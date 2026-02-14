Amanezca bien informado con La W este 22 de abril. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

La llegada de 549.900 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y la renuncia de Álvaro Hernán Prada al Congreso son algunas de las noticias de este jueves 22 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Pfizer no venderá vacunas contra el COVID-19 a privados

A través de un comunicado, la farmacéutica Pfizer informó que por ahora no venderá vacunas a empresas privadas, solo realizará acuerdos bilaterales con los gobiernos. La farmacéutica argumenta que esta decisión se toma “para asegurar la equidad en el acceso a su vacuna durante esta etapa de emergencia global”.

La compañía afirma que reconoce el rol del sector privado en la mitigación del impacto de la pandemia, por eso, cuando sea pertinente, informará a las partes interesadas una vez se den las condiciones necesarias para poder ampliar sus opciones de suministro.

Llegaron a Colombia 549.900 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer

Este miércoles llegaron al país 549.900 nuevas dosis de vacunas de Pfizer contra el COVID-19. Con este nuevo lote, el país ha recibido en total 5.615.184 dosis de vacunas contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac y Astrazeneca.

Se espera que la próxima semana llegue un lote con 551.000 dosis de vacunas de Pfizer. Además, se esperan un millón de dosis de vacunas de Sinovac para el próximo martes 27 de abril, con las cuales, comenzarán a cubrir las segundas dosis que han sufrido retrasos.

Por otro lado, se espera otro millón de dosis de Sinovac para el 2 de mayo y otras 2.500.000 dosis en la semana cinco del mes de mayo, pendientes de confirmación de la fecha exacta de llegada. Por último, con la llegada de 200.000 dosis de AstraZeneca, el Gobierno espera completar 14 millones de vacunas recibidas para el mes de mayo.

Muchas veces estamos expuestos a tener retrasos o una brecha: Duque sobre vacunas

El presidente Iván Duque reconoció que en algunos lugares del país han tenido limitaciones en las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero aclaró que el biológico no está en riesgo si a una persona le tienen que reasignar su cita. Y agregó que a pesar de las dificultades “todo el equipo de vacunación del país está trabajando intensamente”.

“Estamos, desafortunadamente, muchas veces expuestos a que tengamos de pronto algún retraso, o una especie de brecha, porque se aplicaron como primeras dosis segundas dosis en algunos lugares, con buena intención porque además llegaban personas mayores de edad que de pronto no habían sido llamados y llegaron espontáneamente”, dijo.

Colombia registra 17.212 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 69.596

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.701.313 casos de COVID-19, con 17.212 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 69.596, con 419 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.521.944. Se procesaron 74.113 pruebas (PCR: 50.633 y Antígenos: 23.480).

Con demanda buscan tumbar decreto que abre la puerta al regreso del glifosato

El Colectivo Orlando Fals Borda y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (Redhpana) interpusieron una acción de nulidad por inconstitucional en contra del decreto 380 del 2021 con el que el gobierno reglamentó los parámetros para el programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato (Pecig), paso fundamental para el regreso de la aspersión aérea.

De acuerdo con los demandantes son cuatro puntos por los que el decreto debe caerse: primero porque a su juicio es contrario a la constitución, señalan además falta de competencia del Ministerio de Justicia para reglamentar un asunto ambiental como ese, indican que se incumple el Programa de Sustitución Voluntaria (PNIS) y que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, firmó el decreto estando impedido.

Se hunde proyecto que buscaba prohibir el uso del glifosato

La Comisión Quinta del Senado de la República hundió el proyecto de ley que pretendía prohibir el uso del glifosato en la lucha contra las drogas en el país.

El Gobierno logró el apoyo de 8 votos mientras que la oposición solo contó con 5 votos, lo que generó que se archivara la iniciativa.

Gobierno y Consejo Gremial Nacional intercambiaron opiniones sobre la reforma tributaria

W Radio pudo establecer en primicia que en la tarde de este miércoles el Consejo Gremial Nacional, donde se encuentran los gremios económicos más importantes del país, adelantó una reunión con el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez; el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz; quien de paso según las fuentes consultadas es el funcionario que sirvió de puente para lograr que se diera el diálogo entre los empresarios y el Gobierno.

Álvaro Hernán Prada renunció al Congreso de la República

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada presentó su renuncia al Congreso de la República, en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco.

El congresista, que es investigado por la Corte Suprema de Justicia por una supuesta manipulación de testigos, en un caso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe, dijo ser víctima de "injusta acusación (...) que busca enlodar al expresidente".

Es urgente proteger la vida: ONU sobre asesinato de líderes y excombatientes de las Farc

En su informe trimestral, el representante de la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, remarcó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la difícil situación de orden público que afronta el país en varios departamentos.

El jefe de Misión señaló con preocupación que siguen elevándose los asesinatos de excombatientes de las Farc, donde el número llegó a 266 luego de la firma del Acuerdo de Paz. También expresó su inquietud por el entorno de violencia que deben afrontar los defensores de derechos humanos mencionando particularmente el caso de la gobernadora indígena Sandra Peña, asesinada este martes en el Cauca.

Canciller pide a ONU considerar disidencias Farc como un incumplimiento de la exguerrilla

La canciller Claudia Blum intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU luego de que el jefe de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz, presentara su informe trimestral sobre la implementación.

Durante su intervención, Blum calificó como un incumplimiento de las antiguas Farc la existencia de desertores y reiteró el pedido para que la ONU extienda su mandato y verifique las sanciones que aplique la JEP.

Fue condenado Ramón Isaza alias ‘El Viejo’

Alias ‘El viejo’ fue señalado de los delitos de secuestro simple agravado, trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, tratos inhumanos y degradantes, constreñimiento ilegal, tortura en persona protegida y lesiones en persona protegida.

Otro de los cargos imputados fueron los de homicidio en persona protegida en grado de tentativa y esclavitud sexual en persona protegida, desplazamiento forzado de población civil, toma de rehenes, apropiación de bienes protegidos, extorsión y reclutamiento Ilícito de menores.

Gustavo Petro criticó decisión del CNE de entregar personería a partido de Robledo

“Esta es la demostración de la inmensa parcialidad política del Consejo Nacional Electoral que va a dirigir las elecciones. Le negaron la personería jurídica a Colombia Humana con ocho millones de votos, bancada en el Senado y los concejos y le dieron personería a Dignidad”, dijo.

Más de dos millones de comparendos se han impuesto en Colombia durante pandemia

La Policía confirmó que en el primer día de toque de queda en el país se impusieron más de 4.917 comparendos por no acatar las medidas interpuestas por el Gobierno Nacional en medio del tercer pico de la pandemia por COVID-19.

Según indican las autoridades, en lo corrido del año han sido aplicadas 662.391 comparendos y solamente en abril 54.893.

Avianca anunció cambios en varios de sus puestos ejecutivos

Este miércoles, Avianca dio a conocer los cambios que implementó en varios de sus puestos directos, empezando por María Carolina Cortés que fue nombrada Vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas de Avianca Holdings y reportará directamente al CEO de la compañía, Anko van der Werff.

Según informó la misma aerolínea, Cortés será la encargada de liderar la comunicación interna y externa, además de la estrategia de relacionamiento y reputación de la compañía.

Autoridades recuperan armas hurtadas en el Hospital Militar Central

La Armada Nacional confirmó que en coordinación con la Fiscalía y la Policía lograron recuperar la totalidad de las armas hurtadas del armerillo del Hospital Militar Central, en Bogotá, durante esta madrugada aparentemente por un auxiliar que prestaba su servicio militar.

De acuerdo con las autoridades, la operación que se desarrolló en el sur de la ciudad por efectivos de la Institución Naval y de la Sijín de la Policía Nacional, permitió la recuperación total del armamento hurtado.

Taxistas protestaron contra la reforma tributaria en Bogotá

En Bogotá los conductores de taxi salieron a protestar en contra de la reforma tributaria anunciada por el Gobierno Nacional.

Los taxistas iniciaron su recorrido desde la Universidad Nacional, donde tomaron la calle 26 hacia el occidente mediante el denominado ‘plan tortuga’.

EPM dice que actuales contratistas seguirán al frente de Hidroituango

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, confirmó que los actuales constructores de Hidroituango seguirán al frente de las obras pese a la decisión de la Contraloría General de la República de ordenar el embargo de las cuentas de la empresa integral y según le confirmó a W Radio el ente de control, esa misma orden se ejecutará a varios de los contratistas del proyecto.

El funcionario explicó que durante la mañana de este miércoles 21 de abril sostuvo reuniones con su equipo de trabajo para evaluar la situación, sin embargo, como solo se conoce información preliminar sobre la situación, se tomaron decisiones con base a eso.

Alcalde de Cartagena denuncia supuesto sabotaje de operador de recaudo de Transcaribe

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe, el alcalde William Dua denunció este miércoles que detrás de la falta de puntos de recarga de tarjetas para acceder al sistema hay un supuesto saboteo por parte del consorcio Colcard, integrado por las firmas Dataprom y Smartmatic, encargado del recaudo, y de su representante Nixon Navarro.

Dau señaló en una rueda de prensa que Navarro les habría impedido a los transportadores de valores acceder a las taquillas de las estaciones de Transcaribe e, incluso, denunció que el representante de Colcard “habría transportado el dinero del recaudo del sábado en su carro personal”.

Se cumple un mes de la emergencia sanitaria en Arauquita por llegada de desplazados

La emergencia en el municipio de Arauquita ya completa un mes, luego del desplazamiento de 5.860 ciudadanos por los enfrentamientos entre las fuerzas militares venezolanas y las disidencias de las Farc, en el estado de Apure.

A propósito, el Gobierno Nacional adelanta un nuevo censo de la población afectada ya que muchos ciudadanos han regresado a Venezuela o han migrado hacia otros lugares de Colombia.

Es una esperanza para las víctimas: Unidad de Búsqueda firmó pacto en Caquetá

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos (UBPD) firmó un pacto con la Gobernación del Caquetá, la Alcaldía de Florencia, la ONU y otras autoridades con el fin de encontrar a más de 3.300 personas víctimas de desaparición forzada en ese departamento.

Para la directora de la Unidad, Luz Marina Monzón, esa alianza es una esperanza para las víctimas que preguntan por sus seres queridos y reveló que hasta la fecha han recibido 353 solicitudes de búsqueda en el Caquetá.

Anuncian $200 millones de recompensa por homicidas de gobernadora indígena en Cauca

Desde Caldono, Cauca, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato de la gobernadora del Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia, Sandra Liliana Peña Chocué.

“Las autoridades indígenas están haciendo las consultas necesarias, para desarrollar esa actividad y esa recompensa que permita tener información más certera, que en términos de días podamos esclarecer este caso”.

Alcalde de Viterbo, Caldas, está en grave estado de salud por el COVID-19

El gerente del Hospital Santa Sofía de Manizales, Carlos Alberto Piedrahíta, informó que el alcalde del municipio de Viterbo, Caldas, Jhon Mario Giraldo está en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental Santa Sofía de Manizales, en grave estado de salud por la COVID-19.

Manifestó el profesional de salud, que las fallas que posee el mandatario de los viterbeños es multiorgánica por lo que se tomó un tag de control donde se incrementó el daño en uno de sus pulmones.

Hacinamiento en cárcel Las Mercedes y centros transitorios de Montería superaría el 700%

Como deplorable calificó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, la situación en la cárcel Las Mercedes de Montería, centros transitorios de reclusión y varias estaciones de Policía en Córdoba, donde habría un hacinamiento que superaría el 700%, por lo que instó a las autoridades correspondientes a buscar alternativas urgentes.

“La situación de los internos en la cárcel Las Mercedes de Montería, centros transitorios y estaciones de Policía de Córdoba, es deplorable. El hacinamiento llega al 770%”, explicó el defensor.

Capturado alias ‘Rodrigo’ y otros tres sujetos investigados por masacres en Cauca y Huila

La Fiscalía confirmó la captura de un hombre conocido con el alias de Rodrigo, presunto cabecilla de una comisión de la estructura Dagoberto Ramos, y otros tres individuos, investigados por hechos de violencia en Cauca y Huila.

Darién Rodrigo Tumbo Cuetetuco, alias Rodrigo, era según las autoridades el máximo cabecilla de un grupo implicado en las recientes masacres ocurridas en los municipios de Inzá, Cauca, y La Plata, Huila.

A la cárcel presunto responsable de atentado criminal contra exparamilitar ‘Monoleche’

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Montería, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Carlos Andrés Buelvas Torcedilla, alias Carlos, como presunto responsable de la tentativa de homicidio de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Advierten sobre llegada de 600 indígenas a la ciudad de Montería

Temiendo que la llegada de un grupo de indígenas a la capital de Córdoba se convierta en un foco de contagio y que afecte la criticidad de la ciudad, el alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia Sanin, pidió a las autoridades correspondientes, atender las demandas de esta población que procede del municipio de Tierralta y se han venido ubicando en el parque Simón Bolívar, durante este 20 de abril.

Dos policías resultaron heridos por ataque con explosivos en Tibú, Norte de Santander

Integrantes de la Policía Nacional que realizaba registros de control y patrullaje, fueron objeto de la activación de un artefacto explosivo, el hecho se registró en el sector Puente Amarillo vía que conduce al municipio de El Tarra a un kilómetro del casco urbano del Tibú.

Los dos patrulleros lesionados fueron identificados como José Ovalles Peñaranda y Andrés Alexander Rodríguez Vargas, quienes registran lesiones producidas por esquirlas en extremidades inferiores.

Autoridades desarticulan la organización delincuencial ‘Los Tierreros’ en el Tolima

La Policía del Tolima confirmó que se logró la desarticulación de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Tierreros’ que operaba en varios municipios del departamento.

Esta organización con dos años de trayectoria era liderada desde Rovira por un sujeto conocido como ‘Pincher o el Paisa’, quien tendría a su servicio varias personas, entre ellas, ‘Chucho’ en Rovira, ‘Gato o viejo’ en Ibagué, ‘Loco malo’, ‘La mona o la Gorda’ y ‘La morocha’ en el Espinal, quienes coordinaban la comercialización y transporte de los estupefacientes a los municipios.

Buque anclado en Santa Marta perdió 473 toneladas del combustible que transportaba

La Personería Delegada para Asuntos Ambientales informó que el buque Nissi Commander I, anclado en la bahía de Santa Marta desde el 4 de enero, en un solo mes perdió 473 toneladas de un hidrocarburo altamente peligroso que contenía como carga. Se trata del IFO 380, un combustible líquido y explosivo que resulta de la mezcla de combustibles refinados y residuales.

American Airlines sigue fortaleciendo su operación en Colombia

American Airlines informó que aumentará su operación en Pereira y Barranquilla a partir del próximo 3 de junio, de esta manera, las nuevas frecuencias de la aerolínea se sumarán al crecimiento récord que ha presentado este año en el país, logrando un incremento del 145% en sillas disponibles, comparado con el 2019.