Aeronave robada en Aguachica, Cesar ya fue ubicada por las autoridades

Las primeras informaciones indican que ya se ubicó el sitio en el que aterrizó la aeronave y que se intenta llegar a la zona/ Imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

La Aeronáutica Civil informó que hoy a las 9:20 de la mañana, la aeronave de la empresa AeroGalán, tipo Pipper PA-34 con matrícula HK3945, fue objeto de un acto de interferencia ilícita lo que quiere decir que la robaron en la cabecera de la pista 3.0 del Aeropuerto Hacaritama de Aguachica, Cesar, por hombres armados.

La aeronave que cubría la ruta Bucaramanga – Aguachica fue contratada por la empresa Prosegur para el transporte de valores, llevaba tres tripulantes, piloto, copiloto y guarda de seguridad quienes se encuentran ilesos en Aguachica.

Según el reporte la aeronave despegó de Bucaramanga a las 8:37 de la mañana, aterrizó en Aguachica a las 9:05 de la mañana y tras el acto de interferencia ilícita volvió a despegar siendo tripulada por estos hombres armados.

Las autoridades confirmaron que la aeronave ya fue encontrada pero sin el dinero que transportaba, el cual aún no se establece oficialmente la cifra.

La Aeronáutica Civil activó el Puesto Mando Unificado con el fin de garantizar la seguridad aérea del aeropuerto de Aguachica, que atiende solo vuelos de aviación general, para lo cual restringió temporalmente los aterrizajes y despegues desde y hacia ese destino.