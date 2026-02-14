Amanezca bien informado con La W este 24 de marzo. Foto: Getty Images / DM MRKU( Thot )

El toque de queda nocturno para municipios con mediana y alta ocupación de UCI, y las casi 400 personas vacunadas irregularmente en Bogotá son algunas de las noticias de este miércoles 24 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque anuncia toque de queda nocturno en municipios con mediana y alta ocupación de UCI

El presidente Iván Duque anunció que entre el viernes 26 de marzo y el lunes 29 de marzo, y del 31 de marzo al 5 de abril, regirá el pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%.

Igualmente, el mandatario confirmó que en estos territorios habrá toque de queda nocturno, con algunas excepciones, desde las 10 p.m., hasta las 5 a.m. Y en el caso de los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 50%, el toque de queda será desde las 12 a.m., hasta las 5 a.m.

Casi 400 personas fueron vacunadas irregularmente en Bogotá

La Superintendencia de Salud reveló los primeros hallazgos por incumplimientos en el Plan Nacional de Vacunación en la ciudad de Bogotá.

Durante la ejecución de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, la Subred Norte no realizó adecuada priorización del personal de salud de primera línea, conforme a los lineamientos del Ministerio. Así, se distinguieron 395 personas que presuntamente no debieron ser vacunadas en la primera etapa porque no cumplían los criterios de priorización exigidos. De éstos, se identificaron 142 personas que prestan sus servicios en áreas administrativas.

Secretaría de Salud de Bogotá tiene identificados nueve casos de colados en la vacunación

La Secretaría de Salud de Bogotá se refirió al informe de la Superintendencia que da cuenta de 395 casos de personas que se habrían saltado la fila de vacunación contra el COVID-19.

Tras investigaciones internas, la entidad informó que tiene identificadas a nueve personas que se colaron. “Estamos a la espera del informe de la superintendencia de Salud”, manifestó el secretario Alejandro Gómez. Los nueve casos de colados identificados en Bogotá pertenecen a la Subred Norte y entre esos está el de la politóloga Carolina Cárdenas.

Gustavo Petro sale del hospital en el que estaba internado por COVID-19

En su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro confirmó que fue dado de alta del hospital en el que estaba en Italia, después de haber sido diagnosticado con COVID-19. "Informo a la ciudadanía que hoy salí del hospital en el que me interné por una neumonía leve producto del COVID-19. En este momento estoy bien y sin síntomas", trinó Petro.

Colombia registra 4.946 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 62.274

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.347.224 casos de COVID-19, con 4.946 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 62.274, con 126 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.239.936. Se procesaron 28.574 pruebas (PCR: 21.484 y Antígenos: 7.090). En la última jornada, los lugares con más contagios nuevos fueron Antioquia (1.151), Barranquilla (897) y Bogotá (850).

Tenemos que estabilizar las finanzas de la Nación, Colombia no puede dar espera: Duque

El presidente Iván Duque insistió en la necesidad de una reforma fiscal y social tras las afectaciones que ha dejado la pandemia. Durante la posesión de Hilda González como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Estado reconoció que no será un camino fácil.

“Todos los países del mundo han visto afectar sus déficits y sus deudas, y tarde que temprano tendrán que aplicar las medidas de carácter fiscal y social. Colombia no puede dar espera, queremos dar este paso con toda la coordinación institucional necesaria con un propósito: que no haya un solo colombiano que se quede atrás”, dijo.

Proyecto buscará que aumento de la mesada de pensionados no afecte su poder adquisitivo

El Partido de la U, en cabeza de su presidenta, Dilian Francisca Toro, presentó un proyecto de ley con el que se busca que a los pensionados con ingresos menores a cinco salarios mínimos se les aumente su mesada con base en aumento del salario mínimo y no en el IPC, como sucede hoy en día.

La exgobernadora del Valle del Cauca aseguró que con esta iniciativa se busca que los pensionados de menores ingresos en Colombia mantengan su poder adquisitivo.

Consejo Gremial pide conocer proyecto de reforma fiscal antes de que llegue al Congreso

Aunque el Consejo Gremial sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que se tocado algunos de los elementos de la reforma fiscal que serán sometidos a discusión en el Congreso de la República, los empresarios manifestaron la necesidad de conocer el texto completo del proyecto.

Lo anterior, según indicaron, “para generar una reflexión constructiva que contribuya al desarrollo del país”.

Éxodo masivo de venezolanos podría convertirse en el más grande en 2021: canciller

La canciller Claudia Blum advirtió sobre el incremento de la migración venezolana ante varios representantes del Gobierno de Alemania, delegados de los Estados Federados y miembros de la Iglesia de ese país.

Ante este panorama, la ministra resaltó la importancia de la próxima Conferencia Internacional de Donantes convocada por Canadá para el próximo 17 de junio.

Roy Barreras invita a un ex vicepresidente y dos exministros al Pacto Histórico

El senador Roy Barreras le hizo un llamado público al ex vicepresidente Oscar Naranjo y los exministros Cecilia López y Luis Gilberto Murillo a que se sumen a la coalición que varios movimientos y partidos liberales y de izquierda han planteado para las elecciones de 2022.

El congresista les pidió a los exfuncionarios volver al servicio público, por el difícil momento que vive el país en materia económica y social.

Rodrigo Londoño alerta al Congreso de EE.UU. sobre incumplimientos a los acuerdos de paz

El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, le envió una carta a la Cámara de Representantes alertando sobre varios incumplimientos por parte del Estado colombiano de los acuerdos de paz y sobre el impacto de esos incumplimientos en la violencia.

"Cada día que pasa sin desplegar los esfuerzos institucionales para implementar, de manera integral, el Acuerdo de Paz firmado, empuja a Colombia irreversiblemente más hacia la violencia de los grupos armados, el incremento de los cultivos de uso ilícito, la pobreza y la desigualdad, y nos aleja de la construcción de una paz duradera en nuestro país y región".

JEP cerró la puerta a fiscales procesados por chuzadas al sindicato de pilotos de Avianca

La W conoció en primicia que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) rechazó definitivamente el sometimiento de los exfiscales Fabio Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, procesados por el escándalo de interceptaciones ilegales desde las salas del búnker de la Fiscalía.

En el pasado Góngora y Lugo habían pedido ser admitidos en el tribunal alegando que se interceptó a políticos, entre quienes estarían facilitadores del Acuerdo de Paz, pero la Sección de Apelación consideró que no aportaron evidencias más allá de su testimonio, el cual incluso les ha valido una denuncia del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

Cada 30 minutos un ciudadano ha sido desplazado por la violencia en 2021: JEP

El monitoreo de riesgos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reveló que de acuerdo con sus cifras 3.119 colombianos sufrieron desplazamiento forzado a corte de marzo del 2021, representando 1.311 familias que abandonaron sus hogares para proteger su vida.

De acuerdo con el informe del Tribunal de Paz, los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño presentan la mayor cantidad de víctimas. También manifestaron que las poblaciones más afectadas son las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El exfiscal de la JEP Julián Bermeo quedó en libertad

El juzgado 76 de control de garantías le concedió la libertad al exfiscal de la JEP Julián Bermeo, al considerar que lleva 624 días preso sin que inicie el juicio en su contra.

La defensa alegaba que Bermeo fue detenido desde marzo de 2019 y desde el 8 de julio de 2019 se radicó escrito de acusación en su contra, pero a la fecha no ha iniciado el juicio.

Ocho departamentos en alto riesgo de reclutamiento forzado a causa de la pandemia

Según la Defensoría del Pueblo, la pobreza y la falta de acceso a educación, incrementa la vulnerabilidad de ser reclutado por grupos al margen de la ley. La entidad afirmó que “los menores cuyo derecho a la educación y bienestar económico no se encuentran garantizados son más propensos a considerar que las armas y pertenencia a un grupo armado ilegal brindan seguridad y estabilidad”.

Es una bofetada más del Estado: Jineth Bedoya criticó perdón ofrecido por el Gobierno

La periodista Jineth Bedoya rechazó el perdón que el Estado colombiano le pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación que sufrió por parte de paramilitares en el año 2000.

Aunque el representante del Estado Camilo Gómez aceptó que la comunicadora fue revictimizada al tener que contar ante la Fiscalía 12 veces los hechos y reconoció las falencias en las investigaciones, para Bedoya es lamentable que no hayan aceptado responsabilidad por el deber de prevenir los delitos sexuales que sufrió.

Más de 17.000 comparendos se impusieron durante este fin de semana en el país

Según el alto oficial se intervinieron 694 fiestas prohibidas generando aglomeración de ciudadanos, de estas, 231 se registraron en viviendas y 463 entornos públicos. En total se realizaron 62 capturas a incitadores y organizadores de eventos ilegales violando los decretos establecidos

Por otra parte, se realizaron 17,418 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, es decir, 242 comparendos cada hora, 4 sancionados por minuto, de la cifra total se sancionaron 4,022 ciudadanos por violación a medida sanitaria con 1,866 por uso de tapabocas, 1,611 por incumplir con el aislamiento en las ciudades en donde se tiene restricción, 386 por transgresión a ley seca, 93 por aglomeración de personas, 2,500 por riñas en vía pública y 2,233 por consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos, entre otros.

Las ciudades en donde se sancionaron más personas fueron Bogotá, Cali, Medellín y la Costa Atlántica.

Costo del gas natural podría subir en el país por proyecto de Regasificadora del Pacifico

Uno de los grandes proyectos del país que aún está en planes, pero genera diferentes opiniones, es el de la Regasificadora del Pacifico, el cual, según Canacol en entrevista con W Radio, podría tener un costo de hasta 700 millones de dólares.

Ante el escenario, se generó una nueva advertencia sobre el proyecto, esta vez desde la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, la cual manifestó que actualmente tal y como está planteada la metodología para la estructuración del proyecto, el costo del gas natural en el país aumentaría y se vería seriamente afectado el proceso de Transición Energética a energías limpias que se adelanta en el país.

Ecopetrol se comprometió a respetar y reconocer la labor de defensores de derechos humanos

Ecopetrol anunció este martes que se ha adherido a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, declarando así su compromiso indeclinable con el respeto y reconocimiento de la labor pacífica de estos actores de la sociedad.

Seguido a esto, Ecopetrol reconoció que toda persona merece un trato respetuoso y digno y es libre de expresar sus ideas y opiniones sin ningún tipo de represión o restricción indebida, asegurando de paso que entiende que la labor de los defensores de los derechos humanos tiene gran relevancia para la sociedad en su conjunto y juega un papel fundamental, ya que le permite como empresa conocer y gestionar las preocupaciones de sus grupos de interés en materia de derechos humanos, por lo cual considera que es un deber escuchar y respetar sus posturas y opiniones.

Cali evalúa implementar nuevamente el 'pico y cédula' ante una tercera ola de la pandemia

Tras una reunión entre las autoridades de salud de Cali, Candelaria, Palmira, Yumbo, Dagua y Jamundí, en la que se analizó la situación epidemiológica de los municipios de cara a la tercera ola de la pandemia del COVID-19, el alcalde Jorge Iván Ospina, anunció que la capital vallecaucana podría volver a implementar el 'pico y cédula' para controlar la aglomeración de personas en lugares como supermercados, centros comerciales y bancos.

Aunque el mandatario no especificó cuándo entraría en vigencia la medida, se prevé que antes del fin de semana se dicten las directrices por parte de la administración municipal.

Emiten restricciones para Semana Santa en Antioquia

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, informó que desde el próximo jueves 25 de marzo hasta el lunes 5 de abril regirán en el departamento medidas restrictivas para reducir los contagios de coronavirus, debido al incremento de casos en las últimas semanas.

“Luego de una conversación con el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, y del diálogo directo con los 125 alcaldes del departamento, hemos tomado, de manera unificada, medidas restrictivas que regirán en los próximos días”, anunció el mandatario seccional.

Cirujano plástico fue vacunado irregularmente en Bucaramanga: Supersalud

Un segundo caso sobre el que la Supersalud hizo revelaciones y dio traslado de los hallazgos a los entes de control es el relacionado con el cirujano plástico Camilo Orlando Reyes Carrascal, vacunado en Bucaramanga.

En su auditoría, la Superintendencia evidenció 4 hallazgos sobre la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal) y la Fundación Fosunab, con sedes en Bucaramanga y Floridablanca, en Santander.

Anuncian cierre de playas en el Atlántico tras aumento en contagios de COVID-19

“Ante el aumento en la velocidad de contagio de COVID-19 en los municipios del Atlántico en los últimos días y la creciente ocupación de camas UCI, en conjunto con los alcaldes del departamento, determinamos nuevas medidas para salvaguardar la vida de nuestra gente. La actividad económica seguirá con restricciones de afluencia, pero debemos aplazar la vida social para detener el virus. Por ello, hemos decidido cerrar las playas del departamento sin desamparar a quienes dependen de este sector para subsistir. También aplicaremos medidas de pico y cedula, toque de queda y ley seca” dijo la gobernadora, Elsa Noguera.

Por doble militancia, Tribunal de Antioquia le quita curul al concejal Carlos A. Zuluaga

El Tribunal Administrativo de Antioquia le quitó en primera instancia la investidura al concejal de Medellín, Carlos Alberto Zuluaga por doble militancia. Según el fallo proferido por el alto tribunal, el concejal no podía negar que conocía el material probatorio tal y como lo alegó su defensa.

Cabe resaltar que el corporado era investigado por un video que se conoció en las elecciones de 2019 en el que Zuluaga, en medio de una reunión, pedía a los asistentes que votaran por Aníbal Gaviria, aunque este no era el candidato de su colectividad.

En riesgo más de 6 mil personas por enfrentamientos en Timbiquí, Cauca

La Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca, Cococauca, informó que más de 6 mil integrantes de las comunidades en el río Saija, zona rural del municipio de Timbiquí, se encuentran en medio de enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc y la Infantería de Marina.

De acuerdo con la organización, la situación que desencadenó los hostigamientos se presentó el 20 de marzo cuando la Fuerza Pública interceptó una embarcación que transportaba base de coca y armas, operativo en el que tres personas fueron capturadas.

Calamidad pública en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por fuertes lluvias

Santa Rosa de Cabal es uno de los municipios de Risaralda que se ha visto más golpeado por la primera temporada de lluvias del año 2021, en particular en su malla vial terciaria, la cual se ha visto obstruida de forma reiterada, impidiendo que cientos de agricultores movilicen sus productos desde las fincas hasta los centros poblados y que los habitantes de los sectores rurales se comuniquen con el casco urbano de esta localidad.

Piden al presidente Duque mediar en rescate de minero en Socotá, Boyacá

El alcalde de Socotá (Boyacá), William Correa Durán, a través de una misiva, pide al presidente de la República, Iván Duque, para que se evalúe y se emita un segundo concepto técnico con respecto al estado actual de la mina La Victoria en donde quedó atrapado, el pasado cinco de marzo, el trabajador Jhon Jairo Fuentes Soto.

Según Correa la situación es compleja, pues la familia y amigos del minero viene realizando movilizaciones, plantones en la mina y bloqueos en la vía entre Socha y Socotá exigiendo se reactiven las labores de búsqueda que fueron suspendidas por la Agencia Nacional de Minería el 10 de marzo por considerar que el socavón era inestable por lo tanto un riesgo para los socorredores y funcionarios de la entidad.

Aeronave ultraliviana se accidentó llegando a Amalfi en Antioquia

La Aerocivil informó que hacia la 1:05 p.m. de este martes, una aeronave ultraliviana privada de matrícula HJ003, que realizaba un vuelo entre Ventilla y Amalfi en Antioquia, reportó falla de motor y se accidentó posteriormente.

El accidente se presentó a 4 kilómetros del aeródromo de Amalfi, dejando como resultado que su piloto y único ocupante terminará con lesiones, que en los primeros informes, parecieran no ser graves pero que siguen siendo evaluadas por los organismos de salud. La autoridad aérea del país también informó que tras el accidente se reportaron daños considerables a la aeronave.