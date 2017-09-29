Acdac no designará árbitros para el tribunal de arbitramento convocado por Mintrabajo

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, a través de su presidente el Capitán, Jaime Hernández Sierra, confirmó a La W Radio que ante la convocatoria realizada por el Ministerio del Trabajo de ir a un tribunal de arbitramiento, no designarán sus árbitros, considerando que este proceso iniciado por el Gobierno para dar fin a la huelga que realizan más de 700 pilotos de Avianca hace más de una semana, es un proceso legal.

Adicionalmente, la Acdac manifestó que la huelga seguirá en pie esperando a que Avianca vuelva a la mesa para continuar con negociaciones, considerando que las actitudes de las directivas y negociadores de la aerolínea han sido injustas evitando sus responsabilidades con el objetivo de destruir jurídicamente a la Asociación.

Con este anuncio, el paso a seguir por parte del Gobierno será sortear los árbitros que representarán a la Acdac en el tribunal de una lista de 200 abogados, con las que cuenta la Corte Suprema de Justicia y que está disponible para dicho proceso.