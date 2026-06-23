Carlos Andrés Trujillo renunció al Partido Conservador y alista candidatura a la Alcaldía de Itagüí

El senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo presentó su renuncia a la militancia del Partido Conservador Colombiano, colectividad en la que desarrolló gran parte de su trayectoria política y desde la cual llegó al Congreso de la República.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la Secretaría General del partido. En el documento, Trujillo manifestó que su salida obedece a la intención de emprender nuevos proyectos personales y profesionales en el futuro inmediato.

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