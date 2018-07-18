Acdac irá a la Corte Constitucional tras ratificarse que su huelga fue ilegal

Tal como se había dicho en horas de la mañana de este miércoles en W Radio, tras ratificarse por parte de la Corte Suprema de Justicia la declaración como ilegal de la huelga realizada en el 2017 por parte de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, contra Avianca, el sindicato, a través de su presidente el Capitán Jaime Hernández, expresó que ahora acudirán a la Corte Constitucional para que este fallo sea revisado.

Según lo expuesto por el sindicato, confían en que la Corte Constitucional haga la revisión del fallo proferido por la Corte Suprema, ya que según la Acdac, en este no se tuvo en la cuenta las pruebas aportadas por los pilotos sindicalizados, añadiendo que el fallo va en contra de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia, lo que calificó Hernández como un desaliento para la batalla legal que libran contra Avianca.

Por ende, la Acdac confirmó que todas sus esperanzas se sitúan ahora sobre la posible selección que haga la Corte Constitucional para revisar la decisión ya tomada y así lograr que se realice un fallo de fondo que según los pilotos asociados al sindicato si tenga en cuenta su argumentación en la que alegan que su huelga es legal y evitar de paso una afectación a la protesta de todos los trabajadores en el país.