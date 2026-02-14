Amanezca bien informado con La W este 26 de abril. Foto: Getty Images /( Thot )

Bogotá en alerta roja por contagios de COVID-19 y Fecode sumándose al paro nacional son algunas de las noticias de este lunes 26 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Bogotá entra en alerta roja y suspende clases presenciales en colegios públicos y privados

Ante la crítica situación que afronta la ciudad, este domingo se realizó una reunión entre la Alcaldía y el Comité Epidemiológico Nacional, con el fin de determinar las nuevas medidas que aplicará la ciudad tras el aumento en los contagios.

Por el momento se suspende el regreso presencial de jardines, colegios y universidades públicos y privados desde el 26 de abril y hasta el 9 de mayo. También, las medidas como el pico y cédula se seguirán implementando. De la misma manera el toque de queda se regirá en el horario de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

El pico de contagios por COVID-19 podría durar entre 2 y 3 semanas más, según se discutió en el comité. Sobre este tema la alcaldesa Claudia López aseguró que "todavía nos esperan dos semanas muy difíciles. Este es un poco muy agresivo y con alta transmisión".

La mandataria también confirmó que la ciudad pasó de alerta naranja a roja y que la ocupación de UCI llegó a la preocupante cifra del 91%. Además, la ciudad cuenta con 140 ventiladores más que llegan desde Corea y otros los aporta el Gobierno Nacional, y aseguró que después de esto se no tendrá ninguna capacidad de crecimiento en UCI.

Se decreta ley seca todos los días hasta el 9 de mayo, solo se permitirá venta a domicilio. Todos los establecimientos de comercio, esencial y no esencial, deben cerrar a las 7 de la noche. También se mantiene el modelo de cuarentena 4 x 3 (cuatro días sin restricción x tres días de cuarentena).

Alcaldesa Claudia López pide que se hagan plantones virtuales el 28 de abril

Para el próximo 28 de abril diferentes agremiaciones y sectores sociales han convocado marchas en Bogotá en el marco del paro nacional. Entre otras razones, las protestas son en contra del proyecto de reforma tributaria anunciado por el Gobierno Nacional.

Estas convocatorias tienen en alerta a las autoridades, pues la capital del país está entrando en el tercer pico de la pandemia y según las autoridades de salud, se esperan las dos semanas más difíciles en términos de contagios y ocupación hospitalaria.

Al respecto, la alcaldesa Claudia López aseguró que están prohibidas las aglomeraciones y le pidió a la ciudadanía ejercer su derecho a la protesta con “plantones virtuales” y cacerolazos. "Las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida. Les ruego a los diferentes dirigentes que tengan responsabilidad con la Nación y con Bogotá.

La mandataria también les hizo un llamado a los dirigentes de los gremios, líderes estudiantiles, centrales obreras y en especial a Fecode: “Eso es arriesgar la vida de la gente. Sería una irresponsabilidad que quienes no están de acuerdo con asistir a las aulas de clase, ahora sí promuevan aglomeraciones", Claudia López.

Las muertes diarias por COVID-19 en Colombia siguen en aumento

La cartera de salud informó que Colombia alcanzó los 2.774.464 casos de COVID-19, con 17.190 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 71.351, con 465 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.588.204. Se procesaron 81.246 pruebas (PCR: 57.219 y Antígenos: 24.027).

Actualmente en el país se registran 105.614 casos activos de coronavirus.

Colombia Justa Libres también le dice no a la reforma tributaria

El partido Colombia Justa Libres se suma a la posición que tomaron otros partidos como la Alianza Verde, Comunes, Polo Democrático, Mais, Colombia Humana, Cambio Radical, Partido Liberal y el Partido de la U, de decirle no a la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

John Milton Rodríguez, senador del partido Colombia Justa Libres, explicó que “Hay unos elementos de fondo que tenemos en cuenta para no apoyar la reforma, una de ellas es porque esta reforma afecta a la clase media trabajadora. No es la manera de abordar la problemática que tenemos ahora”.

Además, agregó que lo que se propone “Son unas medidas contrarias a unas circunstancias que estamos presentado por la pandemia. Las medidas deben ser diferentes, hay que revisar la situación económica actual”.

Por otro lado, y teniendo en cuenta las recientes denuncias del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en días pasados afirmó que el Gobierno estaba ofreciendo beneficios a quienes apoyaran esta reforma, Rodríguez especificó que “Nunca, en el caso nuestro, nos han hecho una llamada para ofrecernos algo a cambio de apoyar la reforma tributaria. Nuestro ejercicio ha sido nítido y apartado de un interés político”.

Por último, el senador explicó su postura frente al pago de impuestos por parte de las iglesias.

Fecode anuncia que se suma al paro nacional con cese de actividades

El próximo jueves organizaciones sociales, juveniles, representantes del sector campesino y agrario, diversidades sexuales, partidos de oposición en el Congreso, y sociedad civil en general, confirmaron asistencia a el paro nacional del 28 de abril convocado por las centrales obreras en protesta de la reforma tributaria.

Los docentes afiliados a Fecode anunciaron por medio de su cuenta de Twitter que suspenderán las clases virtuales y presenciales el próximo 28 de abril en manifestación contra la propuesta del ministro Carrasquilla y por la alternancia educativa.

"El magisterio suspenderá todo tipo de actividad pedagógica virtual y presencial. Adelantaremos acciones de denuncia y sensibilización sobre la necesidad de garantías y condiciones para la escuela de la presencialidad", expresó el sindicato de maestros.

Los docentes han convocado a la realización de concentraciones frente al Ministerio de Educación y el Parque Nacional en Bogotá. Por otra parte, invitó a la movilización social en otras regiones del país frente a los entes departamentales y municipales como gobernaciones, alcaldías, Secretarías de Educación.

Asimismo, Fecode convocó a la realización de cacerolazo nacional desde las 6:00 de la tarde.

CIDH admitió demanda del exsenador Ciro Ramírez Pinzón condenado por parapolítica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó estudiar el caso del exsenador Ciro Ramírez Pinzón, quien fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia a 7 años de prisión por nexos con las Autodefensas. Su expediente llega a ese órgano internacional, porque asegura que se le vulneró el derecho a la doble conformidad porque no se le permitió apelar su sentencia.

Además, su defensa ante la Comisión manifestó que se le violó el derecho al debido proceso, porque sin haberse realizado un juicio los magistrados lo sentenciaron.

"Como consecuencia de ello, alegan que la sentencia fue dictada sin que existiera prueba de la ayuda de Ciro Ramírez a los grupos paramilitares en su calidad de congresista, resultando el señor Ramírez condenado sin juicio y pagando una condena por conductas delictivas que ni le fueron imputadas, ni le fueron probadas, como es el apoyo desde el congreso en las leyes tramitadas con ocasión del paramilitarismo” se lee en la decisión de admisión.

El estado solicitó no aceptar su petición al considerar que Ramírez no agotó dos vías judiciales como la acción de revisión o la tutela y le advirtió a la Comisión que de admitir el caso estaría actuando como un tribunal de alzada, pero sus argumentos fueron desestimados por el órgano internacional.

"En el presente caso los recursos que alega el Estado debía agotar el peticionario son, a juicio de la Comisión, de naturaleza extraordinaria. Así, en atención a las particularidades del presente caso la CIDH no considera que aquel debió agotarlos como requisito para acudir al Sistema Interamericano" concluyeron.

Además, evaluarán si se vulneró el derecho al debido proceso por cuenta de las presuntas irregularidades en su juicio, denunciadas por su defensa. El exparlamentario actualmente ya se encuentra en libertad.

Mauricio Parra, investigado por el caso Surtifruver, denunció amenazas ante la Fiscalía

Mauricio Parra, señalado de ser testaferro del bloque Sur de las extintas Farc e investigado por su presunta participación en dos homicidios, denunció ante la Fiscalía que fue amenazado de muerte.

Según la defensa del empresario, Parra recibió una canasta de frutas que tenía a su interior un panfleto amenazante.

“Señor, si decide volver, BIENVENIDO, por aquí se le estará esperando”, dice el mensaje que además anexa una imagen de tres balas de arma de fuego.

El 9 de abril pasado, Parra recobró su libertad por vencimiento de términos.

JEP cierra la puerta a soldado condenado por abuso sexual y asesinato de tres niños Arauca

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) rechazó en primera instancia el sometimiento del subteniente (r) del Ejército Raúl Muñoz Linares, quien fue condenado en la justicia ordinaria a 60 años de prisión por haber accedido carnalmente y asesinado a tres menores de edad (de entre 6 y 14 años) en el año 2010 en el municipio de Tame (Arauca).

Aunque la Sala de Definición de la JEP consideró que efectivamente los crímenes perpetrados por Muñoz podían enmarcarse en el conflicto, para la JEP no era claro si el oficial en retiro aceptaría su responsabilidad, o si por el contrario iba a utilizar a la jurisdicción para debatir hechos ya juzgados por la justicia ordinaria o justificarse.

"...sería un desgaste no solo emocional sino judicial permitir el ingreso a esta Jurisdicción de alguien que sin ningún miramiento hacia las víctimas insiste en justificar su comportamiento criminal en acercamientos afectivo-sexuales e insistiendo en responsabilizar a las víctimas de su propio daño" concluyó el tribunal.

De acuerdo con los magistrados, aceptar la solicitud de Muñoz podía ser revictimizante y su perspectiva frente a los crímenes deja herido de gravedad el proceso de verdad que se alcanza por medio del reconocimiento.

Domiciliarios fueron los responsables de planear y ejecutar robo en Starbucks

Al acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad a tres ciudadanos extranjeros, quienes habrían participado en un robo ocurrido el pasado 5 de abril, en una de las sedes de una cadena internacional de café, en el norte de Bogotá.

La investigación, coordinada por un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Dirección Seccional de Bogotá, permitió establecer que estas personas ingresaron al establecimiento comercial ubicado en la localidad de Usaquén y, supuestamente, amenazaron al vigilante con armas de fuego. Al parecer, les arrebataron objetos de valor a los clientes y, posteriormente, escaparon en dos motocicletas.

Durante el asalto una de las víctimas resultó herida. De acuerdo con las denuncias recibidas, los elementos robados ascenderían en valor a $20’000.000.

La Fiscalía imputó a los tres presuntos responsables los delitos de hurto calificado y agravado, y lesiones personales dolosas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.

Dos de los procesados, identificados como Héctor David Mendoza Santiago y Tony Rafael Pernía Varela, recibieron medida de aseguramiento en cárcel. Por su parte, Yancarlos José Urbina Cegarra fue cobijado con detención en el lugar de residencia. Estos hombres fueron capturados en diligencias realizadas por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Fiscalía pone en evidencia corrupción tras acciones judiciales en La Guajira y Caldas

Procesos investigativos liderados por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, a través de sus grupos especializados, permitieron identificar dos hechos distintos de presunta corrupción en La Guajira y Caldas.

Personal del CTI de la Fiscalía capturó al juez promiscuo de San Juan del Cesar (La Guajira), Harold Fabián Daza Díaz; al abogado Tomás Javier Oñate Acosta; y al empresario Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo por supuestas actuaciones ilícitas en un proceso ejecutivo.

Las investigaciones indican que el señor Manjarrez Pumarejo demandó a un conglomerado empresarial, con el propósito de que le pagaran 208.000 millones de pesos que, presuntamente, correspondían a dineros que le dejaron de pagar por la venta de un porcentaje de acciones de una compañía dedicada a la explotación minera.

En las labores de policía judicial se estableció que la millonaria pretensión se presentó ante el juez promiscuo de San Juan del Cesar (La Guajira), quien tendría cercanía con el apoderado del empresario demandante. El funcionario judicial, sin ser el competente por territorialidad, habría emitido órdenes administrativas contrarias a la ley como el embargo de cuentas, entre otras actuaciones.

Un fiscal adscrito al CTI imputó a los detenidos por delitos como: prevaricato por acción, cohecho propio, y cohecho por dar y ofrecer.

Gobierno invertirá más de $20 billones en los principales proyectos férreos del país

El Gobierno Nacional, a través de Ministerio de Transporte, aseguró que con aportes que rondan los 20,4 billones de pesos, ya está apoyando la ejecución de los tres proyectos férreos de transporte urbano más importantes de Colombia, que son: el Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente en Cundinamarca y el Metro ligero de la avenida 80 en Medellín.

Según el Gobierno, estos trenes, cofinanciados en un 70% con recursos de la Nación, aportarán al país varios beneficios sociales y económicos, además de mejorar la calidad de vida y seguridad a todos los ciudadanos.

Ante el escenario, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco aseguró que “los proyectos de transporte urbano siempre estarán entre las prioridades del Gobierno nacional, ya que además de generar soluciones a los usuarios también contribuyen al desarrollo urbano y a la transformación positiva de las ciudades. El Metro de Bogotá, el Regiotram y el Metro ligero en Medellín serán ejes para la integración de los Sistemas de Transporte Masivo de las regiones, conformando un transporte equitativo, moderno, confortable y amigable con el medio ambiente”.

En las cuentas expuestas por el Ministerio de Transporte, en la primera línea del Metro de Bogotá la Nación aporta 16,5 billones de pesos, de los 24,4 billones que se invertirán. En el caso del Regiotram de Occidente, el Gobierno nacional dispondrá para la Gobernación de Cundinamarca aportes por 1,4 billones de pesos.

Finalmente, en el Metro ligero de la avenida 80 en Medellín, el Gobierno Nacional se comprometió a cofinanciar el importante proyecto en un 70%, con el cual se espera mejorará la movilidad en la zona occidental de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Personería de Andes confirma nueva masacre en el suroeste antioqueño

Duván Graciano, personero de Andes confirmó una nueva masacre registrada durante la noche de este domingo 25 de abril en zona rural de ese municipio del suroeste antioqueño.

El jefe del ministerio público explicó que según la información preliminar que llegó a su despacho cuatro o cinco personas fueron asesinadas y una más habría resultado herida.

El ataque armado ocurrió en el corregimiento La Chaparrala, sector la piedra en zona rural de Andes y según Graciano ese ha sido un sector afectado por la violencia en las últimas semanas.

El personero advirtió que una familia salió desplazada por la compleja situación de orden público el municipio por lo que pidió que se extremen las medidas y que se planteen estrategias efectivas que le devuelvan la tranquilidad a ese municipio del suroeste antioqueño.

Por aumento en ocupación de camas UCI, declaran alerta roja en Bolívar

Ante el aumento de la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en todo el departamento, la Gobernación de Bolívar informó este domingo que fue declarada la alerta roja hospitalaria en todo el departamento, por lo que ya notificó de esta situación a alcaldes y secretarios de salud.

Según detallaron, la ocupación de camas UCI en el departamento está entre el 66% y el 73%.

"En estos momentos la ocupación de camas UCI para el departamento se encuentra oscilante entre el 66-73%, resaltando que para la ESE Hospital local Divina Misericordia Magangue, la ocupación es superior al 90%, y la red del distrito de Cartagena, donde se prevé la atencion de la población de los ZODES Norte, Dique y algunos más provenientes de la zona centro y ocasionalmente del sur del departamento, es superior al 70%, por todo esto se declara la alerta roja hospitalaria en toda la red pública y privada prestadora de servicios de salud del departamento", se lee en la notificación enviada a los municipios.

En el mismo informe, se exhortan a los alcaldes a extremar las medidas preventivas de autocuidado y la aplicación de Pruebas Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible-PRASS.

Esta alerta, según la Gobernación, rige a partir de las 00 horas del día 26 de abril del 2021 y será modificada teniendo en cuenta el porcentaje de ocupación y disponibilidad de camas UCI en las próximas semanas.