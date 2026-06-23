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“Israel tiene la voluntad de que no proceda el acuerdo y haya caos”: Académico extranjero en Irán

Rafaelle Mauriello, el único profesor titular extranjero en una universidad de Irán desde la Revolución, explicó en 6AM W de Caracol Radio cómo se reciben en el contexto político de la República Islámica las negociaciones de paz con Estados Unidos.

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