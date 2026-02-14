Amanezca bien informado con La W este 11 de marzo. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

La protección del ICBF a dos menores que estuvieron en el bombardeo en Guaviare y la llegada de 2.2 millones de dosis de vacunas de Pfizer en abril son algunas de las noticias de este jueves 11 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

ICBF brinda protección a dos menores que estuvieron en bombardeo en Guaviare

El ICBF confirmó que los dos menores son de 17 años de edad y tan pronto como se conoció el caso, un defensor de familia y su equipo interdisciplinario verificaron los derechos de los dos adolescentes, quienes habían sido reclutados por el Grupo Armado Organizado ‘Jorge Briceño Suárez’, e inició los respectivos procesos administrativos de restablecimiento de derechos.

El Instituto informó que los dos adolescentes fueron valorados en el hospital departamental de San José del Guaviare, con apoyo de trabajo social, y serán atendidos por el ICBF de acuerdo con los lineamientos del programa de atención especializada para los adolescentes.

Medicina Legal habló de la identidad de cuerpos en bombardeo en Guaviare

Un bombardeo efectuado el pasado 2 de marzo por parte del Ejército a la estructura criminal de alias ‘Gentil Duarte’ en la vereda Buenos Aires en Calamar (Guaviare), dejaría muertos, según denuncias, a varios a menores de edad.

Por su parte, Medicina Legal desmintió las afirmaciones de que no hubiese menores en el ataque e informó que están en labores de reconocimiento de los cuerpos.

“Ejército siempre será garante del Derecho Internacional Humanitario”: general Zapateiro

El comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, por medio de su cuenta de Twitter entregó los resultados de lo que ha sido la recuperación de menores en medio del conflicto durante los últimos meses. A propósito de los recientes hechos en los que menores de edad habrían muerto en medio de un bombardeo de las fuerzas militares.

Según el alto oficial del Ejército, han recuperado y desvinculado más de 1.207 menores de edad, de ellos 158 pertenecen a los Grupos Armados Organizados Residuales.

Esto es un mensaje de guerra: Francia Márquez sobre declaraciones del ministro de Defensa

Fueron 23 los defensores de Derechos Humanos que rechazaron las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien señaló en referencia a los menores de edad muertos y heridos en el bombardeo en zona rural de Calamar, Guaviare, que las disidencias de las Farc los convierten en "máquinas de guerra".

"Esto es un mensaje de guerra en contra de los niños, un mensaje de guerra en contra de las poblaciones vulnerables que hoy están siendo víctimas" expresó Francia Márquez, una de las lideresas firmantes de la misiva.

En abril llegarán a Colombia 2.2 millones de dosis de vacunas de Pfizer

El Gobierno anunció que en el mes de abril se espera la llegada de 2.2 millones de dosis de la vacuna contra la Covid del laboratorio Pfizer. Estas se sumarían a las 300 mil dosis más de este mismo laboratorio que faltan por llegar en el mes de marzo, entre el 17 y el 31, para un total de 600 mil dosis. Además de las 802 mil del laboratorio chino Sinovac para un total de 2.5 millones de vacunas de esta farmacéutica.

Procuraduría abre indagación preliminar por vacunación irregular en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar con el fin de establecer la existencia de una presunta irregularidad en la que pudieron haber incurrido funcionarios de la administración distrital de Bogotá, para que fuera vacunada una ciudadana que no se encontraba priorizada en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Por lo anterior, se ordenó una práctica de pruebas, entre las que se destaca que el Ministerio de Salud deberá remitir información sobre el plan de vacunación e indicar si la ciudadana se encontraba dentro del personal priorizado o cumplía con los requisitos para ser vacunada.

Colombia registra 3.588 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 60.773

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.285.960 casos de COVID-19, con 3.588 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 60.773, con 97 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.187.473. Se procesaron 35.472 pruebas (PCR: 19.439 y Antígenos: 16.033).

Balacera en la calle 79 con carrera 7 dejó dos muertos, uno de ellos policía

En horas de la tarde de este miércoles, se registró una fuerte balacera en la calle 79 con carrera 7, en el norte de Bogotá. El reporte es de dos personas muertas, uno de ellos es el uniformado de la Policía Edwin Arnoldo Caro de 24 años, y un capturado que portaba un arma de fuego.

Según la Policía Nacional, uniformados llegaron a este punto de la ciudad para realizar algunas requisas a domiciliarios e interceptó a dos sujetos que, al notar la presencia policial, tomaron una actitud sospechosa.

Un hombre disparó contra dos presuntos ladrones en el sur de Bogotá

En el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, un hombre disparó contra dos presuntos ladrones que se movilizaban en una moto. Al parecer, los sujetos iban a emprender la huida después de un atraco. La moto tenía la placa cubierta.

Uno de los sujetos falleció en el lugar y el otro resultó herido. La víctima del atraco previo también está herida.

Cancillería reconoce aumento en inadmisiones de colombianos en México

Como lo anticipó La W, la canciller Claudia Blum informó que le envió una comunicación formal a su homólogo mexicano donde expresa la preocupación del Gobierno por las frecuentes inadmisiones de colombianos en ese país, las cuales han aumentado en las últimas semanas.

El Ministerio también rechazó las presuntas vulneraciones a la dignidad y los derechos humanos de los colombianos, por parte de la autoridad migratoria mexicana.

Posible injerencia de Rusia en Colombia preocupa a Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que el gobierno de Joe Biden comparte las preocupaciones sobre un supuesto intento de Rusia para desestabilizar a Colombia y otros países de la región a través de Venezuela.

Notifican al Gobierno de acciones de tutela donde solicitan vuelo humanitario desde Brasil

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que el Gobierno responderá las dos acciones de tutela interpuestas en su contra por parte de ciudadanos atrapados en Brasil y que necesitan regresar al país.

El funcionario dijo que se acatará la decisión judicial, aunque aclaró que el aval de un vuelo humanitario no es de su competencia.

Gobierno cambió borrador de decreto del sector textil

La W conoció en primicia los cambios al borrador de decreto del sector textil, que había sido publicado en febrero del año pasado pero que por la pandemia frenó su trámite, y ahora vuelve con varias modificaciones y empieza desde ahora a recibir comentarios.

La gran novedad es que ordenaría excluir de la aplicación de aranceles a las importaciones de residuos y/o desperdicios de confecciones de los procesos productivos desarrollados al amparo de los Sistemas Especiales de Importación Exportación "Plan Vallejo", que tengan valor comercial.

César Abreo será el presidente del Consejo Nacional Electoral

Este 10 de marzo, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral se reunió nuevamente para intentar elegir a su nuevo presidente, después de que el magistrado Hernán Penagos renunciara al cargo después de cerca de año y medio.

En esta nueva votación, el magistrado de Cambio Radical, Jorge Rozo, obtuvo cinco votos, el magistrado del Centro Democrático, Renato Contreras, logró tres votos y uno de los magistrados votó en blanco, por lo que ninguno de los aspirantes logró los seis votos necesarios para ser elegido.

Fue capturado el exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez

El CTI de la Fiscalía General de la Nación hizo efectiva la captura del exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez, quien se presentó al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para atender la orden del Juzgado Décimo de Conocimiento de Bogotá, que emitió sentido de fallo condenatorio en su contra.

Critican a Procuraduría por pedir que JEP revoque aceptación del exsenador Álvaro García

Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz, asesinado por orden del exgobernador Salvador Arana, criticó duramente la decisión de la Procuraduría de pedir que en segunda instancia la Jurisdicción Especial de Paz revoque la aceptación que dio al exsenador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo.

De acuerdo con Díaz, les sorprende que el ministerio público se oponga a la admisión de García cuando ha ofrecido verdad sobre funcionarios de diferentes niveles relacionados con el paramilitarismo en Sucre, mientras que en el caso de otro parapolítico procesado (el exgobernador de ese departamento Salvador Arana) quien ofrecía una verdad menos clara, no se opusieron.

Robledo entuteló a la Corte Suprema en litigio contra Néstor Humberto Martínez

El senador Jorge Enrique Robledo denunció que sus derechos están siendo violados en un proceso que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia debido a una denuncia por injuria y calumnia que interpuso el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Gobierno firma pacto para prevenir actos de corrupción en construcciones deportivas

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio del Deporte firmaron un pacto para proteger 74 proyectos de infraestructura deportiva y recreativa en 61 municipios del país, los cuales tienen una inversión superior a los $260.000 millones.

Entre ellos se destacan los escenarios que recibirán la Copa América y los Juegos Bolivarianos del 2022.

Proveedores que ejecutan obras de la Ruta del Sol 3 han recibido el 93% de la deuda

La Agencia Nacional de Infraestructura dio a conocer que en el mes de febrero pagó 3.417 millones de pesos a los proveedores externos del proyecto Ruta del Sol 3, llegando así, al 93% que reflejan una suma de 119.860 millones de pesos.

“Este pago constituye la décimo segunda cuota quedando pendientes 6 cuotas adicionales y corresponde a aquellas obligaciones que eran superiores a dos mil millones de pesos”, señaló Carlos García, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Superfinanciera entregó lineamientos para atención por corresponsales móviles

La Superintendencia Financiera entregó lineamientos para que las entidades vigiladas amplíen sus canales de atención a través de los corresponsales móviles y digitales.

Así, las entidades podrán llegar a las zonas rurales y a aquellas con baja o nula conectividad en telecomunicaciones debido a que estos nuevos canales podrán operar sin necesidad de un local comercial fijo o conexión permanente a una red de datos. Esta es una de las novedades que trae la Circular Externa 002 de 2021.

Venta de la SAE de vehículos incautados superó los $650 millones

La Sociedad de Activos Especiales vendió en los dos primeros meses del año 29 vehículos incautados por $650,1 millones. Es la primera comercialización del año y se hizo subasta apto medio de pujas virtuales a través del Banco Popular.

Con ello, quedan para la venta 102 vehículos por los que se espera recaudar $3.000 millones en el primer semestre del año. Recursos que se entregarán a la Nación para la lucha contra el crimen.

Estado comprará alimentos a pequeños productores agropecuarios

El Ministerio de Agricultura dio a conocer que, a partir de este momento, el 30% de las compras de alimentos que se realicen con recursos públicos del Estado, deben comprarse exclusivamente a los pequeños productores del sector agropecuario.

Según el Gobierno Nacional, esta medida beneficiará a tres millones de productores del sector agropecuario y hace parte de la estrategia de ‘Producción con Inclusión’. “Les permitirá a los pequeños productores participar en un mercado formal de alimentos que factura cerca de $1,7 billones al año”, aseguró el ministro de agricultura Rodolfo Zea Navarro.

Daniel Quintero deberá responder por el despido del gerente de EPM

El abogado del exgerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón, radicó una solicitud de una prueba extra proceso la cual fue admitida por el juez del circuito de Medellín, William Fernando Londoño, y por ello le envió un cuestionario al alcalde de Medellín Daniel Quintero, en el que dará respuesta sobre la salida del cargo del exgerente.

El alcalde de Medellín deberá responder el cuestionario mediante un informe en un plazo de 15 días y de no hacerlo conforme a la solicitud del juez será sancionado entre cinco a diez salarios mínimos legales mensuales.

Fue capturado alias 'Martín Boyaco' en el departamento de Guaviare

Las autoridades confirmaron que en las últimas horas en el municipio El Retorno, Guaviare, fue capturado alias 'Martín Boyaco', miembro de las disidencias de las Farc y buscado en 194 países por la Interpol.

Este hombre según las autoridades está vinculado en el homicidio del reincorporado de las FARC Alexander Parra, el 24 de octubre del 2019 en el departamento de la Guajira.

Autoridades confirmaron que fue dado de baja alias ‘Enano’, cabecilla del Clan del Golfo

La Policía Nacional confirmó que fue dado de baja en Antioquia a Emerson David Mendoza Osorio, conocido con el alias de 'El Enano', cabecilla urbano del Clan del Golfo.

Este hombre es identificado como uno de los máximos responsables del denominado "Plan Pistola" contra la Policía en diferentes zonas del país, luego de la baja de alias ‘Marihuano’, segundo de alias ‘Otoniel’ en el organigrama de esa banda criminal.

Más de 20 barrios inundados dejó fuerte aguacero en Cali

El fuerte aguacero de la tarde de este miércoles en Cali, generó inundaciones en más de 20 barrios de la ciudad, por el taponamiento de las redes de alcantarillado.

Varios videos compartidos en redes sociales por los caleños, dejan ver la magnitud de la emergencia que se prolongó por más de cuatro horas. Según el reporte del cuerpo de bomberos de Cali, el oriente y sur de la ciudad, fueron las zonas más afectadas por las lluvias.

Lideresa en Putumayo denunció amenaza donde la señalan de favorecer a disidencias de Farc

La lideresa del departamento del Putumayo Yuri Quintero denunció la recepción de un panfleto en el que una de las estructuras criminales que opera en el departamento que se hace llamar ‘Ejército Bolivariano’, perteneciente a la estructura delincuencial ‘Comandos de la Frontera’, la señala de actuar sesgadamente en sus denuncias, ocultando las relacionadas con delitos contra la población cometidos por la disidencia de las Farc llamada 'Carolina Ramírez' y afectándolos a ellos.

Manejan otra hipótesis frente al caso de la mujer que asesinó a su hijo en Barranquilla

A través de un comunicado de prensa la Fiscalía afirmó que están investigando si el móvil del crimen del menor de 7 años fue una conducta relacionada con celos.

Según la primera hipótesis de las autoridades, el asesinato también podria estar relacionado a los problemas de depresión que posiblemente padecía Nini Martínez Dueñas, considerando que la mujer habría intentado quitarse la vida luego de cometer el hecho.