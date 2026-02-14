Amanezca bien informado con La W este 18 de junio. Foto: Getty Images / CHET CHAIMANGKHALAYON( Thot )

La aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas y de la Ley Comida Chatarra son algunas de las noticias de este viernes 28 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas fue aprobada en último debate

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate un proyecto promovido por el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, con el que se busca reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas.

Se estableció un régimen de transición que inicia con la reducción de la jornada en una hora en 2023. En el 2024 se reducirá en una hora más, en 2025 en dos horas y en 2026 en dos horas, llegando a la cifra de 42 horas.

"Los países que han rebajado la jornada han aumentado la productividad. Las empresas que la han hecho no han reducido el empleo y han aumentado la productividad", aseguró el autor del proyecto, Álvaro Uribe.

El proyecto no tendrá un impacto en el salario de los colombianos ni en sus prestaciones sociales.

Senado aprueba en último debate la Ley Comida Chatarra

La Plenaria del Senado de la República le dio vía libre en último debate a un proyecto con el que se busca, a través del etiquetado frontal, informar a los consumidores sobre la información nutricional de los alimentos ultra procesados.

A través de este mecanismo se podrá saber si estos alimentos tienen exceso de grasa, de azúcar, o sodio, entre otras cosas, permitiendo al ciudadano tomar una decisión informada.

El representante a la Cámara y autor del proyecto, Mauricio Toro, calificó como histórica la decisión de la Corporación.

"Esto nunca había pasado, pues se habían hundido muchas iniciativas similares en el pasado", aseguró el congresista de la Alianza Verde.

El proyecto ahora deberá ser conciliado antes del 20 de junio para evitar que se hunda por falta de trámite.

Se aplaza la votación de la ratificación del Acuerdo de Escazú

La discusión del proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú entró a cuidados intensivos después de que la votación se aplazara en las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes.

La sesión tuvo que levantarse porque el tiempo no fue suficiente para votar la iniciativa, antes de que iniciara la sesión plenaria del Senado.

El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, señaló a la bancada de gobierno de dilatar la discusión. "Fue evidente una estrategia dilatoria y de sabotaje por parte de los congresistas del Centro Democrático para que en la sesión de hoy no tramitáramos la decisión", aseguró.

El proyecto tendrá que votarse a más tardar el 20 de junio para no hundirse.

Colombia alcanzó los 98.156 muertos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.859.824 casos de COVID-19, con 29.945 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 98.156, con 596 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

La cifra de recuperados ya alcanza los 3.589.895. Se procesaron 106.889 pruebas (PCR: 49.996 y Antígenos: 56.893). De las pruebas realizadas, el 28% dio positivo para COVID-19. En total se han procesado 18.557.906 muestras.

Vacunas para privados llegarán a finales de junio

Desde la isla de San Andrés el ministro de Salud, Fernando Ruíz, anunció que hacia el 28 de junio llegarán las vacunas que se destinarán para los privados. Serán tres millones de vacunas de Sinovac, de las cuales 1,5 millones serán para avanzar con el Plan de Vacunación con el Gobierno Nacional, mientras que 1,5 millones serán destinadas para que los privados inicien su proceso.

“La regulación indica que estas vacunas no se pueden vender, las compran los empresarios, y se las aplicarán a los empleados de acuerdo con la regulación”, afirmó Ruíz.

Según la resolución del Ministerio de Salud, los privados no podrán comercializar los biológicos que sean importados, estos solo podrán ser destinados para trabajadores y empleados de las multinacionales que sean identificados con antelación por el Ministerio de Salud.

De acuerdo con el documento, los privados no podrán negociar con precios por encima de lo establecido por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 1438 de 2011. Las vacunas objeto de importación deben contar con una autorización sanitaria de uso de emergencia otorgada por el Invima.

Invima aprueba ensayo clínico de la vacuna de Sanofi

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos aprobó el inicio de los ensayos clínicos para la fase III, de una vacuna desarrollada por la farmacéutica europea Sanofi Pasteur Inc.

“Este ensayo consiste en administrar dos dosis de la vacuna AS30 con 21 días de diferencia a un grupo de voluntarios y la administración de placebo en dos dosis, con 21 días de diferencia a otro grupo; haciendo la salvedad que quienes participen deben ser mayores de 18 años. Este ensayo clínico tendrá una duración de 13 meses y busca generar datos iniciales para la vacuna monovalente en materia de seguridad, eficacia e inmunología en la prevención de la enfermedad COVID-19.” Afirmó el director del Invima, Julio Cesar Aldana.

De este modo, la vacuna monovalente con adyuvante AS30 con la proteína S de perfusión de la variante prototipo (D614), se evaluará con respecto a un control de placebo. Esta vacuna utiliza una tecnología de proteína recombinante con una proteína similar a la RBD de la subunidad S1 del SARS-CoV-2, capaz de generar respuesta inmune al entrar en contacto con el virus.

Los ensayos se realizarán en los centros que ya fueron autorizados para hacer este proceso con otras vacunas, por ejemplo, en Barranquilla está la Fundación Hospital Universidad del Norte y la Clínica de la Costa Ltda. Se espera que en próximos días se solicite al Instituto la aprobación de cinco centros de investigación adicionales en otras ciudades del país.

Para este ensayo clínico se espera reclutar 16.000 voluntarios en el mundo, de los cuales 3.000 de ellos serán colombianos. Cabe resaltar que con esta ya son cuatro las farmacéuticas que adelantan en total 5 ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19 en Colombia.

Tenemos preocupación en Europa por muerte de manifestantes: Eamon Gilmore a Duque

El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se reunió con el presidente Iván Duque en el marco de su visita a Bogotá, en la que evaluará la crisis social por cuenta de las protestas y los avances del Acuerdo de Paz.

Antes de reunirse con políticos, sociedad civil y empresarios, Gilmore le expresó al mandatario la preocupación que tiene Europa por la muerte de protestantes durante el Paro Nacional.

“A mí el presidente me reiteró su compromiso de asegurar que haya rendición de cuentas y que se hagan las reformas del caso. Y que estos temas serán abordados y también que todo lo que está generando las manifestaciones serán abordadas”, dijo desde la Casa de Nariño.

Además, le habló de la necesidad de entablar un diálogo a nivel nacional, local y regional para atender las necesidades de la población, al mismo tiempo que ratificó el apoyo de la Unión Europea a la implementación del Acuerdo de Paz.

Por su parte, el presidente Iván Duque informó que también hablaron de la reforma a la Policía Nacional para garantizar altos estándares en materia de protección de derechos humanos.

“En la protesta hay una expresión legítima, pero también rechazar todas las formas de violencia, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, de destrucción y buscar que se aplique la ley y el orden en estricto apego y defensa a los derechos humanos. Y también acompañarnos en nuestra política de cero tolerancia frente a cualquier conducta individual de un miembro de la Fuerza Pública que sea contraria a esos principios”, señaló.

Dos millones de toneladas de carga se han transportado en el centro del país

Las autoridades entregaron un reciente balance de lo que ha sido el desbloqueo de las principales vías del país y en especial las Del Valle Cauca que durante varias semanas mantuvieron cerradas.

Según el ministerio de Defensa, hasta este jueves se han logrado levantar 243 puntos de resistencia, movilizando cerca de 2 millones de toneladas de carga en 80 mil vehículos para poder abastecer al departamento y centro del país.

Asimismo, en Buenaventura se ha logrado la movilización de 2.485 vehículos con 6.514 toneladas de elementos de primera necesidad.

Por su parte las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía, han transportado 2.094 toneladas de medicamentos, con 522.651 vacunas COVID y 15.803.171 galones de gasolina para el Valle, Cauca y Nariño.

En el sector Paso del Comercio las autoridades lograron desbloquear la zona cuando en horas de la mañana un grupo de personas intentaron obstruir la vía.

Tanto en Cali, como en el área metropolitana se ha logrado el desbloqueo de más de 10 puntos en los últimos días.

Duque ordena nuevas medidas de austeridad en las entidades del Gobierno

En una nueva directiva, el presidente Iván Duque ordenó limitar la suscripción de nuevos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles a aquellos que sean indispensables para el funcionamiento del servicio público y la realización de actividades.

Para el caso de nuevos contratos, o la ampliación de los plazos de los contratos vigentes, se deberá hacer una evaluación para determinar si son necesarios de acuerdo con el funcionamiento y la operación de las áreas de cada entidad.

La directiva aclara que esta evaluación “debe contar con alternativas técnicas y financieras frente a los costos de arrendamiento y de reubicación, priorizando la reducción de cánones”.

Y finalmente, señala que las entidades deben adelantar las coordinaciones pertinentes para suscribir contratos de comodato entre entidades cuando haya lugar y se pueda sustituir la necesidad de suscribir contratos de arrendamiento de bienes inmuebles con particulares.

“Para ello, las entidades públicas deberán verificar la existencia de inmuebles disponibles entre ellas y principalmente con Central de Inversiones S.A. CISA, que puedan suplir las necesidades de la entidad”, dice la directiva.

Precio del dólar en Colombia regresa a los $3.700

El dólar abrió en un precio promedio de $3.735,10, lo cual representó un aumento de $44,51 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.690,59.

El precio de apertura registrado por la plataforma fue $3.720. El máximo alcanzado hasta el momento $3.739 y el mínimo $3.720. Durante la jornada se han negociado US$55 millones a través de 141 transacciones.

El dólar se apuntó su mayor ganancia diaria en 15 meses después de que la Reserva Federal indicó que podría subir las tasas de interés a un ritmo mucho más rápido del asumido. Un billete verde más firme encarece el precio del crudo para otras monedas, afectando potencialmente a la demanda, destacó Reuters.

El crudo estadounidense WTI baja 0,32% a US$71,87 el barril, mientras que el petróleo Brent disminuye 0,44% a US$74,07 el barril.

Fedesarrollo aumentó a 7,2% su pronóstico de crecimiento económico para este año

Fedesarrollo revisó al alza su proyección de crecimiento para este año, pasando de 4,8% a 7,2%, "lo que obedece a un mayor crecimiento en el primer trimestre del año frente a lo esperado, a la baja base de comparación debido a la contracción económica de 6,8% el año anterior, así como a la reapertura de distintos sectores, la aceleración del proceso de vacunación y las mayores perspectivas de crecimiento global, que impactarían positivamente la demanda interna y externa", señaló Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento.

Asimismo, resalta que en el mes de abril la economía presentaría un incremento del 25,8% anual, pero con una menor dinámica frente a la producción de marzo como resultado de las restricciones de movilidad en el marco del tercer pico de contagios.

Por su parte, indica Fedesarrollo, los efectos del paro nacional se verían traducidos en un menor nivel de actividad en mayo y, a partir de julio, se observaría un incremento en la demanda interna como resultado de la apertura sectorial anunciada desde el Gobierno Nacional y las autoridades locales.

"Tres sectores explican buena parte del crecimiento económico de este año: construcción, comercio e industria, que en nuestros cálculos aportarán 4,4 puntos porcentuales de esos 7,2 puntos porcentuales de crecimiento adicional de la economía colombiana", agregó Mejía.

Colombianos que trabajan en el exterior podrán sumar cotizaciones para la pensión

El Ministerio del Trabajo informó que los colombianos que cotizan la pensión en el exterior y han realizado sus aportes al sistema de seguridad en un país iberoamericano, podrán ahora acceder a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, de origen común.

Según explicó la cartera laboral, esto será posible debido al proyecto de ley aceptado en el Congreso que adoptó el “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social”. De esta manera los países firmantes del acuerdo y en los que los colombianos podrán gozar de este beneficio son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Ante el escenario, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo “con la implementación de esta alianza se amplían los mecanismos de protección social para los colombianos que han laborado, se encuentran laborando o se trasladan a alguno de los 15 países que firmaron este pacto, así como a los extranjeros provenientes de esos países que estén empleados en Colombia”.

También se explicó que con la medida se facilita los canales de migración regular con miras a reducir la vulnerabilidad de esta clase de población, garantizando el principio de igualdad de trato para con los nacionales de los Estados que hacen parte del convenio y se propenda para que haya más pensionados. Por otro lado, se fortalece la formalización laboral, al generar escenarios más justos y equitativos, donde se tenga acceso a oportunidades dignas, decentes y de calidad, que retribuyan en bienestar y desarrollo.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en Sudamérica, ante lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos residen actualmente en el exterior, cifra que representa el 10% de la población total.

Presidente Duque anuncia la captura de alias 'Macho' máximo cabecilla de Los Pelusos

El presidente de la República, Iván Duque, anunció desde la ciudad de Cali la captura de alias 'Macho', máximo cabecilla de 'Los Pelusos' ras una operación conjunta entre Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.

"Es el golpe más fuerte que se le ha dado a esa organización y constituye también un golpe a un sujeto, acusado del asesinato de líderes sociales, acusado de extorsión, de narcotráfico y de terrorismo", aseguró el presidente de la República.

El mandatario señaló que esta captura “reafirma una vez más el compromiso de la Fuerza Pública para enfrentar a todas las estructuras del narcoterrorismo en Colombia”

"Quiero felicitar a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército y al equipo de Fiscalía General de la Nación que lleva a esa importante captura", puntualizó Duque.

Además, afirmó que las operaciones contra estas organizaciones continuarán en diferentes zonas del país.

Excomandantes de las Farc pedirán perdón por secuestros ante Comisión de la Verdad

En la llamada "Semana de Encuentros por la Verdad" tres excomandantes del antiguo secretariado de las Farc, Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Carlos Lozada, pedirán perdón y reconocerán ante la Comisión de la Verdad su responsabilidad en los crímenes de secuestro perpetrados por las Farc durante el conflicto.

Al acto de reconocimiento asistirá la excandidata presidencial Íngrid Betancourt quien fue víctima de ese delito a manos de la extinta guerrilla por más de seis años.

Además de ese encuentro, el próximo 25 de junio exmandos del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas rendirán disculpas en otro acto de reconocimiento en Rionegro (Antioquia) por el homicidio de la hermana Yolanda Cerón, quien dirigía la Pastoral Social de Tumaco y fue asesinada en frente de la iglesia La Merced de ese municipio en 2001.

Entre los exmiembros de las Autodefensas que pedirán perdón por ese crimen se encuentra Guillermo Pérez Alzate, conocido como "Pablo Sevillano" y exjefe de ese bloque armado ilegal.

Por último, la Comisión adelantará un encuentro por la verdad en Cali, en donde se dignificará el papel de las víctimas de secuestro masivo en el Valle del Cauca, como las de los casos de la iglesia La María y también de los 12 diputados en ese departamento, a manos de las Farc.

CIDH ordena al Estado reforzar medidas para proteger la vida de Leyner Palacios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares en favor del actual Comisionado de la Verdad Leyner Palacios, con el fin de que el Estado colombiano refuerce las medidas de seguridad que le ha otorgado a él y su familia, debido a las amenazas que han recibido por cuenta del liderazgo social de Palacios.

De acuerdo con el órgano internacional, fueron acreditadas las falencias e irregularidades en el esquema de protección del Comisionado de la Verdad, quien denunció ante la CIDH incumplimiento en el horario de trabajo de sus escoltas, trato incorrecto, acoso a una de sus hijas y otro tipo de irregularidades.

Debido a todo lo anterior y que los riesgos contra su vida se agudizarían por cuenta del informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto, la CIDH ordenó corregir esas falencias en coordinación directa con él.

"La vida e integridad personal del señor Palacios se hallan en una situación de grave riesgo. Del mismo modo, la Comisión considera que se encuentran en riesgo los integrantes identificados de su núcleo familiar, en la medida que pueden ser objetos de represalias por su relación con el señor Palacios", indicó la CIDH.

El órgano internacional ordenó al estado entregar en un plazo de 15 días un informe con las decisiones adoptadas, así como avanzar en la judicialización de los responsables de las amenazas y ataques armados en contra de sus escoltas.

Cámara del viaducto de Pereira no funcionaba durante ataque a Lucas Villa

El pasado 5 de mayo se registró un ataque sicarial en el viaducto que une a Pereira y Dosquebradas contra varios manifestantes que protestaban allí de manera pacífica, entre ellos Lucas Villa, quien falleció cinco días más tarde debido a que uno de los proyectiles le ocasionó muerte cerebral.

A partir de ese día, la Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo especializado para realizar las investigaciones y uno de los primeros elementos que quiso revisar fue la cámara de seguridad de la zona, la cual está ubicada en frente de donde los jóvenes fueron baleados; sin embargo, encontraron que ese dispositivo no estaba funcionando.

W Radio consultó al coronel Aníbal Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, quien manifestó que el mantenimiento de esa cámara es responsabilidad de la Alcaldía de Dosquebradas, a quienes, días antes del tiroteo, habían hecho una solicitud para que la arreglaran.

Por su parte, el secretario de gobierno de Dosquebradas, Juan Carlos Sepúlveda, le explicó a esta casa radial que la cámara no estaba funcionando (y de hecho sigue sin funcionar) desde hace dos años porque los recursos que se tenían dispuestos para su mantenimiento debieron ser invertidos para adquirir elementos de bioseguridad cuando inició la pandemia del COVID-19.

Sepúlveda resaltó que ya se encuentra publicado el proceso de licitación para contratar la reparación de esta y otras 15 cámaras de seguridad dañadas en el municipio industrial.

De esta manera, la Fiscalía se quedó sin una de las pruebas que pudo haber sido clave en el esclarecimiento del asesinato de Lucas Villa.

Víctimas del conflicto podrán acceder al subsidio de vivienda por segunda vez

Al resolver una demanda contra la Ley que crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, y que establece que los colombianos solo tienen derecho a solicitar el subsidio de vivienda por una sola vez, la Corte Constitucional estableció que los beneficiarios del subsidio de vivienda cuyas solicitudes habitacionales hayan sido despojadas en el marco del conflicto armado interno o abandonadas como consecuencia del desplazamiento forzado se podrán volver a postular para acceder a dicho beneficio.

Los accionantes consideraron que el legislador impuso un trato desigual entre víctimas. El Congreso de la República tuvo en cuenta la situación de aquellas personas que sufrieron atentados terroristas, pero excluyó a quienes perdieron o abandonaron su vivienda como consecuencia del conflicto armado interno. En su criterio, tal distinción afecta el derecho fundamental a la vivienda digna, sin que exista ninguna justificación fáctica o jurídica para mantener este tratamiento diferenciado entre las víctimas de atentados terroristas y aquellas que sufrieron el despojo, el abandono, la pérdida o el menoscabo de sus viviendas por razón del desplazamiento forzado u otros hechos victimizantes.

De esa forma, la Corte le dio la razón a los demandantes que argumentaron que el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 3 de 1991 establece excepciones a la aplicación de la expresión “por una sola vez” cuando se trata de la obtención del subsidio familiar de vivienda. “Sin embargo, esta opera únicamente para las víctimas de atentados terroristas y excluye otros hechos victimizantes, como el despojo, el abandono y la pérdida o menoscabo de la vivienda en el marco del conflicto armado”.

Agregaban los demandantes que “dicha exclusión constituye un trato desigual que infringe el artículo 13 de la Constitución” y constituye una omisión legislativa relativa.

Revisarán fallo de agresión como legítima defensa por mirar celular de la pareja

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría presentó un recurso de casación contra el fallo que reconoció la legítima de defensa a la agresión de un hombre a su pareja porque me reviso el celular.

Según solicitud, “fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá modificó de manera negativa, desventajosa o más gravosa la definición del caso para los derechos y garantías de la víctima, en un doble sentido, de un lado por cuanto la Sala de Decisión Penal no encontró acreditada la agravante del delito de violencia intrafamiliar relacionada con la condición de mujer de la víctima; y, de otro, por cuanto consideró que el procesado actuó en exceso de una causal de justificación como lo es la legítima defensa frente a su derecho a la intimidad, tema éste absolutamente novedoso en el debate.”

El Tribunal Superior de Bogotá reconoció que “si bien es cierto y conforme la valoración probatoria con perspectiva de género, lo dicho por las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son merecedores de credibilidad, independientemente de que no existan otros medios de prueba que puedan corroborar, siempre y cuando no obren medios de convicción que lo desvirtúen o pongan en duda pues aún en este tipo de delitos continúa vigente el principio de “in dubio pro reo” (toda duda se resuelve a favor del investigado)".

Agregó el Tribunal que no todo episodio de desavenencia, discusión o agresión al interior de una pareja o de una unidad doméstica, debe ser catalogado objetiva y automáticamente como una violencia intrafamiliar, pues siempre deberá analizarse tanto el contexto como la magnitud de este, frente al ámbito de protección del bien jurídico tutelado. Lo contario sería caer en la inaceptable responsabilidad objetiva.

Reconstruirán instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta luego de atentado

W Radio realizó un recorrido por las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional, luego del atentado que dejó 36 personas heridas y afectó las instalaciones del lugar tras la activación de un carro cargado con explosivos.

El General Marcos Evangelista Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército aseguró que en los próximos días iniciará la reconstrucción de las instalaciones.

“En el lugar se encontraban las oficinas del batallón de operaciones terrestres número 9, las oficinas de la Fiscalía, Policía e inteligencia, ya se está realizando el proceso de evaluación y el próximo miércoles empezamos a hacer la reconstrucción, algunas serán destruidas en su totalidad y se construirán de nuevo y esperamos que, en menos de cuatro meses, las estructuras estén terminadas”.

El comandante de la Segunda División aseguró que los militares evolucionan de manera satisfactoria. “Inicialmente hablamos de 36 personas que resultaron heridos, tres de ellos eran civiles, en el momento tenemos 9 personas que están en los centros médicos y los demás ya fueron dados de alta y se encuentran en proceso de recuperación” Señaló

Las autoridades militares han tomado nuevas medidas de seguridad, en las instalaciones, procesos y personal de guardia para evitar otros hechos lamentables.

No hubo acuerdos entre la vicefiscal general y comunidades del paro en Cauca

En medio de un extenso debate y sin acuerdos terminó la reunión entre la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, y los voceros de las organizaciones que participan en el paro nacional en el Cauca.

Un documento que se había construido de manera colectiva durante varias horas fue modificado luego de una reunión interna de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, lo que generó molestia entre las comunidades.

La vicefiscal expresó al cierre del encuentro que varios de los puntos planteados no se pueden refrendar teniendo en cuenta que van en contra de las normas. A pesar de esto, aseveró que sigue vigente el compromiso de la Institución, las 11 líneas de investigación y el enfoque de género, “continuamos en la garantía del acceso a la justicia”.

Por su parte, la líder indígena Aida Quilcué calificó “como una falta de respeto” haber tenido a los voceros durante varias horas reunidos, y que al final no se firmara el acta que se había planteado, en la que se consignaba la ruta de las garantías.

“No renunciamos al diálogo, seguimos en paro, pero tampoco nos vamos a dejar provocar, porque vamos a seguir con el mecanismo de construir un pacto por el país”, agregó

De esa manera, concluyó sin acuerdos el encuentro entre las delegaciones y este viernes habrá una reunión de las comunidades en la que determinarán las medidas que se adoptarán a partir de ahora. Este resultado incrementa la preocupación en el suroccidente del país, por la posibilidad de que haya nuevos bloqueos en la vía Panamericana.

Ante esto, los delegados de las organizaciones garantes insistieron en el llamado a las partes para que se mantengan los diálogos y se eviten acciones de hecho que recrudezcan los casos de violencia.

No han colapsado los hornos crematorios de Bogotá: Secretaría de Salud

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró que en la capital no ha colapsado el funcionamiento de los hornos crematorios.

El funcionario explicó que la ciudad cuenta con seis hornos crematorios de carácter público y con siete más de carácter privado. “La capacidad de cremación diaria de la ciudad haciende a 180 cadáveres por día, en este momento no se ha llenado esa capacidad. Los primeros que tienden a ocuparse son los hornos públicos, porque tenemos una tarifa más baja que los privados”, dijo.

Gómez aseguró que la capacidad de los depósitos de enfriamiento para el almacena de cadáveres no se ha superado. “Tenemos capacidad todavía, podemos tener hasta 320 cadáveres en un momento dado En nuestro depósito de enfriamiento”, agregó.

El funcionario indicó que el total de muertes diarias en Bogotá son cerca de 250 y agregó que además de la cremación se hace uso de la inhumación para evitar saturar los hornos crematorios que trabajan las 24 horas del día.

“En el día de hoy las personas muertas por COVID en Bogotá fueron 140, las personas que mueren por causas diferentes al COVID pueden ser 110 más, para un total de 250 personas que mueren en el curso de 24 horas, esto ha sido así en los últimos días por el pico de la pandemia. Y aunque los servicios funerarios y crematorios también tienen un nivel de ocupación alto, en ningún momento se ha sobrepasado nuestra capacidad”, explicó.

Nombran alcalde ad hoc de Bucaramanga para revocatoria de Juan Carlos Cárdenas

A través de un decreto, el Ministerio del Interior designó como alcaldesa ad hoc de Bucaramanga a Silvia Corzo Villamizar, actual directora técnica de Gobierno y Gestión Territorial de la planta global del Ministerio del Interior.

La funcionaria se encargará de ejercer un control y una vigilancia de los protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas de la revocatoria del alcalde Juan Carlos Cárdenas.

El pasado 20 de abril, el mandatario municipal le envió un correo electrónico a la Procuraduría General de la Nación donde se declaró impedido para realizar esa función.

Y a propósito del nombramiento de la alcaldesa ad hoc, Cárdenas le dio la bienvenida y aseguró que “su compromiso siempre ha sido con la democracia”.

Alcaldía también debía responder por accidente donde murieron 33 niños: abogado

Se trata de Carlos Ramírez Gaitán, el jurista que en los últimos 7 años ha representado la defensa de Manuel Salvador Ibarra, fallecido recientemente, pero quien para 2014 era líder de la congregación Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Fundación, Magdalena y Jaime Gutiérrez, el conductor de la buseta donde se transportaban los 33 menores que murieron calcinados al regresar del culto dominical.

El abogado cuestionó que, así como la iglesia debe pagar $25. 261 millones de pesos por los daños morales causados por el accidente, la alcaldía municipal no puede ser exonerada de sus responsabilidades. Ramírez precisó que como sujetos de derecho la condena será impugnada para que sea revisada por el Consejo de Estado.

“En la orden del Tribunal se deja entrever la no responsabilidad al municipio de Fundación. Pero en mi criterio, la administración municipal debe responder solidariamente, como una manera de litisconsorcio, y no solo descargar esa responsabilidad en la iglesia”, señaló el abogado defensor.

La magistrada tampoco incluyó en la condena a los ministerios de Transporte y Defensa, la Policía, Secretaría de Movilidad de Barranquilla, el Instituto de Transito de Fundación, el departamento del Magdalena y la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Código de Tránsito Fluvial crea oposición entre regímenes marítimo y fluvial: ANDI

La Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI solicitó una revisión integral del proyecto de Código de Tránsito Fluvial (295/2020), de manera que “se aborde conjuntamente el sistema fluvial del país, que no solo se centre en la bahía de Cartagena y que no cambie las condiciones de operación en esta bahía marítima de importancia fundamental para el comercio exterior del país”, manifestó Carolina Herrera, directora de esta Cámara.

Argumentan que se debe permitir un desarrollo armónico de la navegación marítima con la fluvial colombiana y la institucionalidad del sector, que respete los acuerdos internacionales, normatividad nacional y que ayude a mejorar la competitividad, hecho que no se promoverá con la norma que se está proponiendo.

Asimismo, la ANDI considera que es necesario el apoyo y fomento de la navegación fluvial, la promoción de las hidrovías, de manera que se promueva el multimodalismo en Colombia; y además que un proyecto normativo en ese sentido debe ser incluyente con las vías fluviales a nivel nacional, como el Río Orinoco y el Meta, en las que se proyectan importantes desarrollos productivos, especialmente en el sector agroindustrial, y que requieren conectividad.

"Este proyecto sin embargo se enfoca fundamentalmente en la Bahía de Cartagena, dejando de lado el resto de la conectividad fluvial nacional", resaltó la Cámara.

Minagricultura anunció medida para disminuir inventarios de arroz en el país

El Ministerio de Agricultura informó que con el propósito de evacuar los inventarios de arroz existentes en Colombia y poder darle salida a la cosecha de arroz del segundo semestre del año, puso en marcha el ‘Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral para uso pecuario y otros usos industriales’.

Explicó el Minagricultura que la iniciativa que se trabajó en conjunto con Fedearroz, Induarroz, Núcleos Arroceros y Dignidad Arrocera, permitirá movilizar los inventarios almacenados del cereal, que actualmente ascienden a 745.427 toneladas de paddy seco con corte a mayo; además de ofrecer el arroz integral como una alternativa de materia prima para la industria de concentrados, garantizando la sostenibilidad de las actividades arrocera y pecuaria.

Ante el escenario, el titular de la cartera agrícola, Rodolfo Zea, explicó cómo funcionará la medida, manifestando “desde hoy empezaremos a operar a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) el apoyo a la comercialización de arroz integral, que cuenta con recursos por $29.000 millones y permitirá cubrir un volumen de 116.000 toneladas arroz integral. El valor del apoyo será de $250.000 por cada tonelada comercializada para uso pecuario y otros usos industriales”.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura expresó que el nuevo mecanismo será otorgado a partir de la fecha y estará vigente hasta el 29 de octubre del presente año o hasta la fecha de agotamiento de los recursos.

Fiscalía imputa a exrepresentantes de dos IPS por entrega de dádivas

La Fiscalía General de la Nación imputó a José Luis Mayorca Castilla y Luis Enrique Flórez Fontalvo, representantes de dos Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), quienes habrían entregado dádivas para ser beneficiados con contratos.

Estas dos personas, al parecer, se concertaron con el entonces presidente de Cafesalud, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, para que les fuera asignada la prestación de servicios de atención ambulatoria, urgencias, hospitalización, consulta prioritaria y cuidados paliativos para el tratamiento de pacientes con cáncer en Bogotá y municipios de Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, supuestamente, se favoreció a la IPS que representaba el señor Flórez Fontalvo con la modificación de dos otrosíes, se pactó un valor de $26.885 millones de pesos y se amplió el tiempo de ejecución.

Mientras que el 29 de febrero de 2016, presuntamente, le fueron entregados tres contratos a la IPS del señor Mayorca Castilla, que sumaron algo más de 196.000 millones de pesos.

Los índicos dan cuenta de que, como contraprestación, los investigados habrían entregado a Grosso Sandoval el 10% del valor neto de los contratos, es decir, 2.496 millones de pesos. Estos recursos provenían del Sistema Nacional de Salud.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a José Luis Mayorca Castilla y Luis Enrique Flórez Fontalvo el delito de cohecho por dar u ofrecer. El cargo no fue aceptado por los investigados.

Colombia igualó sin goles ante Venezuela en segunda fecha de fase de grupos de la Copa América

La Selección Colombia tuvo un buen inicio en el torneo de fútbol más antiguo luego de vencer por la mínima diferencia a Ecuador en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

Sin embargo, ante Venezuela no puedieron obtener la victoria gracias al arquero Wuilker Fariñez, quien se convirtió en la figura del partido luego de atajar varias pelotas de gol durante todo el partido.

Duván Zapata, Miguel Ángel Borja y en especial Matheus Uribe no pudieron con el arquero venezolano.

Aunque la Tricolor se mostró superior al combinado venezolano durante varios momentos del partido, mostró una fase ofensiva en su mejor faceta con Luis Fernando Muriel y Edwin Cardona en el primer tiempo.

Finalizando el partido, exactamente en el minuto 93, Luis Díaz, quien había ingresado al terreno de juego por Cardona, fue expulsado al pisar a un jugador rival.

Con el aumento de tres vuelos semanales, Avianca fortalece su ruta Bogotá – Miami

Avianca anunció este jueves que sigue fortaleciendo la oferta de sillas en vuelos a La Florida, debido a que a partir de julio aumentará 3 vuelos semanales en la ruta Bogotá-Miami-Bogotá, con una oferta de más de 26.000 sillas y más de 70 frecuencias semanales en la ruta.

Según explicó la misma aerolínea, con este aumento, los viajeros cuentan con más de 66.000 sillas y más de 200 frecuencias semanales a Estados Unidos, teniendo en cuenta que ofrece actualmente vuelos a ciudades como Miami, Nueva York, Orlando, Washington, Dallas, Houston, Los Ángeles y San Francisco.

Ante el escenario, Ana María Copete, directora de Ventas Colombia, dijo “el turismo entre Colombia y Estados Unidos está activo, además este país siempre ha sido atractivo para nuestros viajeros, y por eso seguimos respondiendo a la demanda y requerimientos de quienes desean volar de forma fácil, segura, a precios competitivos, y por supuesto con un servicio destacable.

Finalmente, Avianca aseguró que, con este anuncio en la actualidad, tiene más de 90 rutas activas en toda su red y ofrece 350.000 sillas semanales en más de 1.200 frecuencias en su operación doméstica en Colombia y Ecuador.

Aerolínea Volaris llega a Colombia apostando a los bajos costos

Volaris, una aerolínea de ultra bajo costo, anunció su llegada a Colombia con las rutas Ciudad de México-Bogotá y Cancún-Bogotá, las cuales operarán cuatro y tres frecuencias semanales respectivamente, a partir del 6 de octubre.

La aerolínea que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica hizo el anuncio en el evento conmemorativo, dentro del marco de Vitrina Turística ANATO 2021, allí Constanza Olaya Cantor, viceministra (e) de Turismo de Colombia, dijo “la apertura de estas nuevas rutas por parte de Volaris entre México y Colombia se convierte en una gran noticia y oportunidad para que muchos más mexicanos conozcan todas las riquezas que tenemos en nuestro país en materia de turismo y viceversa. Asimismo, este intercambio de turistas nos servirá para seguir reforzando el camino de la reactivación económica segura en toda Latinoamérica”.

De acuerdo con cifras de ProColombia, en los últimos cinco años previos a la pandemia por COVID-19, el arribo de viajeros de México a Colombia incrementó en promedio 13 por ciento, de esta manera Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, dijo “la llegada de Volaris es una muestra de la confianza internacional en Colombia y de que la reactivación económica segura, avanza con paso firme. Además, fortalece nuestras relaciones comerciales con un gran aliado como es México, hoy el tercer destino con el que tenemos más frecuencias aéreas y sillas disponibles. Con esta noticia, sin duda, nos acercaremos más a los viajeros mexicanos para invitarlos a que vivan experiencias únicas y transformadoras en las seis regiones colombianas”.

En sus declaraciones, Volaris, se pronunció sobre sus nuevas rutas, expresó que con la de Bogotá-Ciudad de México, busca generar una mayor conexión entre los dos países; en cuanto a la ruta Cancún-Bogotá, aseguró que está pensada para que el intercambio de viajeros entre ambos destinos diversifique los puntos turísticos en cada país.