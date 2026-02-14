Amanezca bien informado con La W este 13 de mayo. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

La renuncia de la canciller Claudia Blum y las críticas al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, por el partido Junior vs. River en Copa Libertadores son algunas de las noticias de este jueves 13 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

La canciller Claudia Blum renunció oficialmente a su cargo

La W confirmó que la canciller Claudia Blum presentó su carta de renuncia en las últimas horas, la cual será aceptada por el presidente Iván Duque.

Fuentes del Gobierno le aseguraron a este medio que el cargo será asumido por la viceministra para Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, y que vendrán nuevos cambios dentro del gabinete.

Blum abandona el ministerio pese a la misión que le encomendó el presidente de la República de viajar a Europa para informar, de primera mano, la difícil situación que vive el país en medio del Paro Nacional.

La ministra tenía contemplado viajar a Ginebra, Bruselas, España y La Haya, y reunirse con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien la Cancillería le hizo duras críticas por publicar informes sobre actos de violencia en Cali sin contratar con fuentes oficiales.

En una carta enviada a Bachelet, la viceministra Mejía aseguró que “al proceder de esa manera se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la oficina en Colombia”.

Durante las últimas horas, Blum presidió la XXVI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, donde se adoptó el Estatuto Migratorio Andino.

Es injusto tildar de vándalo al que marcha en paz: Duque

En medio de un encuentro con decenas de jóvenes de diferentes regiones del país, el presidente Iván Duque rechazó los actos de violencia en el marco de las manifestaciones e hizo un llamado a no estigmatizar ni generalizar.

“Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo, como un terrorista o como un criminal, eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la Fuerza Pública”, dijo en compañía de su equipo de Gobierno.

En la reunión también dejó claro que siempre ha defendido el derecho a la protesta pacífica, sin ningún tipo de cuestionamiento, y que condena cualquier acto de violencia contra los miembros de la Fuerza Pública o por parte de ellos.

“Siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta a un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y de la ley”, aseguró.

El jefe de Estado lideró ese diálogo con estudiantes con el propósito de construir acuerdos, soluciones y un ‘Pacto por la Juventud’ para garantizar educación gratuita, oportunidades de empleo y participación política.

Al menos 14 personas han muerto en hechos relacionados con las protestas: Fiscalía

El fiscal Barbosa aseguró que se han presentado 34 muertes en marco de manifestaciones de últimos días. De estas, 14 estarían relacionadas con la protesta social y los hechos violentos que se han presentado durante esos días.

“Frente a los 14 homicidios debemos decir los siguiente: tenemos 4 homicidios esclarecidos en un tiempo muy rápido. Tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas. Un homicidio fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha”, aseguró

El Fiscal también aseguró que 10 casos de muertes están en verificación y 10 "no guardan relación directa con el paro nacional".

Según reveló el fiscal, se han producido 625 capturas, 152 imputaciones y 43 medidas de aseguramiento decretadas por los jueces por delitos como hurto agravado, daño en bien ajeno y obstrucción de vías públicas.

Frente a posibles casos de abuso de autoridad o lesiones personales agravadas por la autoridad, el Fiscal reveló que hasta el momento se han presentado 180 denuncias, que están siendo investigados.

Grupos interdisciplinarios de la Fiscalía fueron encargados de avanzar siete líneas de investigación distintas relacionadas con posibles delitos cometidos durante las últimas semanas.

Más de $6 billones le han costado al país los recientes bloqueos: Gobierno

El ministro de Hacienda designado, José Manuel Restrepo, entregó una primera estimación sobre los costos que han dejado los bloqueos a lo largo del país.

El alto funcionario reveló que diariamente, como resultado de los actos vandálicos y del cierre de vías, se han generado costos superiores a los $400.000 millones.

“Llevamos más de $6 billones de costo y esto no es un tema menor, es un tema importante y por eso el llamado es a que construyamos en nuestro país con una dimensión de esperanza”, señaló.

Por eso, hizo un llamado a evitar las vías de hecho, el vandalismo y los bloqueos “que van en detrimento de la economía”.

Las declaraciones las dio en el marco de un encuentro entre jóvenes estudiantes, el presidente Iván Duque y altos funcionarios del gabinete para buscar soluciones a sus necesidades.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció que el jefe de Estado seguirá liderando la mesa de juventud en varias regiones, como Manizales y Risaralda, para llegar a acuerdos que mejoren sus condiciones de vida.

Consejo Gremial reitera solicitud de levantar el paro

El Consejo Gremial indicó que, aunque respeto el derecho a la protesta pacífica y considera fundamental que se avance en los espacios de diálogo en los territorios, rechaza categóricamente los bloqueos, actos vandálicos y de violencia que se han presentado en el país.

Los 29 gremios que lo conforman han señalado que no es posible seguir transgrediendo los derechos fundamentales. “No es con bloqueos, no es con las restricciones a los derechos del trabajo, de salud, de la movilidad, que se logran los objetivos de una sociedad que debe estar activa”, resaltó Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial.

Asimismo, manifestó que hay que proteger los derechos de los ciudadanos, “por eso es clave avanzar en la protección del empleo, pero hecho desde la posibilidad de desplazarse de forma libre por las ciudades”.

Colombia superó las 79.000 muertes por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.048.719 casos de COVID-19, con 16.993 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 79.261, con 490 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.859.627. Se procesaron 74.209 pruebas (PCR: 44.658 y Antígenos: 29.551). Del total de pruebas, el 22,8% dio positivo para el virus.

Este miércoles, el país recibió 391.950 dosis adicionales de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer.

Fuerza Aérea continúa con traslado de pacientes e insumos médicos pese a bloqueos

Pese a los bloqueos, la Fuerza Aérea Colombiana continúa con el transporte de pasajeros, carga, vacunas y pacientes en riesgo, a lo largo del territorio nacional.

A la fecha 3.872 pasajeros han sido transportados, así como 226.812 kilos de carga han sido movilizados, en su mayoría insumos médicos y alimentos, al igual que un equipo especial para atender la demanda de oxígeno en Putumayo.

Han sido más de 270 horas de vuelo en helicópteros UH-60, Bell 206 y aviones Hércules C-130, C-295, B-727, B-737 y los Caravan C-208.

Así mismo se han transportado 32.701 vacunas contra el COVID-19. Las misiones de la Fuerza Aérea han beneficiado a 71 pacientes con traslados aeromédicos realizados de manera urgente a fin de salvarles la vida.

La situación de Bogotá por ocupación UCI es crítica: Minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que la tercera etapa del COVID-10 tiene completamente golpeada a la capital, pues el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) está próximo a llegar al 100 % en la capital.

A través de su cuenta de Twitter el ministro escribió: “Hay que decirlo con toda su realidad: la situación de contagio de Bogotá es CRITICA: casi 100% de ocupación de UCI y cerca de 500 pacientes por ubicar. Es responsabilidad de todos protegernos. Cada aglomeración crece un riesgo para el cual ya no tenemos capacidad…”

Un estudio realizado por varias universidades y publicado en Journal Of Public Health demuestra que, durante las manifestaciones de George Floyd en estados unidos, seis de las ocho ciudades analizadas tuvieron un crecimiento anormalmente en la tasa de positividad.

Fue evidente que durante las marchas se violó el distanciamiento social recomendado por los CDC de los Estados Unidos, el estudio demuestra que si no se siguen las pautas de bioseguridad durante las protestas la tasa de contagio aumenta significativamente.

Contraloría investigará si se han usado vehículos oficiales en actos violentos

En el marco de una audiencia convocada por la Cámara de Representantes, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, anunció que el ente de control investigará si se han usado vehículos oficiales en actos violentos o ilegales. Lo que sucede luego de las denuncias que hizo en La W Wilson Devia, presidente del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre usos irregulares de estos vehículos.

Asimismo, hizo un llamado a que las manifestaciones se realicen en forma pacífica, respetando la vida y sin afectación a la infraestructura o bienes de uso público y privado.

En esa línea indicó que los compromisos que permitan superar la crisis actual deben tener en cuenta el equilibrio presupuestal del estado, garantizando que los mismos se puedan cumplir en la línea de tiempo que se defina.

“De nada nos sirven acuerdos imposibles o irreales. De ahí el llamado a asumir la discusión y que se susciten los escenarios de diálogo o negociación, con transparencia y responsabilidad”, resaltó Córdoba.

Carlos Camargo defendió el papel de la Defensoría del Pueblo durante el paro

En la Plenaria de la Cámara de Representantes, el defensor Carlos Camargo, defendió el papel de la Defensoría del Pueblo durante Paro Nacional y aseguró que cientos de funcionarios de la entidad han hecho presencia permanente en las manifestaciones y movilizaciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.

El defensor rechazó la violencia desde todos los sectores y aseguró que la Defensoría del Pueblo buscará propiciar y promover espacios de diálogo.

"Hemos reportado para verificación de las autoridades 42 reportes sobre presuntos fallecidos, 174 sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Se activó el mecanismo de búsqueda para 168 personas", aseguró.

El defensor aseguró que "se han generado 193 corredores humanitarios", en medio de los bloqueos y "162 revisiones periódicas de los implementos e identificaciones de los miembros del Esmad".

Congresistas de la oposición han pedido la renuncia de Camargo por cuenta del papel de la Defensoría durante las jornadas de protesta, por considerar que no se está cumpliendo con el papel de garante de los derechos humanos.

Rechazamos categóricamente los excesos de las fuerzas policiales: procuradora

En la Cámara de Representantes, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, aseguró que la Procuraduría ha buscado proteger los derechos fundamentales de quienes adelantan una protesta pacífica y de los ciudadanos que han decidido no participar en las marchas.

Cabello rechazó los hechos de vandalismo, los bloqueos de vías y los excesos por parte de miembros de la Fuerza Pública en distintas regiones del país.

"Rechazamos categóricamente los excesos de las fuerzas policiales. Lo decimos de forma clara (...) y lo hemos comentado directamente con el general Vargas", aseguró la procuradora.

Cabello señaló que hace un seguimiento minucioso a las investigaciones internas abiertas en la Policía por posibles excesos y señaló que la Procuraduría ha desempeñado sus funciones a través de sus gestiones para general canales de diálogo y su acción disciplinaria contra los funcionarios que han incumplido sus funciones legales y constitucionales.

Presidencia contratará equipos para evitar fuga de información confidencial

La Presidencia de la República lanzó una convocatoria pública para contratar equipos de contramedidas electrónicas para prevenir o mitigar el riesgo de una posible fuga de información confidencial.

Según la Casa de Nariño, esa posibilidad podría atentar contra la seguridad nacional y la integridad del presidente Iván Duque, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, de sus familias y de altos funcionarios.

En el proceso, publicado en el SECOP, se argumenta la necesidad de herramientas que permitan detectar, localizar y neutralizar dispositivos electrónicos, a través de los cuales puede infiltrarse información reservada.

Entre los elementos a adquirir, por un poco más de $836’647.945, hay un analizador de espectro electromagnético, cuatro receptores portátiles de señales, cuatro kits de contramedidas portables, un inhibidor o bloqueador de señal, entre otros bienes.

En el proceso de selección podrán participar todas las personas naturales, jurídicas o extranjeras, en forma individual o conjunta, cuya actividad económica les permita desarrollar el objetivo de la contratación.

“El contratista también deberá ofrecer capacitación para 20 usuarios de la Presidencia de la República, la cual será certificada, acerca del manejo, instalación y funcionamiento de los equipos adquiridos con un tiempo no inferior a 24 horas y deben incluir ejercicios prácticos, como pruebas de identificación y reconocimiento de contramedidas”, dice el estudio previo.

No permitiremos que el Estado sea paralizado por encapuchados: Ordóñez en OEA

El embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Alejandro Ordoñez defendió la intervención policial durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril. En reunión con el pleno del Consejo Permanente señaló que hay una agenda de "crimen transnacional" tratando de desestabilizar a la nación.

Además, sostuvo que las protestas están siendo infiltradas por grupos ilegales como el ELN o las disidencias de las Farc promoviendo el vandalismo y que hay personas tratando de sacar réditos políticos con "cada víctima".

"De esta violencia hacen parte organizaciones terroristas ligadas al narcotráfico, ligadas al ELN o disidencias de las Farc. Lo mismo ocurre con agitadores profesionales, antiguos criminales que hoy obran como patriarcas de la anarquía y buscan réditos políticos en cada víctima y en cada jornada del caos", argumentó.

Asimismo, señaló que hay sectores tratando de deslegitimar injustamente al ejecutivo colombiano presentándolo como "violador de los derechos humanos" ante los organismos internacionales, buscando "permear con su discurso" los informes que se producen sobre el país.

"Desconocen que la institucionalidad colombiana ha salido airosa de otros intentos de desprestigio, desconocen que nuestro pueblo respeta y agradece la acción de su Policía y de sus Fuerzas Militares (...) el Estado tiene obligaciones y no quiere tolerar la violencia ni claudicar ante quienes la ejecutan."

El embajador indicó que todo aquel que incurra en vandalismo será "investigado y sancionado", criticó la falta de rigurosidad (a su juicio) en las redes sociales y usó como ejemplo ante el Consejo Permanente el caso en el que una mujer perdió a su bebé en Cundinamarca, porque los manifestantes que bloqueaban la vía no dejaron que pasara la ambulancia en donde se transportaba.

Gobierno colombiano expresa preocupación por los actos terroristas contra Israel

En las últimas horas la Cancillería, en nombre del Gobierno Nacional, condenó el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra el territorio del Estado de Israel.

A través de la cuenta de Twitter, aseguró que “Colombia expresa su honda preocupación por los actos terroristas y ataques contra Israel, y expresa su solidaridad con las víctimas de estas acciones”.

“Colombia hace un llamado a reducir las tensiones y a detener la violencia para garantizar la seguridad y la vida de la población”, agregó.

Exsenador Iván Moreno asegura que no rendirá más indagatoria

En prisión y tras haber sido condenado por irregularidades en contratos durante la Alcaldía de su hermano Samuel Moreno, el exsenador Iván Moreno aseguró que no recibirá más indagatorias.

“A partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas, no ejerceré ningún recurso ni alegaré de forma alguna”, fue lo que expuso el exsenador Iván Moreno Rojas en una carta de seis páginas emitida a la Corte Suprema de Justicia en la que pone de presente su intención de guardar silencio ante el alto tribunal, a su juicio, por la falta de garantías procesales en el marco de las investigaciones que se surten en su contra.

Agregó que “Lamentablemente, la neurobiología de mis jueces ha llevado a un desconocimiento de los mínimos derechos y garantías judiciales que tiene cualquier ciudadano, traducidos en condenas, investigaciones y juicios interminables, injustos e ilegales adelantados por la Corte Suprema, los cuales hoy desconozco por completo y no puedo respetar, porque han sido resultado de acciones y decisiones amañadas con presiones indebidas de toda naturaleza”.

Estado se salva de pagar $12,5 billones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una demanda presentada por un grupo de miembros retirados de la fuerza pública que pedía el pago y reconocimiento de la prima de actualización.

La pretensión de los militares retirados ascendía a $12,5 billones. Para la alta corporación estas pretensiones, de carácter laboral, no se pueden reclamar mediante una acción de grupo.

"...la Acción de Grupo no es el mecanismo idóneo para resolver controversias relacionadas con el pago, porque esta herramienta se plantea sobre un derecho ya reconocido."

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es era el sexto proceso más cuantioso que enfrenta el Estado en tribunales.

Ciro Guerra exige US$ 917.000 a periodistas que denunciaron presuntos abusos

Se trata de una demanda contra las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, quienes denunciaron ocho presuntos casos de acoso y abuso sexual en festivales de cine.

Las comunicadoras publicaron el reportaje “Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra”, en donde mujeres lo denunciaban de manera anónima.

Ya el tribunal había ordenado a las periodistas retractarse al haber vulnerado el derecho a la honra, el buen nombre, la reputación y presunción de inocencia del cineasta.

Guerra solicita US$750 mil por la desvinculación de un proyecto que tenía como nombre preventivo “Yuba”, con la productora Entertaiment One. También US$ 125 mil por la caída del proyecto “Cortés y Moctezuma” en la plataforma Amazon.

Asimismo, la productora Ciudad Lunar reclama por daño emergente un total de $158 millones (unos US$ 42.000 a hoy).

Acusan a Rodolfo Hernández por escándalo de Vitalogic

En una audiencia realizada virtualmente en Bucaramanga, la Fiscalía acusó a Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos por el escándalo de Vitalogic, tras presuntas irregularidades en un contrato para implementar nuevas tecnologías en el relleno Sanitario El Carrasco.

Según el ente investigador, el gerente de la empresa de aseo, EMAB, en esa época José Manuel Barrera, habría incluido a tres personas para la asesoría, no obstante, no fueron notificados.

Es decir, que uno de ellos, que es José Alarcón, fue el único oferente para ejecutar la asesoría de contratación y por eso hubo un presunto direccionamiento para que la empresa Vitalogic quedará libre y pudiera obtener el contrato de las nuevas tecnologías.

El contrato de asesoría de la EMAB tenía un costo de más de 300 millones de pesos.

El 30 de noviembre será la audiencia preparatoria para conocer la sentencia en contra de Rodolfo Hernández.

Corte revisa si militares pueden llevar de la mano a su pareja en uniforme

Al resolver una demanda de Constitucionalidad, la Corte decidirá si los militares pueden llevar de la mano a su pareja en uniforme, práctica que prohíbe el Código Disciplinario Militar no lo permite.

El Código Disciplinario Militar tiene un listado de conductas para aplicar medidas correctivas para quienes pertenecen a la institución, entre ellas, el hecho de tener el uniforme puesto y si un militar “va de la mano” con su pareja y realiza demostraciones de afecto, es causal de una sanción disciplinaria.

La cotización del dólar en Colombia cerró al alza

El dólar en Colombia presentó una pequeña subida y supera la racha a la baja que venía registrando con un precio de cierre promedio en la Bolsa de Valores de $3.735.

Por otra parte, la Tasa Representativa del Mercado se comportó con un total de $ 3.734,09, un promedio de 30 pesos menos.

En cuanto al precio del dólar estadounidense en la casa de cambio, para la compra cerró en unos $3.625 y para la venta de $3.736.

BBVA Research estima que caída del PIB en el primer trimestre será de hasta 1,3%

Esto debido a que los efectos de las cuarentenas localizadas en enero fueron menos negativos de lo esperado, mientras que la recuperación de la demanda y la actividad productiva en febrero y marzo fue sobresaliente.

Para finalizar el año, la economía colombiana tendrá un mejor cierre gracias a la recuperación económica de Estados Unidos y a los buenos precios del petróleo.

Según los cálculos de BBVA Research, se espera un crecimiento del PIB de 5,5% para 2021 y de 4,8% para 2022, alcanzando a finales de este año el nivel de producción prepandemia.

Lluvia de críticas contra el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, tras encuentro del Junior vs. River en la Copa Libertadores

De “papelón” han calificado muchos el partido entre Junior y River Plate por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores, debido a los diferentes disturbios que se han presentado en las inmediaciones del estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Las manifestaciones que fueron convocadas alrededor del estadio, terminaron en enfrentamientos entre cientos de protestantes y agentes del Esmad, por ello el encuentro estuvo en duda hasta hace pocos minutos del inicio.

A pesar de la supuesta calma el partido dio inicio a la hora estipulada, sin embargo, cuando los equipos realizaban los actos protocolarios se podían escuchar los estruendos de las detonaciones a las afueras del escenario deportivo.

Posteriormente, el compromiso se tuvo que interrumpir por un momento luego de que los gases entraran al campo de juego debido al viento. De inmediato los jugadores afectados se acercaron a los bancos para echarse agua en la cara y así contrarrestar los efectos del gas.

Hombres armados habrían robado 41 dosis de la vacuna Sinovac en Sucre

El gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, confirmó que una de las vacunadoras extramural fue abordada por cuatro hombres armados que la habrían intimidado y despojado de 41 dosis de la vacuna Sinovac.

Los hechos se registraron este 12 de mayo, en el corregimiento Chaparral del municipio de Sucre-Sucre.

“Es inaceptable para nosotros lo que sucedió en Sucre-Sucre, no puede volver a suceder en el departamento. Estamos con el Ejército, con la Policía avanzando en las investigaciones para encontrar a los responsables; los biológicos de las vacunas son inviolables, son intocables y tienen un protocolo que procura priorizar a las comunidades más vulnerables”, sostuvo el mandatario departamental.

“No vamos a permitir que los violentos vulneren nuestro plan de vacunación. Mi solidaridad con la vacunadora de Sucre-Sucre que sufrió este impase, también con la Alcaldía y la Secretaría de Salud de Sucre-Sucre, le pediremos un acompañamiento más robusto al Ejército en esa campaña de vacunación en la región de La Mojana”, agregó el gobernador de Sucre.

Comercio de San Victorino busca vacunar a 250 mil comerciantes

En las últimas horas el comercio mayorista de San Victorino dio a conocer que buscarán realizar la compra de vacunas para iniciar con la aplicación de la vacuna a los comerciantes de este sector del centro de la ciudad.

Yansen Estupiñán, vocero y gerente del Gran San, señaló que los comerciantes estarían en disposición de hacer los procedimientos para lograr la compra y posterior vacunación al comercio que ha soportado los cierres, restricciones y movilizaciones.

"Haremos un ahorro común entre los comerciantes del centro mayorista para hacer la compra de alrededor de 500 mil vacunas para 250 mil comerciantes. El comercio se ha visto severamente afectado por cuenta de todas las restricciones y movilizaciones, a pesar de esto haremos un nuevo esfuerzo de nuestra parte para que no haya más cierre total", dijo Yansen Estupiñán.

Según Fenalco, las pérdidas del comercio formal registran más de 250 mil millones de pesos. Por otra parte, tan sólo en el Centro Comercial Gran San se genera alrededor de 100 mil empleos formales.

Igualmente, el comercio de San Victorino solicitó al Gobierno Nacional que se tome como prioridad destinar vacunas para que se siga realizando la labor del comercio en completa seguridad y así velar por la reactivación de este sector.

Exgerente de hospital de Magdalena denuncia a gobernador Caicedo ante Procuraduría

El 16 de mayo del 2020, Eileen Sequeira tomó posesión como gerente del hospital del municipio de Nueva Granada. Una vez superado los requisitos del concurso, el gobernador Carlos Caicedo la presentó como la titular del cargo, junto a otros 22 nuevos funcionarios de la red pública asistencial del departamento.

Las cosas marcharon en aparente orden hasta el 8 de abril de este año cuando a través del decreto 109 de 2021 se hizo efectiva su relevación del cargo, decisión amparada en una supuesta carta de renuncia irrevocable, la cual Sequeira la cataloga como falsa, pues desconoce que el contenido y firma sea de su autoría.

La supuesta falsedad en documento fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, donde la exfuncionaria señala que “bajo de la gravedad del juramento digo que no es mi firma”.

No obstante, la denuncia no se quedaría en la supuesta carta falsa, sino que develaría una nueva situación, Sequeira Jaraba confirmó que Caicedo para poder posesionarla en el cargo determinó que era indispensable que le firmara una carta de renuncia anticipada, una especie de cheque en blanco.

Las acciones jurídicas también incluyeron una tutela en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Nueva Granada, el cual en primera instancia falló a su favor, ordenando al gobernador Caicedo el reintegro al cargo que fungía la accionante, además el pago de salarios y prestaciones que dejó de percibir desde su salida de la entidad.

Ambos escenarios evidenciados por Sequeira son llamativos para la diputada Elizabeth Molina, quien precisa que las renuncias intempestivas de otros 6 gerentes estarían relacionadas con las cartas de renuncias anticipadas. Sobre esta denuncia la Gobernación del Magdalena ha guardado silencio, a pesar de que la W Radio le consultó para obtener una contraparte.

Anuncian reapertura de playas en el Atlántico

A partir del próximo sábado 15 de mayo el departamento del Atlántico reabrirá sus playas para la atención de los turistas. Así lo anunció, este miércoles, la gobernadora Elsa Noguera.

“Luego de varias semanas de medidas restrictivas, observamos una franca reducción en la velocidad de contagio en todos los municipios del Atlántico que nos permite flexibilizar la apertura. El toque de queda arranca este sábado, domingo y lunes festivo desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana y durante la próxima semana, desde el martes hasta el viernes, el toque de queda será desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana al día siguiente. Permanece la ley seca cuando hay toque de queda y se abren las playas”, indicó la gobernadora.

La mandataria también indicó que se levanta la restricción del pico y cédula para circulación y adquisición de bienes y servicios en los 22 municipios del departamento del Atlántico. Igualmente, queda permitido el expendio de alcohol y su consumo en restaurantes, así como su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios.

Cabe resaltar que continúan prohibidos los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de personas, al igual que las discotecas y lugares de bailes. De igual forma, sigue prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.

Según la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, estas medidas fueron tomadas después de analizar el comportamiento semanal de los indicadores del Covid-19, al igual que la tasa de positividad, el número de contagios y la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos.

La mandataria aclaró que de acuerdo con el reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud el 11 de mayo, en el Atlántico ya fue superada la barrera de los 90 mil casos y a la fecha se registran 91.493 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 2.045 están activos, 85.922 personas se han recuperado y 3.153 han fallecido.

Este mismo informe reporta una ocupación de UCI del 86 por ciento, no obstante, se mantiene la alerta roja hospitalaria en la red departamental.

Procuraduría abrió indagación contra gerente de hospital que vacunó a Rafa Pérez

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a la gerente del Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena, Eimy Liz Camargo Molina, a fin de establecer la existencia de una presunta irregularidad en la que pudieron haber incurrido, para que fueran vacunados el cantante vallenato Rafael Agustín Pérez y su esposa Milagro de Jesús Villamil, quienes al parecer se encontraban priorizados en la etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID- 19.

Por lo anterior, se ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado.

Así mismo, se solicitó información a la Superintendencia Nacional de Salud para que informe sobre los procesos administrativos que adelanta por este caso.

La investigada podrá solicitar ser escuchada en versión libre.

500 familias damnificadas por ola invernal en Villavicencio

La temporada invernal incrementó en un 40% las lluvias en el departamento del Meta y la región de la Orinoquía.

Aunque esta semana las lluvias han cesado, en Villavicencio, la Unidad de Gestión del Riesgo no descarta otra emergencia como la presentada el 9 y 10 de mayo.

Karol Sánchez, jefe de la oficina de Gestión del Riesgo en Villavicencio, advirtió que la expansión de los asentamientos sobre los ríos aumenta el riesgo de las comunidades a ser víctimas de desbordamiento de las fuentes hídricas. Actualmente se está llevando a cabo mantenimiento a las fuentes hídricas afectadas desde el 12 de abril, inicio de la ola invernal.