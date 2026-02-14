Amanezca bien informado con La W este 11 de febrero. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

Grietas en la coalición de gobierno por nueva reforma tributaria

El presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes Álzate, aseguró que se pueden conseguir recursos adicionales para el Estado sin necesidad de afectar a los ciudadanos.

El representante del Centro Democrático, Gabriel Santos criticó al Gobierno y aseguró que se ha improvisado frente a este tema.

CUT anuncia paro nacional para rechazar la reforma tributaria

La Central Unitaria de Trabajadores, (CUT) anunció que rechaza la iniciativa del Gobierno Nacional de presentar en el mes de marzo al Congreso de la República, una nueva reforma fiscal y tributaria con el objetivo de recuperar los recursos que se perdieron por cuenta de la pandemia.

El fiscal de la entidad Fabio Arias, afirmó que, aunque esta reforma tributaria había sido anunciada en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en el marco de la discusión del salario mínimo, las Centrales Obreras siempre han mostrado su rechazo a esta propuesta por los efectos que traerá para el bolsillo de los colombianos.

Colombia registra 6.443 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 56.733

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.173.347 casos de COVID-19, con 6.443 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 56.733, con 226 fallecidos.

Los recuperados ya son 2.055.468. Se procesaron 53.511 pruebas (PCR: 34.905 y Antígenos: 18.606).

Si no acuden a la cita para la segunda dosis, se pierde la vacuna del COVID-19: Duque

Durante su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque aclaró que quien no acuda a la cita para la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 no recibirá una efectividad en materia de inmunización.

Sin embargo, hay una salvedad para la vacuna de Janssen que solo tiene una dosis.

“Se pierde la vacuna porque le está quitando la oportunidad a otra persona, por eso la responsabilidad de todos es vacunarnos y si estamos en vacunas de dos dosis ir a la primera y a la segunda aplicación. Es un deber de todos cuidarnos y cuidar a los demás”, dijo.

Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que desde el punto de vista médico no se obtendría una protección completa y podría decaer la inmunidad obtenida con la primera dosis.

Autoridades en alerta por posible falsificación de vacunas contra el COVID-19 en Colombia

En alerta se encuentran las autoridades en Colombia tras la posible falsificación de insumos y vacunas contra el COVID- 19 y el ingreso de elementos de salud de países asiáticos sin ningún requisito legal.

Así lo dio a conocer la Policía Fiscal Aduanera, quien confirmo que en las últimas horas en Barranquilla se incautaron 86.400 jeringas procedentes del continente asiático. El cargamento no contaba con registro Invima para su comercialización y uso en el país y estas tendrían un costo superior a los 86 millones de pesos.

Fue un "cobro" de cuentas: Rodrigo Londoño sobre asesinato de Álvaro Gómez Hurtado

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko", compareció ante la JEP a responder por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y cinco crímenes más. Durante la diligencia manifestó que el secretariado nunca estudió el asesinato de Gómez Hurtado, indicando que cada bloque de la guerrilla adelantaba sus propias operaciones y luego informaba al secretariado.

Además, reiteró su pedido de perdón por ese crimen y el atentado contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras que también se atribuyeron.

Por otra parte, Londoño desestimó cualquier hipótesis que planteara conocimiento del gobierno del expresidente Samper en el plan de atentar contra la vida del líder conservador. El presidente del partido Comunes reiteró que no se atribuyeron en su momento el ataque armado porque generó señalamientos entre fuerzas políticas.

Si dice la verdad no tenemos problema que quede libre: hijo de Eudaldo Díaz al exgobernador Salvador Arana

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial de Paz acreditó como víctimas a Juan David Díaz y Martha Salgado (hijo y esposa) del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz, asesinado en 2003 por orden del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y quien durante un consejo comunal en presencia del presidente Álvaro Uribe alertó que estaba amenazado y que lo iban a matar.

Juan David Díaz, hijo del exalcalde, manifestó que su aceptación como víctima en el tribunal especial le permitirá controlar que Arana, condenado a 40 años de prisión por el crimen de su padre y nexos con las Autodefensas, diga la verdad, pero sobre todo, que dé los nombres de sus aliados políticos y financieros.

Gobierno se reunió con el director de HRW para mostrar resultados de protección de líderes

El ministro del Interior, Daniel Palacios; el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo; y la viceministra para Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, se reunieron con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, para socializar la estrategia nacional de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Pese a que la ONG denunció que el Gobierno no ha atendido la situación de violencia de forma eficaz, el jefe de la cartera política defendió la gestión del Estado y ratificó el compromiso para mejorar las medidas de seguridad.

Cancillería cita a embajador de Cuba para ampliar denuncia sobre posible atentado del ELN

La W conoció que la canciller Claudia Blum citó para este jueves al embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, para que revele más información sobre el ataque terrorista que estaría planeando ese grupo armado organizado en Bogotá.

Además, la ministra insistirá en la solicitud del Gobierno colombiano para extraditar a los cabecillas del ELN que están en la isla. El alto comisionado para La Paz, Miguel Ceballos, solicitó este encuentro para conocer las fuentes de la denuncia y su respectivo alcance.

Indepaz señala que es falsa una expansión sistemática del ELN tras desmovilización de Farc

Indepaz adelantó un estudio sobre la actividad del ELN en los últimos 3 años, donde concluyó que luego de que los excombatientes de las Farc dejaron las armas, eso no se tradujo en un avance o reorganización de ese grupo armado ilegal.

De acuerdo con ese instituto el ELN tiene presencia actual en 136 municipios de 23 departamentos. También que del 2018 al 2020 adelantó exploraciones de expansión en 57 municipios, pero en muchas de ellas no lo logró en medio de combates contra otras estructuras criminales.

Alianza Verde autorizó diálogos exploratorios con Colombia Humana y el Polo: Asprilla

El representante a la Cámara Inti Asprilla le confirmó a La W que las directivas de la Alianza Verde dieron luz verde para que se adelante un acercamiento exploratorio con la Colombia Humana, de la que hace parte el senador Gustavo Petro, y el Polo Democrático Alternativo.

Sin embargo, otras fuentes consultadas han señalado que el mandato no fue el de explorar una alianza política, sino la de encontrar mecanismos para desescalar las tensiones internas en el Verde.

José Andrés Romero deja la dirección de la DIAN

Este miércoles el director de la DIAN, José Andrés Romero, informó al Gobierno sobre su renuncia a este cargo alegando motivos personales. Lo que indica que no estará al frente de la reforma fiscal que pretende presentar el Ministerio de Hacienda en el corto plazo, y donde esta entidad es piedra angular por todos los cambios que se pretenden hacer.

Iván Duque designó al abogado Lisandro Junco Riveira como director de la DIAN

El presidente Iván Duque anunció que Lisandro Junco Riveira, el nuevo director de la DIAN, es abogado, especialista en Derecho Tributario y Derecho Financiero, con una maestría en Derecho Internacional.

Junco se venía desempeñando como director de Ingresos de la DIAN y fue director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Tardaría cuatro meses en emitirse el sentido del fallo en el caso de Los 12 Apóstoles

Aunque al término de los alegatos finales de Jaime Granados, abogado defensor del ganadero Santiago Uribe, todas las partes del proceso le pidieron celeridad al juez que lleva el caso de Los 12 Apóstoles para emitir el sentido del fallo, este tardía por lo menos cuatro meses.

El togado pidió paciencia y explicó que es su deber revisar nuevamente los cientos de folios que hacen parte de este proceso judicial que culminará en 2021 tras más de 25 años de investigaciones, por lo que pedirá apoyo a la judicatura para esto.

Corte revisará la condena de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le concedió a través de la doble conformidad la revisión de la condena a Bernardo Moreno Villegas y María del Pilar Hurtado Afanador por los delitos relacionados a las chuzadas del DAS.

El alto tribunal aplicando el fallo del exministro Andrés Felipe Arias, impugnó la condena de Bernardo Moreno Villegas por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y, a María del Pilar Hurtado por concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público y también por violación ilícita de comunicaciones por los hechos relacionados a las chuzadas del DAS.

A la cárcel segundo implicado en muerte de Ana María Castro

El pasado lunes se entregó Paul Naranjo, implicado en la muerte de la joven Ana María Castro, ocurrida el 5 de marzo del 2020. Naranjo es la persona que manejaba la camioneta en la que iba Ana María, Julián Ortegón y Mateo Reyes.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos como coautor de feminicidio en contra de Julián Valente Ortegón Mosquera, por su participación en el crimen de Ana María. Posterior a esto, el juez 33 penal municipal, con función de control de garantías de Bogotá, le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Ordenan suspender megapensión de exmagistrado del Consejo Nacional Electoral

La Corte Constitucional ordenó suspender de manera provisional la megapensión del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Óscar Giraldo Jiménez, que equivalía a un monto mayor a los 25 salarios mínimos.

Una mesada de 25 millones de pesos y un retroactivo de 2.548 millones de pesos reclama ante la Corte Constitucional, Óscar Giraldo Jiménez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien llegó a su cargo en el 2010, en representación del partido de la U.

Fiscalía de Ecuador solicitó a Colombia información sobre computadores de 'Uriel'

El pasado 4 de febrero, la fiscal de Ecuador, Diana Salazar Méndez, solicitó al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, información sobre los hallazgos en los computadores de Andrés Felipe Vanegas, alias 'Uriel' del ELN.

“En días pasados, medios de comunicación de la República de Colombia publicaron información relacionada con un supuesto financiamiento por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la campaña del candidato a la Presidencia de la República de Ecuador Andrés David Arauz Galarza; así también sobre la posible existencia de archivos denominados “Uriel”, encontrados en los computadores de Andrés Felipe Vanegas Londoño (alias Uriel)” señala la misiva.

Minjusticia propone que reclusos que tengan detención domiciliaria paguen sus brazaletes

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que se estructura un proyecto por medio del cual las personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos que exige la ley para beneficiarse con detención domiciliaria paguen por sus brazaletes.

Señaló que esto tendría directa relación con la condición que tengan dentro de los procesos penales los privados de la libertad; es decir si se encuentran en fase de indiciados (investigados) deberán recibir el beneficio de detención domiciliaria, pero si ya se emitió una sentencia condenatoria podrían solicitar la casa por cárcel.

Demanda pide tumbar la elección de Juan Carlos Granados como magistrado

El Consejo de Estado recibió una demanda contra la elección de Juan Carlos Granados Becerra como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial.

La acción judicial pide que se anule la elección de Granados y de los otros magistrados electos por el Congreso de la República en la sesión del 2 de diciembre de 2020 porque supuestamente “no llenen los requisitos para el ejercicio del cargo”.

Procuraduría pide rechazar demanda de pérdida de investidura contra David Barguil

La Procuraduría General le solicitó al Consejo de Estado rechazar la demanda de pérdida de investidura presentada en contra del senador conservador David Alejandro Barguil Assis.

El Ministerio Público señaló que el entonces representante a la Cámara solamente tuvo doce inasistencias injustificadas durante los cuatro años del período legislativo. La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, Diana Fabiola Millán desestimó más del 80% de las supuestas faltas al Congreso de la República que le endilgan al senador Barguil.

Enero fue un mes perdido para la reactivación económica: Fenalco

La reciente encuesta empresarial de la Federación Nacional de Comerciantes evidenció un difícil comienzo de año para los comerciantes y sectores afines como restaurantes, hotelería y entretenimiento.

La situación fue especialmente crítica, señaló el gremio, para sectores vinculados al mundo de la moda como textiles, joyería, ropa, morrales, calzado y manufacturas de cuero.

Supersociedades confirma acuerdo de reorganización de operador de tiendas Tostao

En audiencia pública virtual, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de la sociedad BBI Colombia S.A.S., operadora de las tiendas Tostao. Lo que le permitió a la empresa reestructurar su modelo operativo y sus pasivos, para continuar ejerciendo su objeto social, logrando preservar la empresa y el empleo.

En Bogotá, entidades del Distrito no podrán consumir plásticos de un solo uso

La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de Acuerdo que restringe la compra y consumo de plásticos de un solo uso en las 72 entidades distritales de Bogotá.

La iniciativa del concejal Andrés Onzaga del partido Alianza Verde, quién implementó este proyecto en la localidad de Puente Aranda durante su periodo como edil, busca cuidar el medio ambiente ya que, según datos de Greenpeace y la Universidad de Los Andes, en Bogotá se desechan cada 24 horas 6.300 toneladas de residuos, en donde cerca del 60% son plásticos.

Vehículos de categoría 1, 2 y taxis no pagarán más peajes internos en Cartagena

Desde el próximo sábado 13 de febrero los vehículos de categoría 1, 2 y taxis no tendrán que pagar los polémicos peajes de Manga y Ceballos, en Cartagena. Así lo anunció el alcalde William Dau luego de una reunión con el abogado apoderado de la Concesión Vial y Diana Hernández, directora de Operaciones de la misma empresa.

Fue liberado el empresario Francisco Alvarado, secuestrado hace más de siete meses en Arauca

En las últimas horas se conoció que fue liberado en la frontera con Arauca el empresario Francisco "Pacho" Alvarado Bestene que había sido secuestrado por disidencias de las Farc hace más de 7 meses y de cual no se conocía su paradero.

La noticia se conoció a través de las redes sociales de su familia, quienes indicaron que Francisco se encuentra en buen estado de salud.

Defensores de derechos humanos alertan por acciones del ELN en Norte de Santander

La alerta se mantiene en Norte de Santander, debido al anuncio hecho por el Gobierno de Cuba sobre un supuesto atentado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá. Los defensores de derechos humanos en Norte de Santander, han activado las alertas por posibles acciones en el oriente colombiano.

Enrique Pertuz, Director de la Corporación de Derechos Humanos aseguró a W Radio “el frente Oriental de Guerra del ELN que tiene presencia en Arauca, Casanare y Norte de Santander, este es un frente muy poderoso desde el punto de vista de su accionar militar y político”.

Alcaldes del área metropolitana de Cúcuta piden orientación sobre estatuto de permanencia para venezolanos

Los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta reaccionaron al nuevo estatuto de permanencia para los migrantes venezolanos, que fue anunciado por el Gobierno Colombiano y entrega una serie de beneficios a los extranjeros que se encuentran en el país.

José Miguel Bonilla, alcalde de Los Patios aseguró a W Radio “hemos visto con gran sorpresa esta medida que anuncia el Gobierno Nacional, debemos hacer la salvedad que de ninguna manera se consultó a los alcaldes de los municipios para regular la permanencia de los venezolanos en nuestro territorio”.

Exdiputado de Caquetá fue condenado a 25 años de prisión por abuso a menores de edad

La Fiscalía General de la Nación logró sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra el exdiputado de Caquetá, Julio César Carrillo Andrades, como responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con actos sexuales con menor de 14 años.