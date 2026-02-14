Amanezca bien informado con La W este 25 de marzo. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

Las 15 ciudades que ya entraron en tercer pico de la pandemia y la radicación de la reforma tributaria después de Semana Santa son algunas de las noticias de este jueves 25 de marzo.

15 ciudades entraron en tercer pico de la pandemia

La directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina alertó el aumento de positividad en 15 ciudades del país lo que implicaría que estas ya estarían entrando en un tercer pico epidémico por ello Ospina hizo un llamado para que las autoridades locales tomen estrictas medidas que eviten el riesgo de contagio.

Las ciudades son Leticia, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, puerto Carrero, Riohacha, Tunja, Mocoa y Popayán.

Colombia registra 5.986 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 62.394

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.353.210 casos de COVID-19, con 5.986 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 62.394, con 120 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.239.936. Se procesaron 43.650 pruebas (PCR: 21.004 y Antígenos: 22.646).

OMS entregó un reconocimiento al programa ‘Prevención y Acción’ en su primer año al aire

La representante de la OPS/OMS en Colombia, Gina Tambini, le entregó un reconocimiento al presidente Iván Duque y a su gabinete por entregar información clara y confiable a la población colombiana para contener la pandemia. Además, señaló que esta iniciativa es un ejemplo a seguir en la región y en el mundo.

El presidente Iván Duque agradeció el respaldo y aseguró que se siente afortunado por haber escogido al doctor Fernando Ruiz como ministro de Salud.

Por segunda vez, congresista da positivo para COVID-19

Durante la sesión plenaria del 24 de marzo, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar informó que, por segunda vez, dio positivo para COVID-19.

El congresista explicó que en la noche del 23 de marzo empezó a sentir síntomas y que después de realizarse la prueba obtuvo un resultado positivo, por lo que le pidió a los congresistas y funcionarios del Gobierno que estuvieron con él que se hagan la prueba para descartar un contagio.

Reforma tributaria será radicada después de Semana Santa

Así lo anunció el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al señalar que continuará esta semana con el proceso de socialización. De igual forma, la cartera ministerial acogió la solicitud de los congresistas para que diera un margen de tiempo en el proceso de evaluación.

De esta manera, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible será radicada después de Semana Santa y no esta semana como se tenía previsto.

Agricultores piden que con reforma tributaria no se encarezca la comida de los colombianos

La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, hizo un llamado tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República, para que en los puntos que se van a adoptar dentro de la reforma tributaria que el país deberá afrontar, no se encarezca la comida de los colombianos, pidiendo a su vez que los insumos utilizados en la producción de alimentos no tengan el cobro del IVA.

Así lo manifestó el presidente de la Sac, Jorge Bedoya, quien dijo “para la Sac y sus afiliados es fundamental que no se encarezca el costo de la alimentación de los colombianos en esta reforma fiscal”.

Porcicultores se declaran preocupados por el impacto de la reforma tributaria sobre su sector

La Asociación Colombiana de Porcicultores, Porkcolombia, ha sido uno de los primeros gremios de la economía en pronunciarse sobre lo que significará para su sector la reforma tributaria que el país enfrentará próximamente. De esta manera, los porcicultores advirtieron que la medida podría generar algunos riesgos para la producción de carne de cerdo y por ende para la alimentación de los colombianos.

791 familias venezolanas han llegado a Colombia tras enfrentamientos en la frontera

Migración Colombia advirtió que el número de venezolanos desplazados por los combates entre militares venezolanos y disidencias de las Farc aumentó a 3.280. Por el momento, los extranjeros permanecen en ocho albergues ubicados en el municipio de Arauquita.

“El día de hoy, nuevamente, se instaló el PMU con el municipio de Arauquita y fue convocado un consejo de seguridad liderado por el señor gobernador del departamento de Arauca donde se abordó la problemática suscitada y, por supuesto, se trabajó en aras de buscar herramientas a aplicar frente a esta situación”, dijo Loida Nieves, directora de la Regional Orinoquía de Migración Colombia.

CICR asegura que la situación humanitaria en Colombia ha empeorado

Indican que durante el 2020 registraron nuevas desapariciones, víctimas de artefactos explosivos, ataques contra la misión médica, amenazas, homicidios, violencia sexual, reclutamiento y uso de menores, así como múltiples abusos contra la población civil.

Reiteran que les preocupa que estos hechos sean continuos por parte los actores armados, quienes terminan afectando principalmente a las comunidades más alejadas de Colombia.

Debate sobre acabar la Ley de Garantías vuelve al Congreso

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, y el representante Juan Espinal presentaron un proyecto de ley con el que se busca acabar con la Ley de Garantías.

La congresista aseguró que ahora que no existe la reelección presidencial no es necesario poner límites a la contratación en época electoral, especialmente teniendo en cuenta que la ejecución de alcaldes y gobernadores se vio obstaculizada por cuenta del COVID-19.

Oposición ganó tutela contra la mesa directiva del Senado

La Sala Plena de la Corte Constitucional falló una tutela a favor de la oposición contra el Senado de la República en relación con el control político por el escándalo de Odebrecht.

Ese control político se citó en el 2018 contra el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, porque fue abogado del Grupo Aval cuando una de sus empresas -Corficolombiana- era socia de Odebrecht en la Ruta del Sol II. El debate fue moderado por el entonces vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, hoy investigado penal y disciplinariamente por supuestos sobornos a un juez de la República.

Los congresistas decían que les impidieron intervenir en el debate y que se le vulneraron los derechos a la oposición, la participación política y la igualdad, frente a los congresistas que tuvieron más de 40 minutos para hacer su intervención.

Imponer igualdad material de género lleva a la destrucción de la unidad nacional: Gabriel Vallejo

Durante la discusión de una iniciativa que busca establecer la paridad de género en la rama judicial, el representante Gabriel Vallejo señaló que ese tipo de iniciativas llevan a una destrucción de la unidad nacional.

"Esa visión absolutamente traída de los caballos, porque nos quieren imponer una igualdad material inexistente entre el hombre y la mujer, nos está llevando, en mi opinión, a una destrucción de la unidad nacional", aseguró Vallejo. El congresista añadió que "esa igualdad material viola principios constitucionales" y que "hace retroceder años en las libertades que habíamos ganado como país y que las mujeres habían ganado".

Meseros auxiliarán a mujeres en alto grado de alicoramiento para evitar abusos

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez presentó el ‘Protocolo para la Prevención, Pedagogía y Promoción del Consumo Responsable de Alcohol’ en bares, gastrobares y otros establecimientos de entretenimiento.

Esta iniciativa, denominada ‘Pregunta por Ángela’, busca fomentar el autocuidado y evitar actos de violencia contra las mujeres en dichos espacios. Uno de los puntos tiene que ver con la capacitación a propietarios y al personal de los bares para que estén en alerta y puedan evitar posibles abusos.

Corte Interamericana ordenó al Estado proteger la vida e integridad de Jineth Bedoya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado colombiano reforzar el esquema de protección de la periodista Jineth Bedoya y adoptar uno en favor de su progenitora Luz Nelly Lima, luego de que Bedoya denunciara durante las audiencias públicas de su caso que el llevar la investigación a un tribunal internacional ha incrementado las amenazas contra su vida y la de su madre.

Radican carta de protesta contra JEP por entrevista a Piedad Córdoba en caso Álvaro Gómez

Enrique Gómez Martínez y sus abogados Bernardo Henao y Joan Sebastián Moreno interpusieron una carta de protesta expresando su rechazo a que se adelantara sin su presencia la entrevista en la que la exsenadora Piedad Córdoba reveló los nombres de quienes, según ella, perpetraron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

De acuerdo con lo expuesto y aceptado por la JEP, hubo problemas de conexión con el auditorio de la Universidad Eafit en Medellín donde se adelantó la diligencia, lo cual impidió la asistencia en tiempo real de las víctimas quienes se quedaron esperando ingresar y pidieron suspender la diligencia debido a ello, lo cual no fue aceptado por el tribunal.

Gobierno entrega nuevo predio a excombatientes Farc para avanzar en su reincorporación

El Gobierno entregó un predio de 42 hectáreas de extensión a 48 excombatientes y familiares que se están reincorporando en el Patía, uno de los municipios del Cauca. Con esta entrega se empezarán los estudios de prefactibilidad para construir viviendas definitivas, con recursos y subsidios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

“En un trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras ya llevamos siete predios comprados, en el marco de la estrategia dispuesta por el presidente, para la consolidación de todos los espacios territoriales y el arraigo a la legalidad de más de 2.900 personas que le apuestan a la paz con legalidad”, dijo Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Esperamos que Dios nos ayude porque el gobierno no lo hizo: líderes del Bajo Atrato

En la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la crisis humanitaria que se vive en el Bajo Atrato (Chocó y Antioquia), varios defensores de derechos humanos de esa región evidenciaron la vulneración a sus garantías a la vida y a vivir en paz.

En presencia de los comisionados, revelaron que desde la firma del proceso de paz con las Farc se han presentado 77 desplazamientos forzados masivos y 23 asesinatos de líderes sociales, crímenes que guardan una estrecha relación con la minería ilegal y el narcotráfico, delitos enquistados en esa región del pacífico.

Según los líderes, viven una insostenible situación en materia de seguridad por cuenta de esas economías ilegales adelantadas por el Clan del Golfo o el ELN, todo ello sin contar de acuerdo con ellos. con el respaldo del estado.

Interpol expide circular internacional para la búsqueda de la menor Sara Sofía Galván

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, confirmó que a través de la Interpol se expidió circular amarilla internacional de búsqueda y localización a 196 países del mundo con el fin de ubicar a la niña Sara Sofía, desaparecida en la ciudad de Bogotá.

La circular fue emitida debido a las posibles hipótesis en las que se indica que la menor habría sido sacada del país en una posible red de trata de personas. Recordemos que en un principio se dio a conocer que la pequeña se encontraba sin vida y habría sido lanzada al río Tunjuelito.

Autoridades revelan que restos hallados en el río Tunjuelito son de animales y no de Sara Sofía Galván

Este miércoles fueron hallados en el río Tunjuelito, en el sector que pasa por la localidad de Kennedy, algunos restos que en principio se pensó que eran humanos y podían corresponder a la niña Sara Sofía Galván, reportada como desaparecida desde el 15 de febrero pasado.

Afortunadamente, los restos que se encontraban dentro de una bolsa correspondían a animales.

Corte autoriza la extradición de miembro del ELN

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema dio vía libre a la extradición a Estados Unidos de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias ‘Gabriel’, quien es señalado de pertenecer al ELN y es pedido por delitos relacionados con narcotráfico.

'Gabriel', es señalado de ser un operador logístico bajo las órdenes de alias Chencho, encargado de coordinar reuniones entre organizaciones delincuenciales trasnacionales con el fin de suplirlas de la sustancia estupefaciente producida y distribuida en el área Magdalena del ELN.

Capturan a alias 'Bananas' en un apartamento en zona exclusiva de Cali

La W conoció en primicia la captura de Jesús Herrera Saldarriaga, conocido con el alias de ‘Bananas’, señalado como uno de los veteranos narcotraficantes del norte del Valle del Cauca y exsocio de alias 'Chupeta'.

El operativo fue desarrollado en la madrugada de este miércoles por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y apoyo de autoridades internacionales, que ingresaron al apartamento 701, de un edificio residencial, ubicado en el barrio Normandía de Cali, donde se refugiaba Saldarriaga.

Mincomercio presentó régimen de megainversiones a empresarios de América Latina

En un encuentro con empresarios y potenciales inversionistas de América Latina, la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, dio a conocer el régimen de megainversiones, uno de los instrumentos de la estrategia para la atracción de capitales foráneos de eficiencia. Ya se han llevado a cabo reuniones con inversionistas europeos, norteamericanos y asiáticos.

Este régimen ofrece a los inversionistas una tasa del impuesto de renta del 27%, por debajo de la general; además, permite una depreciación acelerada de activos fijos por un período mínimo de 2 años, independientemente de la vida útil del activo; no les aplica la renta presuntiva; y las utilidades distribuidas entre los accionistas no estarán sujetas al impuesto sobre dividendos y serán exentas del impuesto sobre el patrimonio.

Se crearon compromisos para fortalecer el empleo decente en el sector de hidrocarburos

Este miércoles se realizó la firma del Pacto por el Trabajo Decente para el sector de los Hidrocarburos, del cual hicieron parte el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Asociación Colombiana de Petróleos, entre otros, los cuales se comprometieron a trabajar unidos para darle prioridad a la mano de obra local en el sector.

Superservicios ordena dar inicio al proceso de liquidación de Electricaribe

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe tras finalizar con éxito el esquema de solución empresarial a largo plazo que garantiza la continuidad en la prestación del servicio de energía y la entrada de dos nuevos operadores (Afinia y Air-e) el pasado 1 de octubre de 2020.

La entidad anunció que, durante la toma de posesión, Electricaribe se mantuvo al día en el pago de sus obligaciones corrientes asociadas a la compra de energía, al igual que la ejecución de inversiones prioritarias con el fin de mejorar la prestación de este servicio.

Investigaciones por nueva corrupción en el PAE vinculan a contratistas, funcionarios y exservidores públicos

Un informe de la Fiscalía reveló que en la actualidad se adelantan 11 casos en investigación por irregularidades en la contratación en el Plan de Alimentación Escolar.

Las indagaciones vinculan a contratistas, funcionarios y exservidores públicos.

Personas investigadas: 49 Departamento donde se están realizando estas investigaciones: Amazonas, Arauca, Santander, Caldas, Chocó, Bolívar, Magdalena Medio, Atlántico, Cauca, Cesar y Cali. Personas privadas de la libertad por casos PAE: 7 Personas recapturadas por casos PAE: Ninguna

Superindustria multó a Marketing Personal por no contestar la petición de una ciudadana

La Superintendencia de Industria y Comercio multó con $150 millones a la empresa Marketing Personal por no contestar oportunamente la petición de una ciudadana; además, no comunicar previamente a la ciudadana que sería reportada como morosa a una central de información financiera. Asimismo, por no tener prueba de la existencia de la obligación reportada y no tener evidencia de la autorización de la ciudadana para reportarla.

El caso inició por la queja de una ciudadana que manifestó que su identidad fue suplantada porque nunca suscribió contrato alguno con la sociedad Marketing Personal, empresa que la reportó como morosa.

Declaran alerta roja por aumento en la ocupación de camas UCI en el Atlántico

La Gobernación del Atlántico declaró la alerta roja en la red hospitalaria, ante el aumento de la ocupación de camas UCI en el departamento, que hoy llega al 87 por ciento.

“La alta ocupación de camas UCI, que alcanza un 87% en el Atlántico, nos obliga a declarar alerta roja en el departamento. Hago un llamado a los atlanticenses a que se cuiden, eviten aglomeraciones y trabajemos juntos para superar este difícil momento” indicó la Gobernadora Elsa Noguera.

Aprueban confinamiento estricto y cierre de balnearios para Santa Marta

La alcaldesa Virna Johnson informó que el Ministerio del Interior acaba de aprobar medidas más estrictas para Santa Marta, capital que enfrenta un incremento de casos diarios de contagios y decesos a causa del COVID-19. El aval para adoptar nuevas normas se da luego de que la administración distrital cuestionara el silencio de las autoridades nacionales frente a la situación. El despacho de la mandataria expidió el decreto 068.

Como primera medida, desde el 27 de marzo y hasta el 29 de abril, estará vigente el confinamiento obligatorio de propios y visitantes durante el miércoles, viernes y domingo de cada semana. El cierre de playas y balnearios de ríos también aplica las 24 horas de estos mismos días.

Modifican toque de queda en Córdoba

Inicialmente, la medida del toque de queda nocturno en Córdoba se había previsto del 24 de marzo hasta el 18 de abril. Sin embargo, por recomendación del Ministerio del Interior, ahora sería solo hasta el 4 de abril.

Así las cosas, dicha medida en una primera fase sería a partir de este miércoles 24 de marzo, hasta el 31 de este mismo mes. Desde 10:00p.m. hasta las 5:00a.m. del día siguiente. Durante la Semana Santa, del 1 hasta el domingo 4 de abril, el horario cambia: desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana de cada día.

Mientras, la ley seca inicia a las 6:00 p.m. del viernes 26 de marzo hasta las 5:00a.m. 28 del mismo mes.

Barranquilla establece pico y cédula a partir de este jueves

Con el fin de controlar las cifras de contagios por COVID-19 y la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) el Distrito acogió la circular expedida por el Gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y el de Salud y Protección Social, para tomar medidas en la ciudad.

Así las cosas, el toque de queda y la ley seca decretados por el alcalde Jaime Pumarejo Heins el pasado lunes pasa de comenzar a las 11:00 p.m. a iniciar a las 10:00 p.m. A su vez, habrá pico y cédula para restringir la movilización y adquisición de bienes y servicios en el perímetro de Barranquilla, con las excepciones para casos especiales determinadas en el decreto.

Inicia vacunación contra el coronavirus en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita

En diálogo con la W, el director de la Cárcel de Cómbita, Juan Javier Papa confirmó, este 24 de marzo, se dio inicio a la vacunación de 64 internos de alta seguridad entre las edades de 60 a 79 años en la ESE Municipal de Cómbita.

Así mismo, se precisó, por parte del director, que habrá una segunda jornada de inmunización con 104 privados de la libertad de mediana seguridad, en edades entre 60 y 79 años. El oficial, dijo que también fueron vacunadas 17 personas entre médicos asistenciales y auxiliares de enfermería.

Policía destituye a uniformados por pérdida de 180 mil dólares en aeropuerto de Huila

La pérdida se dio tras el traslado de esta suma al Almacén Transitorio de Evidencias de la Seccional de Investigación Criminal en el municipio de Pitalito.

Según la institución, estos uniformados eran los responsables de la custodia del dinero y habrían omitido algunas funciones propias del cargo en lo que corresponde al manejo de los elementos materiales de prueba o evidencia física.

Un soldado muerto deja un hecho de intolerancia en batallón de Convención

El hecho se registró en la base militar la Esmeralda, ubicada en el municipio de Convención, Norte de Santander, donde dos soldados orgánicos del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, al parecer en un hecho de intolerancia sostuvieron una discusión, que derivó en que uno de ellos accionara su arma de dotación, con la que lesionó de gravedad al soldado profesional Johan Álvarez Arcila.

De forma inmediata, el soldado herido recibió atención médica por parte de los enfermeros de combate y fue trasladado al centro médico del municipio, donde lamentablemente murió.

Gobernador de Caldas responde a críticas por la construcción del Aeropuerto de Café

El Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, respondió a través de una carta a las críticas que se han generado alrededor de la construcción del Aeropuerto del Café, en el mes de abril del presente año.

La respuesta se originó después de las declaraciones entregadas a La W Radio por el exministro de Transporte, el caldense Germán Cardona, quien expresó que, “desafortunadamente yo creo que esa obra la están queriendo ejecutar de una forma absurda”.

Según la ANI, en un mes se iniciarán las obras del proyecto de la Malla Vial del Meta

Según el más reciente informe de la Agencia Nacional de Infraestructura, en un mes se iniciarán las intervenciones en el proyecto IP Malla Vial del Meta, la cual se realizará en dos tramos específicos: en cercanías del río Guayuriba, en el corredor que comunica a Villavicencio con Acacías, y en el Puente de Yucao, en la vía Puerto López–Puerto Gaitán.

La noticia se dio a conocer este miércoles por parte de la ANI durante la socialización del proceso de reactivación de este proyecto, en la que fuera de contar con la participación del presidente de la Agencia, Manuel Felipe Gutiérrez, también se contó con la presencia del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

Dos nuevas tragedias mineras dejan dos muertos en Boyacá

El alcalde de Sativanorte (Boyacá), Jimeno García, confirmó la muerte de dos trabajadores en las minas Los Cascos Azules y La Fortuna, ubicada en la vereda El Hato, del mencionado municipio.

Helbert Ferney Mejía, de 36 años de edad, de Sativasur, a las 9 a.m. en la mina de Carbón “Los Cascos Azules”, fue impactado por el desprendimiento de una roca, y trasladado al centro de salud de Sativasur, donde llegó sin vida. Luis Javier Corredor de 43 años, oriundo del municipio de Mongua sobre las 10 a.m. murió en otro accidente minero en el socavón “La fortuna”, sin embargo, se adelantan las investigaciones sobre las causas de su muerte.