“Israel tiene la voluntad de que no proceda el acuerdo y haya caos”: Académico extranjero en Irán
El profesor Rafaelle Mauriello estuvo en 6AM W hablando sobre el contexto sociopolítico de la guerra con EE. UU. para los iraníes.
“Israel tiene la voluntad de que no proceda el acuerdo y haya caos”: Académico extranjero en Irán
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Rafaelle Mauriello, el único profesor titular extranjero en una universidad de Irán desde la Revolución, explicó en 6AM W de Caracol Radio cómo se reciben en el contexto político de la República Islámica las negociaciones de paz con Estados Unidos.
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David Otero
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