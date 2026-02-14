Amanezca bien informado con La W este 12 de mayo. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

El anuncio de la educación superior pública gratuita para estratos 1, 2 y 3, y el regreso de la minga indígena al Cauca, son algunas de las noticias de este martes 12 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque anuncia educación superior pública gratuita para estratos 1, 2 y 3

El presidente Iván Duque anunció desde Cali la reasignación presupuestal para garantizar la educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1 2 y 3, en el segundo semestre del año 2021.

“Con el Ministerio de Hacienda hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal, para que se garantice, desde ya, que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3”, indicó.

“Esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula”, agregó.

Asimismo, reconocieron que esto ayudará a las familias a cubrir parte de los gastos de educación para la formación de sus hijos.

“Sabemos que la pandemia ha traído muchos efectos negativos en el ingreso de las familias y, por lo tanto, muchas familias expresaron la necesidad de poder tener un mecanismo para ayudar a cubrir los gastos de la educación y la educación técnica y tecnológica pública para nuestros jóvenes”, agregó.

También indicó que este miércoles 12 de mayo, iniciará la etapa tres de vacunación contra el COVID-19, que incluye a los maestros, el personal del sector educativo, miembros del ICBF, personal de la Fiscalía, la fuerza pública del país y a los ciudadanos con comorbilidades.

Duque pide "cero tolerancia" ante conducta de la fuerza pública contra la ley

En el marco de la reunión de seguridad que se realizó hoy en la ciudad de Cali, el presidente Iván Duque aseguró que todas las acciones de la fuerza pública emprendidas durante las manifestaciones responden a la Constitución Política y las operaciones se enmarcan bajo la garantía de los derechos humanos.

"Nuestro gobierno garantiza el derecho a esa protesta pacífica y nosotros nos mantendremos siempre en que todas las actuaciones que se deriven del trabajo, la fuerza pública, tengan el más alto estándar", aseguró.

También aseguró que tendrá "cero tolerancia" ante las conductas que atenten contra la ley realizadas de forma individual por miembros de la fuerza pública y le pidió al General Zapateiro toda la rigurosidad en las investigaciones para judicializar a los responsables.

También pidió que se adelanten las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, reveló que desde la Fiscalía se realizan 20 investigaciones por distintas denuncias producidas en el paro nacional; la Procuraduría lleva 10 y la Justicia Penal Militar actualmente seis.

Por el momento, se han adoptado 65 acciones disciplinarias, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, 8 por homicidio, 19 por otras conductas.

Así mismo, el mandatario reveló que se han capturado 667 personas por hechos vandálicos o delincuenciales, de los cuales hay 20 por orden judicial, 647 en flagrancia, donde hay obstrucción en vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto y empleo de sustancias peligrosas.

Presidente Iván Duque continuará en Cali y liderará diálogos con los jóvenes

En el marco de la reunión de seguridad que ha realizado el presidente Iván Duque en la Cámara de Comercio de Cali, en compañía de las autoridades locales y su equipo de Gobierno, anunció importantes compromisos como la asignación presupuestal para brindar educación superior gratuita para estratos 1,2 y 3 y adelantar las investigaciones sobre las agresiones realizadas en el paro nacional, por parte de la fuerza pública y la sociedad civil.

Recientemente, con el objetivo de resolver la crisis social que enfrenta el país por las manifestaciones y bloqueos, especialmente en la capital vallecaucana, manifestó su compromiso por entablar de manera directa un diálogo con los jóvenes para escuchar los temas prioritarios para este grupo.

"Vamos a transitar hacia una política pública construida por los jóvenes, para tener educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3 de manera permanente. Hoy ya nosotros la anunciamos, este es un hecho histórico", afirmó.

Este pacto por la juventud, con sede principal en Cali, busca instalar espacios para escuchar a los jóvenes en distintos lugares de Colombia.

Así mismo, el mandatario manifestó su voluntad de tener estos mismos espacios de negociación con el Comité Nacional del Paro, con el fin de acelerar la vacunación en Colombia, evitar los contagios por COVID-19 y reactivar la economía del país.

"Reiteramos que a todas las vías de hecho la respuesta siempre debe ser en el marco de la legalidad hacer cumplir la Constitución y la ley", señaló.

Minga indígena regresa al Cauca

A través de un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC anunció que el miércoles 12 de mayo se desplazarán de Cali hacia el departamento del Cauca, donde continuarán con las movilizaciones en el marco del Paro Nacional.

Señaló que antes de retirarse de la capital vallecaucana, acompañarán y visitarán en caravana todos los puntos de concentración que se mantienen en la ciudad.

En entrevista con el Canal 2 de Cali, Aida Quilcué, vocera nacional del CRIC, resaltó la labor de acompañamiento de los indígenas a los jóvenes que participan del paro en territorio caleño: "Lo que nos trajo a Cali fue el asesinato de los jóvenes en los puntos de movilización, nosotros vinimos a cumplir una tarea y era un poco acompañarlos minimizar esas muertes en el marco de la mediación".

La minga indígena arribó a Cali desde el pasado 5 de mayo y se concentró desde entonces en el campus de Meléndez de la universidad del Valle.

Un enfrentamiento entre habitantes del sur de Cali y miembros de la comunidad del Cauca, registrado el domingo 9 de mayo, dejó un saldo de 8 indígenas heridos.

EE. UU. pide a Colombia garantizar protesta e investigar violencia y abuso de fuerza

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, anunció que se reunió con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para hablar sobre la obligación del Gobierno de proteger el derecho a la protesta pacífica, de preservar la seguridad ciudadana, y de investigar y judicializar la violencia, incluyendo el abuso de la fuerza.

El diplomático también ratificó su respaldo al diálogo nacional impulsado por el presidente Iván Duque para resolver la crisis y fortalecer las instituciones democráticas.

Y a propósito de las manifestaciones de este 12 de mayo, la vicepresidenta hizo un llamado a proteger la vida y a permitir que las autoridades cumplan su deber al amparo de la Constitución, respetando los derechos humanos.

“La violencia y la destrucción solamente dañan la capacidad de unirnos, destruyen nuestras ciudades, destruyen nuestro tejido empresarial, acaban con la posibilidad de producción de nuestras empresas y eso afecta los empleos que tanto necesitamos los colombianos”, dijo.

También pidió “ser muy cuidadosos con los políticos que quieren llenarnos de odio, de rabia, de mentiras y de desinformación en las redes”.

“Y están pretendiendo utilizar esta situación para sus propios objetivos. No podemos permitir que ninguno de nosotros se vuelva instrumento de esos políticos del odio. La gente buena de Colombia es la que quiere defender este país, su país, mi país, nuestro país”, concluyó.

Policía acelera investigación que dé con los autores de la muerte de Lucas Villa

El director de la Policía Nacional general Jorge Luis Vargas aseguró que avanzan por buen camino las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de Lucas Villa, un joven que recibió varios impactos de bala en medio de manifestaciones en la ciudad de Pereira

El alto oficial aseguro que desde el día cero en que resultó herido el joven, un equipo de investigadores de la institución ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos para darle con prontitud resultados al país.

“Está en la prioridad en que los responsables sean capturados lo más pronto posible, tenemos al coronel Restrepo del cuerpo élite a cargo de la investigación que tiene un nivel de esclarecimiento importante, como lo anunciamos el sábado hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con los autores de este crimen”, indicó el general Vargas.

Por otra parte, aseguró que durante las últimas horas uniformados que realizan acompañamiento a los corredores humanitarios están siendo atacados con armas de largo y corto alcance, hechos que han dejado uniformados lesionados.

“Aquí eso es delincuencia, esos son criminales los que están haciendo esos ataques contra las autoridades y comunidad en general”, puntualizó el alto oficial.

Convocan a nueva jornada de movilizaciones para este 12 de mayo

Tras el fallido diálogo de tres horas entre el Comité Nacional de Paro de Colombia y el Gobierno de Iván Duque el pasado lunes, hoy seguirán las movilizaciones en varias ciudades del país y se ha convocado a una gran marcha a nivel nacional.

Sindicalistas, organizaciones sociales, los profesores, entre otros los que se agrupan bajo la sombrilla del Comité Nacional de Paro convocaron para este miércoles a una nueva jornada de protestas contra de las políticas del Gobierno y la violencia contra las manifestaciones.

Respecto al encuentro con el presidente Iván Duque, el comité señaló en su momento que es muy complicado seguir dialogando cuando el Gobierno colombiano sostiene que se vive una "situación de guerra" sin reconocer que las protestas tienen un origen social.

Coronavirus en Colombia: 16.425 nuevos contagios y 429 muertes este martes

Colombia sumó este martes 16.425 contagios nuevos de la COVID-19, que eleva a 3.031.726 el número de personas que han contraído la enfermedad en el país. Además, reportó 429 muertes para un total de 78.771 víctimas mortales por la pandemia.

En su reporte diario, el Ministerio de Salud señaló que aún hay 94.746 casos activos, que corresponden al 3,12 % de las infecciones reportadas, y aparecen como recuperados 2.848.153 pacientes, es decir el 93,94 % de quienes han padecido el coronavirus en Colombia.

Sobre los fallecimientos de la jornada, de los cuales 379 corresponden a días anteriores, la cifra más elevada tuvo lugar en Bogotá, con 101, seguida de los departamentos de Antioquia (72), Atlántico (62), Valle del Cauca (28) y Cundinamarca y Bolívar (21).

En cuanto a los contagios, la estadística del día también la lidera la capital colombiana, con 5.490 casos. También se presentaron números altos en Antioquia (2.304), Valle del Cauca (1.458), Atlántico (1.383), Cundinamarca (1.238) y Santander (902). Las mayores cantidades de contagios acumulados las tienen Bogotá (840.248), Antioquia (494.836), Atlántico (252.902), Valle del Cauca (247.791), Cundinamarca (137.232) y Santander (111.615).

En el país se procesaron hoy 87.059 muestras, 43.903 de ellas de tipo PCR y otras 43.156 de antígenos, para un total de 15,56 millones de pruebas practicadas.

Además, en Colombia han sido administradas 6.478.808 vacunas contra el COVID-19, de las cuales 2.440.975 corresponden a segundas dosis.

IPS no han reportado a más un millón de personas vacunadas: Contraloría

La Contraloría General de la República emitió nuevas alertas por fallas en el Plan Nacional de Vacunación: entre esos retrasos significativos, por parte de las IPS, en el reporte de 1’309.562 vacunas aplicadas en todo el país.

Esta falta de información, según resalta el organismo, impide hacer control preventivo, en tiempo real, al Plan Nacional de Vacunación.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) también identificó que 7 fallecidos, que habían sido reportados dentro del acumulado de alertas de la Contraloría, fueron retirados de la base de datos Paiweb sin que se informara la razón ni el origen de la alerta.

Dice el ente de control que el número de personas vacunadas no priorizadas es de 1.372 y que 228 personas que habían sido reportadas como vacunadas dos o tres veces en menos de diez días, también fueron retiradas de la base.

“Hoy solo una persona está reportada dentro del fenómeno de doble vacunación, situación que preocupa a la Contraloría por la confiabilidad en el ingreso y retiro de datos de la base Paiweb”, resalta la entidad.

Asimismo, la DIARI identificó una bebé de tres meses de nacida, a la que se le aplicó una dosis de la vacuna en el departamento de Atlántico y su registro civil se modificó a una cédula que, según la Registraduría Nacional, no existe.

Uribe aclaró cuáles fueron sus conversaciones relacionadas con el ELN

El expresidente aseguró que hace varios meses tuvo contacto con Francisco Galán, con Juan Carlos Cuellar, quien lo visitó en su casa junto al padre Francisco de Roux, para hablar sobre el proceso de paz con el ELN.

"Les dije que el ELN le debería dar una señal de tranquilidad al país, por ejemplo, un cese de actividades criminales indefinido y sin ultimátum. Me preguntaron por la protección de los del ELN y les dije que el presidente Duque es un demócrata y un humanista y que encontrarían esa protección", indicó.

El expresidente también reveló que habló telefónicamente con Felipe Torres y que en diciembre se reunió para hablar sobre el tema del ELN con el Nuncio Apostólico y el padre Darío Echeverry.

Uribe añadió que abogó, en privado y público, para que no se llevara a la cárcel a Cuellar, Galán y Felipe Torres, que estuvieron 24 años en la cárcel "y nada tuvieron que ver con los hechos que llevaron al fin de los diálogos con el ELN".

ONU recomendó a la JEP abrir caso sobre desaparición forzada en el conflicto

Después de sesionar el pasado mes de abril sobre las políticas adoptadas por Colombia para esclarecer y detener la desaparición forzada en el país, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición entregó sus observaciones al estado colombiano.

Debido al elevado número de casos registrados y a la diversidad de fuentes sobre ese fenómeno, el Comité exhortó a depurar el Registro Nacional de Desaparecidos y unificar las cifras únicamente en ese Registro. Además, recomendó a la JEP abrir un macrocaso sobre desaparición forzada en el país.

Además, expresaron su preocupación por el poco nivel de avances que están mostrando la Fiscalía y la JEP en relación con esos crímenes, en el mismo sentido señalaron inquietud por las denuncias sobre explicaciones mentirosas que están entregando agentes estatales involucrados en esos crímenes ante el Tribunal de Paz.

Sobre el mismo punto expresaron su preocupación por los ascensos de oficiales de la Fuerza Pública a pesar de encontrarse investigados por desapariciones forzadas u otras violaciones a los derechos humanos.

Además, criticaron la falta de recuperación de 24.000 cuerpos que están enterrados sin identificar en cementerios públicos y que siga sin esclarecerse la identidad de 4.000 ya exhumados. También lamentaron algunos problemas con la toma y almacenamiento de pruebas de ADN entre otros hechos.

En sus observaciones asimismo pidieron que el artículo 165 del código penal sobre desaparición forzada se ajuste a los estándares internacionales. También condenaron que el fenómeno de desaparición forzada continúe a pesar de la pandemia y criticaron el bajo nivel de reparación a las víctimas.

ONU aprobó que misión en Colombia vigile cumplimiento de penas que imponga la JEP

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la solicitud del gobierno colombiano de ampliar el mandato de la Misión de Verificación al Acuerdo de Paz en el país, para que también verifique el cumplimiento de las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

La decisión fue adoptada con votación unánime por todos los miembros del Consejo de Seguridad y anunciada por el representante permanente delegado de China ante las Naciones Unidas, Geng Shuang.

"Se verifique el cumplimiento y la implementación de las sanciones que la Jurisdicción Especial para la Paz imponga a las personas que determine que hayan reconocido verdad detallada y plena y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad", acordaron.

Aprobada la determinación, la misión trabajaría de manera coordinada con la JEP compartiendo información para verificar el avance y cumplimiento de las penas sobre excombatientes de las Farc.

De acuerdo con la misiva enviada a Naciones Unidas por el gobierno colombiano que motivó la decisión, los miembros del partido Comunes, antiguos excombatientes de las Farc, están de acuerdo con esa verificación. También se aprobó que dentro de los informes que presenta la Misión de Verificación ante el Consejo de Seguridad, se incluyan apartados sobre los resultados de esa verificación.

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, celebró esta decisión y aseguró que todos los colombianos, especialmente las víctimas de la violencia están al tanto de las decisiones que se tomen contra sus victimarios.

También anunció que se ha venido trabajando para que las sanciones de la JEP queden bien estructuradas y brinden garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Es un respaldo sin precedentes: JEP sobre verificación de ONU a sus sanciones

Luego de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara de manera unánime la extensión del mandato de la Misión de la ONU para el Acuerdo de Paz en Colombia con el fin de que verifique las sanciones que imponga la JEP, desde ese tribunal señalaron que se convierte en un respaldo "sin precedentes".

"La participación de la Misión en el monitoreo de este tipo de sanciones implica el más sólido respaldo internacional a la justicia restaurativa que imparte la JEP", señaló su presidente Eduardo Cifuentes.

De acuerdo con el presidente del tribunal, esa decisión "abre un capítulo nuevo a nivel mundial, ya que valida la conexión de la justicia transicional con la justicia portadora de un alto componente restaurativo".

Odebrecht busca tumbar millonaria multa que debe pagarle a Colombia

El Consejo de Estado inició el estudio de una apelación de la sentencia del Tribunal de Cundinamarca que le ordenó a la multinacional Odebrecht para indemnizar con 800 mil millones al Estado colombiano.

Esta decisión tiene que ver con la petición de la Procuraduría General, en cabeza de Fernando Carrillo, quien en enero de 2017 interpuso una acción popular contra la compañía.

Mientras avanza en el Consejo de Estado el análisis sobre la acción judicial, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, cambió a su delegado ante el Consejo de Estado, por lo que el saliente procurador Andrés Mutis Vanegas ya no estará a cargo como agente especial ante el Consejo de Estado para adelantar el proceso en contra de la Concesionaria Ruta del Sol.

Imputación por presunta corrupción en la Procuraduría será el 23 de junio

En este caso la Fiscalía imputará el delito de concusión en calidad de intervinientes a los abogados Carlos Arturo Rojas, Raúl Eduardo Cardozo Navas y Aura Matilda Garzón Rincón.

Según la Fiscalía estas personas estarían tras la exigencia de $300 millones que el exfuncionario de la Procuraduría Jesús Alejandro Garzón Rincón, (hoy preso) habría hecho al senador Richard Aguilar para torcer un proceso y favorecerlo en segunda instancia.

Esta audiencia se había aplazado por problemas de salud de uno de los abogados defensores.

Inpec debe garantizar visitas virtuales a presos: Corte

Con ocasión de la pandemia, la Corte le ordena al Minjusticia y al Inpec implementar mecanismos virtuales eficientes de comunicación para garantizar derecho a las visitas de personas privadas de la libertad

La Corte Constitucional falló una tutela a favor de un interno de la cárcel de Cómbita, Boyacá. El actor solicitó una visita virtual mensual con su cónyuge e hijo, también privados de la libertad. No obstante, la petición solo fue concedida cada tres meses.

Según el Alto Tribunal, si bien el derecho a la unidad familiar se encuentra limitado para la población reclusa, las restricciones deben ser las estrictamente necesarias para lograr los fines de la privación de la libertad y orientadas a la resocialización de los internos.

La corporación señaló que, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, las visitas virtuales de los internos revisten una gran importancia, pues permiten un acercamiento con las familias y, a la vez, garantizan el distanciamiento social.

“Dentro de los instrumentos para garantizar este derecho se encuentran las comunicaciones y visitas a los reclusos, que constituyen una manifestación del deber del Estado de garantizar que los internos mantengan su contacto con quienes conforman su núcleo familiar”, puntualizó el fallo.

Congreso aplaza nuevamente la sesión para estudiar la Ley de Comida Chatarra

La aprobación de la Ley 347 de 2020 ha sido un objetivo trazado por miembros de la sociedad civil y la academia, que vienen exigiendo que se permita que las bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados tengan sellos frontales que adviertan si el producto tiene edulcorantes o exceso de azúcar que puedan afectar seriamente la salud del consumidor.

Además de lograr el etiquetado de los alimentos, la ley también busca la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas en el país.

Para Angélica María Claro, psicóloga especialista en Psicología Médica y de la Salud, candidata a doctora en Salud Pública en la Universidad Nacional de Colombia, la ingesta en exceso de este tipo de alimentos ultraprocesados afecta seriamente la salud provocando obesidad, diabetes e hipertensión.

Para Claro, la aprobación en el Congreso es urgente porque debido a la pandemia estas tres enfermedades son factores de riesgo de alta letalidad ante el COVID-19.

Cifras de RedPaPaz hablan de que en el país los niños entre 5 y 12 años tienen exceso de peso y más de la mitad de los adultos afrontan la misma situación. Para la representante este proyecto se ha hundido en distintas ocasiones por intereses particulares de grupos económicos.

Dólar en Colombia se cotizó con un precio de $3.700 este 12 de mayo

La caída del dólar estadounidense en el mercado local permitió que el peso colombiano, que en días pasados presentaba una alta desvalorización, subiera a niveles que los ubican en $3,712.01.

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), lo ubica el dólar en $3.703,20.

Por otra parte, el dólar en casas de cambio registró un precio de compra de $3.625 y de venta en $3.736.

Luego que la incertidumbre del retiro de la reforma tributaria representara una rápida subida hasta los $3.846, hoy regresó a niveles cercanos a los del inicio de la primera semana de mayo.

En marzo la producción de gas aumentó, mientras que la de petróleo no se recupera

Según el más reciente informe del Ministerio de Minas y Energía, durante el tercer mes del año la producción comercializada de gas en el país fue de 1.091 millones de pies cúbicos por día, lo que al compararse con el mismo periodo de 2020 cuando la producción fue de 1.057 mpcpd, significa un aumento del 3,2%. El informe también expuso que al hacer la comparación con febrero de este año, la producción del energético tuvo una disminución del 5%.

Explicando la caída entre febrero y marzo, la cartera minero – energética, expresó que esta se registró principalmente en los campos Cupiagua Sur ubicado en Cupiagua en Aguazul, Casanare; Pauto Sur en Yopal, Casanare; Clarinete en Sahagún, Córdoba; Nelson en Pueblo Nuevo, Córdoba; y Chuchupa en Manaure, La Guajira; esto debido a la disminución en la demanda de gas durante marzo.

En cuanto al primer trimestre de 2021 la producción promedio de gas comercializado en Colombia registró un incremento del 0,45%, llegando a 1.110 millones de pies cúbicos por día, frente a los 1.105 mpcpd reportados en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el informe expuso que la producción de petróleo, en marzo fue de 744.715 barriles promedio día, registrando así una disminución del 13,1% frente a los datos reportados en marzo de 2020 cuando la producción se ubicó en los 857.112 bpd. Al mirar el comparativo con la producción de febrero de este mismo año, se presentó una disminución de 0,14%.

Según el Gobierno, la disminución en la producción de petróleo durante el tercer mes del año se presentó, principalmente, en los campos Quifa en Puerto Gaitán, Meta; Tigana en Tauramena, Casanare y Chichimene en Acacías, Meta; esto debido al alto corte de agua, mantenimiento en facilidades de producción y fallas eléctricas.

Por el lado de los tres primeros meses del año, la producción promedio de petróleo alcanzó 745.295 barriles promedio día, lo que muestra una reducción del 14,6% frente al mismo periodo de 2020, cuando se tuvo una producción de 873.124 barriles día.

Finalmente, el MinMinas expuso que durante marzo se inició la perforación de 4 pozos exploratorios y 26 pozos de desarrollo en el territorio nacional, para un total en lo que va del año de 7 pozos exploratorios y 85 de desarrollo.

Ejército ha removido más de 10 toneladas de escombros en Cali por movilizaciones

Durante los últimos cuatro días, soldados del Ejército, como parte de la asistencia militar que actualmente brindan en Cali, han removido más de 10 toneladas de escombros principalmente en la calle quinta, a la altura de la comuna 18 y en la vía Cali-Yumbo.

Estos elementos permanecían sobre las vías como parte de las barricadas ubicadas por los manifestantes y que impedían la libre movilidad de vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones.

Previamente, los militares tomaron contacto con los manifestantes, y tras dialogar acordaron remover los escombros y así contribuir al mejoramiento paulatino de la movilidad en la zona.

Así mismo a través de helicópteros militares han adelantado acciones de perifoneo y volanteo aéreo, difundiendo mensajes que invitan a la comunidad al diálogo y a cuidar su ciudad.

Anuncian desbloqueo de vías en el Chocó para ingreso de alimentos y vacunas

Un grupo de personas bloqueó la vía que conecta al departamento del Chocó con Risaralda, entre la región del Atrato y la provincia de San Juan.

Los bloqueos también han afectado la disponibilidad de alimentos y grandes pérdidas en la industria. La gobernación le confirmó a la W Radio que, después de negociaciones con los organizadores del paro, acordaron levantar los bloqueos en la noche de hoy.

Los manifestantes reclamaban el pliego de peticiones acordado en el último paro de noviembre de 2019, que no han sido cumplidos por el gobierno.

Algunos productores de arroz también se unirán este miércoles al Paro Nacional

Desde la Dignidad Agropecuaria Colombiana se anunció que, desde varias regiones del país, cientos de productores de arroz se unirán al paro nacional este 12 de mayo, protestando así frente a la situación de crisis que el sector atraviesa desde hace tiempo y que se encuentra muy ligada a las importaciones del cereal, la sobreoferta y los bajos precios en el mercado que no hacen rentable el negocio.

Así lo expresó Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana, quien dijo “la situación es la misma que hemos denunciado en el arroz, ahí no ha habido ninguna mejoría de ningún tipo, esto que se está haciendo pues tiene participación grande de arroceros y de familias y de la gente de los pueblos”.

Ante el escenario, la petición que se hizo nuevamente desde la Dignidad es que el Gobierno Nacional se siente nuevamente con los arroceros, pero en esta ocasión buscando verdaderas soluciones a los problemas que tiene el sector, ya que desde los agricultores se aseguró que siempre que se han planteado mesas o encuentros, solo se busca realizar conversaciones que a la final no terminan llegando a ningún lado.

El movimiento agricultor también expresó que, desde hace algunos días, arroceros ya habían entrado en paro en el Norte de Santander, al igual que en el Huila y Tolima, por lo cual esperan que, para este 12 de mayo, más productores del cereal se unan a la manifestación.

En el caso de Norte de Santander, se debe recordar que este lunes, el Ministerio de Agricultura, anunció la creación del Fondo Regional de Estabilización de Precios del Arroz, según lo expuesto, esto se dio durante diálogos realizado en la región con Dignidades Arroceras del departamento y la participación de la Gobernación, así como de las alcaldías municipales.

Mineros ancestrales y tradicionales se unirán al Paro Nacional este 12 de mayo

Según explicó la Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub – Región del Nordeste de Antioquia y la Asociación Mesa Minera Segovia-Remedios, la decisión de unirse al paro, pasa principalmente por la petición que se viene haciendo desde el sector para que se realice el retiro del proyecto de Ley 059 de 2020, el cual ya se encuentra en el Senado de la República y con el que se busca endurecer los procesos jurídicos que existen actualmente contra la explotación de minería ilegal, sin embargo para los actores que entrarán en paro, dicho proyecto de ley estigmatiza la labor del barquero o minero ancestral, ya que no diferencia su actividad de la minería ilegal, por ende ya se había hecho la petición al Gobierno Nacional para que se proteja el reconocimiento de la minería ancestral como una actividad legítima.

Desde los mineros ancestrales, también se pidió que más bien sea apoyado el proyecto de ley 314 de 2020, por el cual se ordena la legalización y formalización de la pequeña minería y la minería tradicional en Colombia, así como del proyecto d ley 440 de 2020 sobre bancarización al sector minero, asegurando que estos proyectos si legitiman la labor del minero ancestral.

Otra parte de las peticiones que para el sector no han tenido solución y que les llevó a unirse al paro nacional, se encuentra sobre la solicitud de detener una presunta persecución del Gobierno, de la Fiscalía y en especial, de la Policía y el Ejército Nacional.

Los mineros ancestrales aseguraron que sus manifestaciones se desarrollarán también este 13 de mayo, así lo dijo Jaime Gallego, vocero de la Mesa Nacional Minera, quien expreso “para el 13 de mayo del 2021 estaremos en varios territorios del país haciendo manifestaciones pacíficas, en contra del proyecto ley 059 y 283 que penaliza y judicializa a los mineros ancestrales y tradicionales, solamente le estamos diciendo al Gobierno que haga una caracterización para que sepan diferenciar quienes son los mineros ancestrales y tradicionales y criminales, y que haya una política pública minera para el reconocimiento de estos mineros tradicionales y ancestrales”.

Falleció el padre Joaquín Sánchez, exrector de la Universidad Javeriana

El padre Joaquín Sánchez García, miembro de la comunidad jesuita fue decano de la carrera de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, estuvo al frente del programa desde 1977 hasta 1997.

En los últimos días presento complicaciones derivadas del COVID-19 que le causaron la muerte.

‘Joaco’, como llamaban sus alumnos, dejó un legado muy grande en cuanto a la educación ética, “cambiar las instituciones del país para que el servicio público sirva a la comunidad.”

El padre era licenciado en filosofía y letras, ciencias de la educación, teología. Hasta enero del 2018 fue el rector del Colegio Berchmans en la ciudad de Cali.

En sus últimos años estuvo vinculado como Superior de la Comunidad San Alberto Hurtado en la ciudad de Cali.