Aerocivil confirmó pago de la nómina pendiente del 2017

Con el compromiso adquirido en su momento por el director (e) de la Aeronáutica Civil, el Coronel Edgar Francisco Sánchez, con respecto al pago de las obligaciones financieras pendientes para los funcionarios de la Entidad y que hacía referencia a horas extras y prima de productividad del mes de diciembre de 2017, la Aerocivil, confirmó que este miércoles 3 de enero, dos días antes de lo acordado con los nueve sindicatos de la entidad, se dio cumplimiento de dichos pagos.

De esta manera la entidad quedó a paz y salvo con la nómina establecida para la vigencia 2017, cuestión que efectivamente ya fue confirmada por W Radio con distintos trabajadores de la Aeronáutica civil.