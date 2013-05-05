Alcalde de Yopal asegura que la ciudad tendrá servicio de agua total en tres meses

Wilman Celemín, alcalde de Yopal, indicó que respetaba pero no compartía la decisión en la que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión con fines liquidatorios de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad.



“Soy muy respetuoso de la Constitución y de la ley, pero no puedo compartir esta decisión de la superintendencia porque la administración municipal ha venido entregando todo su apoyo y su respaldo a la empresa de acueducto para sacarla adelante”, indicó, y añadió que entre lunes y martes de esta semana, estará trabajando en un recurso que les permita aclarar las situaciones que enumera en ente de control en la resolución.



Igualmente, señaló que los procedimientos para solucionar los problemas de agua en Yopal ya se están gestionando. Esos procedimientos, según el mandatario, son la construcción de pozos profundos, los estudios y diseños del nuevo sistema de acueducto, la construcción de una planta modular y la continuación del plan de contingencia.



Según Celemín, cada vez que llueve en Yopal se suspende el servicio de agua debido a la falta de la planta potabilizadora, pero aseguró que en condiciones normales el 90% de la ciudad puede gozar del servicio público.



“En menos de tres meses nosotros ya tenemos la ciudad cubierta con agua potable las 24 horas”, afirmó en La W.

