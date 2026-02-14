Amanezca bien informado con La W este 16 de abril. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

La reforma tributaria radicada ante el Congreso y la citación de Claudia Blum a Juan Manuel Santos son algunas de las noticias de este viernes 16 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

“Gobierno no apoya sobretasa de renta permanente al sector financiero”: Minhacienda

Durante la presentación del proyecto de Ley Solidaridad Sostenible, que radicó el Ministerio de Hacienda, ante el Congreso de la República, el jefe de la cartera de economía, Alberto Carrasquilla, resaltó que no apoyarán la propuesta del Partido Conservador (que se incluirá en el trámite legislativo) de una sobretasa de renta permanente al sector financiero (no vigente hasta 2022 como está actualmente).

“No es conveniente. Distorsiona, hace complejo el sistema, no me parece que tenga equidad transversal. No hay grandes diferencias en términos de la rentabilidad sobre activos con respecto a otros sectores. Es una medida que discutiremos en el Congreso, pero que seguramente el Gobierno no apoya”, resaltó el ministro.

En cuanto a los insumos que pasaron a ser excluidos de IVA (y no exentos, es decir que no recibirán su devolución de IVA cuando los productores los adquieran), y que ya se ha pronunciado la SAC (Sociedad de Agricultores Colombianos) argumentado que afectan al sector, el jefe de la cartera explicó: “cualquier efecto que exista sobre los precios afectará de una manera diferencial según el lugar de la distribución del ingreso que tenga aquel hogar que termina comprando un bien que tiene una cadena de insumos del agro. En nuestro país el régimen de excluidos distorsiona mucho la realidad comparativa entre diferentes sectores, este tránsito es un primer paso”.

Otro de los asuntos que incluyó este proyecto es el aval para que las ciudades capitales puedan instalar peajes dentro de su jurisdicción sin autorización del Ministerio de Transporte. Esto en un momento donde hay quejas de los gremios de transporte de carga por la cantidad de peajes y por sus costos excesivos, según argumentan.

Frente a ello, el ministro dijo que “se trata de financiar infraestructura, nosotros en las ciudades capitales vemos enormes falencias de infraestructura, hemos conocido programas ambiciosos, cada una de esas discusiones serán específicas, pero impedir la discusión de una fuente de financiamiento es inconveniente y que no tiene relación con nuestra movilidad”.

Por otro lado, manifestó que no se pensó en gravar las iglesias porque al ser consideradas entidades sin ánimo de lucro tienen un tratamiento especial y que no se considera prudente hacerlo. Resaltó que este es un asunto constitucional.

Uribismo pide la renuncia de Claudia López

La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra pidió la renuncia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su gestión a la cabeza de la capital de la República.

"Bogotá le quedó grande a Claudia López, una alcaldesa que solo busca culpar a otros de su ineptitud e incapacidad para gobernar la ciudad. Renuncie para que otro haga lo que usted no pudo", trinó la senadora.

De inmediato reaccionó el Partido Verde, calificando como "cortina de humo" la petición, para esconder la reforma tributaria que impulsa el Gobierno en el Congreso de la República.

"Senadora María del Rosario Guerra, no arme cortinas de humo para distraer de la reforma tributaria. Ganen las elecciones en Bogotá y listo. Si la ciudadanía los puso de cuartos entre los cuatro candidatos en las pasadas elecciones, ¡síganlo intentando!", escribió la senadora Angélica Lozano en su cuenta de Twitter.

Colombia registra 16.918 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 67.199

l Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.602.719 casos de COVID-19, con 16.918 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 67.199, con 380 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.432.061. Se procesaron 89.160 pruebas (PCR: 56.048 y Antígenos: 33.112), del total de pruebas, el 19% dio positivo para COVID-19.

Antioquia volvió a superar los 100 fallecidos diarios por el virus, fueron 114 decesos de los cuales, 80 corresponden a Medellin. Bogotá registró 48 y Barranquilla 53 muertos.

Más de un millón de colombianos ya recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. En las últimas horas se aplicaron 90.897 dosis y en total ya se aplicaron 3.350.226 dosis.

En carta a la ONU, Claudia Blum cita a Santos y niega incumplimiento del acuerdo de paz

La W conoció detalles de la carta que le envió la canciller Claudia Blum al secretario general de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad.

En esta comunicación cita una declaración del expresidente Juan Manuel Santos en la JEP, en la que aclaró que “nunca se dijo que este país sería un paraíso cuando se firmara la paz” y que el acuerdo de paz con las Farc se planteó en medio de otras violencias que no iban a desaparecer de un día a otro.

Con esta referencia, la canciller señaló que es falso que la existencia de otras violencias se deba al incumplimiento del acuerdo, como lo sugirió la dictadura de Nicolás Maduro.

En la comunicación también asegura que lo que sucede en el territorio venezolano no es culpa de Colombia, “sino de un régimen incapaz e ineficaz que hoy paga las consecuencias de haber albergado criminales de origen colombiano”, como ya se ha denunciado en reiteradas ocasiones.

Y ratifica que el régimen de Maduro quiere mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, con los enfrentamientos entre las fuerzas armadas venezolanas y las disidencias de las Farc en el estado de Apure.

Aeronaves estadounidenses estarían realizando inteligencia a Venezuela desde Colombia

Se trata de los sofisticados Boeing RC-135W "Rivet Joint", equipados con una plataforma de inteligencia avanzada. Su conjunto de sensores le permite al equipo de la misión detectar, identificar y geolocalizar señales en todo el espectro electromagnético.

Estas aeronaves realizaron varios trabajos muy cerca de la frontera con Venezuela donde se han venido presentado constantes enfrentamientos entre Fuerzas Militares venezolanas y un grupo de las disidencias de las Farc.

Se pudo establecer que se realizaron seguimientos exhaustivos a todos los movimientos y despliegues de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) principalmente en el estado de Apure. Esta misión que no tiene precedentes en Colombia tuvo el objetivo principal de conocer el orden de batalla electrónico de las Fuerzas Armadas venezolanas y su disposición en terreno, tanto táctica como estratégica.

El resultado de esta misión fue recopilar información de radares, sistemas de defensa aérea, señales de celular, comunicaciones, emisoras clandestinas y sistemas de guerra electrónica

Cabe destacar que esta aeronave con registro 62-4139 según (webinfomil) partió de la Base Aérea de Lincoln, ubicada en el Estado de Nebraska en los Estados Unidos, se reabasteció con varios aviones que partieron de diferentes bases para lograr llegar al departamento de Arauca en Colombia y durante varias horas realizó sobrevuelos por zonas como Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame.

Este tipo de vuelos se han realizado en diferentes zonas de Latinoamérica con el fin de analizar los movimientos de Venezuela, sin embargo, sería la primera vez que estas aeronaves ingresan a territorio colombiano con el objetivo de realizar misiones de inteligencia contra el vecino país.

Los 'Rivet Joint' habían realizado ya en meses anteriores trabajos similares en el mar caribe, específicamente en espacio aéreo internacional, muy cerca de territorio venezolano.

W Radio consultó al ministro de Defensa, Diego Molano, sobre el apoyo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y aseguró que “El Estado colombiano, a través del Ministerio de Defensa Nacional, ha realizado acuerdos de cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos en asuntos de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y amenazas transnacionales".

Están maquillando un monstruo: critican cambios anunciados en la Justicia Penal Militar

Plataformas de derechos humanos como DH Colombia señalaron que la salida de la Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa y otros ajustes anunciados por su director Fabio Espitia cambian las formas, pero no el fondo, porque los jueces de los militares y policías seguirán siendo oficiales activos o retirados, lo cual no les brinda garantías de imparcialidad.

"Quienes van a seguir siendo jueces militares o fiscales de instrucción penal van a ser los mismos funcionarios con algún grado de oficial de la Policía o el Ejército y tienen toda su vinculación alrededor del Ministerio de Defensa. No van a dejar de ser coroneles o mayores con un vínculo con la institución militar", indicó Germán Romero, representante de la organización.

Además, denunciaron que hoy los notificaron de que por tercera ocasión la Justicia Penal Militar pidió quedarse con la competencia del caso del mayor de la Policía Fabián Infante, procesado por la muerte del niño Nicolás Neira en el año 2005, interfiriendo en el juicio que afronta en la justicia ordinaria por presunto encubrimiento donde hace unos días se supo que será condenado.

"El día de hoy nos fue notificado que el coronel José Abraham López, juez de primera instancia (de la Justicia Penal Militar) trabó un conflicto de competencias con la juez ordinaria que hace 20 días hizo lectura de sentido de fallo condenatorio. Es la tercera vez que lo hacen", expresó.

Para la Organización, los jueces militares y policías no pueden seguir siendo oficiales y delitos como el homicidio de civiles no deben ser competencia de esa jurisdicción sino ir a la Fiscalía. Para Romero esa jurisdicción debe enfocarse en actos propios del servicio que no involucren los derechos de la población.

"Si hay algún tipo de afectación civil que pueda considerarse culposa debe revisarlo la justicia ordinaria", manifestó.

Contribuyentes que den primer empleo a jóvenes tendrán deducción en impuesto sobre renta

El Ministerio del Trabajo informó que hasta el 120 % de los pagos que realicen por concepto de salario, se le podrá deducir a los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, que ofrezcan ‘primer empleo’ a personas menores de 28 años.

El Gobierno explicó que para hacer realidad este objetivo, los Ministerios de Hacienda y Trabajo firmaron el Decreto 392, con el que se reglamenta el artículo 108-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 88 de la ya existente Ley 2010 de 2019.

También se informó que la cartera de Trabajo expedirá al contribuyente una certificación en la que se acredite que se trata del ‘primer empleo’ de la persona menor de 28 años, como requisito para poder acceder a la deducción propuesta.

Ante el escenario el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo “es una medida que se acoge desde el Ministerio para impulsar el empleo y la reactivación económica”.

Desde el Gobierno se dejó claro que, para efectos de acceder a la deducción, que procederá en el año gravable en el que la persona sea contratada, debe tratarse de un nuevo empleo.

Se hunde proyecto que abría la puerta al divorcio libre

Con 78 votos a 70, la plenaria de la Cámara de Representantes hundió el proyecto con el que se buscaba permitir a los colombianos divorciarse libremente, por la sola voluntad de una de las partes y sin necesidad de incurrir en una de las causales actualmente previstas por la ley.

El representante a la Cámara y autor del proyecto, Juan Fernando Reyes Kuri, lamentó la decisión y señaló que el Congreso vuelve a negar las garantías de la libertad de los ciudadanos.

“Así como no se puede obligar a una persona a casarse, tampoco se le puede obligar a mantenerla en un matrimonio en contra de su voluntad. Desafortunadamente, aún en Colombia hay quienes insisten en que los proyectos en pro de las libertades individuales son una persecución religiosa", aseguró.

El congresista, quien también ha promovido otros proyectos como la regulación de la eutanasia, anunció que volverá a presentar el proyecto de ley.

Suspenden hasta nueva orden reconocimiento de verdad conjunto de Mancuso y Rodrigo Londoño

La Comisión de la Verdad suspendió hasta nuevo aviso la contribución y reconocimiento de Verdad conjunto de Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño "Timochenko", pactada inicialmente para el 21 de abril.

De acuerdo con el órgano transicional, el proceso de preparación de los temas a reconocer y la participación de las víctimas aún sigue en construcción, lo que impide cumplir con la fecha estipulada.

La Comisión indicó que "las contribuciones a la verdad y el reconocimiento de responsabilidades implican fases de preparación relacionadas con las víctimas y con las personas que soliciten ser escuchadas en su calidad de responsables, por lo cual, estos espacios deben ser cuidadosamente preparados para que cumplan su objetivo".

General Montoya sabía que yo era soldado y paramilitar al mismo tiempo: excomandante AUC

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) escuchará el 26 de abril a las 9 de la mañana al ex paramilitar Adolfo Guevara Cantillo, conocido con el alias de "101" y uno de los hombres cercanos al exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Rodrigo Tovar Pupo, conocido como "Jorge 40". Cantillo comparecerá en calidad de soldado retirado, por la ejecución extrajudicial de Jesús Antonio Madera ocurrida en el 2003 en la Zona Bananera (Magdalena), en donde dijo que había sido atacado por Madera quien era "integrante de las Farc" y él, quien iba en una camioneta en defensa propia le disparó y lo asesinó.

Pero durante la investigación, en la cual fue condenado, se conoció que fue un falso positivo y que Guevara Cantillo le disparó a su propia camioneta para simular el supuesto ataque en su contra. También se estableció que mientras era oficial del Ejército (1993 a 2004) donde llegó a ser segundo comandante del Gaula en el Magdalena, al mismo tiempo (desde 1998) era paramilitar.

"A partir de su rol como funcionario realizó las acciones necesarias para ocultar su conducta señalando a la víctima como miembro subversivo cuando se trataba de un inocente joven que fue entregado al compareciente, por parte de un miembro de las AUC, para que lo asesinara", señala el documento del tribunal.

De acuerdo con su confesión, asegura que sus superiores conocían de la condición que ostentaba, allí menciona al general (r) Mario Montoya para ese momento comandante de la Primera División.

En su solicitud de sometimiento en calidad de soldado retirado, Guevara Cantillo afirmó en un memorial que hablará sobre "una política de estado en los falsos positivos, malos manejos en el Ejército, financiadores de las extintas AUC y su supuesto conocimiento de circunstancias de tiempo modo y lugar que involucran militares y exmilitares, inclusive los casos del general Mario Montoya excomandante de la Fuerza".

W Radio se contactó con la defensa del excomandante del Ejército para conocer su respuesta a esos señalamientos y desde allí rechazaron las sindicaciones.

Gobierno entrega dos predios en Nariño para que excombatientes accedan a vivienda propia

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización confirmó la entrega de dos predios de más de ocho hectáreas en San Andrés de Tumaco, para que 78 excombatientes y sus familias accedan a sus propias viviendas y continúen sus proyectos productivos.

Con esta nueva entrega, ya son 1.060 las hectáreas que a la fecha ha adquirido el Gobierno Nacional para la reincorporación de más de 1.000 excombatientes de las Farc.

“Ese es un apoyo que hemos construido, es una estrategia que se ha concentrado a través de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Reincorporación ARN, el Ministerio de Vivienda y los entes territoriales para fortalecer ese proceso, que es una paz con hechos y que se construye desde los territorios”, dijo Andrés Stapper, director de la ARN.

A los dos nuevos predios, ‘Chilalde’ y ‘La Florida’, serán trasladadas las personas que actualmente viven en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación La Variante, ubicado en Nariño.

Esta estrategia de consolidación de las antiguas zonas de reincorporación busca fortalecer el arraigo de los excombatientes que siguen comprometidos con el acuerdo del Teatro Colón.

Archivan proceso disciplinario contra el general (r) Palomino por 'comunidad del anillo'

La Procuraduría General de la Nación ordenó prescripción y archivo de la investigación disciplinaria que adelantaba la Entidad contra el entonces general Rodolfo Bautista Palomino López, en un proceso por presunta interceptación y seguimiento a periodistas durante los años 2014 y 2015, corrupción y posible enriquecimiento ilícito y participación en una supuesta red de tráfico sexual o de prostitución masculina.

Frente a la existencia de una denominada “comunidad del anillo” y la presunta participación del entonces general Palomino López en una supuesta red de tráfico sexual o de prostitución masculina, la Procuraduría General ordenó la prescripción de la acción disciplinaria, teniendo en cuenta que los hechos presuntamente irregulares tuvieron ocasión en los años 1998 y 1999, de 2004 a 2006, y de 2008 a 2009.

A juicio del ente de control “entre la fecha de la presunta ocurrencia de los hechos investigados respecto de las conductas disciplinables presuntamente cometidas hasta el año 2009 y la fecha de inicio de la presente investigación disciplinaria, que se impulsó en virtud del auto de 16 de febrero de 2016, ya habían transcurrido más de los cinco (5) años previstos en la Ley para ejercitar la acción disciplinaria”.

La investigación por supuestas conductas irregulares relacionadas con tráfico sexual entre los años 2014 y 2015 también fue archivada ante la inexistencia de pruebas que demuestren la participación del general en los hechos denunciados. De acuerdo al material probatorio recolectado, ninguno de los testigos manifestó que Palomino López hubiera participado en las conductas presuntamente cometidas en la denominada ‘comunidad del anillo’ que habría existido dentro de la Policía Nacional.

La Sala Disciplinaria de la Entidad encontró que los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito y corrupción se derivan a los años 2006 y 2009 y la acción disciplinaria inició en 2016, por tanto, ya estaba prescrita la acción al abrir el proceso.

En cuanto a las denuncias de seguimiento ilegales a Victoria Eugenia Dávila y Claudia Morales, el ente de control advirtió que del material probatorio analizado no es posible advertir una conducta constitutiva en falta disciplinaria que dé credibilidad en grado de certeza a lo mencionado en los escritos anónimos enviados a las periodistas sobre el conocimiento del entonces general Palomino a las interceptaciones hechas a las comunicadoras.

Suspenden audiencia preparatoria del caso Alejandro Lyons de la Espriella en Montería

Después de dos aplazamientos solicitados por la defensa, se instaló el pasado 13 de abril la audiencia preparatoria dentro del proceso adelantado en contra de Alejandro Lyons de la Espriella, padre del cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

Sin embargo, La W conoció que dicha audiencia se suspendió por petición del abogado defensor, quien requirió más interrogatorios y conversaciones con la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de sugerirle a Lyons de la Espriella llegar o no, a un preacuerdo. Aún se desconoce la fecha que daría continuidad a esta importante etapa procesal.

Cabe recordar que el padre del exgobernador de Córdoba, es investigado por su presunta responsabilidad en delitos como lavado de activos en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares.

Según el ente acusador, Lyons de la Espriella, habría adquirido de manera irregular 15 bienes inmuebles, avaluados en $8.000 millones.

Nueva imputación en caso de corrupción en la Procuraduría

La Fiscalía imputará cargos contra tres abogados que tendrían relación con los actos de corrupción registrados en la Procuraduría durante la administración del exprocurador Fernando Carrillo.

Arturo Rojas, Raúl Cardozo y Matilde Garzón son señalados de tener nexos con el exfuncionario de la Procuraduría Alejandro Garzón, detenido por presuntamente exigirle 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar, para favorecerlo en un proceso disciplinario.

El ente acusador indaga por la responsabilidad de otros funcionarios del Ministerio Público en los actos de corrupción.

La audiencia se realizará el próximo 26 de abril.

Autorizan rutas nacionales e internacionales para diferentes aerolíneas

La Aeronáutica Civil informó que buscando fortalecer la conectividad de diferentes regiones del país por vía aérea, autorizó rutas aéreas a diferentes aerolíneas.

Viva Air ahora cuenta con cinco nuevas rutas, cada una con siete frecuencias semanales. Las nuevas rutas conectarán a Medellín con Bucaramanga, Pasto, Pereira y Riohacha, y a Pereira con San Andrés.

En el caso de Avianca, fueron cuatro rutas las autorizadas las cuales unirán a Bucaramanga con Santa Marta y Cartagena, Cali con Santa Marta, y Pereira con Santa Marta, cada una con siete frecuencias semanales.

EasyFly fue otra aerolínea que cuenta con rutas nuevas, en este caso son dos con siete frecuencias semanales, conectando a Bogotá con Arauca y a Cali con Guapi. También le fue autorizada una ruta que une a Cali con Montería, con tres frecuencias semanales, siendo esta una ruta pionera entre estas dos ciudades.

También a Latam se le autorizaron tres rutas con 14 frecuencias semanales, que unen a Bogotá con Armenia y Pasto y a Cali con Barranquilla.

Comerciantes protestan contra las cuarentenas en Bogotá

Este jueves se registraron varias protestas en Bogotá por parte de comerciantes que rechazan nuevos cierres en medio de la pandemia del COVID-19.

En la mañana, comerciantes del gremio textilero del barrio La Alquería marcharon en contra de la cuarentena que arranca desde las 00:00 horas de este viernes. Aseguran que en este sector el 70 % de los negocios ya quebraron por cuenta de los cierres.

También se manifestaron los comerciantes de muebles del sector del 12 de octubre. Durante dos horas bloquearon el tráfico en la Avenida NQS con calle 76 en ambos sentidos provocando un fuerte trancón.

Hacia las 6 de la tarde los comerciantes del 12 de octubre salieron nuevamente a bloquear la vía y se enfrentaron a la Policía que lo impidió.

Al mismo tiempo, comerciantes y vendedores del sector de Las Ferias, en la localidad de Engativá, bloquearon la carrera 75 con calle 72.

Los comerciantes anunciaron nuevas movilizaciones para este viernes. Además, afirman que se declaran en desobediencia civil y que abrirán sus negocios pese a las restricciones.

Ya no habrá ciclovía durante la cuarentena en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció que ya no habrá ciclovía durante este fin de semana de cuarentena en la ciudad.

La decisión se tomó debido al aumento en la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo.

Además, el hecho de permitir la ciclovía durante la cuarentena había sido criticado por quienes lo consideraban contradictorio. No obstante, el secretario de salud aseguró que se tenía menos riesgo por tratarse de una actividad al aire libre y que además beneficia la salud mentar durante el confinamiento.

Cabe recordar que a partir de este jueves a la medianoche comienza una nueva cuarentena general en Bogotá que se extenderá hasta las 4:00 am del próximo lunes.

Valle del Cauca tendrá confinamiento total de viernes a lunes

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció el confinamiento total en el departamento, desde las 8:00 p.m. de este viernes, hasta las 5:00 a.m. del lunes 19 de abril.

El anuncio lo hizo ante la ocupación en un 90% de las Unidades de Cuidado Intensivo, por lo que fue declarada la alerta roja hospitalaria. Con la aplicación de dicha medida, se limita la actividad quirúrgica y quedan abiertos los servicios de baja y mediana complejidad.

"Se sube el nivel de alerta porque se incrementó un poco la ocupación de camas de UCI con casos de COVID y no logramos desocupar camas de otras patologías, y a pesar de tener más de 100 camas libres no tenemos el porcentaje que nos permita tener la libertad y no tomar medidas adicionales en la movilidad y de la alerta roja que nos obliga el Gobierno nacional", dijo María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle.

El lunes 19 de abril, cumplido el confinamiento decretado por la Gobernación del Valle del Cauca para este fin de semana, se evaluará la situación para saber si el nivel de alerta en la red hospitalaria cambia. De igual manera, se revisará el suministro de medicamentos en las instituciones de salud pública y privada.

Alcaldía de Cali anuncia cierre de la ciudad tras incremento en ocupación de camas UCI

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, anunció este jueves que Cali tendrá un nuevo cierre total, tras el aumento de casos COVID y la alta ocupación de camas de Unidad de Cuidado Intensivo.

Ospina aseguró que la capital del Valle tendrá un cierre desde las 1:00 p.m. del sábado 17 de abril, hasta el lunes 19 de abril a las 5:00 a.m.

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter, en la que expresó que no se pueden correr riesgos y "por ello cerraremos la ciudad".

Cabe recordar, que el martes pasado Ospina había descartado un nuevo confinamiento en la ciudad por la tercera ola de contagios de COVID-19 que se presenta actualmente en Colombia.

Sin embargo, la ciudad llegó hoy a un nivel superior al 90% en ocupación de camas UCI y tan solo en el día de hoy se han registrado más de 800 casos de contagio.

Al inicio de la presente semana, el alcalde mantuvo el toque de queda entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., así como el pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales, bancarios y notarías, vigentes hasta el 19 de abril.

En Barranquilla hay siete menores hospitalizados por COVID

Hay siete menores hospitalizados a causa del COVID-19 en la ciudad. Así lo informó este jueves, la Asociación de Médicos Pediatras en el Atlántico.

Su presidente Gustavo Romero detalló que de los niños delicados de salud que han sido reportados: uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica general del Norte y hay otro paciente hospitalizado en el Camino Distrital Adelita de Char, que padece de cardiopatía.

Ante el aumento de los casos de niños contagiados en este tercer pico, el pediatra emitió una alerta e hizo un llamado a los padres para que tomen las medidas correspondientes.

“Hoy la positividad de COVID-19 en pacientes pediátricos, de 0 – 17 años de edad, es cercana al 13%”, situación que no se había visto reflejada en las olas anteriores.

Declaran alerta naranja hospitalaria en Risaralda

Según indicó el último boletín epidemiológico, en las últimas 24 horas se alcanzó el 78 % de ocupación, lo que quiere decir que de las 233 camas de Cuidado Intensivo que hay en el departamento, solo 61 están disponibles.

Actualmente hay 4.863 casos activos de COVID-19 en Risaralda y el 89.3 % de estos casos están concentrados en Pereira y Dosquebradas, donde hay 3.245 y 1.119 casos activos respectivamente.

Esta alerta naranja hospitalaria indica que se suspende la recepción de pacientes de otros departamentos, se restringen las cirugías ambulatorias y procedimientos no urgentes, todas las camas UCI pasan a ser coordinadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), se da instrucciones a los alcaldes del departamento para la toma de medidas restrictivas y de prevención.

En este momento, en Risaralda hay 14 pacientes provenientes de otros departamentos donde ha colapsado la red hospitalaria. Además, hay 91 personas en UCI y 116 en hospitalización general por COVID-19.

Desde este viernes Manizales y otros municipios tendrán toque de queda continuo

Con el fin de adoptar las medidas de protección necesarias y de orden público para garantizar la salud de la población caldense, y en particular, para evitar la propagación de la COVID-19 en el departamento, y teniendo en cuenta que la región está atravesando en la actualidad por uno de los picos más altos de contagios del virus, la Administración departamental presenta nuevas determinaciones para la contención de la pandemia en Caldas.

Mediante el Decreto No 0140 del 15 de abril del 2021, y teniendo en cuenta que las estrategias encaminadas a reducir las aglomeraciones han mostrado resultados para retrasar y disminuir la tasa de contagio y propagación de la enfermedad, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, en aras de proteger a los caldenses, considera necesario adoptar las medidas necesarias que permitan afrontar la situación y disminuir la ocupación de las camas UCI en el departamento.

Teniendo en cuenta que la tendencia de ocupación UCI en el departamento de Caldas al 13 de abril de 2021 ha ido en aumento sostenido, con el porcentaje de ocupación de estas unidades en un 84,3%, con el reporte de 395 nuevos casos positivos en Caldas y 10 personas fallecidas por COVID-19, ascendiendo con esta cifra a los 52.280 casos confirmados y 1.050 fallecidos en total y encontrándonos en alerta roja, el Gobierno de Caldas se ha visto conducido a tomar medidas que disminuyan el contagio y reduzcan la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos por enfermedad general, ello en favor de la protección de la vida de los Caldenses.

Estas medidas se plantean para la zona Centro Sur del departamento dado que el aumento en número de casos positivos es de 331 (83% del total de casos) y de personas en UCI-COVID es de 91 (73% de la ocupación de UCI) proceden de los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y Palestina.

Concejales de Malambo que viajaron a una capacitación en San Andrés tienen COVID-19

Este jueves se conoció que tres de los doce concejales que viajaron a San Andrés a realizar una capacitación, y terminaron en medio de una polémica tras subir fotos en la playa, fueron contagiados con COVID-19.

Se trata de los concejales Elver Espinoza, Aroldo Almeida y Jair González. El primero de ellos tuvo dificultades respiratorias, pero afortunadamente en estos momentos todos se encuentran recuperándose satisfactoriamente.

Así lo confirmó el presidente de la Corporación, Raúl Arrieta, quien además dijo que no considera que los funcionarios hayan sido contagiados en el viaje a San Andrés durante semana santa si no que se debe a la difícil situación que está enfrentando el departamento del Atlántico debido al virus.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los concejales reportaron síntomas hace seis días.

Transportadores de carga preocupados por nuevo cierre nocturno en el Alto de La Línea

Los transportadores de carga expusieron su preocupación por el nuevo cierre nocturno que se presentará desde este jueves en la vía Calarcá – Cajamarca, considerando que el mismo tendrá impactos negativos en la rentabilidad del sector y sus empresas.

Uno de los principales actores de carga en el país en pronunciarse, fue la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, que consideró que el nuevo cierre impactará negativamente todas las operaciones de transporte en todas sus modalidades como son: importaciones, exportaciones y distribución nacional.

Ante el escenario, la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández Jiménez, dijo “aunque como solución se han definido 4 rutas alternas, para la movilización de los usuarios de la vía, estas implican desplazamientos más largos que incrementan los costos y tiempos operativos que deben ser asumidos por las empresas de transporte y generadores de carga afectando su rentabilidad, por un lapso de dos meses, algo complicado cuando nos encontramos en esta etapa de reactivación de económica en medio de nuevas restricciones debido a la tercera ola de la pandemia”.

Se debe recordar que el cierre, según el Instituto Nacional de Vías, se desarrollará con el fin de realizar trabajos de reforzamiento de taludes, llevando a cabo actividades controladas que implican riesgos sobre la vía, el cierre se realizará por 5 horas diarias desde este jueves hasta el próximo 10 de junio, entre los horarios comprendido de las 00:00 horas y las 05:00 a.m.

Denuncian que policía habría agredido a una líder social en Tierralta, Córdoba

La Fundación Cordoberxia denunció que una mujer que hace parte de esta organización defensora de Derechos Humanos en Córdoba, resultó gravemente lesionada tras ser víctima de un ataque al parecer, por un policía. Los hechos se habrían registrado el pasado 11 de abril, en el barrio Escolar del municipio de Tierralta.

“Dos hombres presuntamente agentes de la Policía Nacional, portando prendas distintivas de esa Institución, pero que nunca revelaron sus nombres, identidades y rangos y quienes se transportaban en una motocicleta de uso oficial de la Policía Nacional, con placa RCW56F, irrumpieron con exacerbada violencia en la vivienda de la compañera Nidia Piedad Arrieta Sánchez, quien es integrante de la Fundación Social Cordoberxia, en lo que al parecer, era una persecución en contra del hijo de Nidia, el joven Adrián Arrieta Sánchez”, se establece por parte de la Fundación.

“Al irrumpir, empujaron contra el suelo a la madre de la compañera Nidia, una anciana de 66 años de edad. Además, el hijo menor de Nidia de tan solo 13 años, entró en pánico dada la situación aberrante, los improperios y violencia cometida por los señores ‘policías’. Lo más grave, fue que con un casco de moto contramarcado con los logos símbolos de la Policía Nacional, le propinaron un fuerte golpe a la compañera Nidia que le ocasionó un hematoma en el rostro. El 13 de abril de 2021, se presentó la respetiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”, se agrega por parte de Cordoberxia.

Frente a la delicada denuncia, desde la Policía en Córdoba, se emitió un comunicado en el que establecen que se abrió una investigación para determinar si hubo o no, abuso de autoridad.

“El pasado 11 de abril siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, uniformados adscritos a la Estación de Policía Tierralta, adelantaban labores de patrullaje y control en el barrio Alfonso López, al requerir a un hombre que se movilizaba en una motocicleta, este emprendió la huida; los policías lograron alcanzarlo en el barrio Escolar del municipio en mención. En el lugar, el sujeto ingresó a una vivienda, desde la cual los uniformados fueron objeto de agresiones con elementos contundentes, al parecer, por parte de los residentes, quienes impidieron el procedimiento de identificación”, se indicó por parte de la Policía.