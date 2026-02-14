Amanezca bien informado con La W este 15 de junio. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

El nombramiento de Juan Carlos Pinzón como embajador en Washington y el golpe al Clan del Golfo con la captura de 14 personas cercanas a 'Otoniel' son algunas de las noticias de este martes 15 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Juan Carlos Pinzón es el nuevo embajador de Colombia en Washington

Fuentes le aseguraron a La W que Juan Carlos Pinzón aceptó el ofrecimiento del presidente Iván Duque y será el próximo embajador de Colombia en Washington.

El anuncio lo hizo oficial presidente Duque asegurando que el economista tendría como tarea trabajar directamente con él para fortalecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos de cara a tener una agenda amplia. Así mismo, avanzar en temas de seguridad y defensa, en la construcción de la paz con legalidad, en los temas ambientales y en fortalecer la relación comercial.

“El doctor Juan Carlos Pinzón conoce muy bien las dinámicas políticas de la capital de los Estados Unidos. Este servicio que le presta al país es de gran valor”, aseguró Duque en rueda de prensa.

Sobre su nuevo rol, el embajador dijo que “tendremos la tarea de seguir mostrándole al mundo el talante democrático y respetuoso de los Derechos Humanos que ha caracterizado a nuestro Gobierno”.

Pinzón Bueno entra como reemplazo del exvicepresidente Francisco Santos, quien oficializó su renuncia al cargo para el 31 de julio de 2021.

Tras días de dudas, Pinzón decidió aceptar ser el representante de Colombia ante el gobierno de Joe Biden, descartando también sus posibles aspiraciones presidenciales en el año 2022.

Pinzón Bueno fue ministro de Defensa y Embajador en Washington durante el gobierno de Juan Manuel Santos y fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en las elecciones de 2018. Después de las elecciones presidenciales, Pinzón fue designado como presidente de la Fundación para el Progreso de la Región Capital -ProBogotá-.

No puede haber impunidad en casos de violación a los DD.HH.: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, iniciando su agenda diplomática en Europa.

Avaló que Colombia respeta, avala y garantiza la protesta pacífica, pero se rechazan los actos de violencia, bloqueos y violación a los derechos humanos.

Indicó que el camino es la búsqueda de consensos. “Estamos expresando todo lo que Colombia ha vivido durante estas seis semanas, muy difíciles, muy dolorosas y de tanta destrucción por parte de un grupo minoritario de personas violentas, que se han infiltrado en unas protestas sociales, en donde la juventud –válidamente- ha querido expresar cambios que quieren que se hagan en Colombia. La Fiscalía, Procuraduría y Defensoría están investigando toda esta ola de violencia, porque en Colombia no puede haber un sólo caso de violación a los Derechos Humanos que quede en la impunidad”, manifestó.

Reiteró que la Fuerza Pública debe actuar ante los casos de violencia. “El talante de nuestra institucionalidad debe estar orientado a prevenir cualquier caso de violación a los derechos humanos. Si se llegara a producir, por un acto individual por parte de cualquier miembro del Estado, debe tener las sanciones correspondientes”.

Por su parte, la alta Comisionada Bachelet dispuso su acompañamiento para protección de los derechos humanos.

“Como oficina, tenemos el mandato de observar la violación de Derechos Humanos en todas las partes del mundo y también estamos observando la situación en Colombia. Como ha señalado la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, esperamos trabajar de la mano en nuestra oficina en Bogotá y desde Ginebra, para asegurar que los Derechos Humanos de todos los colombianos se protejan”, recalcó.

Por tercer día consecutivo, Colombia registra altas cifras de muertes por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.777.600 casos de COVID-19, con 24.376 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 96.366, con 588 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 3.510.709 con 33.053 personas que superaron el virus. Se procesaron 45.718 pruebas (PCR: 36.291 y Antígenos: 9.427). En total se han procesado 18.252.274 de muestras.

Durante el puente festivo, las cifras de fallecidos por COVID-19 fueron muy altas. El sábado el país reportó 577 decesos y el domingo 586 personas murieron por coronavirus.

En cuanto a las muertes informadas hoy, de las cuales 516 sucedieron en días anteriores, el número más alto lo tuvo Bogotá con 156, seguida de los departamentos de Antioquia (69), Valle del Cauca (57), y Cundinamarca y Santander (42).

Las zonas de Colombia que más infecciones acumulan siguen siendo Bogotá (1.096.481), Antioquia (583.749), Valle del Cauca (292.121), Atlántico (281.736), Cundinamarca (192.389), Santander (160.438) y Bolívar (117.908).

Duque recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Este domingo, el presidente Iván Duque recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, del laboratorio Pfizer, en el Hospital Militar Central. La primera dosis fue aplicada por la mayor del Ejército, Neila Robles Carrillo, jefe de Consulta Externa y líder de vacunación contra el Coronavirus.

La Presidencia de la República confirmó que la segunda dosis está programada para el próximo 4 de julio. “La pandemia no ha terminado y tal vez llegará a su final una vez todo el planeta tenga una inmunidad colectiva. La vacuna nos ayuda a prevenir, pero, por sí sola, no nos liberará de esta enfermedad”, advirtió el mandatario.

Además, reiteró que “las aglomeraciones son el mayor acelerador de este virus” y recordó que “evitarlas es fundamental para protegernos y proteger a los demás”.

“Vamos a cumplir nuestra meta de vacunar a 35 millones de colombianos en el año 2021. Todos debemos contribuir a este ejercicio, vacunarnos con fe en el profesionalismo de los vacunadores”, agregó.

Y en cuanto al avance de la vacunación, ratificó que la próxima semana llegarán al país las primeras vacunas de Janssen, que serán aplicadas en la Colombia profunda, en las zonas de frontera y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Funcionarios del Inpec serán vacunados contra el COVID-19

Arrancó el plan masivo de vacunación contra el COVID-19 para los funcionarios que laboran en los 132 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, las seis regionales y la Dirección General del Instituto.

Según informó el Inpec, los primeros en ser vacunados serán aquellas personas que hacen parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia quienes por su labor al interior – pabellones- de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional – ERON- tienen mayor probabilidad de contagio. Serán en total 11.946 de ellos los que recibirán la dosis.

Además, se informó que en los próximos días se dará inicio a la vacunación masiva para los demás funcionarios administrativos que laboran en esta entidad.

Fecode anuncia el regreso a clases desde el 15 de junio

Por medio de un comunicado, Fecode manifestó su intención para que los maestros adscritos a la organización asistan a las actividades académicas y pedagógicas desde el 15 de junio, pero también hicieron un llamado a los profesores para que sigan haciendo parte de las protestes en el marco del paro nacional.

En el documento también expresaron que su postura en contra de la Resolución 777 presentada por el ministro de Salud, Fernando Ruíz, sigue siendo negativa asegurando que "en la práctica minimiza los protocolos, desconoce la necesidad de hacer mayores COVID-19 a buena parte de la comunidad educativa".

Así mismo, advirtieron que regresarían a las aulas si las condiciones y protocolos de bioseguridad en los planteles educativos del país brindaban las garantías necesarias para salvaguardar la salud de los alumnos y de los profesores. Sobre este punto, hicieron un llamado a las secretarías de educación regionales para tener listas las adecuaciones necesarias.

En el comunicado manifestaron que los estudiantes deberán contar con la autorización firmada de sus padres para asistir a los colegios a recibir clases y que harán un constante monitoreo para que los maestros reciban las vacunas contra el COVID-19 antes de volver a los salones.

Murió Junior Jein tras atentado sicarial a las afueras de una discoteca en Cali

Hacia la medianoche de este lunes 14 junio, se conoció un ataque sicarial a las afueras de una discoteca en el sur de Cali. En el hecho murió el reconocido cantante de música urbana, Harold Angulo, más conocido como Junior Jein.

El artista oriundo de Buenaventura recibió varios impactos de arma de fuego, justo cuando pretendía ingresar al establecimiento nocturno donde al parecer, realizaría su espectáculo musical. Angulo de 37 años fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de la ciudad, donde llegó sin signos vitales.

De manera preliminar reportan también la captura de dos presuntos responsables del hecho, a quienes les incautaron un arma de fuego tipo fusil. Las causas del crimen son investigadas.

El cantante también conocido como 'El señor del Pacífico", estaba promocionando su más reciente sencillo titulado, 'La Recompensa'.

Junior Jein, quien fue el precursor de la Salsa Shoke en Colombia, no solo será recordado por éxitos como "Puro Vacilón", ‘Bambambilan’, ‘Turin Turan’ y ‘Diciembre’, canción de la 49 feria de Cali, sino también, por participar en proyectos sociales en pro de las comunidades afrocolombianas.

En septiembre de 2020, el artista colaboró con Hendrix, Alexis Play y la maestra Nidia Góngora en el sencillo: ¿Quién los mató?", inspirada en el clamor de justicia por la masacre de cinco menores de edad, ocurrida en agosto del año pasado en el sector de Llano Verde, en Cali.

Con homicidio de Junior Jein van 73 líderes sociales asesinados en 2021: Indepaz

Luego de que el cantante y líder comunitario Harold Angulo Vencé, conocido como Junior Jein fuese asesinado a tiros a las afueras de una discoteca, Indepaz reveló que de acuerdo con sus cifras con ese homicidio la tasa de asesinatos de líderes sociales llegó a 73 casos en lo que va del 2021.

De acuerdo con las cifras presentadas por esa plataforma de derechos humanos a corte de este 14 de junio, se ha presentado un descenso de prácticamente el 50% de los gestores comunitarios ultimados (73) con respecto a esa misma fecha en el año 2020, donde se tenían contabilizados 140 líderes sociales asesinados para ese momento.

Por departamentos, el territorio con mayor número de defensores de derechos humanos que han sido asesinados es Antioquia con 11 casos, seguido por el departamento del Cauca con 10 defensores ultimados y en tercer lugar Nariño con 9 homicidios.

En cuanto al tipo de liderazgo 24 de los líderes sociales eran indígenas, 22 de ellos eran líderes cívicos y 8 de ellos campesinos.

Ejército debe pedir perdón: expresidente Santos sobre los falsos positivos

En su contribución ante la Comisión de la Verdad por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe, el expresidente Juan Manuel Santos señaló de gran importancia que el Ejército pida perdón por ese fenómeno criminal.

"Yo sí creo que llega un momento en que las instituciones, así como uno no puede asumir una responsabilidad legal pero sí moral y debe pedir perdón. Yo sí creo que el Ejército debe decirle al país y al mundo que no era nuestra doctrina, pero permitimos que esto sucediera y por eso pedimos perdón", sentenció.

Además, enfatizó en que con la doctrina Damasco se buscó preparar al Ejército para la transición a la paz y que se transformara, por lo que no entiende los cambios que se han realizado a esa filosofía últimamente.

"La doctrina Damasco tenía ese propósito, infortunadamente hubo cambios que le pusieron coto a esa doctrina Damasco, yo nunca he entendido por qué, nunca me han explicado el por qué, no le encuentro justificación, eso iba por buen camino", manifestó.

El expresidente también defendió que siempre dejó por fuera de la mesa de negociación con las Farc el papel o el futuro de las Fuerzas Militares, diferente a otros Acuerdos de Paz en el mundo.

También afirmó que el cambio que se había instaurado en la doctrina del Ejército incluso generó la admiración de funcionarios en Estados Unidos como el secretario de Estado John Kerry.

Proyecto de ley no busca sustituir la función del Consejo de Estado: Procuraduría

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, respondió a la Sala Plena del Consejo de Estado las objeciones presentadas al proyecto de Reforma al Código General Disciplinario, y aseguró que la iniciativa está encaminada principalmente a hacer frente a dos hechos que, aún hoy, tienen en vilo la institucionalidad del órgano de control: el primero, la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia; el segundo, la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.

En carta enviada a la presidenta Marta Nubia Velásquez Rico, la jefe del Ministerio Público enfatizó que el proyecto de ley no busca sustituir ni desconocer la función del Consejo de Estado frente a las decisiones sancionatorias que emite la Procuraduría General de la Nación.

“Desde la exposición de motivos, se planteó expresamente que el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, aún, en uso de atribuciones jurisdiccionales, no podía desaparecer, hecho que se corrobora desde el artículo 1 del proyecto. ”, señala la misiva.

Asimismo, la jefe del Ministerio Público recordó que el proyecto de ley en trámite no desconoce ni la estructura constitucional ni la función esencial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ello, extendió una invitación a los integrantes de la Corporación para esclarecer aquellos aspectos en duda del proyecto, en ejercicio del principio de colaboración armónica que representa a las dos instituciones.

Autoridades dan duro golpe al Clan del Golfo con la captura de 14 personas cercanas a alias “Otoniel”

La Policía Nacional confirmó que capturó en las últimas horas a catorce integrantes de varias subestructuras del Clan del Golfo. Los capturados tenían línea directa con el máximo comandante de este grupo armado organizado; como lo es alias “Otoniel”

Las operaciones que aún persisten están encabezadas por la Policía y acompañadas por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Agencia Antidrogas DEA y la Fiscalía General de la Nación

Las 14 capturas se han efectuado principalmente en los municipios de Acandí Chocó, Apartadó y Necoclí esto en Antioquia, Montería en Córdoba y Barranquilla en el departamento de Atlántico

Los detenidos hacen parte de las Subestructuras Efrén Vargas Gutiérrez, Central Turbo, Suroeste Antioqueño, Manuel José Gaitán y Carlos Vásquez del Grupo Armado Organizado ‘Clan del Golfo’.

A esta hora continúan las operaciones con el fin de dar con la captura de alias ‘Otoniel’ quien según información de inteligencia ha tendido que desplazarse por la presencia de la fuerza pública.

Llaman a juicio a la mamá de la menor desaparecida Sara Sofía Galván

Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro de la menor Sara Sofía, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 15 de enero, fueron llamados a juicio.

Ambos son investigados por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada.

La Fiscalía General desestimó la hipótesis que la niña hubiera sido vendida o regalada y sigue con la busque de la menor quien habría sido arrojada al río Tunjuelo en el sur de Bogotá.

A través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), le asignó una psicóloga permanente a la madre de la niña, con el objetivo de que la mujer revele otros detalles del paradero de la pequeña.

Funcionarios públicos de Arauca fueron señalados de apoyar a disidencias Farc

Ante un juez fueron presentadas 16 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Según la fiscalía estas personas habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.

“No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, señaló el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

Entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

La Fiscalía detuvo a una enfermera quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Atacaron a un grupo de manifestantes en Norte de Santander

En el sector conocido como Agualasal municipio de El Zulia, área metropolitana de Cúcuta, desconocidos dispararon contra más de 40 personas, integrantes de las comunidades campesinas que se encontraban en el lugar, en el marco de la jornada del Paro Nacional.

Un líder campesino aseguró “seis sujetos en motocicletas arribaron al punto, descendieron de las mismas y procedieron a violentar a la población manifestante concentrada en el lugar”.

“Tras golpear a varias personas entre ellas un menor de edad, hicieron disparos con armas de fuego, impactando a dos miembros de la comunidad. Uno de ellos tiene lesiones de gravedad y se encuentra en el puesto de salud de la Ye de Astilleros”.

“Ante los hechos y por el temor infundido, los manifestantes se dispersaron y en estos momentos se desconoce la ubicación de dos de ellos”. Señaló

Murió 'Don Raúl', hombre que le reclamó a Uribe verdad sobre el asesinato de su hijo

Luego de trece años de lucha para exigir justicia frente al asesinato de su hijo exmilitar, 'Don Raúl', que se convirtió en uno de los símbolos y las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales del Ejército en Colombia, falleció en Bogotá en la madrugada del sábado por culpa del COVID-19.

La noticia de su deceso fue confirmada por el abogado Miguel Ángel del Río, quien reveló que luego de librar una batalla contra el virus, el patriarca fue vencido y murió.

“Acaba de fallecer Don Raul víctima del Covid. Todas las batallas la dio con entereza y valentía. Perdió esta, pero su recuerdo y fortaleza debe habitar en cada uno de nosotros a través de su ejemplo. Le cumpliré su promesa de hacer justicia por su hijo. Paz en su tumba”, escribió el abogado del testigo Juan Guillermo Monsalve, en el caso Uribe.

La historia de 'Don Raúl' fue conocida por el país cuando en 2006 confrontó al expresidente Uribe y lo culpó por la muerte de su hijo, quien denunció se habría negado a asesinar campesinos inocentes en el Norte de Santander mientras estaba en el Ejército, razón por la culpa le habría comunicado a su padre su deseo de salirse de las filas. Carvajal aseguró que su hijo fue asesinado y torturado por las fuerzas militares por haberse negado a cometer un 'falso positivo'.

Voraz incendio se registró en Panaca y puso en riesgo a cientos de animales

Un rayo ocasionó un grave incendio, la noche de este sábado, en la infraestructura de la Estación de Ganadería, del parque Panaca ubicado en la vereda Kerman del municipio de Quimbaya en el departamento de Quindío.

En este hecho no se presentaron animales heridos, pues de acuerdo con información oficial entregada por el parque, los animales fueron evacuados rápidamente.

El área incendiada supera los 5.700 metros cuadrados de techos, corrales e infraestructura operativa de dicha Estación y fue apagado con el apoyo de los Cuerpos de Bomberos de Quimbaya, Alcalá y Montenegro, la Defensa Civil, Cruz Roja y autoridades Municipal y Departamentales.

El área comprometida no afecta el funcionamiento de las otras nueve Estaciones, por lo que el parque informó que seguirá operando normalmente.