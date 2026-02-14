Amanezca bien informado con La W este 20 de enero. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

Contraloría y Procuraduría inician seguimiento a plan de vacunación

El contralor general, Felipe Córdoba, se reunió este martes en la mañana con la procuradora general, Margarita Cabello, para acordar un trabajo conjunto de seguimiento al Plan de Vacunación del Gobierno contra el COVID-19.

“En esta mesa que se ha integrado hoy se hará seguimiento y vigilancia permanente a los recursos involucrados y al componente territorial, para poder establecer quién, cómo, cuándo y dónde se va a hacer entrega de las vacunas”, indicó Córdoba.

“Acá tenemos que tener un poco de paciencia en la vacunación”: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que, en todo el mundo, “apenas están empezando las campañas de vacunación contra el COVID-19” y que el Gobierno Nacional ya tiene garantizadas las vacunas para el 70% de la población.

Así lo aseguró desde Amagá, donde inspecciona las obras del proyecto Pacífico 1 en compañía del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez.

Colombia registra 15.939 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 49.402

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.939.071 casos de COVID-19, con 15.939 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 49.402, 398 fallecidos en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 1.769.935. Se procesaron 75.867 pruebas (PCR: 45.861 y Antígenos: 30.006). Bogotá registró 5.992 nuevos contagios de coronavirus.

Ministro de Defensa está sedado e intubado por cuenta del COVID-19

La Presidencia de la República informó que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, continúa hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Militar de Bogotá, con una neumonía viral por cuenta del COVID-19.

El centro hospitalario especificó que Trujillo “se encuentra bajo efectos de sedación y relajación, con ventilación mecánico invasiva, medidas de soporte y monitoria indicadas para su condición clínica”.

Juez en Cali negó primera tutela que exigía la vacuna de la COVID-19

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que el Juez Cuarto de Familia, en la ciudad de Cali, le negó una tutela a un ciudadano que junto a su familia exigió de forma prioritaria la vacuna contra la COVID-19.

“En esta tutela se solicitó la protección a los derechos a la vida y pidió que el Ministerio de Salud lo vacunara de forma inmediata a él y a su entorno familiar, independientemente de su edad, condición y su riesgo; por lo que pidió que lo vacunara con dos vacunas que nombra de forma específica”, afirmó.

Rodrigo Londoño hizo un llamado a la cohesión del partido Farc

En su cuenta de Twitter, el presidente de la Farc, Rodrigo Londoño, aseguró que su partido está compuesto por "revolucionarios que dejaron las armas, pero no sus ideales" e hizo un llamado a que todos los militantes del partido de la rosa participen en la asamblea que marcará la hoja de ruta en este año preelectoral.

Londoño también hizo un llamado a la cohesión de la fuerza política creada a raíz del acuerdo de paz de la Habana.

Gustavo Petro pide a su militancia respetar a Ángela María Robledo

El senador Gustavo Petro, líder del movimiento político Colombia Humana, se pronunció ante las constantes críticas que está recibiendo la representante Ángela María Robledo luego de su renuncia a dicha colectividad.

Petro le pidió a su militancia respetar a la represente Ángela Robledo, aduciendo que la Colombia Humana es un sector político de paz.

Mintrabajo tendrá jurisprudencia de la Corte Suprema para solucionar conflictos laborales

A través de la firma de un acuerdo entre el ministerio del Trabajo y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se espera brindar herramientas legales y orientación jurídica a los 904 inspectores laborales del país, que son los que atienden las relaciones de trabajo en todo el territorio nacional.

Imputan cargos a policía por homicidio durante protestas en Bogotá

Por hechos ocurridos cerca al CAI Aures en Bogotá, la Fiscalía realizó audiencia de formulación de imputación contra el miembro de la Policía, José Lasso.

Lasso fue señalado por el delito de homicidio agravado como responsable de la muerte de Angie Paola Baquero de 27 años.

Procuraduría absuelve a exsecretario del Sena y a expresidenta de 4-72

En un fallo de primera instancia que precisa que declara no probados y desvirtuados los cargos formulados, la Procuraduría General de la Nación absolvió al exsecretario general del Sena, Milton Núñez Paz, y a la expresidenta de Servicios Postales Nacionales S.A. - 472, Adriana Barragán López, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato por más de $18.000 millones de pesos.

ONU expresa su apoyo al líder ambiental Francisco Vera

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó a través de su representante en Colombia Juliette de Rivero una carta al líder ambientalista Francisco Vera, víctima recientemente de amenazas a través de twitter.

En la misiva, la Alta Comisionada mostró su respaldo a la labor de Francisco.

CIDH le ordena al Estado proteger al periodista Ricardo Calderón

Por medio de una resolución, la Comisión dictó medidas cautelares y ordenó al estado colombiano proteger la vida y la integridad del periodista Ricardo Calderón, debido a los seguimientos que sufrió ante sus investigaciones relacionadas con presuntas interceptaciones ilegales y actos de corrupción en el Ejército.

Sigue frenada la demanda contra la elección del fiscal Francisco Barbosa

La Sala Plena del Consejo de Estado debe determinar si asume la competencia para decidir la demanda de nulidad contra la elección de Francisco Barbosa como fiscal General de la Nación.

Esa discusión la planteó en 2021 la magistrada Rocío Araujo, para quien la decisión la deberían tomar los 27 magistrados que conforman el Consejo de Estado y no la sección quinta.

Mamá de Sergio Urrego advierte que el caso va a prescribir por “maniobras dilatorias”

Alba Lucía Reyes, madre de Sergio Urrego -el joven que se quitó la vida en un caso de aparente acoso escolar y discriminación por su orientación sexual-, reveló que el proceso que se adelanta contra la ex rectora del colegio Gimnasio Campestre Azucena Castillo, podría prescribir el próximo mes de abril por aparentes maniobras dilatorias de la defensa.

Fue capturado alias ‘Moyo’, por la masacre de seis personas en Buenos Aires, Cauca

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, confirmó la captura de un sujeto conocido con el alias de ‘Moyo’, exintegrante de las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez en Cauca.

El mandatario destacó el resultado que lograron uniformados de la Policía y el Ejército Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, para ubicar a Jhon Fredy Caicedo Martínez.

Ofrecen $20 millones de recompensa por información sobre amenazas a líderes de El Salado

Tras el insistentes llamado a las autoridades por las reiteradas amenazas que desde el pasado lunes vienen recibiendo varios pobladores de El Salado, Bolívar, algunos de ellos líderes sociales, este martes se adelantó en la zona un consejo seguridad tras el cual la Alcaldía de El Carmen de Bolívar y la Gobernación ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones, para quien suministre información de los autores del panfleto que atemoriza a la población.

Ofrecen $50 millones por información para capturar a responsables de masacre en Tarazá

Luego de un consejo de seguridad en Tarazá, bajo cauca antioqueño, las autoridades del departamento ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de la masacre en esa zona de Antioquia.

Autoridades dan duro golpe al contrabando en todo el país

La Policía Fiscal Y Aduanera además de la Dian, lograron la incautación de más de 3.550 millones de pesos en mercancía que pretendía ser comercializada en almacenes locales comerciales y por medio de internet, con una nueva modalidad envío puerta a puerta con pago contra entrega en diferentes partes del país.

Antioquia define toque de queda para esta semana

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que habrá toque de queda para los 125 municipios del departamento, desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., todos los días de manera nocturna, desde el 20 de enero hasta el martes 26 de enero de 2021.

También se definió que habrá pico y cédula para los 10 municipios del Valle de Aburrá y los siete municipios del Valle de San Nicolás en el oriente que son Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Retiro, Guarne, El Carmen de Viboral y El Santuario.

Bicicarril de la calle 13 ahora estará a un costado de la vía

Luego de la polémica, los trancones y las manifestaciones que generó el bicicarril que había sido adecuado en el centro de la calle 13, el Distrito decidió retirarlo y reubicarlo en uno de los costados de la vía.

Es por esto que ya se inició la construcción del nuevo bicicarril temporal, que se situaría en el andén ubicado en el sector de La Playa en Fontibón.

Erosión costera arrasó con 22 viviendas y cementerio de Bahía Rada, Moñitos

Cerca de 22 viviendas y un cementerio fueron arrasados por la erosión costera que enfrenta el corregimiento de Bahía Rada del municipio de Moñitos (Córdoba). Las comunidades exigen atención inmediata por parte de los gobiernos de turno debido a que el único colegio de la zona y nueve casas más, estarían en riesgo alto.

Universidad de los Andes iniciará semestre en modalidad 100 % virtual

a Universidad de Los Andes anunció que por ahora sus clases serán completamente virtuales. Esto debido al alto número de contagios de covid-19 que se han registrado en el país tras las celebraciones de fin de año. Los directivos de la Universidad aclararon que el regreso con presencialidad o alternancia está siendo evaluado.

"Espero poder lograr el objetivo": Reinaldo Rueda como DT de Colombia

einaldo Rueda fue presentado de manera oficial este martes como nuevo técnico de la Selección Colombia. El entrenador habló en rueda de prensa sobre su sentir al volver a la 'Tricolor' nacional tras 15 años donde estuvo en el proceso rumbo a Alemania 2006.

“Agradezco por la oportunidad y espero poder lograr el objetivo”, dijo Rueda, que confirmó su cuerpo técnico. “La propuesta es que me acompañe todo el cuerpo técnico que me ha acompañado en los últimos años”.