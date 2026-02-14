Amanezca bien informado con La W este 18 de marzo. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

El proyecto que alargaría el periodo del presidente, congresistas, fiscal, procuradora y contralor, y la puerta abierta para que los privados importen vacunas a Colombia son algunas de las noticias de este jueves 18 de marzo.

W Radio

Proyecto alargaría periodo de Duque, congresistas, fiscal, procuradora y contralor

La W conoció en exclusiva el texto del proyecto que se presentará en el Congreso para unificar las elecciones presidenciales y legislativas con las de alcaldes y gobernadores. El proyecto trae varias sorpresas que tocan a las tres ramas del poder público.

Congresistas y precandidatos rechazan ampliación de periodo de altos funcionarios

Parlamentarios de varios partidos y precandidatos a la Presidencia rechazaron el proyecto radicado en el Congreso que busca ampliar el periodo de varios altos funcionarios.

"No hay una sola razón para que se extienda el período presidencial por dos años ni el período de nadie, hay que respetar las reglas. Romper la estructura democrática siempre será costoso para una sociedad", aseguró el exgobernador Sergio Fajardo.

Sector económico reacciona a proyecto de extender periodo del presidente Duque

Frente al proyecto que reveló La W en exclusiva sobre alargar el periodo del presidente, Iván Duque, los congresistas, el fiscal, la procuraduría y el contralor, ya hay reacciones del sector económico.

José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombina, señaló que un cambio en las reglas de juego del calendario electoral generaría diferentes interrogantes por parte de la comunidad internacional.

Agricultores piden que, en lugar de buscar alargar periodos, se legisle sobre necesidades

Frente a la exclusiva de W Radio en la que se dio a conocer el texto del proyecto que se presentará en el Congreso para unificar las elecciones presidenciales y legislativas con las de alcaldes y gobernadores, alargando el periodo del presidente Iván Duque y de los actuales congresistas de la República hasta el año 2024, entre otros importantes cargos del país, la Sociedad Colombiana de Agricultores, SAC, pidió que se legisle sobre las verdaderas necesidades de Colombia, antes de buscar que se legisle para el beneficio de unos pocos.

Se abre la puerta para que privados importen vacunas

Tras reunión del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz con representantes del sector privado, gremial y empresarial, así como funcionarios de ProBogotá, ProAntioquia y ProPacífico, se discutió la posibilidad de la vacunación por parte de privados.

Iván Duque anuncia convocatoria para avanzar en la producción de futuras vacunas

Ante la Asamblea del BID, el presidente Iván Duque reconoció que esta no será la última pandemia que afectará al mundo, según los expertos, por lo que su Gobierno buscará la forma de producir vacunas con el apoyo del sector privado.

Sin embargo, reconoció que esto no se logrará de la noche a la mañana, aunque ratificó su voluntad para sacar este proyecto adelante.

Colombia alcanza el millón de vacunados contra el COVID-19

El señor Adel Mass Arcón, de 97 años de edad, se convirtió en el vacunado número un millón en Colombia. El presidente Iván Duque acompañó la aplicación de su primera dosis en Barranquilla y le agradeció por dar ejemplo y tranquilidad frente al Plan Nacional de Vacunación.

Colombia registra 4.554 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 61.498

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.314.154 casos de COVID-19, con 4.554 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 61.498, con 130 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.212.512. Se procesaron 34.091 pruebas (PCR: 18.349 y Antígenos: 15.742).

Es un acto de hostigamiento: abogada de Jineth Bedoya sobre carta del gobierno

Luego de que el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) Camilo Gómez por medio de una carta pública invitara a Jineth Bedoya a dialogar en búsqueda de una "solución amistosa", para dar fin al proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus representantes expresaron el rechazo a esa petición.

De acuerdo con la comunicación difundida por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Corporación CEJIL, esa comunicación difundida por fuera de los canales establecidos por el tribunal internacional son un acto inaceptable.

Alejandro Gaviria pone fin a rumores sobre una posible candidatura

Fuentes le aseguraron a La W que, durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad de los Andes, el rector de esa institución educativa, Alejandro Gaviria, puso punto final a los rumores sobre una posible candidatura presidencial y reiteró su compromiso de seguir al frente de la universidad.

Gobierno reitera que dará continuidad al decreto que suspende el porte de armas en el país

Luego de la polémica generada tras la presentación de un proyecto de ley por parte de miembros del uribismo que busca la flexibilización del porte de armas en el país, el ministro de la Defensa, Diego Molano, se pronunció.

El jefe de la cartera de Defensa aclaró que el monopolio de las armas es exclusivo del Estado y será este mismo el que otorgue la facultad de la tenencia y porte de armas a cualquier ciudadano.

Presentan proyecto de ley de segundas oportunidades para población pospenada

La directora de la Fundación Acción Interna, Johana Bahamón, y congresistas de varios partidos políticos presentaron un proyecto de ley con el que se busca incentivar la contratación de las personas condenadas que hayan cumplido con su pena.

La iniciativa prevé beneficios tributarios y económicos para las empresas que permitan la contratación de la población pospenada, y especialmente de mujeres, con el fin de adelantar un proceso de reincorporación al mundo laboral.

Gobierno radicó proyecto de ley para modernizar el sistema de pagos

El Ministerio de Hacienda informó que radicó en la secretaría del Senado de la República el proyecto de ley 413 de 3021, que tiene como objetivo modernizar el sistema de pagos, el sistema financiero y lograr una mayor inclusión financiera. Fue construido en el marco de la política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero 2020-2025, basada en las recomendaciones del mercado de capitales de 2019.

Pastores y curas relataron ante la Comisión de la Verdad cómo los afectó el conflicto

La Comisión de la Verdad adelantó el espacio de escucha "Comunidades de fe, una verdad para la vida" en el que líderes espirituales de diversas religiones contaron la manera en que sufrieron desplazamientos forzados, secuestros y hasta asesinatos en medio de las predicaciones.

JEP prorrogará las medidas de protección en el cementerio La Dolorosa de Puerto Berrío

La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) identificarán por un lapso de dos semanas 104 de los 416 cuerpos que fueron hallados en celdas del cementerio La Dolorosa de Puerto Berrío (Antioquia) con el fin de estudiar cuáles de ellos pertenecerían a posibles víctimas de desaparición forzada y enviarlos a medicina legal para establecer su identidad.

Capturada en Antioquia Nini Johana Úsuga, hermana de "Otoniel"

El presidente Iván Duque, confirmó que en las últimas horas fue capturada Nini Jhoana Úsuga, alias ‘La Negra', hermana del principal cabecilla del Clan del Golfo alias “Otoniel”. El mandatario aseguró que la detención de esta mujer se dio en el municipio de Sabaneta en el sur del Valle de Aburrá. Esta detención fue hecha por la Policía Nacional y la Fiscalía.

Aplazan audiencia contra Luis Ignacio Lyons por petición de la defensa

En esta diligencia, la Juez del caso dijo que esta audiencia se reprogramó para el próximo viernes 16 de abril, pero que en esta fecha no permitirá solicitudes de aplazamiento de ninguna de las partes.

Fiscal Francisco Barbosa prendió las alarmas por el aumento de cultivos ilícitos

Durante la Asamblea del BID, el fiscal Francisco Barbosa prendió las alarmas sobre el aumento “masivo” de los cultivos ilícitos en diferentes departamentos del país, principalmente los más afectados con el negocio del narcotráfico, como Cauca, Nariño y Putumayo.

En más de 320 encuentros Ecopetrol ha socializado su primer proyecto piloto de fracking

Ecopetrol informó que entre 2020 y lo corrido del 2021, ha realizado más de 320 encuentros de diálogo y participación con comunidades, autoridades, empresarios, trabajadores, sindicatos y legisladores, entre otros grupos de interés, con el fin de explicar el alcance del su Proyecto Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales Kalé que se desarrollará en Puerto Wilches, Santander.

Superindustria alerta por aumento de denuncias de los consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio indicó que en 2020, en materia de protección al consumidor, evidenció que las denuncias aumentaron en el 106%, mientras que las demandas presentadas ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales aumentaron en un 24,5%.

Minagricultura denunció que delincuentes están intentando estafar a comunidades rurales

El Ministerio de Agricultura denunció que delincuentes han intentado estafar a comunidades rurales del país cobrando por acceder a sus servicios y usando su nombre, por ende, hizo un llamado a las mismas para que no caigan en este tipo de engaños ya que la oferta institucional y la de sus entidades adscritas es totalmente gratuita y no se exigen contrapartidas de dinero ni de otra especie para beneficiarse.

Autoridades continúan búsqueda de Sara Sofía Galván, menor desaparecida en Bogotá

Los esfuerzos de las autoridades en Bogotá están concentrados en hallar a Sara Sofía Galván, la bebé que lleva dos meses desaparecida en extrañas circunstancias y en medio de versiones encontradas por parte de su madre y su tía Xiomara Galván, que tenía la custodia de la menor.

Gobierno Nacional desmiente presencia de disidencias de las Farc en Sumapaz

El ministro de Defensa, Diego Molano, dio a conocer las medidas que se toman en materia de seguridad en Bogotá y la región de Sumapaz tras los recientes hechos violentos registrados en esta zona del país. Aclaró en primera medida que en Cundinamarca no hay grupos armados organizados, o disidencias de las Farc como se había especulado en horas anteriores.

"Los campesinos necesitan protección, no bombardeos": Claudia López al Gobierno Nacional

Debido a los recientes hechos violentos ocurridos en la localidad de Sumapaz, la alcaldesa de Bogotá Claudia López le pidió al presidente Iván Duque cumplir con la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

Se eleva a cuatro el número de indígenas asesinados en Argelia, Cauca

En menos de 72 horas se han presentado cinco asesinatos en zona rural del municipio de Argelia, en el sur del Cauca. Según confirmó el secretario de Gobierno de este departamento, Luis Cornelio Angulo Mosquera, al crimen de una mujer afrodescendiente, ocurrido el pasado domingo en un paraje del corregimiento El Plateado, se suman en las últimas 48 horas en ese mismo sector, los homicidios de cuatro hombres.

Continúa la crisis humanitaria de comunidades indígenas en Chocó y Antioquia

Tras una reunión con varias comunidades indígenas en los departamentos de Chocó y Antioquia, la Iglesia católica reiteró que continúan las disputas territoriales entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo cual ha aumentado la crisis humanitaria para las 2.200 personas que hacen parte del Cabildo indígena de Murindó.

Dos militares muertos y un herido dejaron combates entre Ejército y disidencias en Caquetá

El Ejército confirmó que durante combates con la estructura Miller Perdomo de las disidencias de la Farc en límites entre Paujil y Cartagena de Chaira, departamento de Caquetá, dos militares murieron y uno más resultó herido.

Capturan a funcionario de la Dian que lideraba un grupo narcotraficante en Buenaventura

En el barrio El Caney de Cali fue detenido Emilson Moreno Granja, alias Emi, funcionario del Grupo de Control de Carga de la DIAN en Buenaventura, señalado de auspiciar el envío de cocaína hacia países de Europa y Centroamérica.

Fiscalía investigará presunta participación de un policía en un homicidio en Cartagena

Un nuevo caso de homicidio por aparente un agente de la Policía Metropolitana de Cartagena será investigado por la Fiscalía General de la Nación. Así lo anunció la Policía a través de un comunicado en el que señalan que el caso ya es investigado por la justicia penal militar.

Dos hombres murieron tras caerles encima un ascensor en edificio del norte de Cartagena

Como James Soto y Rodolfo Tapias, de entre 30 y 35 años de edad, fueron identificados los dos hombres que murieron luego de que les cayera encima un ascensor que reparaban en el barrio Castillogrande, norte de Cartagena.

Por aumento de casos COVID-19, vuelve la ley seca a tres municipios de Córdoba

“Si nos pasamos por la faja las medidas y protocolos biosanitarios, el Covid nos pasa la factura”, con este fuerte mensaje, el alcalde de la ciudad de Montería, Carlos Ordosgoitia, anunció que vuelve la ley seca a la capital cordobesa tras el aumento de los casos de coronavirus en los últimos días.

Cayó alias ‘El Indio’, jefe de sicarios del ‘Clan del Golfo’ en Santa Marta

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Barranquilla uno de los cabecillas más importantes de la red de sicarios del grupo armado organizado 'Clan del Golfo', se trata de alias 'El Indio'. Este sujeto era buscado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio.

Invías dio autorización para que se corra la Vuelta al Tolima en las carreteras nacionales

Atendiendo el llamado que hizo la Liga de Ciclismo del Tolima, la cual hace apenas unos días había mostrado su preocupación con el anuncio de la cancelación de la competencia ciclística la Vuelta al Tolima, según lo explicado, por no contar con los permisos correspondientes para poder hacer uso de las carreteras nacionales, el Instituto Nacional de Vías a través de la Resolución 714 del 16 de marzo de 2021, autorizó el cierre total de unos sectores de la red vial nacional para que se pueda hacer la realización de la competencia deportiva que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo.