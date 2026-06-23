¡Ojo! Así operan criminales que se hacen pasar por funcionarios de la alcaldía para robar en Bogotá

Lina María Vargas, a través de los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, dio detalles sobre esta modalidad de estafa en la que lamentablemente, han caído varios ciudadanos.

Según comentó, los hechos ocurrieron el 16 de junio aproximadamente a las 12 del medio día, cuando ya había acabado su entrenamiento deportivo.

Se encontraba en la Plaza de Bolívar, al costado sur en cercanías al colegio San Bartolomé, cuando fue abordada por un sujeto y una mujer, quien llegó instantes después, para hablarle sobre una oferta de trabajo.

“Me estuvieron ofreciendo un trabajo de medio tiempo con los guardianes de la ciclovía [...] consistía en trabajar fines de semana de 9 a 2 de la tarde, en el que me iban a pagar aproximadamente 85 mil pesos y en cambio, si no pasaba los filtros, me iban a regalar una licra como compensación”, dijo.

Vargas aseguró que luego de 10 minutos de conversación, en donde reconoce se “dejó envolver” con el tema del trabajo y el uso de las chaquetas, la convencen de hacer una supuesta prueba atlética.

“Antes de empezar la prueba me dicen que debo retirarme todas las pertenencias porque me van a poner una banda de monitoreo de frecuencia cardiaca y en esas no puedo tener nada metálico conmigo”, añadió.

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En ese momento los falsos funcionarios se ofrecieron a cuidar sus cosas: “guardaron mi celular, mi reloj y mis audífonos porque no tenía donde dejarlos y cuando volteó a ver, ellos ya no están”.

Aunque Lina hizo la denuncia formal ante la Policía por estafa y notificó la localización de su celular, las autoridades la informaron que no pueden hacer nada ya que en este momento, el teléfono se encuentra en la localidad de Venecia y requieren una orden de allanamiento para poder llevar a cabo algún protocolo.

Respuesta de la Alcaldía

A través de un comunicado, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reiteró que sus convocatorias, programas, actividades y servicios se informan únicamente a través de los canales oficiales del Instituto, como la página web, las redes sociales institucionales y los canales de atención a la ciudadanía.

La entidad aclara que no aborda personas en la calle para procesos de vinculación, participación o inscripción, ni solicita elementos personales, bicicletas, dinero o cualquier otro tipo de aporte bajo ninguna circunstancia.

El Instituto invita a la ciudadanía a verificar siempre la información antes de participar en cualquier convocatoria y a desconfiar de ofrecimientos realizados por fuera de los canales oficiales.

Asimismo, solicita reportar este tipo de situaciones para revisar los casos y continuar alertando a la comunidad frente a posibles modalidades de engaño.