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23 jun 2026 Actualizado 15:28

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Carlos Andrés Trujillo renunció al Partido Conservador y alista candidatura a la Alcaldía de Itagüí

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El senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo presentó su renuncia a la militancia del Partido Conservador Colombiano, colectividad en la que desarrolló gran parte de su trayectoria política y desde la cual llegó al Congreso de la República.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la Secretaría General del partido. En el documento, Trujillo manifestó que su salida obedece a la intención de emprender nuevos proyectos personales y profesionales en el futuro inmediato.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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