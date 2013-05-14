Airbus termina pruebas en tierra del primer A350 XWB en Francia

La compañía francesa Airbus anunció que este martes 13 de mayo, completó los trabajos de pintura del primer modelo de la serie A350 XWB “MSN001”, con los característicos colores azul y blanco, en miras a realizar su primer vuelo.



En menos de siete días, los trabajadores de la planta de Toulouse terminaron las labores luego que el ejemplar superara las pruebas de vuelo de verificación de instrumentos.



En abril la aeronave recibió sus primeros motores y pasó a una fase intensiva, luego de las pruebas de vibración en tierra.



Antes de finalizar mayo, Airbus espera comenzar las pruebas finales del MSN001 para que en el verano de 2013 esté realizando su primer vuelo.

