Acdac solicitó a la Corte Suprema de Justicia nulidad de fallo de ilegalidad de su huelga. Foto: Colprensa( Thot )

La Asociación colombiana de aviadores civiles, Acdac, presentó ante la Corte Suprema de Justicia tres solicitudes frente al fallo con el que la institución determinó el pasado 29 de noviembre la ilegalidad del cese de actividades que adelantaron los más de 700 pilotos sindicalizados entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre.

Las solicitudes presentadas ante el alto tribunal respecto a la sentencia que aún no se encuentra en firme, son las de nulidad, la aclaración y la adición del fallo de ilegalidad.

En el caso de la solicitud de nulidad, la Acdac argumentó que el Ministerio del Trabajo no adelantó la verificación de ley y reglamentaria del cese de actividades y que por ende la sentencia carecía de los hechos y datos que sustenten, más allá de los registros en medios masivos, que en efecto se adelantó una huelga.

En cuanto a la solicitud de aclaración, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, argumentó que frente a las inconsistencias que según la Acdac presenta la Sentencia sobre la potestad de Avianca para adelantar despido o de abstenerse de ello, toda vez que en los argumentos enuncia que esta decisión es asunto de otras instancias y procedimientos es necesario hacer claridad.

Finalmente, sobre la solicitud de adición el sindicato, manifestó que presentó pruebas amplias y suficientes sobre los incumplimientos en que ha incurrido consistentemente Avianca con los trabajadores, todos los cuales se traducen en irrespetos y desconocimiento a los beneficios y acuerdos establecidos en la Convención Colectiva vigente.

Ante el escenario, la Acdac expresó en su comunicado que la Corte no emitió ningún concepto ni mención alguna en la sentencia, razón por la cual la solicitud busca que la Corte adelante el respectivo análisis y se pronuncie en el marco de la declaración de legalidad de la huelga.

La Acdac espera que después de que la Corte Suprema de Justicia analice las solicitudes realizadas haga un pronunciamiento nuevamente sobre el fallo de la ilegalidad de la su huelga.