Amanezca bien informado con La W este 2 de junio

La apertura gradual de la frontera con Venezuela y la falta de acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro son algunas de las noticias de este miércoles 2 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Colombia ordena la apertura gradual de la frontera con Venezuela

A través de un decreto, el Ministerio del Interior autorizó la apertura gradual de la frontera con Venezuela, con la condición de que se sigan aplicando las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud.

En la norma, la cartera aclara que la apertura de la frontera con Venezuela “no implicaría un aumento significativo en la probabilidad de transmisión del SARS-coV-2, dadas las dinámicas compartidas de transmisión del virus en las poblaciones en las fronteras”.

Sin embargo, impartió una serie de recomendaciones previo a la entrada en vigor del decreto:

Procurar una apertura gradual en aumento conforme mejoren las capacidades en los territorios.

Evaluar constantemente los resultados en salud derivados de la apertura fronteriza, así como la capacidad de respuesta en los territorios.

Fortalecer la vigilancia epidemiológica en los territorios frontera, con especial énfasis en la vigilancia comunitaria.

Comunicar permanentemente las medidas de bioseguridad como componente de la promoción de la salud, de manera que se promueva la adherencia a las medidas de autocuidado y cuidado por el otro, así como a todos los protocolos correspondientes.

El decreto se expide un día después de que el Gobierno ordenara mantener el cierre de la frontera, en el marco del nuevo aislamiento selectivo, lo cual generó una ola de críticas.

Frente a esto, el ministerio explicó que “se había comunicado a la opinión pública que se adelantaba el análisis de esta apertura desde una perspectiva epidemiológica”.

Gobierno define horarios y pico-cédula para ingresar por la frontera con Venezuela

Migración Colombia informó que los ciudadanos con cédulas terminadas en número par podrán ingresar los días pares, mientras que las personas cuya cédula termine en número impar podrán entrar los días impares.

También fijó los siguientes horarios para la entrada y salida de viajeros:

En el caso del Puesto de Control Migratorio de Paraguachón en La Guajira, la apertura de la frontera se realizará a las 8 a.m. y se mantendrá hasta las 4 p.m., hora colombiana.

Para los Puestos de Control Migratorio Fluviales de Puerto Carreño e Inírida, el horario de entrada y salida de viajeros será de 6 a.m. a 5 p.m.

Por su parte, el Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca, funcionará de manera continua de 6 a.m. a 6 p.m.

Mientras que los Puestos de Control Migratorio Terrestres, ubicados en Norte de Santander, comenzarán a funcionar a las 6 a.m.

En el caso de los Puentes Internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, se permitirá el ingreso de viajeros solo hasta las 3 p.m., hora colombiana, y la salida será hasta las 5 p.m.

El Puesto de Control Migratorio de Puerto Santander funcionará de 6 a.m. a 4 p.m.

“Una vez se estabilice el proceso de ingreso al territorio nacional por los pasos fronterizos con Venezuela, se analizará la posibilidad de retomar la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza – TMF, la cual no servirá para acogerse al Estatuto Temporal de Protección”, dijo.

Gobierno y Comité del Paro no logran acuerdo y volverán a reunirse el jueves

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, reconoció los avances en los desbloqueos de algunas vías del país y destacó el trabajo de la Fuerza Pública.

Sin embargo, aclaró que hay una diferencia cualitativa importante entre un desescalamiento y un desbloqueo.

“Debemos insistir en nuestra posición, en Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho de protesta y por eso en lo que le corresponde a cada uno, sin pedir imposibles, en el ámbito en lo que le hace a cada uno esos bloqueos deben desaparecer”, dijo.

También informó que el Gobierno entregó un documento de garantías con el que ratificó su buena voluntad para lograr acuerdos con el comité.

“Obviamente no estamos pidiendo que el Comité Nacional de Paro tenga la influencia sobre terceros, respecto de los cuales no tengan esa influencia o ese control. Seguramente el jueves vamos a llegar a un acuerdo”, concluyó.

Convocan a nuevas manifestaciones tras no lograr acuerdos con el Gobierno

Este martes se llevó a cabo una nueva reunión entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno, las expectativas eran altas teniendo en cuenta que los convocantes del paro anunciaron que pidieron el desescalamiento de los bloqueos en el territorio nacional, una de las exigencias que venía haciendo el Gobierno, pese a ello el encuentro terminó sin acuerdos.

Ante el escenario, desde la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que a su vez hace parte del Comité, se realizó un pronunciamiento en el que se aseguró que desde este miércoles la Conferencia Episcopal Colombiana y las Nacionales Unidas han podido constatar la disminución sustancial de los cortes de ruta debido al diálogo regional que se ha entablado con y entre alcaldes y gobernadores para normalizar la movilidad vial.

También se celebró la llegada el próximo lunes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que esto es fruto del mismo paro nacional y la presión que se ejerció internacionalmente para que el Gobierno por fin recibiera la Comisión.

En su pronunciamiento, el presidente de la CUT, Francisco Maltes, recordó las peticiones que también se vienen haciendo al Gobierno para poder iniciar les negociaciones del pliego de emergencia entregado desde el año pasado, allí el líder sindical dijo “exigimos del Gobierno Nacional que sin mayores dilaciones firme el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social al cual llegamos el 24 de mayo con la presencia de tres ministros del gabinete, dos altos consejeros y más de 50 asesores que tiene ese equipo de Gobierno; solicitamos que se derogue de forma inmediata el decreto 575 que es un estado de conmoción por la puerta de atrás, es otra jugadita del Gobierno”.

Finalmente, el Comité Nacional del Paro aseguró que el paro nacional se mantiene en firme con nuevas manifestaciones pacíficas convocadas en todo el país para este miércoles 2 de junio y el próximo 9 de junio.

Cámara niega moción de censura contra el ministro de Defensa

Con 109 votos a 36, la Plenaria de la Cámara de Representantes negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

El ministro recibió el respaldo de los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y de la mayoría de la U y un sector del Partido Liberal.

Los promotores de la moción buscaban sacar a Molano del cargo por sus declaraciones y actuaciones durante el Paro Nacional, así como por los abusos de la fuerza pública durante los días de protestas.

El Senado ya había tomado la decisión de negar una moción de censura contra Molano por hechos similares.

Más de mil desbloqueos ha realizado la fuerza pública en toda Colombia

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que desde que se comenzaron las labores para desbloquear vías, la Policía, en coordinación con las Fuerzas Militares, ha realizado 1.003 desbloqueos a lo largo del territorio nacional.

"Entre los desbloqueos más importantes figuran la glorieta de Versalles en Quindío, que le dio apertura a La Línea; la glorieta de El Salado, en Ibagué; la glorieta de La Romelia, en Pereira para dar conexión con Manizales. Además, las rutas de Mediacanoa - Buenaventura y de Mediacanoa - Cali, que permitieron articular los esfuerzos para que alimentación, la carga, el oxígeno, se movieran en el Valle del Cauca y hacia el centro del país. Se han despejado cuatro puntos claves en el Puente Simón Bolívar, en Cartago y otros sitios a lo largo de la Vía Panamericana", manifestó el ministro de la Defensa.

Según el ministro, en la primera semana se tuvieron 800 bloqueos; a hoy quedan 36 en todo el país.

En el Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados, en las últimas horas fue desbloqueada la vía que conduce de Tuluá a Buga. En Cundinamarca se logró el desbloqueo de dos puntos claves: Gachancipá y la vía que comunica a Facatativá.

Adicionalmente, la Policía, en coordinación con el Ejército y la Armada, ha brindado seguridad a cuatro caravanas en Cali, también en Mediacanoa, La Tebaida en el Quindío y en el puerto de Buenaventura. "En el Valle del Cauca, se lograron movilizar más de mil vehículos al interior del puerto de Buenaventura, que comienza a normalizar su operación por los puertos allí ubicados", explicó el jefe de la cartera de Defensa.

En las últimas semanas, la Fuerza Pública ha concretado el desbloqueo de más 560 vías en todo el país, donde más de 15 mil vehículos utilizaron el apoyo del Puesto de Mando Unificado de Abastecimiento para transitar sin inconvenientes. Entre tanto, la Fiscalía ha impuesto medidas cautelares sobre 18 vehículos que fueron utilizados para hacer obstrucción de vías.

Abren las primeras investigaciones contra congresistas por el paro nacional

La Procuraduría General abrió una indagación preliminar contra los congresistas María José Pizarro, Inti Asprilla y Angela María Robledo, tras una queja disciplinaria interpuesta por una veedora ciudadana que pidió que se establezcan acciones pertinentes sobre el comportamiento de los congresistas.

La queja cuestiona que los tres congresistas supuestamente “faltaron al respeto gritando, echaron y humillaron a la policía en la sesión del Congreso del día 26 de mayo de 2021” durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

En otro caso, la Procuraduría le abrió investigación al senador Alexander López Maya. El organismo le solicitó a la comandancia de Policía Metropolitana de Santiago de Cali informar sobre la supuesta participación del senador en relación con “la detención de ciudadanos en flagrancia por actos de vandalismo en primero de mayo”.

“Se deberá explicitar si el senador Alexander López Maya participó en algún momento en el procedimiento y las razones de su intervención”, señala el documento.

“O el presidente hace cumplir la ley o tiene que renunciar”: Fernando Londoño

En su editorial en el programa La Hora de la Verdad, el exministro Fernando Londoño Hoyos hizo duras críticas al manejo del orden público por parte del Gobierno durante el paro.

Londoño cuestionó que no se haya desbloqueado las vías del país y dijo que el presidente Duque debe renunciar si no hace cumplir la ley.

"El presidente Duque tiene que tomar una decisión: o hace cumplir la ley y respetar el derecho o no le queda más remedio que hacerle el país el favor de una renuncia", aseguró.

Londoño Hoyos también mencionó la posibilidad de que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, asuma la Presidencia de la República.

"Si no hay un presidente de la República que pueda cumplir lo que le manda la Constitución en su artículo 189, que se haga a un lado y que permita la posesión de la señora vicepresidenta", añadió.

Colombia alcanza récord de nuevos contagios de COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.432.422 casos de COVID-19, con 25.966 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 89.297, con 523 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 3.193.406. Se procesaron 90.698 pruebas (PCR: 48.133 y Antígenos: 42.565).

Este lunes, el país superó los diez millones de dosis aplicadas de vacunas contra el covid-19, tal como lo planteaba la meta del Gobierno de cerrar el mes con esta cantidad.

Según el Ministerio de Salud, este lunes 30 de mayo se aplicaron en el país 266.350 vacunas contra el coronavirus, 19.392 de ellas correspondientes a segundas dosis.

Colombia supera diez millones de dosis aplicadas de vacunas COVID-19

Este lunes, el país superó los diez millones de dosis aplicadas de vacunas contra el covid-19, tal como lo planteaba la meta del Gobierno de cerrar el mes con esta cantidad.

Según el Ministerio de Salud, este lunes 30 de mayo se aplicaron en el país 266.350 vacunas contra el coronavirus, 19.392 de ellas correspondientes a segundas dosis.

Así, el país llegó a 10.092.122 de dosis de vacunas contra el covid-19, de las cuales 3.293.247 corresponden a segundas dosis.

La dosis número diez millones se aplicó a Yuly Katherin Varón, una mujer de 35 años, docente de humanidades del Colegio Francisco de Paula Santander de la localidad de Bosa.

“La vacuna es el inicio para poder retornar a nuestras instituciones en donde tanta falta le hace a los estudiantes ver a sus maestros y poder interactuar con sus compañeros, con la comunidad educativa. Este es el comienzo para que esa crisis por la que estamos atravesando comience a tener una solución”, afirmó Varón.

A corte de las 11:59 p.m. del 31 de mayo, los territorios con más dosis aplicadas son Bogotá (1.992.109), Antioquia (1.530.353), Valle del Cauca (929.607), Cundinamarca (570.790), Santander (523.114) y Barranquilla (372.970).

Más de un millón de niños, entre 0 y 11 años, han sido víctimas del conflicto armado

En el marco del día internacional de la infancia la Unidad de Víctimas reveló que un total de 1.086.147 niños entre los 0 y los 11 años han sido afectados por la confrontación armada y de ellos 918.182 son sujetos de atención actualmente.

De acuerdo con la entidad, entre los hechos victimizantes presentados con mayor frecuencia se destaca el desplazamiento forzado con 1.072.754 niños afectados, seguido por las amenazas y los confinamientos.

Por departamentos la Unidad de Víctimas destaca que el mayor número de víctimas provienen de Antioquia, seguido por Bolívar, Nariño, Chocó y Valle del Cauca.

En relación con su edad, el 76,5% de las víctimas tienen entre 6 y 11 años. Sobre su pertenencia a comunidades protegidas se evidencia que más de 100.000 niños son afrodescendientes y más de 70.000 hacen parte de resguardos indígenas.

El 8 de junio un juez decidirá si el abogado Diego Cadena queda libre

Ante un juez de Bogotá el abogado Iván Cancino solicitó la libertad de Diego Cadena señalado de presunta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe.

Por su parte, la Procuraduría pidió al juez que el abogado Cadena permanezca en detención domiciliaria.

Cadena es investigado por presuntamente sobornar a testigos para que declararan en favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda.

La audiencia continuará el 8 de junio.

Capturan a alias ‘Siete’, cabecilla del grupo criminal ‘Los mexicanos’

Desde Chocó, el presidente Iván Duque reportó la captura de Enrique Alfonso Hurtado Martínez, alias 'Siete' o alias 'macho viejo', quien estaría vinculado con el asesinato de líderes sociales, extorsiones a comerciantes y alianzas con el ELN.

El mandatario destacó la articulación de la Policía Nacional, la Fiscalía y la inteligencia de la Fuerza Pública.

Por su parte, el coronel Clauder Cardona, comandante de Policía del departamento del Chocó, reveló que la captura se logró a través de interceptaciones telefónicas y de anteriores detenciones.

“A los comerciantes, cuando a estos delincuentes no les pagaban, iban y atentaban contra sus establecimientos públicos, les disparaban. Fue difícil llegar hasta este cabecilla teniendo en cuenta que había un temor por parte de los que hacían parte de esta estructura de denunciarlo”, dijo.

Y agregó que esta captura logra darle un poco de tranquilidad al municipio de Quibdó.

Mindefensa anuncia el fin de la organización criminal 'Los Caparros'

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que con la neutralización de Robinson Gil Tapias o alias ‘Flechas’, cabecilla principal de ‘Los Caparros’, se logró desarticular dicho Grupo Armado Organizado (GAO) que centraba su accionar criminal en el Bajo Cauca antioqueño y el sur del departamento de Córdoba.

El resultado se da tras varios operativos ejecutados entre 2020 y 2021, que incluyeron más de 40 acciones en diferentes zonas del país.

Durante estas operaciones se destacan la captura y/o neutralización de nueve de los principales cabecillas: abatidos el otrora máximo cabecilla ‘Caín’, ‘Flechas’ y ‘el Negro Romaña’; capturados: alias ‘Richard’, ‘Evangélico’, ‘Pipe Gordo’, ‘Cuarenta’, ‘Fabián’ y ‘Yeison’.

“Estamos intercambiando información con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) para cerrar el círculo internacional de la cadena de narcotráfico de ‘Los Caparros’ (...). Este es un resultado muy importante para la seguridad y la convivencia de todos los colombianos”, sostuvo el director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, quien acompañó al ministro de Defensa y la cúpula militar en el anuncio del fin de esta organización.

El alto oficial también indicó que aún queda un pequeño reducto, bajo el control de un sujeto conocido como ‘Franco’, quien será sometido ante la justicia.

El precio del dólar cae $30,76 y TRM se sostiene

El dólar abrió en un precio promedio de $3.648,62, lo cual representó una caída de $30,76 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.715,28.

El precio de apertura registrado por la plataforma es $3.695,20. El máximo alcanzado hasta el momento es $3,695,20 y el mínimo $3,678,80. Durante la jornada se han negociado US$40 millones a través de 122 transacciones.

En el ámbito internacional, los futuros de las acciones estadounidenses subieron con las acciones, y las materias primas, incluido el petróleo, aumentaron, ya que una serie de lecturas económicas positivas ayudaron a estimular el optimismo en la recuperación de la pandemia.

La recuperación está ayudando a impulsar los precios de las materias primas al alza, ya que un pronóstico alcista de la Organización de Países Exportadores de Petróleo envió los futuros del crudo WTI a su nivel más alto en más de dos años. Las materias primas, desde el mineral de hierro hasta el cobre, subieron, mientras que los bonos del Tesoro cayeron y el dólar se mantuvo estable, según destaca Bloomberg.

El crudo estadounidense WTI sube 3,24% a US$68,48 el barril, mientras que el petróleo Brent aumentó 2,48% a US$71,04 el barril.

Proyecto de inversión social es una urgencia, no da espera: Minhacienda

Al concluir la cuarta y última sesión de los foros que se han llevado a cabo sobre el proyecto de inversión social, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que la prioridad está en la cobertura de los programas sociales, el empleo y el acceso a la educación. Para ello, explicó, hay una necesidad de $14 billones.

Frente a las fuentes de recursos reiteró que se contempla la austeridad del Estado, la lucha contra la evasión y las contribuciones de las empresas.

Y dijo que entre los consensos (producto de estos encuentros) están no tocar a la clase media, no generar modificaciones de IVA y no ampliar la base de personas naturales que pagan impuesto de renta.

Frente a cuándo se presentará este proyecto, debido a que congresistas, académicos y exministros han insistido que sea en la próxima legislatura, el ministro resaltó que "es una urgencia porque lo social no da espera. El desempleo no da espera, el microempresario en su necesidad de caja no da espera, el informal que necesita una renta para sobrevivir no da espera".

DIAN detectó remesas y transferencias ilegales por más de un billón de pesos

Un billón doscientos sesenta y ocho mil ciento diez y nueve millones novecientos treinta y dos mil pesos, es la cifra que, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, redes ilegales de personas naturales, que por cuenta propia o de terceros, y sin contar con el debido cumplimiento al régimen cambiario, movieron en servicios de remesas y transferencias de forma ilegal en la frontera colombo venezolana.

Según explicó la autoridad aduanera, esto se evidenció a través del desarrollo de investigaciones cambiarias de la Dirección de Fiscalización y con el apoyo de la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera.

Dentro del informe, se expuso que estas redes ingresan y sacan dinero de Colombia a través de la oferta de servicios de remesas de fondos y transferencias monetarias no autorizadas, encontrando su nicho de negocio en la necesidad de los inmigrantes venezolanos de enviar dinero a sus familias.

Los servicios ilegales ofertados, presumen un incremento desmesurado de ingreso ilegal de dinero a nuestro país, posiblemente por lavado de activos, en favor de personas o estructuras económicas ilegales que se asientan en la zona de frontera de Norte de Santander; y por los dividendos que obtienen, fungen como inversores o promotores de otras actividades económicas ilegales, afectando de esta forma el orden económico y social colombiano.

Por otro lado, en la zona de frontera la Dian informó que descubrió empresas creadas únicamente para simular, como legales, actividades de comercio exterior, mediante operaciones de cambio de obligatoria canalización para ingresar divisas a través de la modalidad de Anticipos para futuras Exportaciones, sin existir una realidad comercial que las avale.

Se estima la realización de operaciones ilegales por la suma de treinta y ocho mil ciento cuarenta y dos millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos.

Baja en reservas de gas natural no es un indicador positivo para Colombia: Naturgas

Luego de que en el más reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se expusiera, que las reservas probadas de gas para el país disminuyeron por tercer año consecutivo, pasando de 8,1 años a 7,7 años de vida útil, la Asociación Colombiana de Gas Natural, manifestó que aunque con este resultado el país cuenta con el gas natural suficiente a corto y mediano plazo para garantizar la demanda de hogares, transporte, industria y generación de energía, con producción local o con importación, el descenso en las reservas de gas natural no es un indicador positivo para Colombia, por lo cual se tiene que empezar a trabajar desde ahora para revertir este escenario.

Ante el escenario, el presidente (e) de Naturgas, Andrés Sarmiento, dijo “es fundamental avanzar en proyectos que garanticen el abastecimiento en el largo plazo. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se observa un incremento promedio de 8.1 GBTUD en el potencial de producción del país por expectativas de una mayor producción de los campos del valle inferior del rio magdalena”.

Dentro de los proyectos a los que se les debe a apostar desde ahora para garantizar el abastecimiento de gas a largo plazo, desde Naturgas, se expusieron:

Costa adentro: Ecopetrol, Canacol, Drummond, Frontera, Hocol y Lewis siguen fortaleciendo su posición como productores en nuevos campos continentales y en campos antiguos con la técnica de recobro mejorado.

Costa afuera: Esperamos actividad en el Caribe Offshore en los bloques Caribe Sur, bloque Tayrona, y bloque Guajira Offshore 1. En estos proyectos Ecopetrol trabaja en sociedad con Shell, Petrobras y Repsol.

Yacimientos no convencionales: Colombia tiene un potencial entre 4 y 24 teras en yacimientos no convencionales en el Valle Medio del Magdalena, Cesar y Catatumbo.

Finalmente, Naturgas aseguró que la industria de gas natural necesita que se garantice la seguridad jurídica para atraer mayor inversión, generar empleo e incentivar el aprovechamiento de los recursos, añadiendo que se necesita avanzar con los pilotos en yacimientos no convencionales, reglamentar la consulta previa y solucionar las barreras de orden público que actualmente afectan al sector.

Colombia mantiene la vida útil de las reservas de crudo en 6,3 años

Según el más reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Colombia mantuvo la vida útil de las reservas de crudo en 6,3 años, pese a la fuerte caída del precio en 2020 que afectó tanto las reservas probadas como la producción; en cuanto a las reservas probadas de gas, el informe expuso que estas disminuyeron por tercer año consecutivo, pasando de 8,1 años a 7,7 años de vida útil.

Ante el escenario, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo “el 2020 fue un año desafiante para el mundo entero, y el sector minero-energético no fue la excepción. El país tiene por delante un reto importante de cara a aumentar sus reservas probadas tanto en crudo como en gas: el primero por su importancia macroeconómica y fiscal que se traducen en desarrollo e inversiones en las regiones, y el segundo por su papel fundamental como un combustible más limpio, clave para la transición energética, el cierre de brechas energéticas y porque es un hidrocarburo consumido 100% en el territorio nacional”.

Para el cierre del año 2020, las reservas probadas de crudo, con corte a 31 de diciembre, corresponden a 1.816 Mbl, lo que significa una disminución del 11 % (225 Mbl), comparado con el año anterior cuando se reportaron 2.041 Mbl.

De igual manera, en 2020 la producción disminuyó en un 11,5%, pasando de 323 Mbl en 2019 a 286 Mbl en 2020, lo que explica el por qué los años de vida útil en crudo no disminuyeron.

El informe expuso que, a nivel regional, Meta sigue siendo el departamento que más aporta en materia de crudo, con un 50,2% de las reservas probadas del país (912 Mbls), seguido por Casanare con el 19,9% (361Mbls) y Santander con un 8,6% del total (156 Mbls). Rubiales (259 Mbls), Chichimene (187 Mbls) y Castilla (118 Mbls) encabezan la lista de campos con mayores reservas probadas.

En materia de gas, las reservas probadas alcanzaron los 2.949 Gpc, lo que representa una disminución de 6,8% (214 Gpc) comparado con el año anterior, cuando se reportaron 3.163 Gpc.

El 57% de las reservas probadas de gas se encuentran en el Casanare (1.680 Gpc). Le siguen La Guajira con un 15% (453 Gpc) y Córdoba con 10% (302 Gpc). Los campos que concentran la mayor parte de estas reservas son Cupiagua (600 Gpc), Pauto (499 Gpc) y Cusiana (444 Gpc).

A marzo de 2021, las demandas contra la Nación superaron el total de 2020

Con 333.132 demandas contra la Nación cerró el primer trimestre de este año, solo 111 casos más que los que había hasta diciembre de 2020, así lo reveló un informe presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).

De acuerdo con el director de la Andje, Camilo Gómez Alzate, esto puede obedecer al número de procesos que se frenaron por cuenta de la pandemia por el COVID-19.

Sin embargo, se destaca que en el primer trimestre de 2021 la Nación se ha ahorrado 28,7 billones de pesos en demandas que ha ganado, incluyendo en este número ahorros en la defensa nacional e internacional del Estado.

Para él, es una muy buena noticia "haber ahorrado en estas difíciles épocas todo este dinero", señaló refiriéndose a la crisis social, de salud y económica que atraviesa el país debido a la pandemia de COVID-19.

Universidad Tecnológica del Chocó tendrá matrícula cero para estratos 1, 2 y 3

En el marco del diálogo nacional, el presidente Iván Duque se reunió con jóvenes de Quibdó y anunció la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Universidad Tecnológica del Chocó para que más de 11.000 estudiantes, de estratos 1, 2 y 3, accedan a educación gratuita.

El mandatario dijo que el propósito es darles un apoyo gradual en materia de manutención y transporte, con el respaldo de los programas Generación E y Jóvenes en Acción.

“Fue un clamor de los jóvenes, se construyó con ellos este mecanismo, pero además con el llamado de ellos a que esto nos lleve a una política de Estado, así que acogemos esto”, señaló.

El acceso a trabajo y la participación política también fueron temas de concertación con los jóvenes del departamento.

“Aquí con el gobernador, con el alcalde de Quibdó, con la Cámara de Comercio queremos hacer un censo y poder ponernos una meta a partir del 1 de julio para generación de nuevos puestos de trabajo. Hablamos también de la contratación sin experiencia, que ya se abrió en el sector público con más de 24.000 puestos de trabajo, y que pueda aterrizarse al sector local”, dijo el jefe de Estado.

Además, mencionó los descuentos de renta para nuevos empleos y programas de emprendimiento.

Por último, ratificó que en el mes de noviembre se adelantará la elección de los consejos municipales y locales de juventud, para que los jóvenes participen en la construcción de políticas públicas.

Piden derogar asistencia militar y la presencia del fiscal general en Cauca

Por ahora no habrá paso por la vía Panamericana y solo se permitirá la movilidad intermitente por el corredor alterno, anunciaron las organizaciones que continúan en paro en el departamento del Cauca.

En el sector de El Pital, municipio de Caldono, se realizó un encuentro entre las comunidades y una comisión del Gobierno Nacional, liderada por el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados. Las exigencias de las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, estudiantiles, y las que participan en la movilización, se concentran en la derogatoria del decreto de asistencia militar y la presencia del fiscal general Francisco Barbosa en ese lugar.

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete, afirmó que hay voluntad por parte de las comunidades, pero no han encontrado respuestas positivas del Gobierno, por lo que señaló que darán plazo hasta este miércoles 2 de junio.

El dirigente señaló que, si las dos peticiones principales son atendidas, desbloquearán todas las vías no solo en esta región, sino en todos los puntos donde se concentran en el país. De lo contrario, afirmó que fortalecerán las acciones y bloqueos.

El viceministro Juan Pablo Díaz aseguró que ya se iniciaron las gestiones necesarias para atender el requerimiento de las comunidades respecto a la presencia del fiscal, aunque dejó claro que no hay fecha ni hora por el momento. Respecto al decreto de asistencia militar, aseguró que la figura desaparecerá en el momento en el que finalicen los bloqueos.

Las comunidades insisten en que se suprima la asistencia militar y que el jefe del ente acusador atienda sus solicitudes respecto a las investigaciones para aclarar los hechos violentos que se han registrado en las manifestaciones y la no judicialización de los participantes.

El corredor alterno, por los municipios de Buenos Aires, Suárez, Morales y Piendamó sigue habilitado, pero persiste un bloqueo intermitente a la altura del sector de El Túnel. La carretera internacional no será abierta, por ahora, según el consejero Hermes Pete.

El Gobierno Nacional propuso establecer mesas de trabajo para evaluar los diferentes componentes, mientras que las organizaciones aclararon que esta no es una mesa separada del comité nacional, sino una exigencia de garantías para la protesta. Entre tanto, en las últimas horas llegaron a Popayán más de 400 uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía y tropas del Ejército para apoyar las actividades que buscan el restablecimiento del orden público.

Desbloquean la vía Buga-Tulúa y permiten abastecimiento entre Puerto Tejada y Cali

El Ejército Nacional, junto con la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía durante las últimas 24 horas han avanzado en el abastecimiento del Valle del Cauca y la ciudad de Cali.

Según la institución se habilitó el paso y se mantiene el control sobre el puente vehicular en el sector de La Luna, punto clave para la movilidad en la ciudad de Cali.

Así mismo, se dio el levantamiento de un punto de bloqueo en el sector Las Agüitas, del municipio de San Pedro, en la vía que comunica a Buga con Tuluá.

De igual manera, se dio apertura a la caravana de abastecimiento entre la zona franca de Puerto Tejada y Cali. En el mismo sentido, por tierra y aire se escoltaron 868 vehículos de carga, los cuales movilizaron más de 20.000 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad y cerca de 250.000 galones de combustible.

En labores urbanas y de seguridad en el Puerto de Buenaventura, 873 automotores han podido entrar y salir de y hacia las sociedades portuarias de TCBUEN y Aguadulce, como también a la Terminal Logística.

A la fecha, al suroccidente del país, desde inicios del mes de mayo, se han entregado más de 9 millones 700 mil galones de combustible a estaciones de servicio, 235 mil toneladas de productos de primera necesidad y alimentos y se han levantado 225 puntos de bloqueo.

Manifestantes levantan bloqueos en la vía que comunica a Cúcuta con El Zulia

Los integrantes de la organización de Asucant que se encontraban en la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de El Zulia, levantaron el bloqueo que mantenían en el sector de El Mestizo.

Cerca de tres mil campesinos, se ubicaron en el municipio de Sardinata para permitir el paso de transportadores y sectores económicos hacia el área metropolitana de Cúcuta.

Eduardo Remolina, líder del municipio de El Zulia aseguró a W Radio “veníamos solicitando que los integrantes de Asuncat se trasladaran del sector del Mestizo, porque registramos graves problemas económicos, son cerca de 900 comerciantes quienes están ubicados sobre la vía los directamente afectados”.

“En general todos los sectores económicos en El Zulia estaban afectados, esperamos que se logre avanzar en la mesa de diálogos para que se supere los bloqueos y las peticiones que se mantienen por parte de las organizaciones sociales de la región”. Señaló

Este anuncio y el desbloqueo, se logra luego que el comité del paro anunciara un desescalamiento de los bloqueos que se mantienen en el país, como una muestra de buena voluntad para avanzar en el proceso de diálogo con el Gobierno.