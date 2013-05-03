Afiliados a la liquidada EPS Solsalud seguirán recibiendo los servicios
El superintendente Gustavo Morales, explicó en La W que luego de 14 meses de intervención se decidió liquidar la EPS por la grave crisis que venía atravesando.
El superintendente de Salud, Gustavo Morales, explicó en www.wradio.com.co que luego de 14 meses de intervención se decidió liquidar la EPS Solsalud por la grave crisis que venía a travesando y por los “preocupantes” estados financieros.
Morales dijo que, aunque hubo mejoras durante la intervención, las “fallas” pueden contribuir en un futuro a poner en riesgo a los afiliados.
El superintendente aseguró que el cerca de millón y medio de afiliados seguirán recibiendo los servicios de salud y aclaró que se les informará a qué EPS podrán ser trasladados.
Morales dijo que, aunque hubo mejoras durante la intervención, las “fallas” pueden contribuir en un futuro a poner en riesgo a los afiliados.
El superintendente aseguró que el cerca de millón y medio de afiliados seguirán recibiendo los servicios de salud y aclaró que se les informará a qué EPS podrán ser trasladados.