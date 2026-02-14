Amanezca bien informado con La W este 12 de abril. Foto: Getty Images / ANDREY DYACHENKO( Thot )

La llegada de 500.000 vacunas de Sinovac y el pronunciamiento del papa Francisco condenando la violencia en Colombia son algunas noticias de este lunes 12 de abril de 2021.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Llegaron a Colombia las 500.000 vacunas de Sinovac

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), anunció que llegaron al país 500.000 dosis de la vacuna de Sinovac. Al mismo tiempo, señaló que se utilizarán para aplicar las segundas dosis de quienes recibieron el biológico en Colombia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario celebró la llegada de las vacunas con las que Colombia completa 4.5 millones de dosis de vacunas de los laboratorios de Sinovac, Pfizer y Astrazeneca.

Duque anuncia que Colombia llegó a los tres millones de vacunados contra el COVID-19

El presidente Iván Duque y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, acompañaron la vacunación número tres millones en el Hospital María Auxiliadora E.S.E. de Mosquera, Cundinamarca. La dosis fue aplicada a María Isabel Avendaño, una adulta mayor de 80 años de edad con cinco hijos y nueve nietos, días antes de la fecha estipulada para alcanzar esa meta.

También aseguró que “el Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando de manera acelerada” y que este domingo se espera la llegada de cerca de 500.000 vacunas de Sinovac.

Los casos siguen aumentando: Colombia registra 17.483 nuevos contagios de COVID-19

Colombia reportó este domingo un importante incremento en los casos diarios de COVID-19 en medio de la tercera ola de contagios. El Ministerio de Salud reportó 17.483 casos nuevos de coronavirus, junto con 281 fallecidos a causa de la enfermedad en el país. De los fallecidos reportados hoy, 243 corresponden a días anteriores.

Este domingo se reportaron además 8.609 recuperados de COVID-19 en Colombia.

Con este reporte, el país llegó a 2.536.198 contagios confirmados de coronavirus. De estos, 2.383.785 ya se han recuperado, mientras que los casos activos 77.828. Las muertes por la enfermedad en el país ya son 65.889.

Hoy se procesaron 68.067 pruebas: 45.961 pruebas PCR y 22.106 pruebas de antígenos.

General (r) Óscar Atehortúa sería el nuevo embajador de Colombia en Australia

La hoja de vida del general (r), Óscar Atehortúa Duque, fue publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia de la República para el cargo de embajador en Australia.

El pasado 22 de diciembre de 2020, el presidente Iván Duque anunció su retiro de la dirección de la Policía Nacional, haciéndole un reconocimiento por la reducción de delitos a nivel nacional, y nombró en su reemplazo al general Jorge Luis Vargas. Su salida se dio en medio de un juicio disciplinario en la Procuraduría General de la Nación por presuntos hechos de corrupción en la Policía Nacional.

Papa Francisco condenó la violencia en Colombia

A través de un comunicado entregado por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina, el papa Francisco expresó su rechazo a la violencia y su cercanía con el pueblo colombiano. Esta comunicación se produce en medio de la preocupante escalada de violencia en varias regiones del país, en el marco de la crisis social desatada por la pandemia del COVID-19.

Según revela el portal Vatican News, la carta está firmada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, con fecha del 29 de marzo de 2021. A su vez, el sumo pontífice también encomendó a la misericordia de Dios a las víctimas mortales del conflicto armado.

Demandan decreto que solo permite al Consejo de Estado estudiar tutelas contra la Presidencia

Ante el Consejo de Estado fue radicada una demanda contra el decreto que firmó el ministro de justicia, Wilson Ruíz, que establece que solo esa alta corporación judicial puede estudiar las tutelas contra las actuaciones del presidente de la República o contra cualquier entidad del Gobierno en materia de seguridad nacional y de erradicación de cultivos ilícitos.

Indepaz denuncia nueva masacre en Samaniego (Nariño); van 27 este año

El Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), denunció que se registró una nueva masacre en el municipio de Samaniego en Nariño, donde fueron asesinadas cuatro personas, mientras se encontraban en una fiesta.

Según informó Indepaz, tres de las víctimas eran oriundas del municipio de Samaniego mientras que una de ellas, era de Tamaná.

Unidad de Búsqueda firmará pacto en Buenaventura para encontrar a desaparecidos

Desde este domingo y hasta el próximo martes 13 de abril la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en cabeza de su directora Luz Marina Monzón adelanta una visita a Buenaventura con el fin de firmar el "Pacto por la Búsqueda - Buenaventura Territorio de Paz", por medio del cual se plantea encontrar los más de 800 desaparecidos que el conflicto ha dejado en el municipio.

Uno de los sitios de interés para la misión de la Unidad es el Estero San Antonio, lugar en el que las organizaciones de víctimas aseguran podrían encontrarse restos de personas desaparecidas por los diferentes grupos armados entre el año 2000 y el 2015.

Encuentran huesos al interior de bolsa en el río Tunjuelito en medio de búsqueda de Sara Sofía

El mayor general Miguel Pérez Guarnizo, Director Nacional de la Defensa Civil Colombiana, aseguró que se encontraron unos huesos en el Río Tunjuelito mientras adelantaban la búsqueda de la niña de 2 años Sara Sofía. A esta hora están siendo analizados por Medicina Legal.

Además dio a conocer que desde el miércoles de Semana Santa recibieron un documento de la fiscal 347 encargada del caso, pidiendo el apoyo para desarrollar actividades de búsqueda. El jueves Santo a las 6:00 am con más de 92 voluntarios, 22 motos, 2 vehículos, un equipo de drones, perros binomios para la búsqueda de cadáveres, se hizo un un registro en el punto que pidió la Fiscalía General de la Nación.

Asesor de Biden viaja a Colombia para hablar sobre recuperación económica

El principal asesor del presidente Joe Biden para Latinoamérica, Juan González, inició este domingo una gira por Colombia, Argentina y Uruguay para reunirse con funcionarios de estos países con los que discutirá la recuperación económica tras la pandemia y la crisis de migrantes de Venezuela, informó el Gobierno de EE.UU.

Junto a González irá la secretaria adjunta interina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Julie Chung, en un viaje que se prolongará del 11 al 15 de abril, señaló el comunicado.

Pese a la polémica, EPM ratifica a su nuevo gerente

En un comunicado de prensa EPM ratificó su apoyo a la continuidad del recién nombrado gerente de la compañía, Alejandro Calderón Chatet.

La compañía explicó que el funcionario es Economista y tiene una Maestría en el extranjero que no ha convalidado en Colombia, pero que la ley le permite hacerlo en un tiempo de 2 años que cuentan a partir del momento de su posesión. Con respecto a los estudios en la Universidad de California, la compañía reconoce que no tiene título pero que si estudió el ultimo año de su maestría allí, aunque esto no le haya valido para certificar una doble titulación, como inicialmente lo informaron.

Con esto, EPM considera que Calderón Chatet cumple con lo necesario para haber accedido a los cargos de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones de EPM y Gerente General de EPM, razón por la cual fue nombrado y posesionado en los mismos.

Facultad de Derecho de la UdeM considera irregular título del senador Julián Bedoya

El consejo de facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín emitió la resolución 08 de abril de 2021 en la que determinó la anulación de la matricula que realizó el senador Julián Bedoya en el segundo semestre de 2018 para culminar sus estudios y obtener su título de abogado.

Esta decisión dejaría sin efecto los exámenes de suficiencia, extemporáneos y preparatorios, así como todos los documentos que presentó Bedoya para graduarse.

Medida de 4x3 aplicará en todo el departamento de Antioquia durante abril

A las 8:00 P.M. del próximo jueves 15 de abril inicia nuevamente el toque de queda continuo de cuatro días en Antioquia. A diferencia de este fin de semana, cuando la medida aplicaba para 25 municipios de las subregiones de Valle de Aburrá, Occidente y Oriente, la gobernación ha establecido que la restricción a la movilidad deberá regir en la totalidad del territorio antioqueño.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, explicó que el modelo de acordeón, que consiste en cuatro días de cierre por tres de apertura, se implementará todos los fines de semana de abril.

Desde este 12 y hasta el 19 de abril regresa el pico y cédula a Cartagena

Desde de las 00:00 horas de este lunes 12 de abril y hasta las 00:00 horas del 19 del mismo mes, regirá el pico y cédula en la ciudad de Cartagena para el acceso de bienes y servicios. La medida se implementa en el marco de las nuevas restricciones para tratar de disminuir el impacto de la tercera ola de COVID-19 que afecta varias regiones del país.

"Los días calendario con fechas pares podrán salir las personas cuyo último dígito de su cédula termina en par, y los días con fechas impares, los ciudadanos con cédula que termina en número impar", detalló la Alcaldía en un comunicado.

Vacunas Sinovac no llegaron a Manizales y suspenden dos días la aplicación de los viales

La Alcaldía de Manizales dio a conocer que, debido a que el Ministerio de Salud no envió la vacuna Sinovac, este lunes y martes no se aplicarán las segundas dosis que estaban programadas desde las EPS. De acuerdo con el Gobierno Nacional, el país agotó las existencias de este biológico.

La Secretaría de Salud Pública aseguró que esta suspensión no genera contraindicaciones, ni pérdida de inmunidad, aunque lo ideal es aplicar la segunda dosis a los 28 días, maneja un rango de aplicación de 56.

Contraloría estableció que 116 personas en Caldas fueron vacunadas sin estar priorizadas

La Contraloría General de la República en un análisis realizado, estableció que en el departamento de Caldas aparecen vacunadas contra el Coronavirus un total de 116 personas que no estaban priorizadas, entre las edades de 25 y los 44 años.

Las localidades de esta región del país donde fueron detectadas estas irregularidades son: Aguadas con 37 casos, Manzanares 24, Marquetalia 13, Riosucio 10, Viterbo 8, Filadelfia 6, Anserma 5, Manizales 6, Marmato 2, Samaná 2, Belalcázar 1, La Merced 1 y Pácora 1.

Arroyo Don Juan arrastró toneladas de basura en Barranquilla

Luego de la fuerte lluvia que se registró en varios sectores de Barranquilla, a través de un video que circula en redes sociales, se pudo observar una gran cantidad de basura que fue arrojada por ciudadanos a las calles y arroyos de la ciudad.

Lo anterior provocó la suspensión del servicio de agua en algunos barrios por parte de la empresa Triple A, considerando que los desechos que arrastraba consigo el arroyo Don Juan se encontraban cerca de la bocatoma del Acueducto Distrital.

Vía Bogotá – Medellín tendrá paso controlado a partir de este lunes

El Instituto Nacional de Vías anunció que a partir de este lunes se dará la reapertura del kilómetro 52 en el sector llamado como San Luis de la vía Medellín – Bogotá entre las 12:00 pm y las 6:00 p.m.

Ante el escenario, Juan Esteban Romero Toro, director operativo del Invías, dijo “desde el primer momento de ocurrida la emergencia, el Invias, con toda su capacidad operativa, viene realizando trabajos de conformación y de contención en la ladera empleando la técnica de concreto lanzado para permitir la ampliación en la calzada existente en condiciones adecuadas de seguridad para todos los usuarios. Es por esto que desde mañana daremos paso controlado entre las 12:00 m y las 6:00 p.m. en el Km 52 de la carretera Santuario – Caño Alegre. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en brindar una alternativa de conectividad para los viajeros, mientras que con otros frentes de obra trabajamos en recuperar la normalidad en el corredor”.

Corte Suprema tumbó fallo que declara al Valle de Cocora como sujeto de derechos

El Valle de Cocora ya no será sujeto de derechos, debido a que la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el fallo que le había brindado dicha protección a esta reserva ambiental.

El alto tribunal acogió la impugnación de la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en la que se declaraba esta zona ambiental, en el municipio de Salento (Quindío), como sujeto de derechos y decidió revocar el fallo y declararlo improcedente.

Fiscalía ocupa inmuebles adquiridos con dineros producto de préstamos ‘gota a gota’

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a dos inmuebles que pertenecerían a Andy Uverley Montoya, presunto integrante de una organización delincuencial conocida como ‘Los Prestamistas’, señalada de hacer préstamos con intereses desbordados a personas vulnerables.

Los inmuebles, avaluados en $350’000.000, habrían sido adquiridos con los dineros que este hombre, supuestamente, recibió por los denominados préstamos ‘gota a gota’. Por esta conducta ilícita el investigado fue judicializado en agosto de 2020 por los delitos de: concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y usura.

Ordenan ocupación a bienes de organización que tendría nexos con Cartel de Sinaloa

En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’ la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a varios bienes entre inmuebles, muebles, sociedades y establecimientos de comercio.

Las propiedades afectadas, al parecer, fueron adquiridas con dineros producto de la salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína desde la región del Catatumbo hacia Venezuela, con destino final Guatemala, Honduras y Belice. Las investigaciones contra los responsables de esta actividad ilegal dan cuenta de que tendrían nexos en Colombia con el ELN y ‘Los Pelusos’, y en México con el cartel de Sinaloa.

Capturan a fiscal e investigador del CTI en Santander por "soborno"

Se trata de un fiscal especializado y un investigador del CTI adscritos en Santander que estarían involucrados en un escándalo de corrupción y que fueron capturados en las últimas horas, al parecer, por recibir $110.000.000 para favorecer a una persona que estaba vinculada en el proceso de lavado de activos, en el que los bienes iban a ser sometidos a extinción del derecho de dominio.

Según la información del ente investigador, los funcionarios detenidos conseguían información de personas involucradas en temas ilícitos y los contactaban para "arreglar" la situación jurídica a cambio de dinero.

Murió de un infarto el exfutbolista Guillermo 'Teacher' Berrio

El recordado exjugador y entrenador del fútbol colombiano, Guillermo el ‘Teacher’ Berrío, falleció este domingo 11 de abril a los 54 años en Cali, ciudad donde residía. Berrío, quien cumplía hoy 54 años, se encontraba jugando un partido de fútbol con unos amigos y sufrió un infarto fulminante

Cabe recordar que Berrío fue jugador en América, Envigado, Tolima, Pereira, Quindío y el Atlético Huila. Además, jugó 200 partidos y marcó en 50 oportunidades.

Maria Camila Osorio es campeona del WTA 250 de Bogotá

La tenista cucuteña María Camila Osorio se quedó con el título de la Copa Colsanitas WTA 250 al imponerse en la final a la eslovena Tamara Zidanšek por 5-7, 6-3 y 6-4.

El partido, que duró cerca de tres horas, desde el inicio estuvo muy disputado entre ambas jugadoras, teniendo en la eslovaca la ganadora del primer set por 7 a 5, aunque a lo largo del set estuvo muy parejo, logrando la extranjera la ventaja en el final del mismo.

Sin embargo, en el tercer set la colombiana con un juego más seguro y la confianza de llevarse el primer título, y ganó varios game con los que le rompió el juego a la eslovena. Se impuso 6-4 en el último set.