Amanezca bien informado con La W este 22 de junio. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

Las declaraciones del presidente Iván Duque sobre las más de 10.000 muertes por COVID-19 en el país y la autorización del Gobierno para que los congresistas sean vacunados son algunas de las noticias de este martes 22 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Más de 10.000 muertes se hubieran prevenido sin aglomeraciones: Duque

El presidente Iván Duque participó en una eucaristía en memoria de los 100.000 colombianos que fallecieron a causa del COVID-19 y les envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

El mandatario también advirtió que las aglomeraciones “son el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se disipe exponencialmente”.

“Es triste decirlo, pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas seis o siete semanas. Y es triste ponerlo en esta perspectiva, las muertes prevenibles de las últimas seis o siete semanas superan las muertes de los primeros cinco meses de la pandemia”, dijo desde la Casa de Nariño.

Y aclaró que, aunque la protesta es un derecho fundamental y “es entendible”, advirtió que en este contexto no hay necesidad de manifestarse promoviendo el crecimiento exponencial de los contagios y muertes.

Finalmente, dijo que debido a rezagos de días acumulados el país ahora podría registrar más de 600 fallecimientos diarios.

“Tenemos que hacernos una reflexión sobre la responsabilidad individual en el marco de los derechos y libertades colectivas”, concluyó.

Gobierno autoriza que congresistas sean vacunados

Durante sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes, el presidente de la Corporación, Germán Blanco, confirmó que el Gobierno dio vía libre a que se vacune a los congresistas.

"Acaba de haber Consejo de ministros y acaba de autorizar el presidente de la República la vacunación de los parlamentarios que no se hayan vacunado a la fecha", aseguró el congresista.

En los próximos días se conocerán los detalles de esa vacunación, que habían pedido varios congresistas de la República.

Una vez vacunados, los parlamentarios volverían a sesiones presenciales a partir del 20 de julio, cuando inicia una nueva legislatura en el Congreso de la República.

Colombia superó la barrera de los 100.000 fallecidos por COVID-19

Colombia tuvo este lunes el peor día de la pandemia de coronavirus al sumar 648 fallecidos, un récord desde el comienzo de la crisis sanitaria, con lo cual llegó a la cifra de 100.582 muertes por la enfermedad.

La elevadísima cifra de hoy supera por casi medio centenar la marca de 599 muertes registrada los pasados 15 y 20 de junio en medio de un tercer pico altamente mortífero y que se prolonga por casi tres meses.

Los contagios de este lunes fueron 23.239, cifra inferior a la de los últimos días, pero aun así el acumulado de casos positivos ascendió a 3.968.405.

Las cifras no ceden desde mediados de abril y en lo que va de junio, cuando el país ha tenido las cifras más altas de infecciones y muertes, las autoridades sanitarias han contabilizado más de 550.000 casos y casi 12.000 fallecidos, es decir, en junio han muerto más de 20 personas cada hora.

Bogotá registró un tercio de las 648 muertes reportadas hoy (de las cuales 584 ocurrieron en días anteriores), y sigue siendo la más afectada por esta tercera ola con un récord 200 fallecimientos este lunes, aunque bajaron ligeramente los contagios, que fueron 7.584.

Después de Bogotá, Antioquia fue hoy el departamento con más muertes (79), seguido de Santander (72), Meta (31), Boyacá (28), Nariño (27), Casanare (23) y Córdoba (20).

Organizaciones piden justicia por homicidio del joven Santiago Ochoa en Tuluá

El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) rechazó el asesinato y decapitación del joven Santiago Ochoa, de quien fue encontrada su cabeza en una bolsa en el corregimiento de Aguaclara luego de ser dejada por un hombre quien se transportaba en motocicleta.

De acuerdo con esa organización que ha monitoreado la situación de derechos humanos en las manifestaciones Ochoa hacía parte de la primera línea de Tuluá, por tanto, pidieron justicia para ese crimen.

"Exigimos a las autoridades colombianas investigar prontamente lo sucedido con este joven. No puede ser que la impunidad que durante tanto tiempo ha reinado en Colombia se mantenga y se silencie este hecho, queremos que la vida sea respetada”, así lo indicó Luz Marina Hache, representante de esa plataforma de derechos humanos.

Hache también expresó que es inaceptable que en Colombia continúe el sufrimiento de "madres que lloren el asesinato de sus hijos".

Mindefensa desmiente responsabilidad de Policía en muerte de joven en Tuluá

El ministro de la Defensa, Diego Molano, calificó como irresponsables a quienes según él intentan vincular al Esmad en el desmembramiento de un joven durante el fin de semana en el departamento del Valle del Cauca.

Según el ministro, en los últimos días el Esmad de la Policía no ha hecho procedimientos en la zona como se ha querido insinuar a través de redes sociales.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, la Policía y Fiscalía se encuentran investigando los hechos con el fin de tener más detalles de los responsables de estos hechos ocurridos en el municipio de Tuluá.

La Policía, tras conocer esta información, confirmó que se ofreció una recompensa que permita dar con los responsables.

Plataformas rechazaron nuevo hundimiento del proyecto de ley de "renta básica"

Plataformas de derechos humanos como el Colectivo José Alvear Restrepo o Viva Ciudadanía rechazaron que el proyecto de ley que propende por la llamada "renta básica" ni siquiera haya dado su primer debate en el congreso y no se haya logrado acordar un texto definitivo para debatirlo, lo cual llevó a que se archivara nuevamente en el congreso de la república.

De acuerdo con voceros como Alirio Uribe, es preocupante que ocho iniciativas de ese estilo que buscan entregar un subsidio de hasta un salario mínimo a por lo menos 7 millones de hogares afectados por la pandemia, haya sido hundido nuevamente.

"Hay por lo menos 7 millones de familias que no tienen ingresos, hay necesidad de reactivar la producción, que haya más consumo, al haber más consumo más productividad y más empleos. Para nosotros es muy triste sentir que este gobierno y este congreso no da salidas a esta problemática social", manifestó Uribe al ser consultado por La W.

Según Alirio Uribe, concertarán con otros impulsores de ese proyecto de ley para definir si se presenta de nuevo en la próxima legislatura el 20 de julio.

Piden objetar proyecto para que madres paguen penas con trabajo comunitario

La bancada de senadores del Centro Democrático le pidió al presidente Iván Duque objetar un proyecto con el que se busca que las madres cabeza de familia puedan pagar sus penas con trabajo comunitario.

El partido del expresidente Álvaro Uribe "utilizar este mecanismo para sustituir la pena de delitos como el hurto calificado, hurto agravado, el tráfico internacional, el tráfico doméstico y el microtráfico (...) es instrumentalizar a las mujeres vulnerables y sus familias en contra de la legalidad y de toda la sociedad".

Para los congresistas, este proyecto "legaliza el microtráfico y otros delitos calificados y agravados", por lo que pidieron que no entre a la vida jurídica.

El senador Rodrigo Lara aseguró que el proyecto no promueve la impunidad y se mostró extrañado porque el partido de Gobierno apoyó en todos los debates está iniciativa.

"No tiene sentido a una mujer que ha cometido un delito por primera vez meterla a la cárcel y tenerla separadas de sus hijos, por un delito menor y sin violencia", aseguró.

"No se debe satanizar ni estigmatizar ningún alimento:" ANDI

La Cámara de Alimentos de la ANDI reiteró que apoya la creación de un modelo de etiquetado frontal de alimentos para los consumidores colombianos en el que no se satanicen determinados tipos de alimentos. Reiteró que no se debe alarmar o estigmatizar ningún alimento; por el contrario, "se debe buscar proveer la mejor información para que el consumidor pueda seleccionar los productos de manera clara y transparente, comprendiendo mejor su contenido nutricional".

El gremio indicó que en la resolución 810 de junio de 2021 expedida por el Gobierno Nacional, sobre etiquetado de los alimentos, se incluye, entre otros: formas y tamaños de los sellos de advertencia, límites de nutrientes por cada 100 gramos a partir de los cuales se determina “alto en”, mayor tamaño y simplificación de tabla nutricional, limitaciones a las declaraciones en salud y nutricionales, cambios en los referentes de fortificación, cambios en el tamaño de las porciones, entre otros.

Y que en la construcción de la misma, que comenzó en 2019, el Ministerio de Salud realizó consultas públicas, tanto nacionales como internacionales donde analizaron 3.789 comentarios de 102 personas jurídicas y 11 personas naturales. "Finalmente, esta norma tuvo concepto favorable de abogacía de la competencia por la Superintendencia de Industria y Comercio y del Departamento Administrativo de Función Pública. La Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI participó con más de 200 comentarios donde aportaron evidencia técnica, referentes internacionales y buenas prácticas", resaltó la Cámara.

El gremio manifestó su apoyo a la implementación del etiquetado nutricional y recordó que en las dietas variadas hay espacio para el consumo de todos los alimentos en porciones y frecuencias adecuadas, "además de que la educación es la mejor alternativa para luchar contra estas, dado que sus orígenes son multifactoriales y que más allá de la alimentación, hay otros factores como el sedentarismo que pueden provocarlas".

“No sé si estoy preparada”: Ingrid Betancourt sobre cara a cara con sus captores

Ingrid Betancourt, representante de víctimas, llegó a Colombia para reunirse con diversos sectores y buscar salidas a la crisis que atraviesa al país. Además, tendrá un encuentro con sus victimarios en la Comisión de la Verdad, para hablar sobre su secuestro a manos de las FARC.

“No sé si estoy preparada, lo veremos el miércoles, es la primera vez que voy a verlos cara a cara después de que me liberaron los militares en la Operación Jaque, que me subí en ese helicóptero. Todavía estoy como debatiendo los sentimientos al interior mío”, dijo.

Betancourt agregó que su interés “es hacer una aproximación muy tranquila” y destacó que tiene claro lo que está esperando de los excombatientes.

“Quisiera ver un tránsito de una posición de los antiguos miembros del secretariado que ha sido dogmática, ideológica, de justificación, espero que ellos hayan sentido el clamor de todos nosotros en el sentido de que ahora lo que queremos es ver el alma de ellos, si la tienen; el corazón, si lo hay, y que podamos encontrarnos como seres humanos y reflexionar en eso que sucedió, cómo fueron capaces de hacer lo que hicieron”, cuestionó.

Así lo expresó tras reunirse con el presidente Iván Duque a quien le entregó una propuesta, sobre la que no dio detalles, para fortalecer el diálogo y reducir la violencia.

“Una de las cosas que me preocupa muchísimo, y se lo mencioné el presidente Duque, es que nuestros muchachos, nuestra juventud en particular, la juventud pobre de Colombia es considerada como un delincuente por el hecho de ser pobre y joven. De eso tenemos que salir, las personas que están protestando no son terroristas, no son vándalos, tenemos que respetar sus propuestas”, señaló.

Uribe debería ir a la Comisión de la Verdad: exnegociador Humberto de la Calle

Durante una charla llamada "conversatorio sobre justicia transicional" en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el exnegociador de paz con las Farc Humberto de la Calle le hizo un llamado al expresidente de la república Álvaro Uribe para que cuente su verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales presentadas durante su gobierno.

"Un ciudadano no debería estar sencillamente tomándose la libertad de decir no asisto a una institución porque esa institución no me gusta o no es armónica con mis principios. Uribe debería ir a la Comisión de la Verdad a hacer la narrativa que corresponda según su leal saber y entender" expresó de la Calle.

El excandidato presidencial además se refirió a la asistencia del expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad para pronunciarse sobre los falsos positivos. De la Calle señaló que la presencia de Santos a relatar su versión en relación con las ejecuciones extrajudiciales fue "digna de aplaudir".

"A mí me parece que la actuación del doctor Santos es digna de aplauso, de presentar un recuento de cómo se fueron desarrollando los descubrimientos alrededor de ese fenómeno macabro y pedir perdón y mostrar profunda empatía con las víctimas", señaló de la Calle.

El exnegociador de paz con las Farc adicionalmente indicó que la comunidad internacional ha sido fundamental para mantener a flote el Acuerdo de Paz.

Tribunal vuelve a dar vía libre para audiencia a favor de Uribe

La alta corporación rechazó el recurso de queja interpuesto por el exfiscal Eduardo Montealegre contra la decisión de no aplazar la audiencia de preclusión a favor de Álvaro Uribe Vélez.

Hace una semana, las víctimas habían solicitado que no se programe fecha para llevar a cabo la audiencia de solicitud de preclusión a favor de Uribe hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resuelva la acción de tutela interpuesta por el abogado Miguel Ángel del Río contra el Tribunal Superior de Bogotá, corporación que revocó el reconocimiento de víctimas que este despacho efectuó en favor de Deyanira Gómez (expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve).

"Visto el informe secretarial que antecede, se advierte que, una vez resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal, no emerge obstáculo alguno para adelantar la audiencia de solicitud de preclusión de la acción penal, y menos aún para programarla. Cosa distinta ocurriría si la honorable Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción constitucional, ordenara la suspensión o no programación de la audiencia. En consecuencia, se niega la petición", señalaron los magistrados.

Ahora el tribunal rechazó el recurso de queja interpuesto por el exfiscal contra la decisión.

Cabe recordar que la Fiscalía anunció que solicitará preclusión de la investigación que se adelantaba por supuesta manipulación de testigos.

Juez que llevaba caso de Santiago Murillo entrega el proceso y se declara impedido

En las últimas horas se conoció que el mayor René Mauricio Monroy Bernal, juez penal militar que llevaba el caso del joven Santiago Murillo, quien murió por un impacto de bala en medio de las movilizaciones en la ciudad de Ibagué, se declaró impedido para continuar con el proceso que avanzaba en su despacho.

Según indica el juez penal militar su impedimento se debe a que el pasado 10 de junio la Fiscalía le informó de una indagación preliminar en su contra, además de una inspección del ente investigador, por lo que indica debe avanzar en su defensa frente al proceso que se le adelanta.

Dicha indagación indica que el mayor podría afectar la objetividad que como juez se debe tener, por lo que hizo el traslado del expediente al Tribunal Superior Militar y de Policía para que sean ellos los que determinen la aceptación de su impedimento.

Recordemos que este juez ordenó la captura de dos uniformados de la Policía por este mismo hecho y posteriormente los dejo en libertad.

Se espera que la Corte constitucional decida en los próximos días quién debe llevar competencia del proceso, pues se discute si es la justicia penal militar o un juez ordinario el que adelante el caso del joven.

Condenado joven universitario por el asesinato de su exnovia

Un juez condenó a treinta y ocho años de prisión a Carlos Andrés Sandoval Villamizar, acusado de asesinar a su exnovia Natalia Fernández de 22 años.

El joven confesó haber asesinado a su exnovia después de enterarse que esta tenía une nueva pareja sentimental.

Los hechos se registraron el 13 de octubre de 2020, en el barrio Primavera, en Villavicencio, Meta, cuando Carlos Andrés, estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de los Llanos (Unillanos), buscó a Natalia, estudiante de ingeniería de sistemas de la misma universidad y la golpeó y asfixió.

“Hoy hace 8 meses tuvimos que entregar el cuerpo que le fue prestado a nuestra Natalia a la tierra, ese día su cuerpo descansó y con él se sembró esa semilla que dará frutos, porque estamos multiplicando sus enseñanzas, su bello legado de amor, sabemos que la cosecha será hermosa”. señaló la hermana de la víctima en redes sociales.

Juez llama la atención a abogados de César Velásquez y Edmundo del Castillo

Un juez de Bogotá hizo un llamado de atención a los abogados de César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño y exsecretario jurídico del expresidente Uribe Vélez, acusados por el supuesto plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en el año 2007.

Según el funcionario judicial, ninguno de los dos defensores tuvo listos a sus testigos para poder avanzar en el juicio que se sigue contra los exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Para el juez algunos defensores consideran que su actividad en el proceso es la de obstruir y no la de construir.

“Por última oportunidad, esta judicatura inste, y así lo comunicará al Consejo Superior de la Judicatura, a los señores defensores que no se admitirá expresiones tales como: yo cite solamente a dos testigos y el despacho deba atenerse a ello”, señaló el juez.

El juez aplazó la audiencia de juicio para este martes 22 de junio.

Un joven murió durante las protestas del sur de Bogotá

Durante este lunes se registró una nueva jornada de protestas en Bogotá, esta vez en el barrio Yomasa, en la localidad de Usme, sur de la capital.

Durante la intervención del Esmad y los enfrentamientos con los manifestantes resultó herido un joven identificado por la comunidad como Jaime Fandiño. Posteriormente falleció.

De acuerdo con información preliminar, el joven habría sido impactado en el pecho por una granada de gas lacrimógeno de las que usa el Esmad y tuvo que ser trasladado al CAI de Santa Librada a donde llegó sin signos vitales.

Formulan pliego de cargos contra Anderson Salvador Bernal, exalcalde de Orocué

Según la entidad, el exmandatario no habría invertido el 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del el Plan de Desarrollo Local. De los 14 mil millones de pesos asignados por el Gobierno Nacional, al menos 140 millones debían ser ejecutados en inversión ambiental.

La investigación determinó que durante 2016 solo se habrían ejecutado 55 millones y en 2017 no se llevó a cabo ninguna inversión en programas ambientales, regulados en el Decreto 953 de 2013.

En el 2020, la Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación contra el exalcalde de Orocué, cuatro secretarios, tres secretarios de la Gobernación, y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018.

La entidad recibió denuncias sobre el contrato de obra No. 185 del 26 de abril de 2018, celebrado por la Alcaldía del municipio, el cual tenía por objeto era el mejoramiento de la vía secundaría desde "el puente sobre el caño San Miguel hasta el puente sobre el caño El Duya", por un valor de 34 mil millones de pesos.

Así mismo, la Procuraduría abrió indagación sobre el contrato de consultoría No. 1107 del 18 de junio de 2018 celebrado por la Gobernación del Casanare con la Unión Temporal Intervía Orocué 2018. El contrato tiene como objeto hacer una interventoría ambiental, administrativa, técnica, contable, jurídica y financiera al mejoramiento de la vía de entrada al municipio.