Amanezca bien informado con La W este 16 de febrero. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

La vacunación en Colombia iniciará en Sincelejo y Montería

Con la llegada de 50 mil vacunas de Pfizer a Colombia, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, aseguró que el proceso de vacunación en Colombia iniciará oficialmente el miércoles 17 de febrero en las ciudades de Montería y Sincelejo.

El biológico será aplicado a los médicos de diferentes especialidades que están en primera línea de atención, enfermeros, auxiliares de enfermería, camilleros, personas de servicios generales en salud y mayores de 80 años.

Enfermera de Sucre será la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer en Colombia

El presidente Iván Duque anunció que Verónica Machado, enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo, Sucre, será la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19.

Así lo confirmó el mandatario en su programa de televisión ‘Prevención y Acción’. En un corto video, la enfermera reconoció que tuvo miedo de enfrentarse a la pandemia y destacó que la vacunación es una esperanza y una satisfacción, después de mucho sufrimiento.

Bogotá ya está lista para arrancar con el plan de vacunación contra el COVID-19

Bogotá recibirá inicialmente 7.673 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Los primeros en recibirla serán el personal médico de primera línea.

La alcaldesa Claudia López ha manifestado que la capital depende de la llegada de más vacunas, pues con esta cantidad no se alcanza a vacunar a la totalidad del personal médico, y quedan pendientes los mayores de 80 años para completar la primera fase.

Para los mayores de 80 años y las siguientes fases se espera contar con vacunas de AstraZeneca. No obstante, las primeras vacunas son una buena noticia y comenzarán a aplicarse este 18 de febrero.

Colombia registra 3.510 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 57.786

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.198.549 casos de COVID-19, con 3.510 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 57.786, con 181 fallecidos.

Los recuperados ya son 2.090.467. Se procesaron 40.170 pruebas (PCR: 28.338 y Antígenos: 11.832).

Gobierno le reportó a la JEP que la Farc solo entregó el 4% de los bienes inventariados

El Gobierno entregó oficialmente el reporte de los bienes que los excombatientes de las Farc entregaron hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha límite para proporcionar el inventario total.

Según Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, los excombatientes solo entregaron $42.680 millones de los cerca de $548.079 millones inventariados, es decir el 4%.

JEP le cerró la puerta al hijo de Enilce López "La Gata"

La Jurisdicción Especial de Paz rechazó en primera instancia el sometimiento que presentó en 2018 el exalcalde de Magangué (Bolívar), Jorge Luis Alfonso López, condenado a 29 años de prisión por el asesinato del periodista Rafael Prins, así como otros procesos por concierto para delinquir, entre otros delitos.

De acuerdo con los magistrados, López es investigado como supuesto jefe de los paramilitares en esa zona de Bolívar, más no como un colaborador político, por tanto, no puede ser aceptado. Además, añadieron que, aunque en un principio Jorge López aceptó su pertenencia a las AUC luego dijo que su condena por haber ordenado el homicidio del comunicador Prins obedeció a un montaje.

Iván Duque y Juan Guaidó hablaron sobre nuevo comando para combatir a la ‘Narcotalia’

Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como el presidente interino de Venezuela, anunció que habló telefónicamente con el presidente Iván Duque sobre la creación del Comando Especializado contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales.

El objetivo de este mecanismo es combatir a los cabecillas de los grupos narcoterroristas que estarían siendo amparados por el régimen de Nicolás Maduro.

Histórico: En el 2020 la contracción de la economía colombiana fue del 6.8%, según el Dane

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, dio a conocer que la economía colombiana se contrajo en un 6,8% en el año 2020. Esto muestra una variación significativa, ya que, en el 2019 el crecimiento del Producto Interno Bruto del país fue 3,3%.

Según el DANE, las actividades que no contribuyeron al crecimiento de la economía del país durante el 2020 fueron: la construcción, el comercio, el transporte, alojamiento, servicios de comida y extracción de minas y canteras.

Las movilizaciones se dieron respetuosamente: Mintransporte sobre paro de transportadores

El último balance de las autoridades dio a conocer que fueron 624 personas y 396 vehículos del gremio de los transportadores de carga, los que participaron en esta jornada de paro.

El Gobierno Nacional resaltó la actuación pacífica de los manifestantes, quienes realizaron marchas y concentraciones en ciudades principales y en algunos municipios del territorio nacional.

Bancos deberán reservar parte de sus utilidades para robustecer patrimonio: Asobancaria

Asobancaria reaccionó al informe que entregó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su visita oficial al país, donde indicó que el riesgo crediticio y la calidad del crédito son motivo de preocupación de cara al futuro, por lo que "continúan siendo importantes las medidas implementadas sobre las distribuciones de capital (incluido el pago de dividendos) y sobre las utilidades retenidas para el fortalecimiento del capital de los bancos".

Condenan a 10 años de prisión a la exdirectora del IDU Liliana Pardo

El juez 38 de conocimiento de Bogotá condenó a Liliana Pardo Gaona a 10 años de cárcel por el denominado carrusel de la contratación. Se trata del caso que tiene que ver con la Fase III de Transmilenio.

El juzgado además le impuso una multa de 109 salarios mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El juez ordenó su captura inmediata teniendo en cuenta que aún se encuentra prófuga por una primera condena en su contra.

Demandan ley que impide la prescripción de delitos sexuales contra menores

A la Corte Constitucional llegó la primera demanda contra la Ley 2081 de 2021 que impide la prescripción o el archivo de casos por delitos sexuales contra menores de edad. El recurso fue radicado por un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana y de la Universidad El Bosque.

Los accionantes señalan que la norma viola los derechos de los menores víctimas del delito, pues, al no existir un tiempo determinado para esclarecer el caso, podría abrir la puerta a la impunidad.

Procuraduría pide mantener la investidura del senador Gustavo Petro

En medio de la audiencia por una demanda contra la investidura del senador Gustavo Petro, la procuradora delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Carrillo, le pidió a ese alto tribunal mantener la investidura política del senador.

La delegada pública explicó que el caso se debería estudiar en otro escenario, es decir que la posible sanción por violar el régimen de deberes de congresista sería disciplinaria, pero no de muerte política.

Petro asegura que desde el Congreso buscan "prolongar" el gobierno de Iván Duque

Según indicó el líder del movimiento Colombia Humana, la propuesta de algunos congresistas -a quienes no identifica- de los partidos de Gobierno es aplazar las elecciones presidenciales de 2022, en razón a los efectos que podría generar la pandemia de la covid-19.

Petro afirmó que eso sería "un golpe de Estado parlamentario", ya que existe -asegura- un desespero para tratar de detener un posible cambio en las próximas elecciones.

Tribunal permite a mujer condenada trabajar como modelo webcam

El Tribunal de Bogotá le permitió a una mujer condenada y con medida de aseguramiento trabajar como modelo webcam. La mujer alegó su derecho a trabajar como forma de redención de pena.

La Procuraduría apoyó la solicitud de la mujer argumentando que se entregó información completa sobre quién era su empleador, cuál era su labor, su horario, salario y lugar de trabajo, así como quién pagaba su seguridad social.

Fue enviado a juicio el coordinador de Fiscalías Especializadas de Cali

La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el fiscal Iván Aguirre Benavidez, coordinador de Fiscalías especializadas de Cali, por presuntamente presionar a testigos para delinquir.

Ahora el exfuncionario deberá responder por los delitos de constreñimiento para delinquir y soborno en la actuación penal (compra de testigos).

Exconcejal Diana Alejandra Rodríguez es la nueva directora de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá (Dadep)

La exconcejal Diana Alejandra Rodríguez fue designada como la nueva directora del departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, Dadep.

Rodríguez es internacionalista con énfasis en Gobierno y Gestión Pública, y candidata a magister en Ordenamiento Urbano Regional. Fue edilesa de Kennedy entre los años 2004 y 2011 y se desempeñó como concejal de la capital entre el 2012 y el 2015.

Víctimas del conflicto en Buenaventura fueron estafadas en más de 600 millones de pesos

Por lo menos unas 3.000 personas fueron estafadas en Buenaventura (Valle del Cauca) luego de que supuestos abogados les ofrecieran tramitar ante la Unidad de Víctimas una supuesta ayuda presentándolos como afectados por erradicación forzada de cultivos ilícitos o aspersión con glifosato.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas los estafados debían llenar un formulario que era falso y desembolsar cada uno 200.000 pesos, pero el robo se consumó al conocer que la entidad no entrega ayudas por ese concepto.

Obras del Hospital de Mocoa están embolatadas: Contraloría General

Durante una visita de la Contraloría General a Mocoa y a los procesos de su reconstrucción, el ente de control alertó por el retraso de las obras del Hospital José María Hernández, donde se cuentan ya 19 meses sin avances y con respecto al plazo inicial fijado.

Según el contralor delegado para Infraestructura, Gabriel Adolfo Jurado, “es inquietante la situación, pues se ve hoy un contratista que quiere cumplir, pero al que la entidad contratante, que es el Hospital, no le ha entregado todas las especificaciones técnicas que requiere una instalación hospitalaria de este nivel".

Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar 'Alimentos para Aprender' (UAPA) cuestiona la demora en el inicio del PAE en Santa Marta

El pronunciamiento lo hizo la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar 'Alimentos para Aprender', (UAPA), quien asegura que la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha superado el plano de las promesas de inicio, pues, hasta el viernes pasado no existía una información que confirmara el arranque de la estrategia.

Esta apreciación va de la mano con el llamado de atención que hizo recientemente la Contraloría a las 74 entidades territoriales que, a pesar del calendario, no estaban entregando los alimentos a la población beneficiada.

Fue capturado alias ‘Veterino’, importante cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

La Policía confirmo que logró la captura en las últimas horas de Willar Duarte Arango, alias ‘Veterino’, cabecilla del Clan del Golfo, subestructura Carlos Vásquez en zona urbana del municipio de Turbo, departamento de Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Veterino’ tenía una trayectoria criminal de aproximadamente 16 años, siendo desmovilizado del bloque Centauros de las extintas AUC en el año 2006. Posteriormente ocupó cargos dentro del Clan del Golfo, como cabecilla urbano de los municipios de Chigorodó y Carepa, además de encargarse como coordinador de narcotráfico de zona.