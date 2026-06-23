Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 jun 2026 Actualizado 15:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Israel tiene la voluntad de que no proceda el acuerdo y haya caos”: Académico extranjero en Irán

El profesor Rafaelle Mauriello estuvo en 6AM W hablando sobre el contexto sociopolítico de la guerra con EE. UU. para los iraníes.

“Israel tiene la voluntad de que no proceda el acuerdo y haya caos”: Académico extranjero en Irán

“Israel tiene la voluntad de que no proceda el acuerdo y haya caos”: Académico extranjero en Irán

00:00:0013:02
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Rafaelle Mauriello, el único profesor titular extranjero en una universidad de Irán desde la Revolución, explicó en 6AM W de Caracol Radio cómo se reciben en el contexto político de la República Islámica las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0013:02
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir