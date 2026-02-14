Amanezca bien informado con La W este 26 de marzo. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

La autorización del uso de emergencia de la vacuna de Janssen y la solicitud para que las audiencias sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado sean públicas son algunas de las noticias de este viernes 26 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Invima autoriza uso de emergencia de la vacuna de Janssen contra el COVID-19

El presidente Iván Duque anunció que el Invima autorizó la vacuna de Janssen, de la multinacional Johnson & Johnson, y confió en que los suministros masivos de esta farmacéutica, que están previstos para mayo, se cumplan en su totalidad.

A su turno, el director del Invima Julio César Aldana explicó que Janssen es una de las pocas vacunas que ha realizado estudios clínicos en Colombia y por esta razón se conoce de cerca su data científica. Además, resaltó que es la única vacuna que tiene una sola dosis en su aplicación.

Duque fija la meta de llegar a tres millones de vacunados para el mes de abril

Durante un encuentro con el Atlantic Council, el presidente Iván Duque aseguró que el objetivo es aplicar más de 150.000 dosis diarias contra el coronavirus, a partir del próximo mes.

El mandatario también destacó que hasta la fecha se hayan vacunado a un poco más de 1'300.000 ciudadanos. “Para el 17 de abril habremos vacunado unas tres millones de personas y queremos mantener ese nivel para avanzar rápidamente en esta vacunación masiva“, señaló.

Colombia registra 6.732 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 62.519

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.359.942 casos de COVID-19, con 6.732 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 62.519, con 125 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.250.063. Se procesaron 52.145 pruebas (PCR: 29.940 y Antígenos: 22.205). Bogotá volvió a registrar más de mil infectados, fueron exactamente 1.084 seguido por Antioquia (1.052) y Barranquilla (841).

Intención de vacunación contra el COVID-19 por parte de los hogares creció en febrero

En su Encuesta de Pulso Social para febrero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística expuso que de los más de 7.8 millones de hogares consultados acerca de su intención de vacunación, más de la mitad de los mismos a través de sus jefes de hogar manifestaron que si estarían interesados en aplicar la dosis para combatir el COVID-19, lo que refleja una mejoría al compararse con los meses anteriores en que se ha realizado la encuesta.

De esta manera, según el Dane, el 69,6% de las personas jefas y jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas confirmó en febrero de 2021 que estaban interesadas en aplicarse la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 30,4% de hogares respondieron que no estaban interesado en la inmunización.

Fenalco rechaza medidas anunciadas por las autoridades para Semana Santa

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, indicó que medidas como los toques de queda, el cierre de sitios turísticos y el pico y cédula, anunciadas por las autoridades en diferentes ciudades del país y ad portas de Semana Santa, afectarán gravemente a los sectores de comercio y turismo que ya empezaban a mostrar signos de recuperación.

Manifestó que las consecuencias serán el cierre definitivo de establecimientos comerciales, así como la pérdida de más empleos. Y es que, de acuerdo con una encuesta del gremio, más del 73% de los colombianos se quedará en casa durante la Semana Santa, no solo por el miedo al COVID y las restricciones, sino porque no hay dinero con qué viajar.

Duque advierte ‘lobby’ en Congreso de EE.UU. para sembrar dudas sobre su política de paz

El presidente Iván Duque defendió la gestión de su Gobierno en materia de paz, durante la Asamblea General de Afiliados del Consejo de Empresas Americanas, que contó con la participación del embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg.

Y luego de que el líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, le enviara una carta al Congreso de EE.UU. advirtiendo incumplimientos en la implementación del acuerdo de paz, el mandatario aseguró que se está tergiversando la información.

Por eso, les pidió a las empresas norteamericanas en Colombia que le transmitan al Congreso de su país los avances en materia de paz y en la lucha contra las drogas.

La U presentó sus primeras propuestas para la Reforma Tributaria

El Partido de la U, en cabeza de su presidenta Dilian Francisca Toro, se refirió a los puntos que hasta ahora se conocen del proyecto de Reforma Tributaria que presentará el Gobierno al Congreso después de Semana Santa.

La exgobernadora aseguró que el proyecto "no debe afectar las rentas laborales ni las rentas de personas naturales" e hizo un llamado a que se incrementen las rentas de capital.

Tumban ley que ordenaba a congresistas, concejales y diputados rendir cuentas a ciudadanos

La Corte Constitucional tumbó la Ley en el que se establecían mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de juntas administradoras locales.

Según el alto tribunal, el proyecto se cae por desconocer principios procedimentales básicos, que son, los principios esenciales en el proceso legislativo como son el de publicidad y el de consecutividad.

Piden que audiencias en la JEP sobre magnicidio de Álvaro Gómez sean públicas

Por medio de una carta, Fernando Landazábal Bernal, hijo del general Fernando Landazábal, asesinado en 1998 (crimen que se atribuyen las Farc), solicitó que el tribunal especial levante cualquier tipo de reserva sobre las audiencias a las que comparecen excomandantes de las Farc por ese crimen, el magnicidio de Álvaro Gómez y otros homicidios.

Entre sus argumentos está la reciente entrevista de Piedad Córdoba, en la que no pudieron ingresar por problemas de conexión con el auditorio donde se realizaría la diligencia y aseguran que sin su presencia se realizó la entrevista.

Tribunal ordena a Fiscalía entregar todas las pruebas del proceso Uribe al senador Cepeda

A pocos días de que la Fiscalía General solicite ante un juez de control de garantías precluir la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y presión a testigos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó que en un plazo de 48 horas le entregue todas las pruebas recolectadas a senador Iván Cepeda Castro y a sus apoderados.

El ente investigador deberá resolver todas las peticiones formuladas por Cepeda los días 19 de noviembre y 9 de diciembre de 2020, así como las presentadas el 2, 16 y 18 de febrero y 3 de marzo de 2021.

Procuradora presenta plan B tras decisión de la CIDH en caso Petro

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario, iniciativa encaminada principalmente a fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular.

La Procuraduría acogió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Mindefensa pide a suboficiales redoblar esfuerzos contra el narcotráfico

El ministro de la Defensa, Diego Molano, presidió junto a la cúpula Militar y de Policía, la ceremonia militar por la cual se llevó a cabo el ascenso de 15 suboficiales del Ejército Nacional y 5 de la Armada Nacional, quienes alcanzaron grado máximo del escalafón militar.

El jefe de la Cartera de Defensa, llamó a los nuevos uniformados a redoblar esfuerzos para avanzar en el combate contra las organizaciones narco criminales y en la protección de los recursos naturales del país.

Más de 350.000 militares han sido víctimas del conflicto armado, según informe

Ante la Comisión de la Verdad, el Comando Conjunto de Transición de las Fuerzas Militares entregará el informe "Identificación de los miembros de las Fuerzas Militares como Víctimas del Conflicto en Colombia", en el cual exponen que 354.000 soldados fueron afectados por el conflicto, el 86% de ellos del Ejército.

El delito con mayor ocurrencia fue el desplazamiento forzado, con 270.526 soldados quienes vivieron ese flagelo. De acuerdo con el informe, el periodo donde sufrieron una mayor victimización fue el comprendido entre 1997 y 2005 con 132.775 registros. El otro delito que produjo mayor victimización en los soldados y sus familias fueron los homicidios con 35.791 casos entre 1964 y 2019.

Gustavo Toro renunció a la presidencia de Cotelco

Luego de siete años en la presidencia de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, Gustavo Toro presentó su renuncia argumentando motivos personales. Ejercerá este cargo hasta el próximo 31 de julio.

El gremio destaca de su gestión iniciativas como el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, en alianza con Unicafam, y la estructuración del Índice de Competitividad Turística Regional como un aporte muy importante al desarrollo turístico del país.

Ecopetrol se comprometió para lograr cero emisiones netas de carbono en 2050

En línea con su compromiso para mitigar el cambio climático y avanzar en la transición energética, el Grupo Ecopetrol anunció este jueves su meta de cero emisiones netas de carbono para 2050; de esta manera la empresa ratificó su responsabilidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el propósito de limitar el calentamiento global del Acuerdo de París.

La petrolera explicó que el objetivo a 2050 cuenta con metas intermedias y un portafolio de corto, medio y largo plazo, con algunos proyectos ya implementados o en investigación. Así para 2030, busca reducir en 25% sus emisiones de CO2e, esto frente a la línea base establecida en el año 2019.

Cafeteros del país esperan recoger más de seis millones de sacos en el primer semestre

La Federación Nacional de Cafeteros manifestó que sus perspectivas para el primer semestre del año se ubican en recoger más de 6 millones de sacos de café, esto bajo un riguroso plan y con la experiencia ya ganada durante el 2020 frente a la nueva realidad que se afronta en todo el mundo.

Según cálculos de la FNC, para lograr recoger toda la cosecha que se proyecta, se necesitarán unos 137.500 recolectores, entre mano de obra local y trashumante, dejando claro que bajo el más estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Bandas incitaron a habitantes de calle a generar desórdenes para evitar operativos

En la tarde de este jueves, ciudadanos denunciaron fuertes disturbios en los alrededores de la Plaza España, en el centro de Bogotá.

En videos se observa a varias personas con palos, machetes y piedras atacando vehículos que se encontraban en el lugar y a los funcionarios del Distrito que se disponían a realizar operativos contra la venta y consumo de drogas.

Condenan al constructor del nuevo edificio de la MEBOG

Un juez condenó a ocho años de prisión a Luis Jorge Castellanos, representante legal de la firma Castell Camel, por el delito de peculado por apropiación.

A esa empresa constructora se le adjudicó el contrato en el año 2010 con un anticipo de $43.000 millones a través del extinto Fondo de Vigilancia y Seguridad para la construcción de la nueva sede del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el sector de El Salitre. Edificio que lleva más de 11 años en construcción.

Fue judicializada una funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá

Una fiscal de la Seccional Cali, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, judicializó a Pilar Alexon Contreras Erazo, quien para el momento de la captura se desempeñaba como subdirectora de contratación de la Secretaría de Salud de Bogotá; y a su esposo Carlos Arturo Flores Carreño, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión.

La investigación se relaciona con la posible materialización de eventos de corrupción: cinco en el Cenac y uno en la Secretaría de Salud de Bogotá.

Comerciantes de San Victorino piden no adoptar medidas restrictivas por aumento de casos

En las últimas horas los comerciantes del sector de San Victorino, en cabeza de Yansen Estupiñán, quien es el gerente del Gran San y vocero de esta zona del centro del país, hicieron un llamado a la alcaldesa Bogotá, Claudia López, para que no aplique la medida de pico y cédula puesto que, según ellos, los afectaría nuevamente.

Indica que actualmente se están cumpliendo las medias de bioseguridad establecidas por el gobierno y el Distrital para garantizar que no se propagué el virus del COVID 19 en sus establecimientos.

EPM anuncia cambios en cargos directivos

EPM confirmó que hay cambios en la Vicepresidencia de Asuntos Legales. Alexander Sánchez Pérez pasará a asesorar un proyecto de herramientas de protección jurídica de las inversiones internacionales y en su reemplazo estará Ángela María Guerrero Bolívar, quien era la secretaria general de EPM.

Decretan calamidad pública en Arauquita tras llegada de cientos de venezolanos

Tras un consejo de seguridad en el departamento de Arauca, las autoridades decidieron decretar calamidad pública en el municipio de Arauquita por cuenta de la llegada de cientos de venezolanos por los enfrentamientos que se han venido registrando entre el Ejército venezolano y las disidencias de las FARC

De acuerdo con las autoridades, esta medida se toma con el fin de unificar esfuerzos, principalmente desde el orden nacional, para que lleguen las ayudas humanitarias a estas personas que se encuentran sin comida y sin un techo.

Cauca y Popayán entre los 11 entes territoriales que aún no reportan inicio del PAE

La Contraloría General de la República informó este jueves que en el marco del seguimiento que realiza a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), identificó (junto al Ministerio de Educación y su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender) que, con corte al 19 de marzo de la presente vigencia, 11 entidades territoriales certificadas (ETC) aún no reportan inicio del PAE a pesar de que ya iniciaron sus calendarios académicos.

Según el ente de control, entre estas entidades territoriales se encuentran los departamentos de Amazonas, Putumayo y Cauca, al igual que los municipios de Yopal, Fusagasugá, Girardot, Pitalito, Villavicencio, Santa Marta, Montería y Popayán, por lo que se estaría dejando de atender a 440 mil 799 estudiantes beneficiarios del programa en mención.

Procuraduría pide a gerente de Transcaribe plan de contingencia tras suspensión de recaudo

En medio de la crisis del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe, que desde el pasado domingo funciona sin cobrar la tarifa a sus usuarios por falta de un operador de recaudo, la Procuraduría General de la Nación requirió a la gerente del sistema, Sindry Camargo Martínez, un informe detallado “donde consigne el plan de contingencia implementado ante la suspensión del servicio de recaudo registrada en los últimos días”.

Gobernador del Caquetá rechazó señalamientos sobre apoyo de disidencias de las Farc

El gobernador del departamento del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, rechazó el contenido de un panfleto de supuesta autoría de las disidencias de las Farc en donde lo declararon objetivo militar junto a otros alcaldes, diputados y un periodista por supuestamente "traicionarlos".

"Declarar objetivo militar al gobernador del Caquetá, alcalde de Solano, San Vicente, Puerto Rico, que se apoyó en nuestra organización para llegar al poder y ahora nos desconoce", señalaba el documento.

Asesinan a una auxiliar de enfermería en el sur de Córdoba

En un costal fue hallado este 25 de marzo, el cuerpo de una mujer en zona rural de Tierralta, Córdoba. La víctima fue identificada por las autoridades como Karina Paola Cuesta Ortega, quien era auxiliar de enfermería.

“Siendo aproximadamente las 09:00 de la mañana de hoy, se tuvo conocimiento del hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino al interior de una bolsa, en el cerro El Guillo, entrada de la vereda Venezuela, zona rural de Tierralta. De inmediato, uniformados adscritos a las Seccionales de Investigación Criminal e Inteligencia Policial llegaron hasta el lugar con el fin de adelantar la recolección de información y elementos materiales probatorios que permitan establecer los móviles y autores del delito”, se informó por parte del comandante de la Policía en Córdoba, coronel Gabriel Bonilla.

Ofrecen recompensa por asesinato de abogada en Barranquilla

Las autoridades están ofreciendo 10 millones de pesos por información valiosa que permita la captura de los responsables del fallecimiento de la abogada Claudia Patricia Rodríguez Delgado, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza que le propinó un delincuente en medio de un atraco en el barrio los Andes, sur de Barranquilla.

Sobre los hechos, testigos aseguraron que el delincuente accionó el arma luego de que la mujer gritó cuando el ladrón le arrebató su celular mientras se encontraba hablando por el mismo al interior de su vehículo.

Capturan a concejal de Caicedonia señalado de homicidio

La Fiscalía General de la Nación informó este viernes que el CTI del ente capturó a Alexander Agudelo Montoya, concejal activo de Caicedonia -norte del Valle-, quien es señalado de ser el presunto responsable de un homicidio ocurrido el 30 de diciembre pasado.

El hoy indiciado, de 39 años de edad, habría participado en los hechos en que Ramón Elías Mejía, de 51 años, fue atacado con arma de fuego en el sector conocido como Gato Negro, jurisdicción de Caicedonia. Aunque Mejía fue trasladado al hospital San Juan de Dios de Armenia, Quindío, falleció en el centro asistencial tras un par de días luchando por su vida.

Corredor vial Calarcá – Cajamarca fue abierto en ambos sentidos en la tarde de este jueves

El Instituto Nacional de Vías anunció que ya se logró dar apertura en ambos sentidos en la carretera Calarcá – Cajamarca, que había sido cerrada temporalmente desde la mañana de este jueves a la altura de los kilómetros 15+800 en el peaje túnel de La Línea y el kilómetro 49+800 en el puente de Cajamarca, esto debido a que se había presentado caída de rocas en kilómetro 39, según el informe, por las fuertes lluvias que se han registrado en la zona.

Nuevo derrame de crudo en la quebrada la Lizama, en Barrancabermeja

Por imágenes y videos comunidad y pescadores de Barrancabermeja denunciaron que hay un nuevo derrame de crudo en la quebrada la Lizama, en inmediaciones al pozo 158, donde afloró crudo y ocasionó una tragedia ambiental hace unos años.

Según los pescadores está mancha de petróleo se ha alargado por tres kilómetros. A la zona asisten las autoridades y comunidad.