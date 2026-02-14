Amanezca bien informado con La W este 27 de enero. Foto: Getty Images / JAKE KANNEMEYER( Thot )

“Tenemos que vencer la adversidad unidos, dando nuestra mejor versión”: Duque

En su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque les hizo un reconocimiento público a todos los funcionarios que se entregan a diario durante su servicio al país.

También lamentó la muerte de más de 50.000 ciudadanos por cuenta del COVID-19 y aseguró que “este debe ser el año donde triunfe la vacunación, la solidaridad y la unidad en medio de las diferencias”.

Debemos rodear al presidente, no es tiempo de poner al Gobierno en aprietos: Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le rindió un homenaje al exministro Carlos Holmes Trujillo, a quien calificó como “un hombre íntegro, que amó a su país y que trabajó desde muy joven para servir”.

También se solidarizó con las familias de las más de 51.000 víctimas mortales del Coronavirus e hizo un llamado a rodear al presidente Iván Duque para que la vacunación y el Gobierno sea un éxito.

Fuerzas Militares le rindieron homenaje al ministro Carlos Holmes Trujillo

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ofrecieron una eucaristía en homenaje al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quién murió en la madrugada de este martes por el Covid-19.

A la ceremonia religiosa, que fue presidida por el obispo castrense de Colombia, monseñor Fabio Suescún en el Cantón Norte de Bogotá, asistieron algunos ministros del gabinete del presidente Iván Duque, la Cúpula Militar y de la Policía Nacional, así como la familia del ministro Trujillo.

Colombia registra 13.606 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 52.128

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.041.352 casos de COVID-19, con 13.606 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 52.128, con 381 fallecidos.

Los recuperados ya son 1.864.904. Se procesaron 69.767 pruebas (PCR: 47.119 y Antígenos: 22.648). Bogotá lideró nuevamente el reporte de contagios, con 3.270 casos nuevos. Le siguen Valle, con 1.922 contagios; Cundinamarca, con 1219, y Antioquia, con 1153.

Congresistas pidieron explicaciones sobre el plan de vacunación

Durante una audiencia en la Comisión Quinta del Senado de la República, congresistas de distintos partidos políticos plantearon sus preocupaciones frente al plan de vacunación contra el COVID-19.

Concejo de Bogotá le presentó a la Secretaría de Salud el modelo de cuarentena 3x2

La comisión del COVID del Concejo de Bogotá, en cabeza del concejal Oscar Ramírez Vahos, le presentó al equipo epidemiológico de la Secretaría de Salud el modelo de cuarentena 3x2.

"Las cuarentenas siguen siendo necesarias, pero no pueden significar el fin de la economía. En Bogotá podemos conciliarlas con el modelo 3x2 que ayudará a disminuir el contagio a través de tres días con reductores de velocidad y 11 días de actividad sin restricción", explicó el concejal.

El 2021 ha tenido el inicio de año más violento desde el acuerdo de paz: JEP

El Monitoreo de Seguridad de la Unidad de Investigación de la JEP señaló que el inicio del 2021 ha sido el inicio de año más violento desde que se firmó el proceso de paz.

De acuerdo con ese observatorio, 13 líderes sociales recibieron amenazas y 14 fueron asesinados entre el primero de enero y el 24 de enero, dejando un balance de un asesinato cada 41 horas.

JEP denunciará ante el Parlamento Europeo la violencia contra líderes en Colombia

Los presidentes de la JEP, Eduardo Cifuentes, de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux y Luz Marina Monzón de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos se reunirán de manera virtual con la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Allí presentarán los avances en la implementación del acuerdo de paz y sus proyecciones para el 2021.

Dólar tocó precio máximo de $3.613 durante la jornada

El dólar cerró este martes a un precio promedio de $3.591, $9 por encima de la Tasa representativa del mercado. La divisa abrió la jornada a $3.560.

Tocó un precio mínimo de $3.560 y un máximo de $3.613. Durante la jornada se hicieron 2.119 transacciones por US$1.355 millones.

Cerca de 34.000 niños y adolescentes abandonaron el colegio durante la pandemia

Una encuesta realizada por ProBogotá, la Universidad de Los Andes y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo a 753 hogares en Bogotá, alerta por el índice de deserción escolar durante la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la encuesta, en el 2020 el 2,5% de los estudiantes públicos y privados desertó, es decir, cerca de 34 mil niñas, niños y adolescentes.

En enero, solo el 7% de las empresas de Bogotá están funcionando a plena capacidad

La Cámara de Comercio de Bogotá reveló los resultados de su encuesta mensual a empresarios sobre el comportamiento de la reactivación productiva de Bogotá y la región en medio de la pandemia. La encuesta arrojó que en enero solo el 7 % de las empresas está funcionando a plena capacidad, el 56 % lo hace con restricciones y el 27 % cerró temporalmente. El 7 % de las empresas cerró definitivamente y el 3 % está en proceso de cierre o liquidación.

Defensa de Santiago Uribe insiste en que desestimen testigos de la Fiscalía

Durante la tarde de este lunes 26 de enero se reanudó el juicio que se le lleva al ganadero Santiago Uribe Vélez por su supuesta participación en la conformación de los 12 apóstoles, grupo paramilitar que habría cometido más de 500 homicidios en Yarumal, Antioquia.

Contraloría revocó sanción contra Edwin Besaile por el 'Cartel de la Hemofilia'

La W conoció un documento de 56 páginas, en el que la Contraloría General de la República revela los motivos que conllevaron a que el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, fuese absuelto del proceso de responsabilidad fiscal que se venía adelantando en su contra por su supuesta vinculación en el ‘Cartel de la Hemofilia’.

Corte Suprema de Justicia asumirá proceso contra el ministro de Ambiente, Carlos Correa

La W conoció que la Corte Suprema de Justicia asumirá el proceso que se cursa en contra del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, por supuestas irregularidades en la remodelación del escenario deportivo Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería, el cual debía estar listo en el año 2012, cuando era alcalde de la ciudad.

Once concejales abandonaron el municipio de Argelia (Cauca) por amenazas

Once concejales del municipio de Argelia en el sur del departamento del Cauca, tuvieron que salir de esa población ante el temor que se hagan efectivas las amenazas que han recibido por parte de grupos armados al margen de la ley.

Denuncian penal y disciplinariamente a alcaldes que omitieron toque de queda en Cauca

La Asociación de Bares, Discotecas y Licorerías, Asobares, anunció acciones disciplinarias y penales contra los alcaldes que no hicieron cumplir la medida de toque de queda y permitieron la realización de fiestas y eventos con aglomeraciones en Cauca.

William Amaya, presidente la organización en Popayán, dijo que no es justo que mientras en la ciudad, los empresarios acaten las medidas y cierren sus establecimientos, en los municipios se efectúen grandes carnavales que disparan los contagios por COVID-19.

Judicializado uno de los mayores señalados de la deforestación en Parque Natural Tinigua

La Fiscalía General de la Nación estableció que, durante casi una década, habría arrasado con una vasta zona de reserva forestal para la cría de ganado.

Las labores investigativas y los análisis de los monitoreos realizados sobre las áreas de mayor deforestación en la Amazonía colombiana permitieron a la Fiscalía identificar un predio denominado como ‘La Esmeralda’, que crecía ilícitamente para propósitos agropecuarios en pleno corazón del Parque Nacional Natural Tinigua, en inmediaciones de la Serranía La Macarena y la cordillera Oriental, Meta.

Vuelos entre Bogotá y Ciudad de México operados por Wingo regresarán en marzo

La aerolínea confirmó que los vuelos entre Bogotá y Ciudad de México volverán a ser operados más exactamente el próximo 22 de marzo, inicialmente dos veces a la semana. Los trayectos se recorrerán en aviones Boeing 737-800 Next Generation con capacidad para 186 personas.

Tembló en el occidente de Colombia

Sobre las 2:57 de la madrugada se registró un temblor en el occidente del país que se sintió con fuerza en el Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero, el Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo tuvo una magnitud de 5.3 grados en la escala de Richter a una profundidad de 158 kilómetros y con epicentro en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca.

Falleció el papá de Faryd Mondragón

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó y lamentó la muerte del padre del mítico portero de la Selección Colombia Faryd Mondragón.

“Les enviamos un mensaje de apoyo, aliento y fortaleza a sus familiares, amigos y allegados por esta dolorosa pérdida, en especial para nuestro jugador. Los acompañamos de corazón y esperamos que pronto puedan superar este momento”, escribieron en la FCF.