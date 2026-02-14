Amanezca bien informado con La W este 28 de enero

Amanezca bien informado con la JEP este 28 de enero. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

Siete excomandantes de Farc llamados a aceptar responsabilidad ante la JEP por secuestro

La W conoció en primicia los nombres de los exmiembros del secretariado de la desmovilizada guerrilla que fueron señalados por la JEP como responsables por acción, por orden a subalternos y/o responsabilidad de mando en la comisión de secuestros.

Sus nombres son:

Rodrigo Londoño conocido como "Timochenko" y actual presidente del partido Comunes de los excombatientes de las Farc.

Jaime Alberto Parra, conocido como "El Médico".

Milton de Jesús Toncel, quien llevaba en las Farc el alias de "Joaquín Gómez".

Pablo Catatumbo, senador del partido Comunes.

Pastor Alape Lascarro, actual directivo del partido Comunes

Julián Gallo Cubillos, parlamentario del partido Comunes y también conocido como "Carlos Antonio Lozada".

Rodrigo Granda Escobar, conocido antiguamente como el "canciller de las Farc".

Sala de Reconocimiento de la JEP analizó informes entregados por Fuerzas Militares y Fiscalía para construir caso de secuestros

Fueron varios informes los que analizó la Sala de Reconocimiento de la JEP con el fin de estudiar la responsabilidad de los excomandantes de las Farc, y un número significativo de ellos fueron aportados por las autoridades que durante años recopilaron datos cruciales para documentar este flagelo que padecieron miles de colombianos.

Colombia registra 13.953 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 52.523

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.055.305 casos de COVID-19, con 13.953 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 52.523, con 395 fallecidos.

Los recuperados ya son 1.880.041. Se procesaron 74.125 pruebas (PCR: 46.603 y Antígenos: 27.522). Bogotá reportó 3.589 nuevos infectados, seguido por Valle que registró 1.688, Cundinamarca 1.126 y Antioquia 1.101.

Duque suspende vuelos entre Colombia y Brasil por posible cepa en el vecino país

En su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque anunció la restricción de vuelos entre Colombia y Brasil para evitar la llegada de una posible cepa amazónica. Durante un mes, las autoridades de ambos países supervisarán el comportamiento de la pandemia.

La cuarentena en Bogotá ya no será general ni por localidades, ahora será por UPZ

La Alcaldía de Bogotá anunció cambios en las medidas para enfrentar el COVID-19. En primero lugar, ya no habrá cuarentena general este fin de semana.

No obstante, sí habrá cuarentena en nueve UPZ de la ciudad que son:

Suba: Tibabuyes, Suba, El Rincón

Engativá: Boyacá Real, Garcés Navas

Fontibón: Fontibón

Kennedy: Castilla, Timiza

Usaquén: Los Cedros

Carlos H. Trujillo tenía las mejores condiciones para ser gobernante de Colombia: Duque

Durante las exequias del ministro de Defensa, en la Escuela Militar de Cadetes, el presidente Iván Duque le hizo un homenaje y lo recordó como un “columnista, pensador propositivo, padre ejemplar y un ministro generoso”.

También reconoció que nunca lo vio como un contendor sino como un apoyo. “Él tenía el sueño de ser gobernante de Colombia y no tengo duda de que tenía las mejores condiciones para serlo. Pero pude entender que más allá de la aspiración de gobernar a Colombia, lo que había en él era un propósito de servicio”, dijo conmovido.

Tribunal de Bogotá mantiene calidad de imputado a Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá negó tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y mantiene su calidad de imputado por supuesta manipulación de testigos.

Ahora la Fiscalía deberá decidir si formula acusación contra Uribe o pide preclusión del proceso.

Otto Bula dice que el dinero para campañas salió del contrato Ocaña – Gamarra

Durante el juicio que se adelanta contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, el exsenador Otto Bula habló de la entrega de millonarios recursos económicos para las campañas políticas antes de la firma del contrato del otrosí para la construcción de la vía Ocaña – Gamarra.

Bula dijo que había un “compromiso” del Gobierno de la época con el contrato del otrosí porque supuestamente de este saldrían recursos para las campañas.

"12 Apóstoles fueron una campaña de desprestigio contra la familia Uribe": Jaime Granados

Durante el segundo día de audiencia Jaime Granados siguió con los argumentos de porqué Alexander Amaya no es un testigo fiable toda vez que durante años entregó testimonio para incriminar a Santiago Uribe Vélez, sin embargo, en 2018 dijo que ya no recordaba los hechos de hace 25 años y por ello la fiscalía le compulsó copias por falso testimonio.

Cuestiona de Juan Carlos Meneses que no hiciera la declaración en Venezuela en donde vivió en 2010, sino que se fuera para Argentina.

Con proyecto de ley buscarán poner límite al número de peajes

El representante de la Alianza Verde, Fabián Díaz, liderará un proyecto de ley con el que se busca establecer que la distancia mínima entre dos peajes sea de 150 kilómetros. El congresista aseguró que se debe poner límites al negocio de los peajes para no afectar a los ciudadanos que recorren las carreteras del país.

Rodrigo Londoño denuncia que su esquema de seguridad será reducido a la mitad

En su cuenta de Twitter, el presidente del partido Comunes denunció que fue informado de la reducción de su esquema de seguridad a la mitad a partir de febrero. Londoño añadió que, por falta de conductores, no es posible hacer uso de la totalidad de los autos que conforman su esquema de protección.

CNE no investigará a Petro por señalamientos de Guaidó

En un auto de diciembre, que sólo se conoce hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral decidió abstenerse de continuar la actuación administrativa relacionada con una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, después de que Juan Guaidó asegurara en una rueda de prensa en enero de 2020 que "hay claros indicios de que ha sido financiado a través de dinero de la corrupción venezolana".

A detención domiciliaria funcionario de la Procuraduría señalado de torcer fallos

Un juez de Bogotá cobijó con detención domiciliaria al sustanciador de la Procuraduría acusado de exigir dinero al senador Richard Aguilar. El funcionario tuvo en cuenta la edad y condición de salud del imputado.

Se trata de Jesús Alejandro Garzón, exasesor de despacho del exprocurador Fernando Carrillo y quien recientemente fue trasladado al cargo de Procurador Distrital de Bogotá. Fue imputado por incurrir presuntamente en el delito de concusión, cargo por el que se declaró inocente.

Tribunal de arbitraje por puentes en vía Curos-Málaga falló a favor de Sacyr

W Radio conoció en primicia que el tribunal de arbitramento que se definió este miércoles entre Sacyr y el Fondo de Adaptación por la no construcción de dos puentes en un par de puntos críticos de la vía Curos – Málaga en Santander, tuvo laudo arbitral a favor de la empresa española.

Empresa argentina se suma a petroleras interesadas para piloto de fracking en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía reveló las perspectivas que tiene para el 2021 y allí manifestó que espera que este año sea definitivo para la generación y conocimiento de los pilotos de yacimientos no convencionales, es decir fracking, en especial tomando toda la información que se pueda a través del contrato que ya se tiene adjudicado y que pertenece a Ecopetrol.

Contraloría pide iniciar construcción de viviendas en Providencia y Santa Catalina

La Contraloría hizo un llamado urgente al Gobierno para iniciar la construcción y restauración de viviendas en Providencia y Santa Catalina, y que para ello se observen los principios de planeación, economía y selección objetiva. Esto, teniendo en cuenta las afectaciones que aún padecen las familias de las islas por las inclemencias del clima y la falta de conexión de servicios públicos en algunas viviendas y establecimientos de comercio y turismo.

Minminas analizó la propuesta que hizo Ecopetrol para quedarse con parte de ISA

Tras el anuncio realizado por Ecopetrol en el que expuso que ya hizo una oferta no vinculante al Ministerio de Hacienda, para adquirir la participación que posee la Nación en ISA, que equivalente al 51,4%, el Ministerio de Minas y Energía realizó un breve análisis en distintos puntos de lo que significaría para el país que este negocio se hiciera realidad.

Gobierno expulsa a israelí que estaría vinculado a una red de tráfico de estupefacientes

Migración Colombia expulsó del país al extranjero Israel Sali Brami, presunto miembro de una red dedicada al tráfico de estupefacientes entre Colombia e Israel. Brami estaba en el país de manera irregular, desde el año 2018, y fue ubicado por oficiales de la entidad en un hotel de Melgar.

Concejo de Bogotá hará moción de observación al secretario de Salud

El Concejo de Bogotá aprobó la moción de observación al secretario de salud de Bogotá Alejandro Gómez.

La decisión fue respaldada por más de 15 concejales de la ciudad de diferentes bancadas: Alianza Verde (2), Centro Democrático (4), Cambio Radical (1), Polo Democrático Alternativo (1), Colombia Humana UP (3), Bogotá Para la Gente (3) y MAIS (1).

Enel-Codensa inauguró la primera subestación eléctrica digital del país

Con una inversión de más de $25.000 millones de pesos, Enel-Codensa puso en funcionamiento Portugal, la primera subestación 100% digital de Colombia.

En esta subestación, toda la información de procesos y funcionamiento es trasmitida vía fibra óptica. Además, cuenta con tecnología y equipos inteligentes, que le permiten tomar decisiones autónomas y facilitar su operación.

Gobierno Nacional atenderá situación de 12 concejales desplazados de Argelia, Cauca

El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, informó que el Gobierno Nacional atenderá la situación de los 12 concejales desplazados por amenazas de grupos armados ilegales en el municipio de Argelia.

Los dirigentes políticos que abandonaron su territorio por el temor de ser asesinados, permanecen en Popayán y se reunirán con el ministro del Interior, Daniel Palacios, y funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Ocho personas fueron capturadas por extorsionar a comerciantes en Bogotá

El Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá resolvió cuatro casos de extorsión en contra de tenderos en Bogotá.

EPM será el nuevo operador de alumbrado público de Cartagena

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) operarán, desde el 1 de febrero y durante todo este 2021, el alumbrado público en Cartagena y su zona rural. Así lo anunció el alcalde William Dau, quien firmó el contrato con Darío Amar Flórez, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de la compañía antioqueña.

El contrato es por un valor de $26.577 millones, de los cuales, $22.285 millones serán invertidos en modernización, expansión y actividades complementarias para garantizar el alumbrado público y $4.292 millones serán para la administración, operación, mantenimiento del servicio. El monto del contrato incluye además la decoración navideña de fin de año, según detalló la Alcaldía de Cartagena en un comunicado.