Amanezca bien informado con La W este 18 de febrero. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

La próxima semana llegará a Colombia el segundo lote con 50.000 vacunas de Pfizer

El presidente Iván Duque anunció que el próximo 24 de febrero llegarán al país 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer, contra el COVID-19, para seguir con el proceso de vacunación.

“Estaremos, de conformidad con el acuerdo de entrega y despliegue, recibiendo semanalmente estas vacunas”, dijo.

Supersalud creó un grupo élite para vigilar proceso de vacunación contra el COVID-19

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, aseguró que ya comenzó el despliegue de ese grupo que se encargará de vigilar toda la ruta de vacunación: desde el cumplimiento de la cadena de frío, la revisión del talento humano, la verificación de las poblaciones priorizadas, los protocolos de bioseguridad, hasta el seguimiento al agendamiento de las citas”

Colombia registra 5.103 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 58.134

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.207.701 casos de COVID-19, con 5.103 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 58.134, con 185 fallecidos en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.099.628. Se procesaron 49.645 pruebas (PCR: 31.072 y Antígenos: 18.573). Bogotá volvió a registrar más de 2 mil infectados diarios, exactamente fueron 2.723 seguido por Antioquia (508), Valle (499) y Cundinamarca (225).

JEP dejó en firme medidas de protección a polémica colección del Centro Memoria

El Tribunal de Paz resolvió mantener las medidas de protección sobre la colección "Voces para transformar a Colombia" del Centro Nacional de Memoria Histórica, la cual se encuentra bajo revisión de la JEP por denuncias de supuestas omisiones o modificaciones de los relatos de las víctimas.

De acuerdo con la Sección de Apelación, si el Centro Memoria adelantó modificaciones a la pieza cultural deben retirarse mientras se define su futuro.

Gobierno tilda de “absurdas” las declaraciones de Maduro sobre regularización de migrantes

La Cancillería colombiana rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro en las que aseguró que el nuevo Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes Venezolanos “es una estrategia para lavar la imagen del presidente Iván Duque y obtener dinero de la comunidad internacional”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como “absurdos” estos señalamientos y señaló que “el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro reafirma su actitud indiferente y cruel frente a la grave realidad humanitaria, económica, política y social que padece la población venezolana”.

Gobierno desautoriza a embajador en Nicaragua por opinar sobre nueva disputa marítima

En las últimas horas, el embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel, habló en La W sobre la nota de protesta enviada al Gobierno de Daniel Ortega por haber creado la ‘Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense’, donde se incluyeron porciones del Mar Caribe como si fueran parte de su territorio.

El embajador aseguró que esta es una decisión arbitraria y que ambos países deben sentarse a dialogar para establecer sus límites marítimos.

Sin embargo, horas después la Cancillería aclaró que la única posición oficial del Estado colombiano, sobre esta nota de protesta, es el comunicado emitido el pasado 17 de febrero. “Cualquier otro pronunciamiento, declaración, opinión o manifestación no corresponden a la posición oficial del Estado colombiano”, aclaró.

Defensa de canciller Blum dice que no hay forma de demostrar aportes a la campaña Duque

No hay pruebas suficientes para demostrar que la familia de la actual canciller, Claudia Blum, hubiera aportado en la campaña presidencial de Iván Duque, así respondió la defensa de la ministra de Relaciones Exteriores ante la demanda que cursa contra su nombramiento en el cargo ante el Consejo de Estado.

Según el demandante, la familia de la política habría aportado alrededor de 240 millones de pesos, en su defensa, la ministra afirmó que no hay pruebas suficientes para demostrar que esos dineros fueron destinados a la campaña de Duque.

Antes del seis de marzo se conocerá el futuro judicial de Álvaro Uribe

El fiscal Gabriel Jaimes, quien adelantó la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, respondió a las inquietudes que en días pasados le envió la defensa del senador Iván Cepeda.

Sobre la recusación en su contra para conocer del proceso, Jaimes responde que esta solicitud ya fue resulta negativamente por parte del fiscal general.

Actuaciones del fiscal Jaimes llenan de vergüenza a la justicia: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda reaccionó a la decisión de un juez de control de ordenar a tres empresas de telefonía entregar los mensajes de texto y voz, registros de llamadas y mensajes de texto ligadas a las siete tarjetas SIM, incautadas en enero de 2020 en la celda de Juan Guillermo Monsalve y aseguró que esta actuación hace parte de un esfuerzo del fiscal Gabriel Jaimes de precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

"Es una actuación que, a mi modo de ver, llena de vergüenza a la justicia colombiana. El fiscal Jaimes está actuando sin consideraciones para desviar el curso de la investigación", aseguró.

Fue suspendido el juicio por escándalo de reventa de boletas

Un fuerte llamado de atención recibió la Fiscalía en el proceso que se adelanta por la reventa de boletas para partido de clasificación a Rusia 2018.

En el proceso contra Elías Yamhure Daccarett, socio de la empresa Ticket Ya la delegada del Ministerio Público pidió al ente acusador claridad en los argumentos concretos por los que llevará a juicio a Yamhure.

María Paula Duque dejará su cargo directivo en Avianca

Anko van der Werff, presidente y CEO de Avianca Holdings, hizo público su agradecimiento a María Paula Duque, quien en las últimas horas presentó la renuncia a su cargo como directora de atención al cliente; cargo que venía desempeñando en la aerolínea desde el año 2019.

“A María Paula un agradecimiento especial de parte de todo el equipo de Avianca por su esfuerzo incansable y compromiso en estos retadores cinco años de trabajo”, dijo Anko van der Werff.

Registraduría confirma segundas elecciones atípicas durante la pandemia

Este domingo 21 de febrero se realizarán las primeras elecciones de este año para elegir a los alcaldes de los municipios de Urrao en Antioquia, Páez en Boyacá y Roberto Payán en Nariño, donde se van a utilizar estaciones biométricas para validar la identidad de los electores

La Registraduría Nacional del Estado Civil, señaló que se utilizarán las estaciones biométricas en Urrao, Antioquia y Páez, Boyacá.

Procuraduría deberá resolver las quejas contra las alcaldías por incumplir el fallo de las fotomultas

La Procuraduría General tendrá que definir las peticiones que hicieron un grupo de ciudadanos frente al cumplimiento del fallo que fijaba los lineamientos para el pago de las infracciones por las fotomultas.

Los ciudadanos indican que no existe claridad sobre la forma en cómo debe aplicarse la ley y, si en efecto, existe o no una "responsabilidad solidaria" en la imposición de las multas.

Policías investigados por el incendio en el CAI de Soacha se declararon inocentes

La Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio y tentativa de homicidio a Aleida del Pilar González, Jorge Eliécer Suárez Orduz y Gabriel Ruiz Moreno por su presunta participación en los hechos que rodearon el incendio en el CAI de San Mateo (Soacha) y que dejó ocho internos muertos.

Los fiscales del caso indicaron durante la audiencia que cuentan con el material probatorio suficiente para demostrar que los uniformados no evitaron la muerte de los detenidos en medio de la conflagración que se registró en los calabozos del CAI en la tarde del 4 de septiembre del 2020.

Gobierno pagará por anticipado una deuda de US$1.294 millones

El Ministerio de Hacienda informó al mercado que ejecutará la cláusula de redención anticipada para uno de los bonos globales, cuyo vencimiento es en julio de 2021; y por un monto de US$1.294 millones.

Ha indicado la cartera que el pago se realizará en marzo con los recursos de moneda extranjera disponibles y luego de la operación de financiación en el mercado internacional realizada en enero.

Federación de Cafeteros lanza tienda virtual para vender café 100 por ciento colombiano

Como una alternativa para solventar la crisis generada por el COVID 19, la Federación Nacional de Cafeteros hizo el lanzamiento del canal de venta en línea, comprocafedecolombia.com.

Según la FNC, esto acercará a los caficultores, personas o empresas que tengan marcas de café 100% colombiano con los compradores finales a nivel nacional e internacional.

En 2020 se redujeron las demandas contra la Nación en casi un 20 por ciento

A pesar de la pandemia del COVID-19, en 2020 las demandas contra la Nación no se frenaron, así lo reveló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que explicó que llegaron 34.388 recursos nuevos, una cifra significativamente baja teniendo en cuenta que en el histórico normalmente ingresan cada año más de 100.000 demandas.

En total, el Estado enfrenta 333.021 demandas, que tienen pretensiones por 400,5 billones de pesos. Para el director de la ANDJE, Camilo Gómez, esa reducción del 17,9 por ciento de casos activos de un año a otro está relacionada con el COVID-19, que hizo que por un tiempo los servicios judiciales estuvieran incluso frenados en el país.

Decomisan en el aeropuerto El Dorado 70 vacunas chinas fraudulentas contra el COVID-19

Las autoridades confirmaron que fueron detenidas dos personas procedentes de China que traían consigo por lo menos 70 vacunas, aparentemente contra el COVID-19. Según fuentes del Invima, las dosis no cuentan con los documentos sanitarios requeridos por lo que son remitidas como un producto fraudulento para la autoridad sanitaria.

El hallazgo se da tras los exhaustivos operativos de control que se realizan en la zona primaria del aeropuerto internacional El Dorado a pasajeros que vienen desde el exterior. El análisis de esta mercancía se hizo con el acompañamiento del Invima, la Dian y la Policía Nacional.

Mujer que traía vacunas del exterior no cometió ninguna infracción: DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio detalles del procedimiento que llevó a las autoridades sanitarias a incautar decenas de dosis de vacunas contra el COVID-19.

Según la entidad, la mujer colombiana que llegó al país con dicha mercancía, declaró en el formulario 530 las vacunas que iba a ingresar al territorio nacional. “No traía nada oculto, por lo tanto, no hay lugar, ni aprehensión ni a captura”, indicó la DIAN mediante su oficina de comunicaciones.

Bogotá ya tiene sus primeras vacunas contra la COVID-19

Bogotá ya recibió las 7.673 vacunas contra el COVID-19. Los primeros en recibir las dos dosis serán el personal médico de primera línea. En la capital del país están listos los dos ultracongeladores para almacenar los antígenos de la farmacéutica Pfizer.

La vacunación se hará en nueve clínicas y hospitales que son:

Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar Corporación Universitaria Juan Ciudad Mederi Fundación Santafé de Bogotá Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Instituto Nacional de Cancerología ESE Unidad de Servicios de Salud Santa Clara Dirección Nacional de la Policía Nacional Hospital Militar Clínica Colombia

Es vergonzoso como vive la gente: Padre de Roux sobre crisis en Buenaventura

Una delegación de la Comisión de la Verdad adelantó una visita por dos días a esa población afectada por la emergencia humanitaria y conoció de primera mano las denuncias de los pobladores sobre la pobreza en varios sectores y la penetración de las estructuras delincuenciales en el municipio.

El padre Francisco de Roux, presidente del órgano transicional, hizo un duro llamado a las autoridades luego de recorrer barrios como Juan 23. "Es tan vergonzoso que yo no entiendo cómo es posible que Colombia acepte una cosa tan inhumana, es de tales proporciones lo que uno ve, es tan degradante, es una forma de vivir la gente tan horriblemente inhumana que uno se queda preguntando cómo es posible que hombres y mujeres con la misma dignidad de nosotros tengan que vivir así", manifestó.

Caen presuntos responsables de masacres en Cauca y Valle del Cauca

En tres días fueron capturados y enviados a la cárcel tres hombres señalados de participar en tres asesinatos múltiples ocurridos en Valle del Cauca y Cauca.

Luis Fernando Córdoba Garcés, alias ‘Rojo’; y Henry González Gómez, alias ‘Carreta’, fueron capturados por personal de la policía judicial de la Sijin de la Policía Nacional. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ofrecen 100 millones de pesos por responsables de masacre en Andes, Antioquia

Luego de un consejo de seguridad, el ministro de la Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de hasta $100 millones por los responsables del asesinato de cinco personas en el corregimiento de Tapartó, vereda la Vela del municipio de Andes, Antioquia.

El ministro también ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la captura de los bandidos alias ‘Erre’, ‘Barcelona’, ‘Sangre’ y el ‘El Gato’ cabecillas del Clan del Golfo en la región.

Entregan incentivo económico a más de 100 familias de Tierralta por conservar bosques

Con la firma de 111 contratos de Conservación Natural en Tierralta, que beneficiarían a 103 familias, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se busca la conservación y protección de los recursos naturales. Así lo afirmó el jefe esta cartera, Carlos Eduardo Correa, durante el acto de firma de los convenios con campesinos del corregimiento de Batata.

“Son 400 hectáreas de conservación y estas familias estarán recibiendo un incentivo de pago por servicios ambientales, por conservar estas 400 hectáreas”, dijo el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa.

Atienden emergencias por lluvias en Caloto y Toribío, Cauca

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas generaron emergencias en varias veredas de los municipios de Toribío y Caloto, en el nororiente del departamento del Cauca.

Según el jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, William Muñoz, hubo una creciente súbita y un vendaval que afectó a las veredas Río Negro, El Damián, La María y Guadualito en Toribío.