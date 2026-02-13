Acto legislativo para la paz es peor que un golpe de estado: Alejandro Ordóñez

En el marco de una audiencia pública a propósito del acto legislativo, el Procurador General le pidió al Congreso que no sirva como instrumento para alterar la distribución de competencias de los diferentes órganos del Estado.

A propósito del último debate del Acto Legislativo para la Paz, que se realizará la próxima semana en la Cámara de Representantes, se realizó una audiencia pública en la que intervino el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en la que reiteró sus críticas a este proyecto con el que se busca implementar y blindar los acuerdos de paz de La Habana.

El jefe del Ministerio Público aseguró que los acuerdos a los que se llegue en La Habana no pueden ser considerados como acuerdo especial ya que estos tienen como fin humanizar en conflicto y no terminarlo; "Aquí se trata de dar por terminado el conflicto y por ende hay una clara sustracción de materia. Los acuerdos tratan temas de educación, de tierras, participación política, etc. Nada tiene que ver ello con la naturaleza propia de un acuerdo especial", aseguró el Procurador, quien también desestimó que los acuerdos puedan incorporarse al bloque de constitucionalidad.

Ordóñez Maldonado también criticó la afirmación del presidente Santos en el sentido en que el pueblo tendrá la última palabra. "Es la mentira más grande que hemos escuchado; (el acto legislativo) defrauda el control constitucional, se cercena la acción de constitucionalidad y la acción de tutela en relación a los acuerdos".

Para el Procurador, el hecho de aprobar en último debate el proyecto de acto legislativo llevaría a que, por primer vez, "una norma en blanco, una norma que no existe sea incorporada la Corte Constitucional", lo que representa un peligro para el ordenamiento jurídico nacional.