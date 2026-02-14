Amanezca bien informado con La W este 25 de mayo. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

El documento de preacuerdos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, y el avance de la moción de censura contra el ministro de Defensa son algunas de las noticias de este martes 25 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gobierno y Comité Nacional del Paro concluyen documento de preacuerdos

Después de más de 12 horas de reunión, el Gobierno y el Comité Nacional del Paro anunciaron que han concluido un documento de preacuerdos durante la primera etapa de acercamientos.

“Se dio por concluido el análisis de los puntos en los que las partes han redactado textos que deben ser refrendados, tanto por el Gobierno Nacional como por la Asamblea del Comité del Paro”, explicaron en un comunicado a la opinión pública.

Además, las partes dejaron constancias sobre los puntos en los que aún no hay un consenso, con el fin de que sean analizados posteriormente.

“Continuamos en la construcción de los puntos de encuentro que, esperamos, nos permitirán llevar a buen curso la pronta instalación de la mesa de negociación”, señalaron.

Avanza moción de censura a Mindefensa

Al cumplirse casi cuatro horas de debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por su presunta responsabilidad en las muertes y desapariciones de ciudadanos que se han dado en el marco de la protesta social desde hace un mes, las posiciones de los senadores de la oposición se han fundamentado en las denuncias hechas, pero sin pruebas concretas.

El debate arrancó con la postura del senador citante Iván Cepeda, quien sostuvo: “señor ministro, a usted hay que sancionarlo con la moción de censura por ser, a nuestro juicio, uno de los máximos responsables políticos de la cadena de asesinatos de lesa humanidad que se han presentado desde el 28 de abril”.

En el mismo sentido se pronunció el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien sostuvo que “el señor ministro de la Defensa es un funcionario que desconoce y viola los derechos humanos y el DIH, un funcionario así no puede ser el responsable de la seguridad de los colombianos. Un ministro que reprime y criminaliza la protesta social en el país no puede ser ministro”.

Uno más de los citantes, el senador Armando Benedetti, cuestionó al mindefensa que se esté refiriendo en sus discursos como “enemigos”, a las personas que han participado en las manifestaciones, como también a los que han protagonizado algunos desmanes.

Para el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, Molano es el “corresponsable del terrorismo de Estado”, que según él está pasando en el país por estos días. “No se puede convertir una manifestación en un acto de guerra. Si tienen eso en su cabeza señores generales perdieron su vida, como la perdió el ministro de Defensa. La Policía debe ser preventiva y no de guerra”.

En apoyo al ministro salió el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quien calificó todo lo que viene pasando como una campaña organizada para acabar a las fuerzas militares. “Les incomoda que haya un gobierno decente, un presidente que respeta los derechos humanos, la protesta social que es constitucional y legal... el vandalismo, los infiltrados, son ilegítimos”. El senador liberal Luis Fernando Velasco, señaló que no se debe justificar la violencia que ha pasado ni de uno ni de otro lado, “hagamos un pacto social por la vida”. Sin embargo, sí pidió que Molano se margine del cargo.

Desde el conservatismo, la senadora Esperanza Andrade pidió que también se escuche a las víctimas de la Policía, en especial a las mujeres policías que han sido agredidas sexualmente. “Rechazamos abiertamente los actos vandálicos que delincuentes realizan contra los bienes públicos y privados, los bloqueos injustificados en las carreteras que hoy amenaza la salud, la seguridad alimentaria y la vida económica del país”, señaló.

Durante el debate, hablaron algunas de las víctimas que han quedado por el abuso de la fuerza pública en las manifestaciones. La intervención de estas fue solicitada por el senador citante de la moción, Iván Cepeda, sin embargo, desde el uribismo, el senador Ernesto Macías se opuso a que se diera la palabra al grupo de personas, por considerar que no se estaba representando a todos los sectores de las personas que han salido afectadas en medio de las manifestaciones. Al final, la plenaria por amplia mayoría permitió que se pudieran dirigir al país.

“La Fuerza Pública actúa con estricto apego a los Derechos Humanos”: Mindefensa

El ministro de Defensa, Diego Molano, respondió a los cuestionamientos de los congresistas en medio del debate de moción de censura que se realizó en el congreso de la República. En la sesión, Molano respondió a las críticas hechas por la actuación de la fuerza pública en medio de las movilizaciones que han dejado un número importante de muertos y centenares de heridos.

Así, el ministro manifestó que han garantizado las manifestaciones, pues es su deber y responsabilidad. Sin embargo, aclaró que la Fuerza Pública actúa con estricto apego a los Derechos Humanos para garantizar las estás movilizaciones.

Frente a los recientes ataques en diferentes zonas del país, Molano reiteró que son hechos sistemáticos que han afectado principalmente la infraestructura pública que solo busca afectar la institucionalidad.

También hizo un balance de los daños, víctimas y lesionados en diferentes zonas del país, principalmente en aquellos lugares donde se han presentado mayores problemas de orden público. Además, aclaró que, a diario, verifican el cumplimiento de los protocolos, pues se puede evidenciar cada mañana en las distintas ciudades.

Molano aseguró que también se ha informado a la opinión pública sobre las investigaciones que avanzan contra los uniformados que están inmersos en irregularidades. Además, confirmó que actualmente avanzan en el país 144 procesos contra miembros de la institución. También indicó que se debe tener un respeto por el debido proceso.

Frente a la solicitud de desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el ministro indicó que más de 105 países del mundo tienen actualmente grupos similares al ESMAD y que, al igual que en Colombia, deben estar apegados a la ley y garantizando los derechos de los ciudadanos.

Marta Lucía Ramírez se refiere en Washington a visita de la OEA y CIDH a Colombia

Luego del encuentro con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, ofreció una rueda de prensa sobre su visita a Estados Unidos en la que aseguró que "por ahora no" permitirán visitas de la CIDH ni del secretario Almagro hasta que los organismos de control en Colombia investiguen cada uno de los casos.

Ramírez señaló que en su visita en la CIDH expondrá "lo que están haciendo la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría y la determinación que tiene el Gobierno de que ningún caso quede en la impunidad".

Además, aseguró que tienen varias citas con funcionarios y congresistas estadounidense de alto nivel como la directora de USAID, Samantha Power, cercana a la administración Biden y el miembro de la Cámara de Representantes, Jim McGovern.

Por su parte señaló que aún no se ha podido reunir ni conversar con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ni ha podido confirmar en su agenda algún encuentro con el Secretario de Estado Anthony Blinken.

Prioridad es que organismos de control adelanten su trabajo: Gobierno sobre CIDH

La consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Gobierno Nacional ha estado y seguirá abierto a la observación, a entregar información y a cooperar con los organismos internacionales, como la CIDH.

Sin embargo, explicó que debido al principio de subsidiariedad “en este momento la prioridad es que los organismos de control del Estado colombiano adelanten su trabajo y sigan presentando los resultados de sus acciones, encaminadas a aplicar justicia dentro del marco de la Constitución Nacional y la ley”.

“El diálogo de la vicepresidenta y canciller con la CIDH permite aclarar que el accionar de la Fuerza Pública no está dirigido a reprimir el derecho a la reunión pacífica, sino a controlar los desmanes y la violencia generalizada que atentan contra los derechos humanos de los ciudadanos, tanto de quienes participan en las protestas como de quienes prefieren no hacerlo”, dijo.

Igualmente, se basó en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para asegurar que los bloqueos prolongados constituyen un riesgo para la población.

“Por tal razón, permite que los Estados tomen medidas como la dispersión de tales bloqueos cuando estos generen una perturbación grave y sostenida”, agregó.

Quien pierde es la ciudadanía: Organizaciones sobre negación a visita de CIDH

Luego de que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez señalara desde Washington que por el momento el gobierno no atenderá la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de visitar el país, varios representantes de las plataformas que han elevado esa solicitud expresaron su indignación.

Señalaron que el argumento expuesto por el gobierno de priorizar las investigaciones internas "caso a caso" no es convincente, debido a la desconfianza de la ciudadanía en los órganos de control como la Procuraduría, la Fiscalía y el cuestionado rendimiento de la Defensoría del Pueblo.

"Es muy desafortunada porque hay una profunda desconfianza hacia la Fiscalía, Procuraduría y la Defensoría por su enorme cercanía al gobierno y por su pobrísimo desempeño durante esta crisis aguda de derechos humanos asociada a las protestas, con un uso desmesurado de la Policía que se ha traducido en decenas de muertes, desapariciones y violencia sexual" señaló Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios Dejusticia.

Aunado a lo anterior, consideran que al rechazar esa visita el Gobierno se desprende de un instrumento muy importante e independiente para dilucidar la realidad que se vive en las manifestaciones, en materia de derechos humanos.

Además, voces como la de la representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Diana Sánchez Lara, indicaron que es contradictorio que el gobierno colombiano pida la intervención de la CIDH en Venezuela mientras se niega a ser verificado.

De acuerdo con sus posiciones, la sociedad puede continuar poniendo en conocimiento las presuntas violaciones a los derechos humanos por medio de informes, así como denuncias en audiencias especiales, además señalaron que continuarán impulsando la visita de ese órgano internacional a la nación.

Se adelantan 149 investigaciones por presuntas faltas de la Policía en el paro

La consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez reveló un informe que da cuenta de 149 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias en la Policía Nacional, en el marco del Paro Nacional.

Las investigaciones están clasificadas así: 71 por abuso de autoridad, 31 por agresiones físicas, 10 por homicidio, 15 por lesiones personales, dos por acoso sexual y 20 por otras conductas.

Se adelantan 20 investigaciones penales en la Fiscalía General de la Nación, 34 en la Justicia Penal Militar y 80 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación.

En el informe también se reportan afectaciones en 1.360 bienes privados, 1.765 bienes públicos y 595 bienes policiales.

Igualmente, se mencionan los derechos humanos afectados por 2.342 bloqueos, como la muerte de pacientes por no permitir el paso de ambulancias y el desabastecimiento en supermercados.

Me excuso con la ciudadanía por no haber comprendido sus reclamos: Claudia López

Tras cumplir con el aislamiento y haber superado el COVID- 19, la alcaldesa de Bogotá Claudia López hizo una declaración a medios en la que aseguró que tuvo tiempo para reflexionar, escuchar y entender la magnitud de los reclamos de la ciudadanía que ha salido a protestar desde el 28 de abril.

En primer lugar, la mandataria ofreció excusas a los manifestantes. “Después de escucharlos, quiero empezar por ofrecerle excusas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos”, dijo.

Y agregó: “la que no estaba comprendiendo era yo. No hay un comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma. Hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades, hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza, y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una Ley”.

López también pidió perdón por los abusos policiales durante las movilizaciones. “A los jóvenes, ciudadanos y familias agredidas en estas semanas debemos ofrecerles perdón, sin peros ni atenuantes, perdón por los abusos cometidos contra su legítima movilización y reclamos”, agregó.

La alcaldesa también anunció que, con apoyo de la HRW, se entregará a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las denuncias y evidencias recopiladas sobre violaciones a los derechos humanos durante el paro en Bogotá, y pedirá su asistencia para que una misión independiente ayude a esclarecer los hechos, y los canales de reparación y garantías de no repetición.

Asimismo, la alcaldesa anunció que se dejará de “reaccionar a la jornada de paro de cada día, como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la movilidad” y se comenzará por cambiar las prioridades en la destinación del presupuesto de la ciudad.

“Vamos a cambiar la destinación de dos billones de pesos del presupuesto de Bogotá para destinarlos a un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres, de renta básica para todas las familias en pobreza extrema, de atención humanitaria para que nadie pase hambre, de nutrición y educación preescolar para cuidar a todos los niños y posibilitarles a sus mamás que puedan volver a trabajar,”, dijo.

La mandataria señaló que ese cambio en el presupuesto de la ciudad se presentará en detalle este martes y se convocará a sesiones extras al Concejo para su aprobación.

Además, anunció que, aunque aún hay riesgos por la pandemia, habrá reactivación de todos los sectores económicos de Bogotá a partir del 8 de junio con protocolos de bioseguridad.

Finalmente, Claudia López se dirigió a los jóvenes y les invitó a hacer tres exigencias: reforma a la policía, participación política y un plan nacional de rescate social y económico de la juventud.

“No le deleguen a otros su propia voz y representación, gánensela y ejérzanla y no se trancen por nada menos que esas tres victorias: una reforma para tener una Policía civilista, un pacto social que los incluya y su derecho a representarse directamente en el Congreso de la República. Que ese sea el legado de su generación. Que ese sea el legado de esta movilización”, concluyó.

Coronavirus en Colombia: 16.977 nuevos contagios y 483 fallecimientos más

Colombia confirmó este lunes 16.977 contagios de la COVID-19 y 483 muertes, con las que el país supera los 85.000 totales desde que comenzó la pandemia y sigue en la cresta del tercer pico de la enfermedad.

Según el balance del Ministerio de Salud, en Colombia se han confirmado 3.249.433 casos de coronavirus, de los cuales 3.046.147 se han recuperado (el 93,7 % del total) y 85.207 personas han fallecido.

La mayor cantidad de contagios se sigue registrando en Bogotá, que encabezó la lista hoy con 5.108 casos, seguida de Antioquia (2.183), Santander (1.083), Atlántico (905), Cundinamarca (712), Cesar (658), Boyacá (557) y Valle del Cauca (472).

La mayor cantidad de las muertes notificadas hoy, de las cuales 432 sucedieron en días anteriores, estuvieron principalmente en Bogotá (113), Antioquia (73), Cundinamarca (41), Santander (32), Atlántico (27), Valle del Cauca (25), Boyacá (19) y Nariño (18).

Las regiones que más contagios acumulan siguen siendo Bogotá (908.222), Antioquia (520.995), Atlántico (266.970), Valle del Cauca (258.597), Cundinamarca (153.232) y Santander (125.353).

Hoy se procesaron 40.936 muestras, lo que supone un 48,5 % de positividad. De las muestras, 27.834 fueron de tipo PCR y 13.102 de antígenos, para un total de 16,42 millones de pruebas practicadas.

Llegaron a Colombia más de 540.000 dosis de Pfizer adquiridas a través de Covax

Este lunes llegaron a Colombia 546.390 dosis de Pfizer, adquiridas a través del mecanismo multilateral.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que en total se han recibido 13’845.754 dosis de las diferentes farmacéuticas.

“Con esta llegada se completa 1’092.780 dosis que fueron anunciadas por este mecanismo multilateral a ser entregadas a Colombia antes de terminar el mes de mayo”, explicó Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud.

Según el más reciente balance de esa cartera, en el país se han aplicado 8.304.265 dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales 3’127.513 corresponden a segundas dosis.

Por muertes confirmadas y sospechosas van 100 mil decesos por COVID-19 en el país

En su más reciente informe, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, informó que durante el 2 de marzo del año pasado y el 9 de mayo del presente año, las muertes confirmadas por el COVID–19 en Colombia, fueron 82.517, mientras que los decesos sospechosos de haber sido causados por el virus fueron 17.865.

Las cifras que fueron reveladas en el informe Seguimiento – Defunciones por Covid – 19, la entidad estadística informó que se registraron en total 100.382 muertes por el nuevo coronavirus, de las cuales el 17,8% corresponden a muertes que se encuentran bajo sospecha, superando así el umbral de 100.000 decesos por el Covid – 19.

Dentro de informe, se expuso que el 63% de las muertes confirmadas son de hombres y el 37% de mujeres, mientras que el 57% de las muertes sospechosas son hombres y el 43% de mujeres, mostrando así que en todos los casos predominan las defunciones en el sexo masculino.

El mayor número de muertes confirmadas por COVID–19, se encuentran según el DANE en la edad de 55 años o más, concentrando el 85,6%, por el lado de los decesos sospechosos, se encuentran la mayor parte en los 55 años también, concentrando así el 81,1%.

Fiscalía descartó acceso carnal en caso de Alison Meléndez en Popayán

La Fiscalía General de la Nación descartó acceso carnal en la URI de Popayán en la estuvo detenida la menor Alison Meléndez.

Los vídeos de la URI confirman que la menor no sufrió de acceso carnal dentro de las instalaciones del lugar de detención.

El ente acusador investiga exceso de la fuerza pública y el delito de acto sexual por los presuntos tocamientos que habría sufrido la menor antes de ingresar a la URI.

Cabe recordar que la menor se quitó la vida justo después de haber estado detenida en la URI de Popayán durante las jornadas de protestas.

Fiscalía investigará a instigadores de ataques contra ambulancias

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra funcionarios públicos que instigaron ataques a ambulancias.

Se trata de ‘fake news’ difundidas desde algunos sectores políticos, afirmando que ambulancias cargaban armamento.

La secretaria de Gobierno de Bogotá informó que fueron atacadas 16 vehículos que socorrían heridos civiles y uniformados.

Entre las funcionarias indagadas está la concejal Heidy Sánchez por una publicación en redes que habría generado ataques a los vehículos.

Pérdidas del comercio suman $3 billones en 25 días de Paro: Fenalco

La Federación Nacional de Comerciantes estimó en $3 billones las pérdidas que ha tenido el comercio organizado durante 25 días de Paro Nacional.

Esto, debido no solo al vandalismo, saqueos y bloqueos, sino al desabastecimiento y cierres de establecimientos por amenazas.

“En estas cifras podríamos globalizar que, a pesar de todos los esfuerzos hechos por los comerciantes para mantener a sus empleados y ante la asfixia que están sintiendo ya, desafortunadamente, han cerrado sus puertas aproximadamente 40.000 empresas del comercio”.

De esa cifra destacó que la mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Y que de ahí se desprenden 300.000 empleos perdidos.

Acdac denunció nuevas amenazas de muerte en contra de sus directivos

Acdac, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, informó este lunes que sus directivos nuevamente han sido víctimas de amenazas de muerte, según explicó la Asociación, esto ha ocurrido dentro del proceso judicial que se adelanta por parte de las autoridades colombianas en contra de las personas señaladas por las interceptaciones ilegales en contra del sindicato de aviadores, en estos lamentables hechos, también fue amenazada la abogada que representa a Acdac en dicho proceso.

W Radio conoció que una de las amenazas a uno de los directivos de Acdac, se hizo contactando a su progenitora vía telefónica y deseándole un sentido pésame en nombre del directivo de la Asociación.

Ante el escenario, los aviadores representados en Acdac, rechazaron la intimidación a la que están siendo sometidos varios de sus directivos y sus familias, haciendo de paso un llamado a las autoridades para proteger la vida de los directivos y dar con los responsables de estas amenazas.

En su pronunciamiento el sindicato aseguró que el volumen de las amenazas, se incrementan justo cuando se acercan las fechas de las audiencias en contra del representante de la empresa BRG, recordando que esta habría sido contratada por la anterior administración de Avianca cuando el mayor accionista era German Efromovich, de acuerdo con las declaraciones ya entregadas por varios de los acusados, con la misión de averiguar para los entonces abogados de la compañía todas las acciones que la Asociación emprendería para defender a los pilotos que participaron en la huelga del 2017.

Finalmente, Acdac, aseguró que las nuevas amenazas al igual que las anteriores, han sido puestas en conocimiento de organismos nacionales e internacionales. Ponemos en las manos de Dios nuestras vidas y nuestra integridad.

Según el Runt, el 69% de las motocicletas del país no tienen revisión técnico-mecánica

Según cifras entregadas por el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, de los 16´332.383 vehículos registrados en la plataforma, el 59% que equivale 9.629.602, son motocicletas, de ese total 8.491.190 deben tener al día la revisión técnico-mecánica; sin embargo, el 69% que son 5.843.738 motocicletas no tienen este certificado vigente.

De esta manera, el Runt explicó que Amazonas con el 98%, Vichada con 97%, Guainía con el 96% y La Guajira con el 96%, son los departamentos actualmente con mayor porcentaje de evasión de la revisión técnico-mecánica en motocicletas.

También se explicó que los departamentos con mayor número de motocicletas registradas en el Runt, también presentan altos niveles de evasión, allí se expuso que Santander tiene un incumplimiento del 69%, Valle del Cauca del 62%, Antioquia del 60%, Cundinamarca del 50% y la ciudad de Bogotá presenta una evasión del 57% de esta certificación en las motocicletas.

Finalmente, se recordó que quienes deseen podrán verificar el estado de la revisión técnico-mecánica de sus vehículos a través de la página web del Runt.

COVID 19: se mantiene la alerta roja por alta ocupación de UCI en Bogotá

En Bogotá el índice de ocupación en las unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID 19 llegó al 96.4 %, por esta razón, la Alcaldía determinó que la ciudad deberá mantener la alerta roja y las restricciones de toque de queda y ley seca.

El toque de queda nocturno seguirá vigente entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana.

La Ley Seca regirá entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. Durante esas horas, únicamente se permitirá la venta de bebidas alcohólicas a domicilio.

Además, el ejercicio al aire libre estará permitido bajo protocolos de bioseguridad, excepto en el horario de restricción nocturna a la movilidad. La ciclovía dominical también estará habilitada.

“Con estas medidas pensamos que podemos seguir manejando el tercer pico como en la actualidad. Esperamos que comiencen a bajar el número de pacientes positivos y solicitudes de UCI, pero en la medida que haya personas en la vía pública, sin conservar las medidas de autocuidado, será más difícil”, señaló el secretario de Salud, Alejandro Gómez López.

El funcionario reconoció que estas determinaciones podrían ser más estrictas, a nivel epidemiológico, pero es imposible tomarlas debido a la actual situación social y a las constantes manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Unidad de Búsqueda recuperó 43 cuerpos de presuntos desaparecidos en Puerto Berrío

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) luego de comenzar el análisis de 104 cuerpos que se encontraban en unas celdas de custodia del cementerio La Dolorosa en Puerto Berrío y que podrían responder a desaparecidos en el marco del conflicto, logró recuperar 43 de ellos, que de acuerdo con la Unidad cumplen con las características y pasarán a estudio.

"Este trabajo ha llevado a seleccionar un grupo de cuerpos que son compatibles de acuerdo a las huellas con muertes en el marco del conflicto armado. Estos cuerpos serán entregados a medicina legal para que el instituto pueda hacer un análisis antropológico" señaló Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Ese estudio tendrá como fin conocer las características especiales no solamente del cuerpo sino de la trayectoria de las heridas para luego realizar el cotejo de ADN con familiares de desaparecidos en la zona, con la intención de avanzar en la identificación de los cuerpos y hacer entrega de los mismos a los familiares.

En caso contrario, si hay restos recuperados que no se asimilan con alguna de las muestras de sangre tomadas, adelantarán otras acciones para "darle un nombre a ese cuerpo" estableciendo su identidad.

Fue enviado a la cárcel alias “Mueble Fino", jefe del Cartel del Norte del Valle

Este lunes, un Juez envió a la cárcel a Jaír Sánchez Hernández, alias “Mueble Fino'', considerado el último jefe de las oficinas de cobro del Cartel del Norte del Valle y quien actualmente es señalado de tener nexos con funcionarios judiciales en Cali, entre ellos la fiscal Ana Victoria Nieto, capturada en las últimas horas.

Sánchez Hernández, fue detenido el pasado 22 de mayo en el municipio Chía, Cundinamarca, por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín.

Tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos, alias “Mueble Fino'', habría regresado al país para retomar el control de varias zonas de injerencia.

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro, homicidio agravado, y cohecho por dar u ofrecer.