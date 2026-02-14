Amanezca bien informado con La W este 23 de abril. Foto: Getty Images / CHET CHAIMANGKHALAYON( Thot )

Las 1.400 personas que se han saltado la fila en el proceso de vacunación y los liberales reiterando que no votarán la reforma tributaria son algunas de las noticias de este viernes.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

A la fecha, 1.400 personas se han saltado la fila en el proceso de vacunación: Contraloría

La Contraloría General de la República informó este jueves que en el seguimiento que viene realizando sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Colombia, a la fecha ha encontrado que 1.400 personas se saltaron la fila.

Así lo confirmó el contralor general, Felipe Córdoba, quien dijo “bueno ustedes han visto efectivamente que la Contraloría General de la República viene haciendo un seguimiento permanente en donde ha encontrado 1.400 personas al día de hoy que están duplicadas o que tienen adicionalmente dos o tres veces vacunación, que efectivamente se saltan la fila”.

Policía desmiente colados en proceso de vacunación contra COVID-19 en la institución

La Policía Nacional salió al paso a las denuncias hechas sobre supuestos colados en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la institución y en las que se aseguraba que altos mandos junto a sus familias no estarían respetando el orden establecido por las autoridades de Salud.

De acuerdo con el general Manuel Antonio Vargas, director de Sanidad de la Policía, la institución realiza un control exhaustivo en el proceso de aplicación de cada dosis por medio de un sistema que permite guardar los datos de cada beneficiario según el turno que le corresponda por etapa, se trata de un sistema denominado PainWeb que maneja un mando especificado para almacenar la información en tiempo real con todos los datos de cada paciente.

Bogotá llegó al 89,9 % de ocupación de las camas UCI para pacientes con COVID-19

Bogotá cerró este jueves con un 89,9 % de ocupación en las UCI destinadas para pacientes con COVID-19. Mientras tanto la ciudad entra nuevamente a cuarentena general este fin de semana y aplica el toque de queda desde las 8 de la noche.

La ciudad avanza rápidamente en ocupación hospitalaria y, aunque la alcaldesa asegura que no hay colapso del sistema, pide una reunión urgente con el Gobierno Nacional para evaluar medidas adicionales. En este momento Bogotá tiene solo 196 camas UCI disponibles para pacientes con COVID-19. En la capital del país se han aplicado 826.867 dosis de la vacuna contra el COVID, de las cuales 205.457 corresponden a segundas dosis.

Este jueves llegaron a la ciudad llegaron 143.826 nuevas vacunas.

Colombia rompió la barrera de los 19 mil infectados diarios por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.720.619 casos de COVID-19, con 19.306 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 70.026, con 430 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.538.020. Se procesaron 82.084 pruebas (PCR: 54.333 y Antígenos: 27.751). Bogotá superó los 6 mil infectados diarios, fueron exactamente 6.369 casos de COVID-19, seguido por Antioquia que registró 3.496 y Barranquilla 2.120.

Se necesita hacer la reforma tributaria, pero sin afectar a la clase media: Contraloría

En su más reciente pronunciamiento, Felipe Córdoba, contralor general de la República, habló sobre el proyecto de reforma tributaria, que en el país ha tenido un sinfín de críticas y poca acogida por distintos sectores políticos, económicos y sociales.

Pese a ello, el jefe del organismo de control manifestó que el país necesita una reforma tributaria de cara a los más necesitados que les ayude en equidad pero que a su vez no afecte la clase media, teniendo en cuenta las afectaciones que han sufrido todos los países y las condiciones económicas, las cuales calificó como difíciles que se presentan actualmente en Colombia por la llegada de la pandemia del COVID-19.

Pese a reunión con Uribe, Gaviria reitera que liberales no votarán la Tributaria

Fuentes le aseguraron a La W que, durante esa reunión, Gaviria le manifestó a Uribe que no podrán esperar "ni un solo voto del Partido Liberal" para ese proyecto, al que también se han opuesto Cambio Radical y la oposición.

Gaviria le reiteró a su bancada que el congresista que vote el proyecto, no será incluido en las listas al Congreso de la República en el año 2022. El próximo martes habrá reunión de la bancada liberal para oficializar el rechazo de esa colectividad al proyecto de ley.

Andrés Pastrana también hizo críticas a la reforma tributaria

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Andrés Pastrana le envió un dardo al Gobierno por la Reforma Tributaria.

Así lo escribió: "Frente a la profunda crisis derivada del COVID 19 hay dos caminos: generar esperanza con vacunación masiva y exitosa o generar incertidumbre con reforma tributaria. El Gobierno ya escogió y las encuestas lo reflejan".

Inicia la devolución del IVA a dos millones de hogares vulnerables en Colombia

Prosperidad Social anunció que ya está disponible el primer giro de la Devolución del IVA para dos millones de hogares.

Las familias beneficiarias son aquellas que viven en situación de pobreza, o pobreza extrema, y que no recibían transferencias monetarias del Gobierno Nacional. En total serán seis pagos en este año y por cada uno se girarán $76.000.

Proyecto que permite cambiar orden de apellidos, cerca de ser realidad

La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate un proyecto de ley con el cual se pretende cumplir con la instrucción dada por la Corte Constitucional, frente al orden de los apellidos de las personas. La iniciativa que ya está a un debate de convertirse en realidad permitiría que, de común acuerdo, los padres puedan determinar si sus hijos llevarán primero el apellido paterno o el materno y consignarlo así en el registro civil de nacimiento.

Corte rechazó petición de trasladar o cambiar de patio al ex paramilitar Guillermo Monsalve

La Corte Suprema de Justicia negó la petición de trasladar a Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en el proceso que se sigue en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.

El documento conocido asegura que “no se ofrece admisible desde ningún punto de vista que se aduzca por el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, simple y llanamente que ahora el sitio donde se encuentra recluida “no brinda garantías” (…) siendo esta una obligación de imperativa e inexcusable observancia por parte del solicitante”.

Corte Suprema le pide a la Fiscalía un informe sobre el caso contra Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Fiscalía General un informe sobre el estado de las investigaciones por el caso de presunta manipulación de testigos contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

“Requerir a la Fiscalía para que informe acerca del estado de las investigaciones que tuvieron como origen la compulsa de copias ordenadas tanto en la decisión inhibitoria del 16 de febrero de 2018 emitida en el radicado 38451, como en la decisión que resolvió la situación jurídica del otrora senador Uribe Vélez, el 3 de agosto de 2020 dentro del radicado 52240”, precisa uno de los apartes del documento.

Quedó en libertad el gobernador de San Andrés investigado por irregularidades en contrato

Después de que la defensa solicitara la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra, fue dejado en libertad el gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen.

Hawkins permanecía en prisión domiciliaria luego de ser investigado por presuntas irregularidades en un contrato celebrado durante la pandemia y ahora podrá defenderse en libertad.

CIDH estudiará demanda contra Colombia por un presunto falso positivo en Aguazul, Casanare

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda contra Colombia por la presunta ejecución extrajudicial de un hombre llamado José Desiderio Montaña, quien fue sacado de un billar el 14 de julio del 2007 por tres hombres, dos de ellos del Ejército, y luego de ello no se volvió a saber nada de él. Tres años después se conoció cuál había sido su paradero, apareció enterrado como muerto en combate con el ELN.

Sus familiares señalaron que Montaña no tenía ningún nexo con un grupo armado ilegal, al contrario laboraba en cultivos de arroz y en oficios varios. Además acudieron al órgano internacional al señalar que más de trece años después de la ocurrencia de los hechos aún no hay ninguna sentencia hacia un militar responsable.

Vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja cerrará su visita a Colombia este viernes

En el marco de su visita a Colombia, el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja Gilles Carbonnier, sostendrá una reunión con el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, así como con la canciller Claudia Blum para reafirmar el compromiso del CICR con las víctimas del conflicto y tratar otros asuntos de interés bilateral.

Será su tercera reunión con altos funcionarios en su estadía en Colombia después de conversar con el ministro de Defensa Diego Molano, este jueves.

Colombia exige a Venezuela liberar al sargento del Ejército Antonio Misse Ceballos

La Cancillería, en nombre del Gobierno, manifestó su preocupación por que el sargento segundo del Ejército, Antonio Misse Ceballos, continúa privado de la libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Caracas. Según el ministerio, el uniformado no ha sido presentado ante los tribunales y tampoco le han designado defensores, “lo que representa una clara violación al debido proceso”.

Por último, aseguró que ha estado en permanente contacto con la esposa y continuará insistiendo en las labores de asistencia consular, consagrada en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

El 27 de abril se realizará el primer vuelo humanitario desde Brasil

El Gobierno ya tiene fecha para el primer vuelo humanitario que permitirá que los colombianos varados en Brasil puedan regresar al país, esto luego de que Colombia en el mes de enero de 2021, decidiera cerrar las fronteras aéreas y terrestres, con ese país, como medida sanitaria para evitar que la variante covid-19 se propagara.

El vuelo, será programado para el próximo 27 de abril y de acuerdo con los lineamientos establecidos por Gobierno, cada uno de los pasajeros deberá asumir el costo del tiquete. Sin embargo, para poder abordar este vuelo los colombianos deberán presentar resultados de prueba PCR negativa no mayor a cuatro días y una vez en territorio colombiano, cumplir con un aislamiento obligatorio de 14 días.

Con un 95% de ocupación en UCI, Manizales sólo tiene 12 camas disponibles para emergencias

Desde la Secretaría de Salud de la capital de Caldas, dieron a conocer que este jueves 22 de abril, Manizales únicamente cuenta con 12 camas UCI disponibles para atender cualquier eventualidad que se llegue a presentar en la ciudad, debido a que la ocupación de estos elementos de cuidado crítico alcanzó el 95%.

De acuerdo con ese despacho, el 67% de esta ocupación corresponde a 156 pacientes COVID-19 y 28% a 68 personas con enfermedad general. El porcentaje restante es el que está disponible.

La Guajira extiende toque de queda por incremento de contagios de COVID-19

El gobernador Nemesio Roys advirtió que las medidas de ley seca y toque de queda, impuestas la semana pasada, se extenderán hasta el 3 de mayo de la siguiente manera.

Lunes a viernes: de 6:00pm a 5:00am

Sábado a domingo: de 4:00pm a 5:00 am

Esto ya que el departamento se encuentra en alerta roja por ocupación de más del 90% de las camas UCI. Los municipios de Riohacha, Maicao y San Juan cuentan con la mayor cantidad de contagios por lo que el gobernador insistió en la importancia de permanecer en casa.

Reportan masacre de tres personas en Cartagena del Chairá (Caquetá)

Luego de conocerse el asesinato de dos patrulleros de la Policía en el municipio de Puerto Rico durante la mañana de este jueves, cuando realizaban tareas propias del cuadrante al que pertenecían, un nuevo hecho de sangre se reportó en otra de las poblaciones del Caquetá.

Nuevamente este departamento fue escenario de una masacre que infortunadamente involucra a tres personas que hasta el momento no han sido identificadas. Según Indepaz en su cuenta oficial de Twitter, el más reciente hecho que correspondería a la masacre número 29 en el país en lo corrido de este 2021, sucedió en la vereda El Águila, allí tres hombres aparecieron tirados en la carretera, cada uno con tiros de gracia.

Ofrecen 20 millones de pesos por responsables del asesinato de menores en Quibdó, Chocó

Las autoridades en el departamento del Chocó anunciaron que se ofrecerá una recompensa de hasta 20 millones por información que permita dar con la captura de los responsables del asesinato de dos menores y de herir a uno más en la ciudad de Quibdó.

El anuncio se realizó en medio de un consejo de seguridad con la Gobernación del Choco y autoridades policiales, quienes además anunciaron medidas para contrarrestar los hechos de violencia registrados en esta zona.

Asesinan a dos policías en Puerto Rico, Caquetá

La Policía informó que en las últimas horas fueron asesinados dos uniformados que se desplazaban en su motocicleta por vías del municipio Puerto Rico, Caquetá. Según las primeras informaciones, los responsables serían dos hombres armados que interceptaron a los uniformados cuando realizaban sus labores de patrullaje. Tras el ataque y la gravedad de las heridas murieron en el lugar de los hechos.

Pese a ataques que dejaron más de 30 heridos, indígenas afirman que “continuarán en Minga”

Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, anunció que a pesar de los hechos ocurridos en las últimas horas en la vereda Caimito, municipio de Caldono, donde más de 30 personas resultaron heridas, las comunidades “continuarán en Minga”.

De acuerdo a la organización, en la reacción de la Guardia Indígena fueron capturados 12 sujetos fuertemente armados, quienes atacaron a las personas que erradicaban cultivos de uso ilícito. “Todavía no se conoce la identidad ni a qué organización pertenecen los detenidos, que siguen bajo estricto control”.

Declaran calamidad pública en Chiquinquirá por inverno que deja más de 5.930 damnificados

El secretario de Gobierno de Chiquinquirá, Tito Alejandro Castellanos, declaró la calamidad pública por la emergencia invernal que afecta al menos 53.8 kilómetros de vías en la zona rural de la capital mariana dejando un total de 5.936 damnificados.

La declaratoria se hizo previa a la recomendación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en donde se precisa que en 17 veredas la lluvia ocasionó remoción en masa, afectaciones en estructuras de pavimento, obras de arte, pérdida de bancada, deslizamiento de tierra en las vías.

Gobierno dio luz verde al proyecto Variante San Francisco – Mocoa

El Instituto Nacional de Vías informó que desde la Vicepresidencia de la República se recibió luz verde al proyecto Variante San Francisco – Mocoa, cuyas obras arrancarán en mayo, esperando así ayudar a la reactivación de la economía en los departamentos de Putumayo, Nariño y toda la región del sur del país.

El Invías recordó que el proyecto fue adjudicado en marzo pasado al Consorcio CM Putumayo, encargado de la pavimentación de 8,3 km de vía a cielo abierto, 11 túneles que suman 2,8 kilómetros y 61 puentes y viaductos de 15,2 kilómetros. Esta obra hace parte de las Vías para la Legalidad y la Reactivación de las Regiones Visión 2030, en el marco de la estrategia de reactivación económica.

Después de tres meses de estar fondeado en la bahía de Santa Marta, zarpó buque extranjero

El Nissi Commander I de bandera de Mongolia, con una longitud de 143 metros de eslora, después de 108 días de estar fondeado en la bahía de Santa Marta, recibió la orden de zarpar. El tanquero que llegó a la ciudad el 4 de enero con objetivo de abastecerse de víveres y continuar la ruta, fue remolcado hacia Aruba.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto, informó que, sobre las horas de la tarde de este jueves, el remolcador “Offshore Solution”, de Panamá, cumplió los requisitos para retirar el buque, ya que por sí solo no puede navegar por problemas técnicos.