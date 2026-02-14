Amanezca bien informado con La W este 25 de febrero. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

Las sanciones penales o económicas a quienes se salten la fila de vacunación y el duro llamado de Iván Duque a la JEP son algunas de las noticias de este jueves.

Duque advierte sanciones penales o económicas a quienes se salten la fila de la vacuna

En su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque aclaró que en caso de que los ciudadanos utilicen mecanismos fraudulentos para recibir su vacuna contra el COVID 19, violando el Plan Nacional de Vacunación, se aplicará el Código Penal.

Por eso hizo un llamado a respetar los turnos establecidos en el cronograma del Ministerio de Salud. “Y ahí no solamente estamos hablando de sanciones carcelarias, que son superiores a los cinco años, sino que también podrá procederse con sanciones de carácter pecuniario”, dijo.

Colombia registra 3.953 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 59.260

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.237.542 casos de COVID-19, con 3.953 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 59.260, con 142 fallecidos en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.134.054. Se procesaron 43.846 pruebas (PCR: 25.820 y Antígenos: 18.026). El reporte de nuevos contagios lo lideran Bogotá (1214), Antioquia (705), Valle (378), Santander (191), Cundinamarca (189), Barranquilla (157) y Córdoba (149), todos por encima de los 100 casos este miércoles.

Duque pide a la JEP “verdades objetivas en las sentencias y no en los micrófonos”

Este miércoles 24 de febrero, el presidente Iván Duque le volvió a hacer un duro llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que los delitos cometidos en el marco del conflicto sean esclarecidos y no haya lugar a especulaciones.

El mandatario también expresó su deseo para que el manejo de la información y de los casos “tenga todo el soporte probatorio y el esclarecimiento debido, según los principios del derecho penal”.

Todo lo que dice ‘Ñoño’ Elías es verdad: Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti reaccionó a las recientes declaraciones de Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías sobre el escándalo de Odebrecht e hizo un llamado a creerle al excongresista de La U.

Benedetti recordó que los señalamientos hechos por Elías Vidal habían sido investigados y denunciados por él en noviembre y diciembre de 2017. "Todo es verdad. Él es el único que ha pagado las consecuencias. Como quien dice: jodieron sólo a los de abajo", aseguró.

Odebrecht: Comisión de Acusación llevará caso contra el magistrado Juan carlos Granados

Juan Carlos Granados es investigado presuntamente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público, cuando se desempeñó como Gobernador del Departamento de Boyacá, en 2015.

La Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para seguir conociendo el proceso contra el actual magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Juan Carlos Granados. Luego de que la competencia fuera reclamada por la Comisión de Acusaciones, la Corte Suprema ya no investigará al excontralor y actual magistrado Juan Carlos Granados por el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Precandidatos se reunieron en la casa de Noemí Sanín para planear la campaña conservadora

En casa de la excanciller Noemí Sanín y bajo la dirección del presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes Álzate, los precandidatos presidenciales del Partido Conservador se reunieron para empezar a planear lo que será el proceso interno del partido, de cara a las elecciones de 2022.

A la reunión asistieron los exministros Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry y Juan Carlos Pinzón y los senadores David Barguil y Efraín Cepeda. También asistió como invitado el exministro del interior, Carlos Holguín Sardi.

Sin ser expedido, Estatuto para migrantes venezolanos recibió más de 300 observaciones

El nuevo Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes Venezolanos recibió observaciones por parte de la sociedad civil, de migrantes venezolanos, organizaciones no gubernamentales, entre otros sectores.

En los próximos cinco días, la Cancillería y Migración Colombia revisarán estos comentarios para mejorar la normativa, que ha sido aplaudida por la comunidad internacional.

Canciller de España hará visita oficial en Colombia y recorrerá la frontera con Venezuela

Este jueves, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, llegará a Colombia para adelantar una agenda de trabajo.

La canciller Claudia Blum anunció que los temas que se abordarán durante su estadía en el país son: el Estatuto Temporal para la Protección Temporal a los Migrantes, la crisis humanitaria en Venezuela, la diplomacia cultural, la atención a la pandemia, las relaciones comerciales entre los dos países y la implementación del acuerdo de paz.

Les pediré rigor e independencia: Duque a nuevos codirectores del Banco de la República

El presidente Iván Duque posesionó a Bibiana Taboada y a Mauricio Villamizar como nuevos codirectores del Banco de la República. Durante la ceremonia, destacó que al Emisor llega una nueva generación de economistas y tecnócratas con un gran sentido patriótico.

De Villamizar resaltó su participación en la red de centros de pensamiento macroeconómicos de América Latina y el Caribe y su trayectoria en la docencia.

Proponen eliminar arancel a la importación de vehículos con tecnologías limpias

Durante la presentación del balance y las perspectivas del sector automotor, la Andi y Fenalco propusieron al Gobierno eliminar el arancel a la importación de vehículos con tecnologías limpias y el impuesto al consumo por dos años, además de reducir al 50% el cobro del IVA para la compra de vehículos modelo 2021, con el objetivo de reactivar este sector.

Los gremios indicaron que este año esperan vender 220.000 vehículos para amortiguar la caída significativa que hubo en 2020, cuando se vendieron 188.391 vehículos nuevos, reflejando un decrecimiento del 28,5% frente al 2019, cuando la cifra fue de 263.320 unidades facturadas.

Superindustria avaló el registro de marca de productos que crean excombatientes de las Farc

La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la ‘Marca R Desde la raíz Hechos con Historia (Mixta)’, para distinguir servicios y productos de excombatientes. La solicitud fue presentada el pasado siete de agosto de 2020, por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Algunos productos y servicios que hacen parte la marca son: tejas termoacústicas, tejidos a mano, cerveza, artesanías, deportes extremos y experiencias de viajes.

Presunto implicado en caso de Ana María Castro salió de Colombia

Los registros de Migración confirman que el pasado 8 de febrero Mateo Reyes Gómez, uno de los tres hombres que aparecen el expediente por la muerte violenta de Ana María Castro, salió del país. Al parecer el joven se encuentra en Miami, Estados Unidos.

Reyes puede salir del país pues no tiene ningún requerimiento de las autoridades hasta el momento. Solo Paul Naranjo y Julián Ortegón han sido judicializados por los hechos.

Corte elimina norma que determinaba qué labores eran "propias" de las mujeres en Código Laboral

La Corte Constitucional eliminó la palabra ‘las mujeres’ del artículo 108 que establece y especifica las labores que no se deben realizar en escenarios laborales.

La Corte le dio la razón a una demanda que consideró que la norma vulneraba los derechos al trabajo, igualdad y la dignidad humana de las mujeres, por permitir que el empleador especificara las labores que deberían realizar en escenarios laborales.

Corte Suprema reactiva procesos de parapolítica de Lidio García y Daira Galvis

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reactivó los procesos por el escándalo de los vínculos de políticos con exjefes paramilitares, en los casos conocidos como ‘parapolítica’.

En medio de la investigación preliminar que avanza contra el congresista Lidio García, la Corte citó para escuchar en declaración al exjefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’.

Autoridades dan duro golpe contra el microtráfico en todo el país

El ministro de la Defensa, Diego Molano, en compañía del director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, demolieron la olla ‘La Unión’, ubicada en el barrio Ditaires de Itagüí, Antioquia, la cual producía 10 millones de pesos diarios producto del microtráfico.

“Estamos derribando una fuente de inseguridad para los habitantes de este sector porque además de la venta de drogas, este lugar se había convertido en una zona de atracos. Una “zona de miedo”, como la llaman las comunidades”, afirmó el ministro, quien añadió que este lugar debe convertirse en una zona segura para los más de 270 mil habitantes que viven en sus alrededores y que fueron víctimas de las bandas.

Dan importante golpe a la comisión del frente ‘Ernesto Che Guevara’ del ELN en Buenaventura

La Armada Nacional junto a la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de un cabecilla y cinco presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado ELN en el área general del río Raposo, en zona rural del Distrito de Buenaventura, aproximadamente a 43 kilómetros del casco urbano de la ciudad puerto.

La operación se desarrolló en el caserío El Bohío de la vereda San Francisco Javier al sur del Distrito de Buenaventura, donde lograron ubicar a estas personas. Durante la operación fueron recuperados tres menores de edad que eran utilizados para cometer actos delictivos.

En Bogotá se vacunará a la población migrante

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, confirmó que los migrantes venezolanos recibirán la vacuna contra el COVID-19. "Todas las poblaciones nos generan inquietud y un esfuerzo adicional, a los migrantes irregulares también hay que vacunarlos, vamos a ver qué marco normativo se da", dijo.

Así mismo el funcionario señaló que los habitantes de calle también serán vacunados. De acuerdo con el secretario, la mayoría de las personas que habitan en la calle están bajo el régimen subsidiado, por lo que las EPS como Capital Salud, los vacunarán en clínicas y hospitales públicos y también se harán vacunación en terreno.

Joven herido durante los disturbios en el centro de Bogotá perdió el ojo izquierdo

En Bogotá se vivió una nueva jornada de protestas por parte de colectivos estudiantiles para rechazar los abusos policiales y los falsos positivos.

En medio de estas protestas se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes y miembros de la Policía Nacional.

Bares y discotecas acordaron trabajar en la construcción de un plan piloto de apertura

Tras cinco horas de reunión con dueños y trabajadores del sector de los bares y discotecas, el Distrito y los empresarios acordaron trabajar en la construcción de un plan piloto para los lugares de entretenimiento nocturno, donde participen, además de los representantes de los bares,

Mientras eso sucede, la Secretaría de Gobierno ofreció el subsidio a la nómina durante seis meses hasta para cuatro empleados para las discotecas más afectadas por la pandemia. Además, los empresarios recibirán descuento del 25% del ICA durante el año 2021 y un congelamiento del impuesto predial que podrá pagarse por cuotas.

ANDI hace llamado a la Alcaldía de Cartagena para solucionar paro camionero

Mediante un comunicado, la ANDI hizo un llamado urgente a la Alcaldía de Cartagena para que se tomen las medidas necesarias y se dé solución a la situación de los peajes en la ciudad, de manera que permita levantar el paro de transportadores de carga.

El gremio se refirió al importante movimiento de aduanas de la ciudad, que solo en el primer trimestre de 2020 representó el 42,7% del total nacional, lo que evidencia “el inmenso daño que se le está generando al aparato productivo y la competitividad del país”.

Incineran seis buses encargados de transportar a los trabajadores del Cerrejón

Seis buses de la empresa Amtur, contratada por Cerrejón para transportar a sus empleados, fueron consumidos por el fuego en medio de un acto vandálico que está siendo investigado por las autoridades.

En un comunicado, la compañía condenó los hechos y afirmó que no hubo personas lesionadas. “Los asaltantes hicieron disparos al aire, agredieron al personal de la empresa Amtur que se encontraba en el terminal e incendiaron 6 buses durante los actos vandálicos”, afirmó Cerrejón.

Con 'Alianza Regional' buscarán a más de cinco mil desaparecidos por el conflicto en Magdalena

La W conoció que este jueves en el sector de pozos colorados (Santa Marta) se adelantará la ceremonia de lanzamiento de la "Alianza Regional de Búsqueda - Magdalena" en la que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) en asocio con la Gobernación del Magdalena sellarán un pacto de cooperación para localizar a 5.403 personas reportadas como desaparecidas por el conflicto armado en el departamento entre 1958 y 2016.

De acuerdo con las cifras de la entidad humanitaria, del total de casos 4.118 corresponden a víctimas de desaparición forzada, 328 a menores de 18 años que fueron reclutados forzosamente por estructuras criminales y 957 a secuestrados.

Otra vez expulsaron a las tropas del Ejército en zona rural de El Tambo, Cauca

En el corregimiento de Playa Rica, municipio de El Tambo, en el occidente del Cauca, la comunidad se reunió para expulsar, nuevamente, a las tropas del Ejército Nacional que llegaron en las últimas horas a esa zona.

En medio de una protesta, los habitantes aseguraron que expulsarán las veces que sean necesarias a los militares pues no aceptarán la erradicación forzada y lamentaron que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, no se haya ejecutado.

Los miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, Número Cuatro de la Tercera División llegaban al sector a realizar operaciones, sin embargo, los civiles se congregaron y los obligaron a salir.

Hurtan joyería al interior del Centro Comercial El Prado en Barranquilla

En la tarde de este miércoles, dos hombres armados cometieron un millonario robo en la joyería La Guaca, ubicada en el Centro Comercial Portal El Prado de Barranquilla.

Según se observa en el video que circula en redes sociales, los delincuentes se acercan al local disfrazados de policías y con sus supuestas armas de dotación intimidan al vigilante y a los trabajadores que se encontraban en el lugar. Luego se marchan con las prendas en unas bolsas y se alejan del centro comercial.

Familia de Jorge Oñate advierte que su estado de salud es crítico

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pablo Tobón Uribe permanece el cantante Jorge Oñate, quien fue remitido desde el Instituto Cardiovascular de Valledupar hasta Medellín. Los familiares aseguraron que la condición del ‘Jilguero de América’ es crítica por complicaciones en algunos órganos como páncreas y colon.

Jorge Antonio Oñate, hijo del cantante, explicó que los médicos le practicaron algunos exámenes a su papá, para determinar cuál es el tratamiento que deben seguir y la prioridad en este momento. "Los médicos dicen que la condición en la que ellos lo reciben es crítica. Tiene muchas complicaciones, entonces están decidiendo, según la prioridad, a qué atacan primero. De los pulmones está mucho mejor, pero tiene problemas en varios órganos como el páncreas y el colon", señaló.

Millonarios desmintió diagnóstico de Boca Juniors con Andrés Felipe Román

Tras regresar a Colombia, Millonarios, club dueño de los derechos deportivos del futbolista, sometió a Román a una serie de pruebas médicas con el fin de conocer la situación real del jugador. De esta manera, la Junta Médica de Especialista dio a conocer que "con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica".