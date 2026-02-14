Amanezca bien informado con La W este 22 de febrero. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

Iván Cepeda acusa al alto comisionado de Paz de filtrar información de negociación con el ELN

El senador Iván Cepeda envió una carta al comisionado de Paz, Miguel Ceballos en la que rechaza que el alto funcionarios del Gobierno estaría filtrando documentos de la reserva sobre el inicio de las conversaciones de paz con el ELN que adelantó el expresidente Juan Manuel Santos, quien ahora es cuestionado por otorgar permisos para el desplazamiento hacia Cuba del jefe de esa guerrilla, alias 'Gabino'.

"Se conoce a través de la prensa que por medio de documentos que están a su cargo y sobre los que debe pesar reserva, se despliega un nuevo ataque contra los esfuerzos de paz que se hicieron en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para lograr un acuerdo con la guerrilla del ELN", señala el documento.

Santos está dispuesto a contarle a la JEP sus actuaciones frente a los falsos positivos

Después de que la Jurisdicción Especial de Paz presentara un informe sobre los falsos positivos entre 2002 y 2008, el expresidente Juan Manuel Santos dijo, en su cuenta de Twitter, estar dispuesto a contarle a la justicia transicional cuáles fueron sus actuaciones como ministro de Defensa para enfrentar esos delitos.

"Gracias al acuerdo de paz se está conociendo la verdad sobre el conflicto. Desde el año pasado me puse a disposición de la justicia transicional para contarles, entre otras cosas, cómo investigamos, destapamos y acabamos con ese horror de los falsos positivos", trinó.

General Zapateiro aseguró que no trató a la JEP de “víboras venenosas”

El comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, ha intentado apaciguar la polémica por un trino que fue interpretado como un ataque a los miembros de la JEP.

En un hilo publicado en su cuenta de twitter aseguró que la Jurisdicción especial para la Paz no era el objeto de sus críticas, sino los grupos al margen de la ley. “Los grupos armados organizados, como el ELN, Caparros, Clan del Golfo, Pelusos y grupos armados organizados residuales, así como el narcotráfico y las economías ilícitas, son las víboras venenosas y perversas que lamentablemente en lo corrido del año han ocasionado asesinatos de colombianos y han afectado a 35 familias de nuestros militares, asesinados o heridos, en cumplimiento de la misión. También el enemigo silencioso, el COVID-19, que ha cobrado la vida de miles de ciudadanos”, aclaró.

Van 39.827 vacunas contra el coronavirus aplicadas en Colombia

De las 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer que ya fueron recibidas, Colombia ha aplicado 39.827 a trabajadores de la salud de la primera línea de atención de la covid-19. Cabe recordar que para completar la inmunización se debe aplicar una segunda dosis dentro de 30 días.

Para la semana que comienza, el cronograma es el siguiente:

Lunes 22 de febrero: Villavicencio, Yopal, Florencia, Arauca, Quibdó, Mocoa

Martes 23 de febrero: Puerto Carreño, Inírida, Santa Marte, San Andrés y San José de Guaviare

Colombia registra 4.244 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 58.834

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.226.262 casos de COVID-19, con 4.244 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 58.834, con 149 fallecidos en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.120.366. Se procesaron 48.509 pruebas (PCR: 28.426 y Antígenos: 20.083).

Roberto Prieto tendrá que responder por lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación citará a una nueva imputación de cargos al exgerente de campaña del expresidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, por el delito de lavado de activos.

Según la Fiscalía, Prieto habría legalizado recursos provenientes de un subcontrato de Odebrecht firmado en el 2015 que, al parecer, fue ficticio.

Fiscalía imputará cargos al expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade

El exfuncionario tendrá que responder por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por las presuntas irregularidades en la adjudicación del otrosí número 2 para la construcción de un puente entre Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar) a la Concesionaria Yuma.

Andrade ya responde por las irregularidades en la adjudicación del otrosí número 6 para la vía Ocaña-Gamarra.

Condenado oficial en retiro por actos de corrupción

La Fiscalía General de la Nación demostró que el coronel en retiro Roberto Dussan Mejía, en su condición de director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos Orientales, hizo parte de una red ilegal conformada por militares en retiro, abogados, contratistas y funcionarios públicos, que direccionó ilícitamente 3 contratos.

Hay indicios de irregularidades en otros 40 contratos.

Uribe propone una reforma integral para "aliviar a la clase media del país"

A través de sus redes sociales, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, compartió un video en donde habla de su iniciativa de reforma integral que contempla una serie de propuestas en diferentes aspectos para afrontar la crisis del COVID-19 en el país.

Según el expresidente, “hay desespero por la pobreza, por la pérdida de empleo y de porcentaje de ingresos de clase media. Las buenas decisiones del Gobierno necesitan ampliaciones. Se requieren recursos de crédito con urgencia”.

Unión Europea nombró a Francisco Vera como embajador de Buena Voluntad

La embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, expresó, a través de un comunicado, que el niño ambientalista de 11 años, Francisco Vera, fue nombrado embajador de Buena Voluntad.

“Conocer a Francisco es un privilegio y una alegría. Hemos seguido de cerca sus iniciativas que dan esperanza en un momento como este, donde podemos repensar y reconstruir un crecimiento sostenible, centrado en el uso de tecnologías verdes y en el respeto por la naturaleza con el compromiso de no dejar a nadie atrás”, dijo Llombart.

Se levantó la medida de pico y cédula en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de las 00 horas de este sábado 20 de febrero se levanta la medida de pico y cédula en toda la ciudad de Bogotá.

Además, se amplía la hora de cierre para los establecimientos del sector gastronómico de las 11:00 p.m. a las 12 de la noche. De igual forma, la Alcaldía de Bogotá propone que las peluquerías puedan funcionar entre las 5 a.m. y las 11 p.m.

Fue hallado el cadáver de Silvano Oblitas Cántaro, el peruano que fue lanzado desde un puente

En el sector de Mojarras, Mercaderes, encontraron el cadáver de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, el peruano de 19 años que fue lanzado desde un puente.

Hay que recordar que a mediados de febrero se viralizó una filmación en las redes sociales, donde se observaba a un muchacho recostado en la baranda de cemento de un puente vehicular. Después de ello se aprecia que está rodeado por al menos otras tres personas, que en actitud intimidante le preguntan de dónde es y le piden que hable duro, para la grabación.

Fue judicializado el responsable de crimen de un reincorporado en Putumayo

A la estructura disidente conocida como Frente Primero, de la cual haría parte el investigado, se le atribuyen 21 afectaciones contra excombatientes, familiares y civiles, cometidas en tres departamentos desde abril de 2018 hasta marzo de 2020.

Un juez de control de garantías de Puerto Guzmán (Putumayo) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Deiver Prada Gómez, alias ‘Morocho’, con base en los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir agravado.

Autoridades realizaron gigantesca intervención judicial y operativa contra la deforestación en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete

10 personas fueron capturadas, 3 de ellas por orden judicial, por su presunta participación en la tala indiscriminada de bosque en esta área de especial protección forestal de la Amazonía colombiana.

En reuniones sostenidas en el transcurso de la semana en Caquetá, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y los comandantes de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en esa zona del país, ultimaron los detalles de una de las más grandes intervenciones judiciales y operativas en defensa de los recursos naturales en la Amazonía colombiana.

Capturaron a Cecilio Vera, precandidato a la Alcaldía de Bucaramanga

En un operativo de la Policía y Sijín fue capturado Cecilio Vera o más conocido como ‘Gigio’, y 10 personas más que, al parecer, están involucrados en el porte ilegal de armas, concierto para delinquir y hurto.

La información preliminar es que "Gigio" pertenecía a una banda delincuencial que se denomina los ‘Chulos’, dedicada a hacer fleteos. Vera tiene más 30 años creando empresas como Electro Vera, ElectroIndisdustrial, entre otras.

Fueron asegurados tres hombres que estarían implicados en hurtos cometidos en buses del SITP

Ante un juez con función de control de garantías, un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Dirección Seccional de Bogotá presentó a tres hombres señalados de realizar robos en buses del Sistema de Transporte Público Integrado – SITP en Bogotá.

Estas personas harían parte de los ‘Los Azulejos’, un grupo delincuencial que delinquía en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la ciudad. Al parecer, se subían a los vehículos para hurtar a los pasajeros, intimidándolos con armas de fuego y armas blancas.