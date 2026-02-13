Adidas comete un error al confundir a Colombia con ‘Columbia’ en publicidad

El error ortográfico de la marca, que hace más de cinco años se ha encargado de diseñar la indumentaria de la Selección Colombia, apareció en la publicidad de la nueva camiseta tricolor.

En diferentes vallas publicitarias y afiches en las que aparecen varios jugadores de la Selección Colombia vistiendo el nuevo uniforme, la marca cometió un error al escribir el nombre del país, por lo que aparece como “Columbia”.

En redes sociales, los colombianos manifestaron su rechazo a este error de la multinacional en sus anuncios distribuidos en los Estados Unidos, al que calificaron como inaceptable.

Por su parte, Liliana Herrera, representante de relaciones públicas de Adidas Colombia, en diálogo con La Hora del Regreso lamentó el error cometido por la marca y ofreció disculpas por el inconveniente.