosos sea incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Además, en el mismo informe se dio a conocer desde el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural que se recibió la aprobación de la postulación presentada.

Ante el escenario, el Ministerio de Minas y Energía explicó que la decisión abre el camino a la reivindicación de lo que la minería Artesanal Ancestral representa en temas económicos y culturales del país, como una tradición milenaria.

También se explicó que con la aceptación de la postulación se da paso a la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de este tipo de minería, y el cual fue en el pasado mes de mayo uno de los motivos por el cual las organizaciones de mineros artesanales y ancestrales se declararon en paro.

Finalmente se explicó que la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia deberá ser construido y aprobado con las comunidades portadoras de la práctica.

Ministerio de Energía celebró negocio con el que Glencore adquirió a Cerrejón

Frente a una de las noticias económicas más importantes de este lunes, en la que se anunció que la compañía sueca Glencore se convirtió en dueña de Cerrejón, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, fue uno de los primeros en pronunciarse, celebrando que dicho negocio se haya cerrado, ya que considera que esto representa confianza para Colombia y un empujón económico principalmente para la región de la Guajira.

En sus declaraciones, el ministro Mesa dijo: “Hoy las bolsas europeas abrieron con la noticia de que Glencore hizo una oferta para comprar la participación accionaria de sus dos socios PHP y Anglo American en la mina de Cerrejón en la Guajira, esto es una buena noticia para Colombia porque con esta transacción de más de 590 millones de dólares, Glencore demuestra la confianza inversionista que existe para el sector minero en Colombia y además garantiza las inversiones y el empleo en el departamento de la Guajira”.

El ministro Mesa también resaltó lo cambiante y dinámico que se ha vuelto el mercado del carbón y la adaptación que debe tener el país frente a las diferentes condiciones del mercado mundial, asegurando que esto se ha logrado bajo la hoja de ruta que adoptó el actual Gobierno para el carbón.

Finalmente, el ministro aseguró que es importante seguir diversificando la canasta minera, sobre todo con minerales metálicos, los cuales, según el mismo, serán los más demandados próximamente debido a la transición energética que se está presentando en todo el planeta.

Pilotos de fracking en el país deben seguir en firme y desarrollarse: Campetrol

Luego que en la Comisión Quinta de Cámara de Representantes se hundieron los proyectos de ley que buscaban la prohibición del fracking en el territorio nacional, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, se pronunció sobre lo que espera en el desarrollo de los pilotos de yacimientos no convencionales en Colombia, allí manifestó que consideraba que "los Proyectos Piloto de Investigación Integral llegaban en un momento crucial para la economía colombiana, la cual requiere del dinamismo y de los aportes de la industria petrolera para consolidar la senda de recuperación que tanto necesita el país actualmente”, dando de esta manera su apoyo al desarrollo de dichos pilotos.

Seguido a esto expresó que la realización de los pilotos permitirá obtener información confiable y transparente para validar y ajustar los supuestos de la línea base en aspectos ambientales, sociales y técnicos, añadiendo que es importante insistir en el carácter experimental e investigativo de los mismos, para así, ante la posibilidad de hallazgos importantes, pasar a una etapa de desarrollo comercial, la cual atraerá nuevos flujos de inversión directa para Colombia.

Dentro de sus cifras, Campetrol expuso que “una vez se llegue a la etapa de desarrollo comercial, estimamos que la producción promedio anual del país podría incrementar entre 100 KBOPD y 500 KBOPD. Lo anterior generaría un incremento estimado de entre 1,1 y 5,6 billones de pesos anuales en renta petrolera del Gobierno Nacional. Por su parte, la generación de regalías petroleras incrementaría entre 0,2 y 1,2 billones de pesos anuales. De esta manera, los aportes adicionales de la industria petrolera por cuenta del desarrollo de los Yacimientos No Convencionales a partir del Fracking, brindarán un equilibrio a las cuentas fiscales del gobierno y de las regiones del país”.

Finalmente, el gremio petrolero expresó que espera que en los próximos 12 meses sea un año de transición en el que se consolide la reactivación del sector de petróleo y gas nacional, impulsado por el inicio de los pilotos de los yacimientos no convencionales, añadiendo que el segmento de bienes y servicios petroleros está preparado para llevar a cabo los pilotos.

Fiscalía imputó cargos contra 'Memo Fantasma'

Ante un juez fue presentado Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’, señalado de organizar operaciones de narcotráfico del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Las autoridades indicaron que después de su desmovilización León Acevedo formó varias empresas dedicadas a la construcción en Colombia y España.

Junto a este hombre fueron capturadas su madre y su abuela quienes también fueron presentadas ante el juez de la república señaladas de testaferrato.

El detenido, quien se presentaba como un reconocido empresario, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía señaló que el detenido dirige un "outsourcing criminal para adquirir, invertir, ocultar, blanquear recursos y bienes inmuebles que fueron obtenidos de una fuente ilegal por su pertenencia al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas".

El ente acusador ha identificado más de 46 bienes que pertenecieron a personas con antecedentes judiciales y hasta extraditados por delitos de narcotráfico. Uno de los inmuebles fue comprado al narcotraficante Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias 'Pichi Calvo'.

Universidad El Bosque denuncia en Fiscalía ataque cibernético

A través de un comunicado, la Universidad El Bosque informó que la comunidad académica fue víctima de un ataque cibernético por parte de individuos no identificados. “Tan pronto se registró este acto al margen de la ley fueron activados todos los protocolos previstos para repeler este tipo de amenazas delincuenciales”.

La institución informó que afortunadamente tienen un sistema de seguridad informático de primer nivel que tiene como prioridad “proteger la integridad de la información contenida en sus sistemas digitales.”

Según información preliminar, todas las redes de la universidad están totalmente controladas por este grupo delincuencial. Por ello, ya se instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

JEP acepta a soldado procesado por falso positivo de hombre con problemas mentales

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento del soldado (r) Faustino Cáceres Rodríguez, adscrito en el pasado al Batallón Sucre en Chiquinquirá (Boyacá) quien es procesado por la ejecución extrajudicial de 3 personas en zona rural de Moniquirá.

De acuerdo con el expediente conocido por W Radio, una de las víctimas llamada Mauricio Ceballos Usma era un hombre que fue llevado desde el Quindió hasta Moniquirá y fue asesinado en un supuesto retén en 2008 donde lo hicieron bajar de un vehículo en el que venían compañeros del soldado Cáceres. Usma había sido militar, sufría problemas mentales y consumía drogas, pero fue presentado como un importante miembro de una organización delincuencial.

"Dejaron a la víctima a un lado y, a la voz de ‘a la juega’, el teniente Pinzón y Faustino Cáceres le dispararon sobre su humanidad ocasionándole la muerte, en ese momento el sargento Eugenio Rafael Maestre sacó un arma de fuego y le disparó al vehículo del Ejército en el vidrio panorámico, arma que posteriormente, le fue puesta a la víctima" indica la investigación.

El otro expediente en contra de Cáceres se relaciona con la muerte de Diego Alberto Pérez y Elkin Álvarez quienes también fueron sustraídos de su natal Montenegro en el Quindío y asesinados en el municipio de Nariño en Boyacá y presentados como miembros de una organización delincuencial.

La Sala de Definición de la JEP le ordenó al compareciente que en un término no mayor a 10 días entregue su plan concreto y programado en donde ahonde más profundamente en los detalles que entregará sobre las responsabilidades en los hechos que motivaron las dos investigaciones.

Bogotá comenzará a aplicar la vacuna de una sola dosis de Janssen

A partir de este martes 29 de junio, en Bogotá comenzará a aplicarse la vacuna de dosis única de Janssen, de la de la farmacéutica Johnson & Johnson, a mayores de 50 años y menores de 50 años con comorbilidades priorizados en Mi Vacuna.

La Secretaría de Salud informó que en los puntos de vacunación de la ciudad hay disponibilidad de vacunas Janssen de una sola dosis, Sinovac para primeras y segundas dosis, AstraZeneca solo para segunda dosis y Pfizer solo para segunda dosis.

“Todas las vacunas contra el COVID-19 protegen a la ciudadanía de complicaciones e incluso el fallecimiento a causa del virus, por lo cual la Secretaría de Salud hace un llamado para que las personas acepten cualquiera de las marcas disponibles”, señaló la entidad.

La Secretaría explica además que con las vacunas de Janssen se avanzará en la vacunación de residentes en Bogotá que habiten en zonas rurales, así como la de personas en condición de habitabilidad en calle.

Seis buses del SITP fueron retenidos por manifestantes en Usme

Este lunes se cumplen dos meses de protestas en el marco del paro nacional. En Bogotá nuevamente hubo manifestaciones y bloqueos en la localidad de Usme, en Suba y en la calle 80.

En Usme, seis buses del SITP fueron retenidos, al parecer por manifestantes que habrían obligado a los conductores a subir hasta el sector de Yomasa, donde se desarrollan las concentraciones.

Con apoyo de otros manifestantes, la Policía logró rápidamente recuperar los vehículos y se encuentra haciendo los procedimientos necesarios para capturar a los responsables.

Claudia López culpa a Colombia Humana por retención de buses del SITP

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, culpó al partido Colombia Humana por la retención de seis buses del SITP en la localidad de Usme.

“Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. ¡Bogotá se Respeta!”, dijo López.

“Ni Bogotá ni Colombia se merecen esta forma destructiva de hacer campaña para ganar la Presidencia. Respeten a la ciudadanía y sus bienes públicos”, agregó la mandataria.

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes cuando un grupo de manifestantes al parecer obligó a los conductores a subir hasta el sector de Yomasa, donde se realizaba la manifestación, y allí retuvo los vehículos que posteriormente fueron recuperados por la Policía.

Enel y Grupo Energía de Bogotá siguen estructurando su fusión

Este lunes se dio a conocer el compromiso de fusión entre Enel y el Grupo Energía de Bogotá. De esta manera, se dará paso a Enel Colombia, compañía que integrará los activos de Enel en el país (Codensa, Emgesa, EGP Colombia), Panamá, Costa Rica y Guatemala.

“De esta manera se consolidará un vehículo societario más sólido y robusto con reglas claras y objetivas, con acceso a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en el negocio de las renovables no convencionales y en nuevos países”, asegura Enel.

Enel Américas (con un porcentaje del 57.345%) y Grupo de Energía de Bogotá (con un porcentaje del 42.515%) serían los accionistas de esta nueva compañía.

“Enel Colombia, no sólo trabajará por Bogotá, sino que desarrollará oportunidades de crecimiento en mercados comunes nacionales e internacionales, donde ambas compañías tienen presencia, abriendo paso a importantes sinergias que fortalecerán la competitividad empresarial”, señala Enel.

No hubo acuerdo entre alcalde de Medellín y exgerente de EPM

La conciliación virtual que se adelantó este lunes entre los representantes legales del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y los abogados de Álvaro Guillermo Rendón, exgerente de EPM, no rindieron los frutos que esperaban los apoderados del exdirectivo que pretendían que se revocara la declaratoria de insubsistencia que hizo Quintero y que obligó a que Rendón abandonara su cargo el 2 de febrero de 2021.

Julián Quintana, quien lidera la defensa de Álvaro Guillermo Rendón, explicó que lo que sigue es radicar la demanda ante un juez para que decida si la declaratoria es nula. Dentro de las pretensiones, está el reintegro del exgerente a la compañía.

Según explicó Quintana “queremos que se revoque la insubsistencia porque estamos convencidos de que existió una falsa motivación y en consecuencia, una vez que se revoque la insubsistencia, pues que el doctor Álvaro vuelva a su cargo. Esta pretensión la vamos a presentar ante lo contencioso”.

Además de la investigación disciplinaria ante la Procuraduría, también se adelanta un proceso penal en contra del alcalde Daniel Quintero, con la que se busca que se retracte de las declaraciones hechas sobre Rendón, según las cuales, los comportamientos del exgerente de EPM estaban poniendo en riesgo el futuro económico de la compañía.

Macrooperación contra el secuestro y extorsión deja 120 capturas en el país

La Policía Nacional, junto al Ejército y la Fiscalía, logró la captura en las últimas horas de por lo menos 120 personas dedicadas al secuestro y extorsión.

Según las autoridades, fueron más de 22 operaciones y 29 allanamientos en lo que denominaron “Macrooperación Tornado”, la cual se desarrolló en los últimos 18 días en 19 departamentos del país y en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

Dentro de las capturas más relevantes está alias ‘Lavomatic’, cabecilla financiero del Clan de Golfo. Fue detenido en la vereda Tomalá, en el departamento de Sucre.

“Venía delinquiendo sobre la Mojana Sucreña. Este cabecilla financiero hacía parte del Clan del Golfo y venía afectando a los comerciantes, los ganaderos y los contratistas de estos municipios”, reveló el director del Gaula de la Policía Nacional, general Fabián Laurence Cárdenas.

Alias ‘Lavomatic’, tenía una trayectoria de 15 años. Actualmente se encargaba de cobrar extorsiones a los ganaderos de la región y ordenaba ejecutar homicidios colectivos a quienes no pagaban.

En los operativos también se logró la captura de integrantes de las disidencias de las Farc ‘Martin Villa’, el frente ‘José David Pérez Carrero’ del ELN, el grupo delincuencial organizado ‘La Sierra’, ‘Los Avatar’, ‘Los Flacos’ y ‘Los Palmeños’, entre otros.

Ejército Nacional anunció cambios y traslados de altos mandos militares

A través de una comunicación interna, El Ejército Nacional anunció cambios y traslados de altos mandos militares en zonas como Norte de Santander, Santander y Boyacá.

Dentro de los traslados se encuentra el General Marcos Evangelista Pinto, quien se desempeñaba como comandante de la Segunda División y a partir de ahora dirigirá el Comando de Educación y Doctrina del Ejército.

A la Segunda División del Ejército, llega el General Omar Sepúlveda, quien deberá manejar la jurisdicción de Santander, Boyacá y Norte de Santander.

El departamento de amenazas trasnacionales del Ejército Nacional fue asignado al General Edgar Rodríguez, y al comando de ingenieros el General Oliveiro Pérez.

En las últimas horas, también se generaron nuevos cambios en la Brigada 30 del Ejército, luego del atentado con carro bomba.

El coronel Ilvar Orlando Gonzáles fue relevado como comandante de la Brigada 30 y el cargo lo asumió el Brigadier General Fabio Leonardo Caro, quien se venía desempeñando como comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano. En la Fuerza de Tarea Vulcano con sede en el Catatumbo, asumió el coronel Diego Jaramillo Muñoz.

Continúa con la investigación disciplinaria por el atentado contra la Brigada 30 y el ataque al helicóptero del presidente Iván Duque.

Emiten condenas y absoluciones en caso de la exalcaldesa Yandra Brito

Un juez especializado de Bogotá condenó a 10 años de prisión a Juan Carlos León Solano, exalcalde de Barrancas - Guajira, Diego Luis Parodi y Paul Corrales Figueroa, por el crimen de la exalcaldesa de ese municipio Yandra Brito, crimen ocurrido en 2012.

Estas personas fueron condenadas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas.

En el mismo proceso fueron absueltos Luis Felipe Figueroa Zapata, Marcos Francisco Figueroa Fonseca y Yeiner José Fonseca Peñaranda, sobrino e hijo del señalado jefe de la organización ilegal.

La Fiscalía señaló que los investigados en este caso hacían parte de la organización de 'Marquitos' Figueroa y con nexos con el condenado exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’.

Empresaria de Medellín sería la dueña de la camioneta Lexus que transportaba medio millón de dólares

El pasado 19 de junio la Policía y la Fiscalía anunciaron la incautación de medio millón de dólares en efectivo, que iban en una camioneta Lexus por el occidente de Bogotá, en inmediaciones al aeropuerto El Dorado.

El ente acusador judicializó por el delito de lavado de activos a Julián Rico Duque, de 43 años, quien no tenía cómo soportar la tenencia de esa suma de dinero.

La dueña de la camioneta fue identificada como la empresaria Verónica Zambrano, quien será llamada a entrevista por la Fiscalía.

La mujer explicó que entregó el vehículo a un tercero para que fuera vendido en Bogotá y que no sabía del dinero.

Copa América: la Selección Colombia se enfrentará a Uruguay en cuartos de final el próximo sábado 3 de julio

Luego de terminada la fase de grupos de la Copa América 2021, quedaron definidas las llaves de los cuartos de final en el que ocho selecciones lucharán por saber quién será la mejor del continente sudamericano.

En la última fecha, la Selección de Argentina derrotó a su similar de Bolivia 4-1 con una noche estelar de Messi, quien anotó dos goles e hizo una asistencia. Mientras que los uruguayos en Rio de Janeiro, vencieron por la mínima diferencia a Paraguay con gol de Edinson Cavani.

Estos resultados dejaron Argentina líder del grupo A con diez puntos, seguida de Uruguay con siete, tercera Paraguay son seis, cuarta Chile con cinco y ultima Bolivia con ninguna unidad.

Así mismo, cabe recordar que, con los resultados del domingo pasado, Brasil terminó primero con diez unidades, escoltado por Perú con siete, Colombia con cuatro, Ecuador con tres y Venezuela colero con tan solo dos puntos.