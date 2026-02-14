Amanezca bien informado con La W este 10 de febrero. Foto: Getty Images / JAKE KANNEMEYER( Thot )

Vacuna de Moderna llegará a Colombia a mitad de 2021

A través de un comunicado en su página web, la farmacéutica Moderna confirmó que logró un acuerdo con el Gobierno colombiano para suministrar al país 10 millones de vacunas de esa compañía, las cuales llegarán a territorio nacional a mitad de año.

En el mismo comunicado, la compañía farmacéutica también reveló que logró un acuerdo con Taiwán para suministrar cinco millones de vacunas.

Colombia registra 5.442 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 56.507

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.166.904 casos de COVID-19, con 5.442 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 56.507, con 217 fallecidos.

Los recuperados ya son 2.048.292. Se procesaron 47.682 pruebas (PCR: 24.903 y Antígenos: 22.779).

Minsalud explicó por qué salen personas fallecidas en ‘Mi Vacuna’

Según Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio de Salud, el hecho de que aparezcan personas fallecidas en Mi Vacuna se debe a varios factores:

Primero que la Base de datos Maestra de Vacunación que emplea la plataforma Mi Vacuna para realizar las consultas, tiene diferentes fuentes que la alimentan. También explicó que la base de datos del RUAF ND se tiene desde 2007. “La información anterior a este año, solamente contamos con lo que nos dice la Registraduría, con ellos se tendría que hacer la consulta”.

ONU le dio un espaldarazo al Plan Nacional de Vacunación en Colombia

Durante el programa Prevención y Acción, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su confianza en que el Plan Nacional de Vacunación sirva para salvar vidas.

Además, dijo que la crisis del COVID-19 ha sido una oportunidad para promover sociedades más justas y sistemas de protección más fuertes.

Pablo Catatumbo, Pastor Alape y otros excomandantes Farc citados por el caso Gómez Hurtado

La Sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz definió citar a cinco excomandantes de las Farc adicionales a Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada para que respondan por el magnicidio del exsenador Álvaro Gómez Hurtado y los asesinatos de Hernando Pizarro Leongómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín. Esto, luego de que en octubre pasado la guerrilla se adjudicara esos crímenes.

Los llamados son: Pastor Alape (15 de marzo del 2021), Pablo Catatumbo (16 de marzo del 2021), Alberto Martínez (17 de marzo del 2021), Jaime Parra "El médico" (18 de marzo del 2021) y Reinel Guzmán "Rafael Gutiérrez" (19 de marzo del 2021).

Presidente Duque sí les ha dado la mano a los excombatientes: Archila a Rodrigo Londoño

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, defendió la implementación del acuerdo de paz pese a las críticas que expresó Rodrigo Londoño en una carta enviada al expresidente Juan Manuel Santos.

El funcionario ratificó que el Gobierno ha ido más allá de lo pactado y fijó una hoja de ruta que se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, dijo que el presidente Iván Duque está jugado con la implementación y ha visitado más Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que su antecesor.

Gobierno solicita en extradición a miembros del ELN

El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que el Gobierno colombiano realizó hoy, a través de los canales diplomáticos dispuestos por la Cancillería, la consulta de información a las autoridades de La Habana sobre el estado actual del trámite de extradición de los integrantes del ELN que hacen presencia en territorio cubano.

Ruiz Orejuela reveló que se trata del pedido de extradición de cuatro integrantes del movimiento guerrillero colombiano ante la República de Cuba: Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; Juan De Dios Lizarazo Astrosa, alias ‘Alirio Sepúlveda’; Víctor Orlando Cubides, conocido con el alias de ‘Aureliano Carbonell’ o ‘Pablo Tejada’.

“No podemos ser ingenuos, en Venezuela hay una narcodictadura”: Duque

El presidente Iván Duque acusó a Nicolás Maduro de liderar una narcodictadura y de auspiciar a organizaciones criminales.

Desde la Cancillería, el jefe de Estado aseguró que este fenómeno ha destruido la separación de poderes, la prensa libre y ha sido la responsable de la grave crisis humanitaria que hoy vive Venezuela. Por eso, ratificó que hay que seguir denunciando al régimen ante la comunidad internacional.

Cuba y el ELN vuelven a estar en el centro del debate político en Colombia

La advertencia hecha por Cuba sobre posibles planes terroristas del ELN en Bogotá generó una avalancha de opiniones en el Congreso de la República.

El senador Roy Barreras hizo un llamado a que los comandantes del ELN en Cuba rechacen esos supuestos planes terroristas. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra hizo duras críticas al gobierno cubano y pidió que se extradite a los cabecillas guerrilleros.

Acnur pide incluir a migrantes venezolanos en el plan de vacunación contra el COVID-19

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, se reunió con la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, para hablar de la situación de los migrantes venezolanos que llegan a Bogotá y la importancia de que sean incluidos en los planes de vacunación contra el COVID-19.

En el encuentro, se abordaron los retos del Plan Nacional de Vacunación, ACNUR ofreció su apoyo en acciones orientadas a la ubicación y registro de la población migrante para su vacunación.

En Colombia no hay justicia que es lo que nosotros queremos: víctimas de la UP

Durante las audiencias del caso que adelanta la Corte IDH por el exterminio de ese grupo político, varias víctimas relataron las afectaciones que les generaron las muertes de sus familiares.

Gloria Mansilla, esposa del dirigente de la UP Miguel Ángel Díaz, desaparecido en 1984 en el Magdalena medio, contó las amenazas que vivieron ella así como sus hijas, el drama de levantar el teléfono ante cada llamada esperando que fuese su esposo y además las incursiones armadas de jefes paramilitares a su vivienda, en donde asegura dejaron una vez un libro de Carlos Castaño en su escritorio.

Falencias financieras siguen afectando gestión del Inpec y la Uspec: Contraloría

La Contraloría General de la República hizo 223 hallazgos administrativos al Inpec y a la Uspec en las más recientes auditorías financieras y de cumplimiento.

En la de cumplimiento se cuentan 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal, y 15 son de carácter fiscal. Y en la financiera a la USPEC, se determinaron 22 hallazgos administrativos: 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 es de carácter fiscal.

Gobierno suscribe millonario acuerdo para reactivar la economía de los pueblos indígenas

El Ministerio del Interior firmó un memorando de entendimiento y de cooperación técnica por $1.000 millones para apoyar los emprendimientos de los pueblos indígenas.

El instrumento fue suscrito por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Hogares colombianos perdieron unos $30 billones por culpa de la pandemia, según Anif

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que, en el último año y por cuenta de la pandemia, los hogares colombianos perdieron 30 billones de pesos entre marzo y noviembre, de los cuales un poco más de 12 billones de pesos se perdieron en Bogotá.

Según el gremio por lo menos 10,1 millones de colombianos reportaron haber tenido una reducción en sus ingresos durante la pandemia, lo que representa al menos 24,5% de la población en edad de trabajar.

Mindefensa anuncia la incorporación de 33.000 policías para todo el país

El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó la incorporación de 33.000 uniformados más para fortalecer la seguridad ciudadana en Colombia.

Según el ministro, para este año se tiene prevista la incorporación de 10.500 policías que irán a las calles del país, lo que representa un aumento de 4.000 uniformados más de los que estaban proyectados. Para el 2022 ingresarán otros 10.500, para un total de 21.000.

Estos uniformados tendrán la misión de garantizar mayor seguridad y mejorar las condiciones de convivencia.

Se reforzará la seguridad en Bogotá ante amenazas del ELN

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a las recientes amenazas de un supuesto atentado del ELN. Anunció que habrá un consejo de seguridad con el Ministerio de Defensa para reforzar el pie de fuerza en la ciudad.

"Ante amenazas del ELN y sistemática reducción de pie de fuerza policial en Bogotá en los últimos años, acordamos con los ministros de Defensa e Interior y el director de la Policía realizar un Consejo de Seguridad conjunto para adoptar soluciones y compromisos para reforzar la seguridad de Bogotá", dijo la mandataria.

Imputan cargos contra Paul Naranjo, implicado en muerte de Ana María Castro

El pasado lunes y ante la Fiscalía General de la Nación se entregó Paul Naranjo, implicado en la muerte de la joven Ana María Castro, ocurrida el 5 de marzo del 2020. Naranjo es la persona que manejaba la camioneta en la que iba Ana María, Julián Ortegón y Mateo Reyes.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos como coautor de feminicidio en contra de Julián Valente Ortegón Mosquera, por su participación en el crimen de Ana María. Posterior a esto, el juez 33 penal municipal, con función de control de garantías de Bogotá, le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Más de 400 periodistas han sido víctimas del conflicto: Centro Nacional de Memoria

El Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que 425 periodistas fueron victimizados durante la confrontación armada en Colombia entre los años 1958 y el 2020. Los mayores actos violentos en su contra fueron los asesinatos selectivos con 244 comunicadores muertos, seguido por los secuestros (149 registros) y las desapariciones forzadas con 23 víctimas.

Además, sufrieron tres masacres, tres abusos sexuales, dos acciones bélicas y un atentado terrorista.

Envían a juicio disciplinario a tres integrantes de la Policía por incendio en estación de Soacha

Fiscalía acusará a Rodolfo Hernández por contrato de basuras

El próximo 12 de mayo se realizará una audiencia de acusación en el juzgado 10 penal del circuito de Bucaramanga contra el exalcalde la ciudad, Rodolfo Hernández, y seis funcionarios de la empresa de aseo, Emab.

Esto se debe a la investigación en curso que tiene la Fiscalía con el interés indebido de la celebración de contratos y falsedad en documento privado con la intención de la ejecución de un contrato para el relleno sanitario El Carrasco para implementar las nuevas tecnologías con Vitlaogic.

Disidencias de Farc dejaron libre a exconcejal secuestrado en el norte del Cauca

En las montañas del Cauca fue entregado a una comisión humanitaria el exconcejal del municipio de Caloto, Wilson García Díaz, quien había sido secuestrado por las disidencias de las Farc, estructura Dagoberto Ramos Ortiz, el pasado 31 de enero.

El dirigente fue acompañado por varios hombres y mujeres que vestían camuflados y que portaban armas de largo alcance, hasta el sitio acordado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Según las autoridades, el hombre se encuentra en buenas condiciones de salud y fue trasladado a su comunidad, donde se reencontró con sus seres queridos.

Cerrejón hace duro llamado de atención por bloqueos de la línea férrea

Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, firmó una carta abierta en la pide cesen los bloqueos a la línea férrea. Hace un llamado a las comunidades: "les pedimos que, si quieren la ayuda de Cerrejón, no recurran a las vías de hecho como el bloqueo"; y a las autoridades, para que ejerzan sus competencias como responsables en la solución de los conflictos.

Dice la misiva que este bloque es un hecho que se ha venido repitiendo de manera constante en los últimos meses y que casi de forma diaria están sufriendo por potenciales bloqueos.

Águilas-Pasto se retrasa por apagón en estadio de Rionegro

Un nuevo contratiempo sufrió este martes 9 de febrero el Fútbol Profesional Colombiano cuando se disputaba el partido entre Águilas Doradas contra Deportivo Pasto de la quinta fecha de la Liga BetPlay.

Y es que cuando se iba a reanudar el segundo tiempo del encuentro que se desarrolló en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, falló el fluido eléctrico del escenario por lo que no fue posible que el árbitro central Bismarks Elias Santiago Pitalua hiciera sonar su silbato para dar inicio a los últimos 45 minutos.