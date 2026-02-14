Amanezca bien informado con La W este 17 de junio. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

La aprobación de la reforma al Código Disciplinario y el hundimiento del proyecto de matrícula cero para la educación superior son algunas de las noticias de este jueves 17 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Congreso aprobó el proyecto de reforma al Código Disciplinario

Con esta iniciativa se busca cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro y tomar medidas para evitar que prescriben cerca de 10 mil procesos disciplinarios por la entrada en vigor de un código aprobado hace varios años.

"Gracias por entender que lo que estaba en juego no era burocracia ni una serie de falsedades que se tejieron alrededor de medios de comunicación en el país", aseguró la procuradora Margarita Cabello.

La oposición se opuso al proyecto al señalar que con el proyecto se crea burocracia adicional y que no se cumple con la sentencia de tribunal internacional.

"Para poder desacatar la sentencia de la Corte Interamericana, ocurre este acto de corrupción: inhabilitar a toda la oposición para que no pueda votar el proyecto", aseguró el senador Gustavo Petro.

Buscan inhabilitar a la oposición en la votación del Código Disciplinario: Petro

Durante la sesión plenaria en la que se discute la reforma al Código Disciplinario, el senador Gustavo Petro acusó a la procuradora Margarita Cabello de impedir, por vía de indagaciones preliminares e investigaciones, que la oposición vote el proyecto de ley.

El congresista de Colombia Humana señaló que ese proyecto va en contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso relacionado con él.

"Para poder desacatar la sentencia de la Corte Interamericana, ocurre este acto de corrupción: inhabilitar a toda la oposición para que no pueda votar el proyecto", aseguró.

Petro indicó que la procuradora Cabello debió haberse declarado impedida para abrir procesos contra los congresistas que votarían el proyecto de su autoría.

Se hundió proyecto de la oposición de matrícula cero para la educación superior

Con cinco votos a dos, la Comisión Sexta del Senado hundió un proyecto liderado por sectores de la oposición para implementar la matrícula cero para la educación superior para el segundo semestre de 2021 y el 2022.

El senador Antonio Sanguino calificó como mezquino el voto de los congresistas de las bancadas de gobierno y del Partido Liberal y señaló: "Curiosamente el Gobierno promovió la negativa a ese proyecto (...) que era un clamor de los jóvenes de Colombia", aseguró.

El senador Horacio José Serpa defendió su voto negativo y señaló que el proyecto era inviable en la situación actual del país.

"Soy el malo porque voté contra un proyecto que no tiene fuente de financiamiento ni respaldo fiscal. Tampoco establece la focalización para orientar esos subsidios a quienes sí los necesitan", aseguró.

Señalan a Char y al Gobierno de querer hundir el proyecto de especialidad agraria

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, señaló al presidente del Senado, Arturo Char, y al Gobierno de impedir que se discuta el proyecto de especialidad agraria al no anunciarlo para la próxima sesión plenaria de la Corporación.

La congresista criticó al Ejecutivo por no impulsar el único proyecto de implementación de los acuerdos de paz, que radicó en el Congreso de la República.

"Qué pasa aquí que el Gobierno presenta un proyecto que quiere hundir", se preguntó la senadora.

Un sector del Centro Democrático, en cabeza de la senadora María Fernanda Cabal se ha opuesto a la creación de esta especialidad, tal y como se acordó en La Habana.

Gobierno radicará reforma tributaria el 20 de julio y extenderá Ingreso Solidario

El presidente Iván Duque confirmó que el 20 de julio se radicará, con mensaje de urgencia, la reforma tributaria en el Congreso de la República “sin tocar a la clase media ni a los más vulnerables”.

Y en vista de que el programa Ingreso Solidario está contemplado hasta finales de junio, el mandatario anunció que se extenderá hasta finales de agosto.

“Podemos llegar a ese consenso a partir del 20 de julio donde podamos discutir en el Congreso de la República un mecanismo de estabilización de las finanzas de la Nación, apoyando también a los entes territoriales y tener las fuentes sin tocar a ningún ciudadano de las clases vulnerables”, dijo desde la Vitrina Turística de Anato.

Además, el jefe de Estado señaló que “hay que hacer un esfuerzo adicional” e invitó al Congreso, a los alcaldes, a los gobernadores y al sector privado a extender los beneficios de la Ley de Turismo hasta diciembre de 2022, a través de un único artículo.

El mandatario también expresó su preocupación por el aumento de contagios de COVID-19 y aseguró que el actual pico, dentro del pico, se pudo evitar teniendo escenarios de diálogo sin confrontaciones ideológicas.

Gobierno estima que 700.000 personas no se han aplicado segunda dosis de la vacuna

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, admitió que existe un rezago en la aplicación de segundas dosis en el país y aseguró que es fundamental cumplir con todo el agendamiento ya que una sola dosis no es suficiente.

“Lo hemos hablado ya con los mandatarios locales, de hecho, se había pedido que el fin de semana hiciéramos una campaña de incentivos para que las personas que requieren esa segunda dosis asistan a los procesos de vacunación”, dijo.

Y advirtió que, si los ciudadanos no acuden a la segunda cita, dichas dosis se perderían.

Aún así, el alto funcionario señaló que el Plan Nacional de Vacunación avanza a buen ritmo y ratificó la meta de aplicar 17 millones de dosis para este mes.

“Ya tenemos en el país cerca de 19 millones de dosis, lo que nos garantiza a nosotros el flujo suficiente para poder continuar con el plan en las velocidades que nos encontramos a la fecha”, señaló.

Incluso, anunció que este jueves llegarán al país cerca de 539.000 de la farmacéutica Pfizer.

Llegó a Colombia un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer

Este miércoles llegaron al país 538. 200 nuevas dosis de la vacuna del laboratorio de Pfizer, con las cuales Colombia completó un total de 19 millones de biológicos de las distintas farmacéuticas.

Estas dosis hacen parte del primer lote de la farmacéutica que llegará esta semana al país. Se esperan en total 1.077.570 dosis de Pfizer, por lo que quedan pendientes por llegar 539.370 biológicos.

Se espera que el faltante de vacunas de Pfizer llegue este jueves al aeropuerto El Dorado.

Cabe resaltar que en total se han aplicado 13.390.951 13.167.044 dosis de la vacuna, de las cuales 3.980.118 3.875.823 corresponden a esquemas de vacunación completos.

Colombia registra 27.827 nuevos casos y 595 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.829.879 casos de COVID-19, con 27.827 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 97.560, con 595 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

La cifra de recuperados ya alcanza los 3.565.158 con 25.716 personas que superaron el virus. Se procesaron 110.906 pruebas (PCR: 63.960 y Antígenos: 46.946). En total se han procesado 18.451.017 muestras.

En cuanto a la vacunación, en total se han aplicado 13.390.951 13.167.044 dosis de la vacuna, de las cuales 3.980.118 3.875.823 corresponden a esquemas de vacunación completos.

Es infame el afiche de “¿Quién dio la orden?”: Darío Acevedo, director Centro Memoria

En un foro llamado "Víctimas de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus familias en el conflicto" convocado por la Universidad Militar, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, criticó duramente la campaña que han lanzado desde hace algunos años las víctimas de falsos positivos llamada ¿quién dio la orden?, de acuerdo con el director, hacen parte de una "infamia" contra el Ejército y las Fuerzas Militares en general.

"Que cese la generalización sobre la fuerza pública, es infame el afiche que circula con cierto placer por las calles y en los desfiles de protesta diciendo o preguntando quién dio la orden, a este país le hace falta escuchar más a los comandantes de las Fuerzas Militares, para que sepan que nunca han dado una orden de salir a matar la gente", señaló.

También abogó por que quienes hayan deshonrado su uniforme sean "individualizados" pero que no se puede generalizar en considerar a las Fuerzas Militares violadoras de derechos. De acuerdo con Acevedo, las órdenes en esas instituciones siempre han sido en protección de la población y nunca en detrimento de esta.

Para él debe cesar esa "campaña de odio" contra las instituciones castrenses como un primer paso hacia su reivindicación en relación con el papel que cumplieron en el conflicto y se debe respetar la presunción de inocencia. "Aquí ya cualquier oficial porque es tropero o porque ha tenido éxito en la lucha antisubversiva de antemano ya es señalado como un asesino o un violador de derechos humanos", manifestó.

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica también criticó duramente el Acuerdo de Paz con las Farc indicando que lo ocurrido en La Habana fue un "premio a unos criminales de guerra", que a su juicio ha evitado la reconciliación nacional. Para Acevedo, "algo de cárcel tiene que haber".

Según el análisis del director del Centro Nacional de Memoria Histórica hay sectores políticos promoviendo propaganda en contra de las Fuerzas Militares la cual "está sobrepasando la realidad" y como efecto promoviendo el odio.

Ministerio del Trabajo anunció que logró acuerdo con sindicatos de la entidad

Según informó la cartera laboral para el Acuerdo Colectivo de Trabajo suscrito con sus Organizaciones Sindicales, que fue presentado el cinco de marzo del presente año, con un pliego unificado de 126 solicitudes y que beneficiará exactamente a 1.756 servidores públicos, se generará un acto administrativo. En los diálogos para llegar a un acuerdo participó el mismo Mintrabajo, 11 organizaciones sindicales y fue firmado por 41 negociadores.

Ante el escenario, el jefe de la cartera laboral, Ángel Custodia Cabrera, dijo “no puedo dejar de manifestar mi alegría por lograr este acuerdo y lo más importante, lo reitero, el gobierno del presidente Ivan Duque, siempre ha estado dispuesto a negociar y concertar. Por eso quiero felicitar a todos los delegados del país por su voluntad para negociar y concertar”.

Entre los beneficios alcanzados en las negociaciones, se encuentran: incentivos económicos tanto para funcionarios como para hijos menores de 12 años y por educación; reclasificación del riesgo laboral, la adquisición de póliza de vida, provisión de cargos vacantes, prima especial de policía administrativa y por localización, reconocimiento adicional a los servidores públicos de las inspecciones municipales, viabilidad de rutas para algunas territoriales, plan de choque en temas de salud y permisos remunerados por antigüedad.

Finalmente, el ministro Cabrera, aseguró que la próxima semana se iniciarán diálogos para buscar acuerdos que beneficien a todos los trabajadores estatales del país, con un posible acuerdo allí se beneficiarán un total de 1.200.000 trabajadores públicos, manifestando “la próxima semana todas las centrales obreras, todos los sindicatos, federaciones del país, estaremos sentados para iniciar las negociaciones y sobre todo lo más importante, las instrucciones del señor presidente de lograr acuerdos con todos los funcionarios estatales, esto va a beneficiar cerca de 1.200.000 trabajadores públicos en Colombia”.

En los próximos días me retiraré de la cartera: Mindeporte

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dio a conocer que en los próximos días dejará la cartera. El anuncio lo hizo después de asistir al lanzamiento nacional de Campamentos Juveniles, actividad que se realizó en el Ecoparque Los Yarumos de la capital de Caldas.

El alto funcionario del Gobierno Nacional expresó que “hoy hay que contarle al país que se le ha cumplido, se creó el Ministerio del Deporte, creo que ningún gobierno en la historia le había apostado a este tema como lo ha hecho el del presidente Duque. He venido conversando con él, es el momento de cerrar un ciclo porque yo tengo que mirar unos temas personales y por eso en los próximos días me retiraré de la cartera”, manifestó el señor Lucena.

Agregó que los deportistas están empoderados de ese Ministerio, que se sienten motivados por la creación de este, ya que desde allí se ha hecho una importante inversión en infraestructura, en programas sociales como el que hoy arrancó de Campamentos Juveniles en la ciudad.

“Ser el primer ministro del Deporte es un sueño hecho realidad, cuando fui deportista de alto rendimiento jamás me imaginé que pudiera ocupar este cargo, y por eso la gratitud infinita con el presidente Iván Duque y con todo el equipo de trabajo”.

Reforma a la justicia alinea responsabilidad fiscal a fallo de CIDH: Contraloría

Julián Ruiz, vice contralor general de la República, indicó que la reforma a la justicia, aprobada ayer en su último debate en el Congreso, incluye cuatro importantes artículos que adecúan el ordenamiento jurídico en el tema de responsabilidad fiscal al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del exalcalde de Bogotá y hoy senador Gustavo Petro.

Recordemos que este fallo ordena adecuación del ordenamiento jurídico interno teniendo en cuenta la violación de cláusulas de la Convención Interamericana, que determina que la reglamentación o limitación de los derechos políticos debe darse por condena de juez penal competente, lo cual en la práctica equivale a que el derecho a ser elegido no puede ser limitado o anulado por parte de autoridades administrativas.

El ente de control también destaca que con la reforma se desarrolla trámite preferencial constitucional del control judicial a fallos con responsabilidad fiscal; y que la inhabilidad derivada de ser declarado responsable fiscal y no haber pagado la condena, no aplicará a los cargos de elección popular.

“Se abrevia el trámite del control jurisdiccional de las decisiones con responsabilidad fiscal, incluida la primera y segunda instancia. No podrá ser superior a un año”, resaltó el organismo.

Y agregó que el órgano de control fiscal podrá solicitar incidente de declaración judicial para ocupar cargos de elección popular.

Asimismo, se podrá acudir a tal recurso cuando contra la decisión de responsabilidad fiscal no se hubiese interpuesto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el término legal. También cuando el responsable fiscal no hubiese efectuado el pago correspondiente.

Dólar presenta un comportamiento levemente al alza

El dólar abrió en un precio promedio de $3.693,13, lo cual representó un aumento de $0,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.693,35.

El precio de apertura registrado por la plataforma fue $3.692. El máximo alcanzado hasta el momento es $3.698,80 y el mínimo $3.686. Durante la jornada se han negociado US$34 millones a través de 90 transacciones.

El crudo estadounidense WTI baja 0,08% a US$72,06 el barril, mientras que el petróleo Brent aumenta 0,28% a US$74,19 el barril.

Ejecutivos de grandes operadoras petroleras dijeron el martes que esperan que los precios sigan por encima de los US$70 y retornen a niveles prepandémicos en la segunda mitad de 2022.

Gobierno financiará la segunda línea del Metro de Bogotá

El presidente Iván Duque se reunió con la alcaldesa Claudia López para hablar sobre proyectos de infraestructura, transporte y vías de acceso a Bogotá, así como la atención a los más vulnerables y la reactivación económica.

Durante el encuentro, el mandatario ratificó el compromiso del Gobierno con la financiación de la segunda línea del metro.

“Bogotá no puede esperarse otros 60 años o 70 años de estudios y más estudios para ir diseñando su segunda línea. Hay que darle cabida y estructura a este proyecto, que es inversión y transformación”, dijo.

Igualmente, indicó que hay avances para iniciar las obras del metro en los próximos meses, con un financiamiento del 70% por parte del Gobierno Nacional. “Y además trae consigo el proyecto de las troncales adicionales”, señaló.

Finalmente, el jefe de Estado resaltó la necesidad de avanzar en otros proyectos de infraestructura, como Accesos Norte II, la Avenida Longitudinal de Occidente Sur, Regiotram de Occidente y Regiotram Norte.

“Agradezco al presidente Iván Duque su compromiso con el desarrollo y la movilidad de Bogotá-Región. Con trabajo conjunto la reactivación avanza”, aseguró la alcaldesa.

Sergio Díaz-Granados y Christian Gonzalo Asinelli, candidatos a presidir la CAF

Avanza el proceso de elección del nuevo presidente ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Al cierre del plazo establecido por el Directorio, el organismo confirmó que se presentaron las candidaturas del argentino Christian Gonzalo Asinelli, actual subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Argentina; y el colombiano Sergio Díaz-Granados, actual director ejecutivo por Colombia ante el Grupo BID.

Continúa así un proceso que plantea una serie de requisitos y procedimientos para garantizar la probidad de los candidatos y la transparencia de la elección. El siguiente paso es una reunión en la que se llevará a cabo una entrevista formal a los candidatos.

Y, finalmente, la decisión se tomará en una siguiente reunión del Directorio, prevista para el 5 de julio.

Recordemos que este cargo tiene un tiempo de ejercicio de cinco años, con posibilidad de una reelección.

Según Minminas, precios de los combustibles se mantendrán estables en junio

El Ministerio de Minas y Energía, informó este miércoles que los precios de los combustibles en Colombia se mantendrán estables para lo que resta del sexto mes del año, de esta manera en las 13 principales ciudades, el precio promedio del galón de gasolina será de 8.525 pesos, en el caso del diésel el galón tendrá un precio promedio de 8.394 pesos.

Al revisar las principales ciudades del país se encuentra que los precios son:

Bogotá: galón de gasolina 8.847 pesos. Galón de ACPM 8.652 pesos.

Medellín: galón de gasolina 8.789 pesos. Galón de ACPM 8.672 pesos.

Cali: galón de gasolina 8.885 pesos. Galón de ACPM 8.776 pesos.

Barranquilla: galón de gasolina 8.542 pesos. Galón de ACPM 8.378 pesos.

Cartagena: galón de gasolina 8.502 pesos. Galón de ACPM 8.349 pesos.

Villavicencio se mantiene como la ciudad con los precios más altos para el galón de gasolina, allí cuesta 8.947 pesos. En el caso del ACPM, Pasto es la ciudad con el costo por galón más costoso, allí cuesta 7.797 pesos.

Mientras que los precios más bajos por galón de gasolina y de ACPM se encuentran para junio en Cúcuta, allí respectivamente los costos son de 7.080 pesos y 6.628 pesos.

250 mil campesinos endeudados con bancos tendrán oportunidad de ponerse al día

Los 250.000 productores agropecuarios que tienen deudas con los bancos, principalmente Banco Agrario y Finagro, vencidos al 30 de noviembre de 2020, con mora de 6 meses o más, y que aún siguen vencidos, podrán acercarse a su entidad financiera para buscar acuerdos de pagos y saneamiento de sus deudas. Así lo informó el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, quien detalló que las obligaciones de estos productores ascienden a 1,1 billones de pesos.

En sus declaraciones el ministro Zea añadió que “ya quedó reglamentada la Ley de Alivios Financieros que permitirá a 250.000 productores poder acceder a condonaciones de los intereses de mora, intereses corrientes y quitas de capital. Queremos que esta gran noticia llegue a cada rincón de Colombia con el fin de que los campesinos puedan sanear sus deudas como paso para que vuelvan a ser sujetos de créditos y por supuesto tengan más productividad y rentabilidad. Con estas buenas noticias para el campo colombiano estamos avanzando significativamente en la competitividad del sector”.

El Ministerio de Agricultura explicó que, de acuerdo con el decreto, las condonaciones que se pueden hacer son del 100% de intereses corrientes y de mora. Para aquellos productores que tengan deudas inferiores a 2 millones de pesos, se les podrá hacer una condonación del 95% del capital.

El ministro Zea Navarro aclaró que específicamente serán dos tipos de acuerdos. Uno, de recuperación y saneamiento de cartera con Finagro y Banco Agrario de Colombia. El otro, acuerdos con los programas de Pran y Fonsa.

Fueron dados de alta los primeros militares luego de atentado a la Brigada 30 en Cúcuta

El hospital Erasmo Meoz de Cúcuta informó luego del atentado contra la brigada 30 del Ejército, recibieron en el servicio de urgencias dos soldados profesionales, dos soldados regulares, un sargento segundo y un sargento viceprimero, los cuales presentaron diferentes diagnósticos debido a las ondas explosivas.

Los diagnósticos dados fueron hipoacusia (sordera temporal), dolor abdominal y laceraciones en extremidades.

Tonino Bota, Gerente del hospital de Cúcuta aseguró que los primeros militares fueron dados de alta “en nuestro hospital recibimos a seis pacientes, donde los afectados eran soldados profesionales y suboficiales, estaban estabilizados y en las últimas horas cuatro de ellos fueron dados de alta y sólo dos permanecen en nuestro hospital”.

Dos militares que permanecen en el centro asistencial no presentan heridas de gravedad los cuales siguen siendo monitoreados por todo el personal asistencial con el fin de dar prontamente su salida. Señaló

En la Clínica Medial Duarte fueron recibidos 34 militares, la mayoría de ellos con heridas leves, afectación por onda explosiva y dos fueron intervenidos quirúrgicamente.

Gobierno dio por superada la emergencia sanitaria en Arauquita

El gerente de fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez, confirmó que, aunque la emergencia sanitaria en Arauquita estaba prevista hasta el 30 de junio, la situación ya fue superada.

La crisis sanitaria se originó hace unos meses debido a los combates entre el Ejército venezolano y las disidencias de las FARC, los cuales provocaron el desplazamiento de casi 6.000 ciudadanos hacia el municipio.

“Ya logramos con unas estrategias, y en combinación con el departamento, la Alcaldía de Arauquita y la cooperación internacional, darles respuesta a esas personas sin olvidar jamás la comunidad de acogida”, dijo.

Además, informó que se desmontaron los albergues temporales donde fueron atendidos los venezolanos y colombianos retornados que huyeron de los enfrentamientos en el estado de Apure, quienes ya regresaron a sus sitios de origen.

“Esperaremos a la vicefiscal hasta este jueves, o tomaremos otras medidas”: Cric

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete, dijo que esperarán hasta este jueves 17 de junio a la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, de lo contrario las comunidades adoptarán otras medidas en las vías.

Las organizaciones que participan en el paro nacional en este departamento esperaban a la funcionaria del ente acusador este miércoles a las 4 de la tarde, pero les notificaron que debía atender otros compromisos por los recientes hechos de violencia en Cúcuta. “Hemos sido claros y el asunto no es contra el pueblo y vamos a esperar hasta el jueves”, señaló Pete.

El dirigente aseguró que las decisiones relacionadas con bloqueos en la vía Panamericana son adoptadas por las comunidades, por lo que insistió en el llamado al Gobierno Nacional y las instituciones para que cumplan los compromisos.

“Pacientemente esperamos, pero de no hacerlo, nos toca tomar nuevamente las acciones que el pueblo colombiano sabe, con los distintos departamentos que nos encontramos aquí en la minga”, agregó el consejero.

Las organizaciones que hacen parte de la Minga Social, Popular y Comunitaria aseguraron que el encuentro con la funcionaria busca el reconocimiento de las garantías para la vida y los derechos humanos, en el marco del paro nacional.

Las comunidades también rechazaron que en las últimas horas se hundiera en el Congreso el proyecto de “matrícula cero”, que durante las movilizaciones reclamaron los manifestantes y los jóvenes para garantizar el acceso a la educación superior.

Emiten nueva condena contra Julio Ibargüen Mosquera, exgobernador del Chocó

Nuevamente fue condenado Julio Ibargüen Mosquera, exgobernador del Chocó entre 2004 y 2007, quien en octubre de 2015 fue sentenciado a siete años de prisión por aliarse con grupos paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.

Esta vez, la sanción penal se da por la celebración de contratos para educación, que incumplieron los requisitos legales y cuya inversión, en parte, habría terminado en los bolsillos del entonces secretario de Hacienda, Roger Pastor Mosquera.

Ibargüen fue condenado a seis años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida. La Corte Suprema de Justicia confirmó, tras acusación de la Fiscalía, su falta de vigilancia como gobernador y, al parecer, su direccionamiento de los dineros públicos a su secretario de Hacienda.